ଲଣ୍ଡନ-ଦୁବାଇ ପରେ ଇଟାଲୀ ବଜାରରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିବ 'ଆମ୍ରପଲ୍ଲୀ' ଆମ୍ବ, ବିଦେଶରେ ବଢୁଛି ଓଡିଶା ଫଳର କ୍ରେଜ୍

ୟୁରୋପକୁ ରପ୍ତାନି ହେବ ସମ୍ବଲପୁର ଆମ୍ରପଲ୍ଲୀ ଆମ୍ବ । ଏଥର ବାହାରକୁ 10 ଟନ ଆମ୍ବ ପଠାଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ l ରିପୋର୍ଟ- ବାଦଶାହା ଜୁସ୍ମନ ରଣା

ୟୁରୋପକୁ ରପ୍ତାନି ହେବ ସମ୍ବଲପୁର ଆମ୍ରପଲ୍ଲୀ ଆମ୍ବ (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 17, 2026 at 10:11 PM IST

ସମ୍ବଲପୁର: ଲଣ୍ଡନ ଏବଂ ଦୁବାଇ ପରେ ୟୁରୋପ ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ସମ୍ବଲପୁର ମାଟିର ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଆମ୍ବ l ଜିଲ୍ଲା ଚାଷୀଙ୍କ ଆମ୍ବର ବେଶ୍ ଚାହିଦା ରହିଛି ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ l ବିଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ଜିଲ୍ଲାର ଆମ୍ବ ଦିଲ୍ଲୀ ବଜାରରେ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ଗତ ବର୍ଷ ଦୁବାଇ ଓ ଲଣ୍ଡନକୁ ରପ୍ତାନି ହୋଇଥିଲା l ଆଉ ଏଥର ସମ୍ବଲପୁର ମାଟିର ଫଳ ଇଟାଲୀ ସହ ଅନ୍ୟ କେତୋଟି ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶକୁ ରପ୍ତାନି ହେବାକୁ ଯାଉଛି l ବିଶେଷ କରି 'ଆମ୍ରପଲ୍ଲୀ' ଆମ୍ବର ଚାହିଦା ଅଧିକ ଏବଂ ଏହା ଗୋଟା 250 ଗ୍ରାମରୁ 300 ଗ୍ରାମ ରହୁଛି ।

ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏହା ଦିଲ୍ଲୀର ମଦର ଡାଏରୀକୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ରପ୍ତାନି ହେବକୁ ଥିବା ବେଳେ ଆଗକୁ ୟୁରୋପକୁ ପଠାଯିବ l ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କେତେକ ସଂସ୍ଥା ସହ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଚାଷୀଙ୍କ ସହ ଏହି ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କ ବୈଠକ ହୋଇଥିବା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ବଳିରାମ ବୋନ୍ଦର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି l

ଏନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଚାଷୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଖୁସି ଥିବା ବେଳେ ଭଲ ରୋଜଗାର କରିବେ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି l ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଜିଲ୍ଲାର ବାମରା, କୁଚିଣ୍ଡା, ଜମେନକିରା ଜୁଯୁମୁରା ତଥା ରେଢ଼ାଖୋଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭଲ ଆମ୍ବ ଫଳିଛି l ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଆମ୍ବ ମିଠା ଓ ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାର ଚାହିଦା ବହୁତ ବେଶୀ l ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଥମେ ବାମରା, କୁଚିଣ୍ଡା ଓ ଜୁଯୁମୁରା ଅଞ୍ଚଳର ଆମ୍ବ ବାହାରକୁ ରପ୍ତାନି କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି l

ପ୍ରଥମେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡିକରେ ଚାଷୀ ମାନେ କେବଳ ଧାନ ଚାଷ କରୁଥିଲେ, ତେବେ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ଜିଲ୍ଲା ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ବିଭାଗର ଉଦ୍ୟମରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମ୍ବ ଚାଷ ହେଉଛି l ଆଉ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଚାଷୀ ମାନେ ଭଲ ରୋଜଗାର କରୁଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି l

ସମ୍ବଲପୁର ଜୁଯୁମୁରା ବ୍ଲକର ସବୁଜ ସନାତନପାଲି ଫାର୍ମର ପ୍ରଦ୍ୟୁସାର କମ୍ପାନୀର ଚାଷୀ ମନବୋଧ ବାରିକ ମଧ୍ୟ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ଆମ୍ବ ଚାଷ କରି ଆସୁଛନ୍ତି l ଵେଦେଶକୁ ଆମ୍ବ ରପ୍ତାନି ନେଇ ସେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଗତଥର ଆମ ଆମ୍ବ ଦୁବାଇ, ଲଣ୍ଡନ ଓ ଦିଲ୍ଲୀର ମଦର ଡାଏରୀକୁ ରପ୍ତାନି ହୋଇଥିଲା । ଆଉ ଏଥର ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶ ଓ ଦିଲ୍ଲୀର ମଦର ଡାଏରୀ ସଂସ୍ଥାକୁ ଯିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଉଛି l

ଚାଷୀ ପୁଣି କହିଛନ୍ତି, ଏଥର ଅମର FPCର ଚାଷୀ ମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବାହାରକୁ 10 ଟନ ଆମ୍ବ ପଠାଯିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି l ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମ୍ରପଲ୍ଲୀ ଓ ପରେ ଲେଙ୍ଗରା ଆମ୍ବ ପଠାଯିବ l ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥାନୀୟ ଚାଷୀ ସ୍ଥାନୀୟ ବଜାରରେ କିଲୋ ପ୍ରତି 20 ରୁ 30 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରି ଦେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ବାହାରକୁ ରପ୍ତାନି କଲେ କିଲୋ ପ୍ରତି 80 ରୁ 90 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାମ ଯାଉଛି l ତାହାକୁ ପ୍ୟାକେଜିଂ ଓ ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ କରି ପାଠା ଯାଉଛି l ଏହା ଦ୍ୱାରା ଚାଷୀମାନେ ବେଶ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି l

ପୂର୍ବରୁ ଚାଷୀମାନେ 15ରୁ 20 ଟଙ୍କାରେ ଆମ୍ବ ବିକ୍ରି କରି ଦେଉଥିଲେ । ତେବେ ବାହାରକୁ ପଠେଇଲେ ଚାଷୀ 40 ରୁ 50 ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି l ଏଥିପାଇଁ ଏଥର ଜୁଯୁମୁରା ଓ ରେଢ଼ାଖୋଲ ଅଞ୍ଚଳର 60 ଜଣ ଚାଷୀ ଆମ FPC ଜରିଆରେ ଆମ୍ବ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ପଞ୍ଜିକରଣ କରିଛନ୍ତି l ଆମେ ମୁଖ୍ୟତଃ 'ଆମ୍ରପଲ୍ଲୀ ଓ ଲେଙ୍ଗରା' ଆମ୍ବ ଯାହାର 250 ଗ୍ରାମରୁ 300 ଗ୍ରାମ ରହୁଛି ତାହାକୁ ବାହାରକୁ ପଠାଉଛୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଚାଷୀ ମନବୋଧ ବାରିକ l

ଜୁଯୁମୁରା ଅଞ୍ଚଳର ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଚାଷୀ ପ୍ରମୋଦ ବାରିକଙ୍କ କହିବା କଥା, "ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ସ୍ଥାନୀୟ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲୁ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଜ ସନାତନପାଲି FPC ମାଧ୍ୟମରେ ବାହାର ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରୁଛୁ l ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦଶେରୀ, ନୀଳମ, ମଲ୍ଲିକା, ଆମ୍ରପଲ୍ଲୀ ସହ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଆମ୍ବ ଚାଷ କରିଛୁ l ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କେବଳ ଧାନ ଚାଷ କରୁଥିଲୁ, ଏଥିରେ ଆମକୁ ବିଶେଷ ଲାଭ ହେଉନଥିଲା,ପରେ ବାଦାମ ଚାଷ କଲୁ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବାରହା ନଷ୍ଟ କରି ଦେଉଥିଲେ । ପରେ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ଆମ ଗାଁକୁ ଆସି ଏଠାରେ ଆମ୍ବ ଚାଷ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ l ଆଉ ସେମାନେ ମାଟି ପରୀକ୍ଷା କରି ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ଭେରାଇଟିର ଆମ୍ବ ଚାରା ଦେଇଥିଲେ । ଏହା ପରଠୁ ଆମେ ଆମ୍ବ ଚାଷ କରୁଛୁ l ଆଉ ଏଥିରେ ଆମେ ଭଲ ଲାଭ ପାଉଛୁ l"

ଅନ୍ୟପଟେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ORMAS ଏହି ଚାଷୀଙ୍କୁ ବହୁତ ସହାୟତା କରି ଆସୁଛି l ORMASର ଜଏଣ୍ଟ ସିଈଓ ଶ୍ରୀମନ୍ତ ହୋତା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀଙ୍କ ଆମ୍ବ ଦିଲ୍ଲୀର ମଦର ଡାଏରୀକୁ ବିଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ଯାଉଛି l ତେବେ ଗତବର୍ଷ ଆମ ଆମ୍ବ ଦୁବାଇ ଓ ଲଣ୍ଡନ ଯାଇଥିଲା l ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମେ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ବାମରା ଓ କୁଚିଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳର ଆମ୍ବ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ପଠାଯିବ, ପରେ ଅନ୍ୟ ବ୍ଲକର ଆମ୍ବ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ରମରେ ପଠାଯିବ l ଏହି ସବୁ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଟ୍ରେନରେ ପଠାଯିବ l ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦୁବାଇ, ଲଣ୍ଡନ ଓ ଇଟାଲୀ ଆଦି ଦେଶଙ୍କୁ ଆମ୍ବ ରପ୍ତାନି କରାଯିବ l ଏଥିପାଇଁ ଆପେଡା (APEDA ) ଜରିଆରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ସଂସ୍ଥା ସହ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ର ଆଲୋଚନା ଜାରି ରହିଛି l ଆପେଡା ସଂସ୍ଥା ସହ ପୂର୍ବରୁ ଅମର ଏକ କର୍ମଶାଳା ଆୟୋଜନ କରିବା ସହ ଚାଷୀଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦେଇଛୁ l ଏଥର ପାଖାପାଖି 76 ଜଣ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜିକରଣ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ତ ହୋତା l

ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ବଳିରାମ ବୋନ୍ଦର ଜିଲ୍ଲାର ଆମ୍ବ ବିଦେଶକୁ କିପରି ରପ୍ତାନି ହେବ ତାକୁ ଗୁରୁତ୍ବ ସହ ଗତ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ବୈଠକରେ ଏନେଇ ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ l ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଗତ ବର୍ଷ 2ଟି ଦେଶକୁ ଆମ୍ବ ପଠେଇଥିଲୁ, ତେବେ ଏଥର ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 800 କେଜି ଆମ୍ବ ରେଡି କରି ସାରିଛୁ l ଏହାକୁ ବାହାରକୁ ପଠାଯିବ l ଏଥିପାଇଁ ଚାଷୀ ଓ ବିଭିନ୍ନ କ୍ରେତା ସଂସ୍ଥା ଗୁଡିକର ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇ ସାରିଛି l ବିଶେଷ କରି 'ଆମ୍ରପଲ୍ଲୀ' ଆମ୍ବର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି l ଏଥର ୟୁରୋପର କେତେକ ଦେଶକୁ ଆମ୍ବ ପଠେଇବା ଯୋଜନା ରହିଛି, କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ l

ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର

