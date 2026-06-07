ETV Bharat / state

ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଜୈବିକ ଆମ୍ବର ଗୋଟିଏ ଠିକଣା 'ଗାଁ ଆମ୍ବ ପସରା'

ଆମ୍ବ ମହୋତ୍ସବ ଚାଷୀଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ । ସହରବାସୀ ମଧ୍ୟ ରାସାୟନିକ ମୁକ୍ତ ଆମ୍ବ ପାଇ ପାରୁଛନ୍ତି l ରିପୋର୍ଟ- ବାଦଶାହା ଜୁସ୍ମନ ରାଣା

Mango Festival in Sambalpur 2026
ବିଭିନ୍ନ କିସମର ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଆମ୍ବ ମହୋତ୍ସବ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 7, 2026 at 10:09 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ସମ୍ବଲପୁର: ସହରରେ ସୁଆଦିଆ ଜୈବିକ ଆମ୍ବର ପସରା ମେଲିଛି । ଆମ୍ବ ଚାଷୀଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଆମ୍ବ ମହୋତ୍ସବ । ସ୍ଥାନୀୟ ଜେଲ ଛକ ନିକଟରେ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି 'ଗାଁ ଆମ୍ବ ପସରା' । ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ସଫଳ ଆମ୍ବ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଷ୍ଟଲ ଦିଆଯାଇଛି l ଏଠାରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେଉଛି ଜୈବିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଉତ୍ପାଦିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଜାତିର ସୁଆଦିଆ ଦେଶୀ ଓ ବିଦେଶୀ ଆମ୍ବ l

Mango Festival in Sambalpur 2026
ବିଭିନ୍ନ କିସମର ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଆମ୍ବ ମହୋତ୍ସବ (ETV Bharat Odisha)

ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଓରମାସ ପକ୍ଷରୁ ଗତ 5 ତାରିଖରୁ ଏହି ଆମ୍ବ ଉତ୍ସବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି l ଆସନ୍ତା 11 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ଖୋଲିବାକୁ ଥୁବା ବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡିଲେ ଅବଧିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇପାରେ l ସହରବାସୀଙ୍କୁ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ଜୈବିକ ପଦ୍ଧତିର ଆମ୍ବ ଯୋଗାଇବା ସହ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଆମ୍ବ ଚାଷ ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ ଏହାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିବା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ବଳିରାମ ବୋନ୍ଦର କହିଛନ୍ତି l



ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ମାନର ଆମ୍ବ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏଠିକାର ଆମ୍ବ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସହର ସହ ବିଦେଶକୁ ରପ୍ତାନି କରାଯାଉଛି l ଗତ ବର୍ଷ ଏହି ସ୍ଥାନର ଆମ୍ବ ଦୁବାଇ ଓ ଲଣ୍ଡନକୁ ରପ୍ତାନୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଇଟାଲୀକୁ ରପ୍ତାନୀ କରାଯାଇଛି l ତେବେ ଚାଷୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପାଦିତ ଜୈବିକ ଆମ୍ବକୁ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଏକ ବଜାର ଯୋଗାଇବାକୁ ଏହି ଆମ୍ବ ପସରା ଖୋଲାଯାଇଛି l

Mango Festival in Sambalpur 2026
ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଆମ୍ବ ମହୋତ୍ସବ (ETV Bharat Odisha)
ଏଠାରେ ମିୟାଜାକି, ଅଲଫାନସୁ, ଗୁଳାପଖାସ, ଲେଙ୍ଗଡ଼ା, ଆମ୍ରପଲ୍ଲୀ, ଦଶେରୀ, ବାଇଗଣପଲ୍ଲୀ, ମଲ୍ଲିକା, ବନାନା, ରେଡ ଆଇଭୋରୀ, କେଶର, ନୀଳାଚଳ କେଶରୀ, ହେମସାଗର, ସୁବର୍ଣରେଖା, ପରି ଆମ୍ବ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ଚାଷୀ l



ଚାଷୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଉତ୍ପାଦିତ ଆମ୍ବର ସଠିକ୍ ମୂଲ୍ୟ ପାଇବା ଏବଂ ସହରବାସୀଙ୍କୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ରାସାୟନିକ ମୁକ୍ତ ଜୈବିକ ଆମ୍ବ ଯୋଗାଇଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି । ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ ୮ ଟାରୁ ରାତି ୮ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଖୋଲା ଯାଉଛି । ଏହି ଆମ୍ବ ଉତ୍ସବରେ ମୋଟ ୧୯ଟି ସ୍ପେଶାଲ୍ ଷ୍ଟଲ୍ ଖୋଲାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ୧୪ ଜଣ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଚାଷୀ ଏବଂ ୪ଟି ଚାଷୀ ଉତ୍ପାଦକ ସଂଗଠନ ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଆମ୍ବ ପସରା ଖୋଲିଛନ୍ତି । ଏହି ଆମ୍ବ ଉତ୍ସବରେ ଉଭୟ ଦେଶୀ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଓ ଦୁର୍ଲଭ ପ୍ରଜାତିର ଆମ୍ବ ବିକ୍ରୟ କରାଯାଉଛି । ଗ୍ରାହକମାନେ ଏଠାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ପାଚିଥିବା ଜୈବିକ ଆମ୍ବ କିଣି ବେସ ଖୁସି ଥିବା ବେଳେ ଗାଁର ଚାଷୀ ମାନଙ୍କୁ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଷ୍ଟଲ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିବାରୁ ଚାଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ ବେସ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି l

Mango Festival in Sambalpur 2026
ବିଭିନ୍ନ କିସମର ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଆମ୍ବ ମହୋତ୍ସବ (ETV Bharat Odisha)



ଜିଲ୍ଲାର କୁଚିଣ୍ଡା ଉପଖଣ୍ଡର ବାମରା ବ୍ଲକ ଜରବଗା ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀ କିଶନଲାଲ ମହନ୍ତ ଏଠାରେ ଏକ ଷ୍ଟଲରେ ଆମ୍ବ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି l ଚାଷୀ କିଶନଲାଲ କୁହନ୍ତି, "ଏଠାରେ ଆମକୁ ଆମ୍ବ ବିକ୍ରି କରିବାରେ ସୁବିଧା ହେଉଛି l ଏହା ସହ ଆମେ ସଠିକ ମୂଲ୍ୟ ପାଇ ପାରୁଛୁ l ଆମରି ଆମ୍ବ ଆଜି ମୁମ୍ବାଇ, ଦିଲ୍ଲୀ ପରି ମହାନଗରୀକୁ ଯାଉଛି l ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ l ଆମକୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ 50% ରିହାତିରେ ଚାରା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି l ମୁଁ 5 ଏକର 18 ଡ଼ିସିମିଲରେ ଚାଷ କରୁଛି l ମୁଁ ମଲ୍ଲିକା, ଆମ୍ରପଲ୍ଲୀ, ଦଶେରୀ, ବାଇଗଣପଲ୍ଲୀ ପରି 8 ରୁ 9 ଟି ଭେରାଇଟିର ଆମ୍ବ ଚାଷ କରୁଛି l"



ଏଠାରେ ଷ୍ଟଲ ଲଗେଇଥିବା ସବୁଜସନାତନପାଲି ଫାର୍ମର ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଗ୍ରୁପର ସଫଳ ଚାଷୀ ମନବୋଧ ବାରିକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ଚାଷୀଙ୍କ ଏକ ଆଶା ରହିଥାଏ ଯେ ସହରରେ କେବେ ଗାଁ ଆମ୍ବ ପସରା ଆୟୋଜିତ ହେବ l ଏହା 5 ତାରିଖରୁ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି l ଏହା ବହୁତ ଭଲ ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି l ଆମେ ଏଠାରେ ମିୟାଜାକି, ଗୁଳାଫ ଖାସ, ଲେଙ୍ଗଡ଼ା, ଆମ୍ରପଲ୍ଲୀ ପରି ବିଭିନ୍ନ କିସମର ଆମ୍ବ ବିକ୍ରି କରୁଛୁ l

Mango Festival in Sambalpur 2026
ବିଭିନ୍ନ କିସମର ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଆମ୍ବ ମହୋତ୍ସବ (ETV Bharat Odisha)
ଜିଲ୍ଲାର ଜୁଯୁମୁରା ବ୍ଲକ ବଡ଼ସାହି ଗାଁର ଆମ୍ବ ଚାଷୀ କୈଳାଶ ପ୍ରଧାନ ନିଜର 10 ଏକର ଜମିରେ 1000ଟି ଆମ୍ବ ଗଛ ଲଗାଇଛନ୍ତି l ସେ ମିୟାଜାକିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନେକ ବିଦେଶୀ ପ୍ରଜାତିର ଆମ୍ବ ଗଛ ଲଗେଇଥିବା କହିଛନ୍ତି l କସ୍ତୁରୀ, ଚକାପାଦ, ବନାନା, ମିୟାଜାକି ପରି ଆମ୍ବ ଗଛ ସେ ଲଗେଇଛନ୍ତି l ଏଠାରେ ଷ୍ଟଲ ଲଗେଇ ଭଲ ରୋଜଗାର କରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି l ଗତବର୍ଷ ଦିଲ୍ଲୀ ଓ ପ୍ରୟାଗରାଜକୁ ସେ ଆମ୍ବ ପଠାଇ ଥିଲେ l
Mango Festival in Sambalpur 2026
ବିଭିନ୍ନ କିସମର ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଆମ୍ବ ମହୋତ୍ସବ (ETV Bharat Odisha)
ଗତ 5 ତାରିଖରେ ଏହି "ଗାଁ ଆମ୍ବ ପସରା"କୁ ସମ୍ବଲପୁର ବିଧାୟକ ଉଦଘାଟନ କରିଥିଲେ l ଏହି ଆମ୍ବ ପସରା ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ବଳିରାମ ବୋନ୍ଦର କହିଛନ୍ତି ଯେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଆମ୍ବ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗାଁ ଆମ୍ବ ପସରା ନାଁରେ ଏକ ଆମ୍ବ ଉତ୍ସବ କରାଯାଉଛି l ଏହାର ଉଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଭେରାଇଟିର ଆମ୍ବ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି, ତାହାକୁ ସହରବାସୀଙ୍କୁ ତାଜା ଭାବରେ ଉପଲବ୍ଧ କରେଇବା ସହ ଆମ୍ବ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା l ବିଗତ ଦିନରେ ଆମର ଆମ୍ବ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶକୁ ରପ୍ତାନି ହୋଇଛି, ତେଣୁ ଏହାର ଆଗ୍ରହ ସମ୍ବଲପୁର ସହରବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଢୁଛି l ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଏଠାରେ ଜୈବିକ ଆମ୍ବ ମିଳୁଛି l
ଏହି ମୋହତ୍ସବକୁ ଉଦଘାଟନ କରିଥିବା ସମ୍ବଲପୁର ବିଧାୟକ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର କହିଥିଲେ ଯେ ସମ୍ବଲପୁରର ସମସ୍ତ ସହରବାସୀ ଓ ଆମ୍ବ ପ୍ରେମୀମାନଙ୍କୁ ଏହି "ଗାଁ ଆମ୍ବ ପସରା"କୁ ଆସି ବିଭିନ୍ନ କିସମର ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଆମ୍ବର ମଜା ନେବା ସହ ଆମର ସ୍ଥାନୀୟ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଉଚିତ l ଏହି ବି ପଢନ୍ତୁ- ଭୁବନେଶ୍ବର ଆମ୍ବ ପର୍ବରେ ଜାପାନର 'ମିୟାଜାକି', ଓଡ଼ିଶା ଆମ୍ବ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ ଉପରେ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ବ



ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର

TAGGED:

ସମ୍ବଲପୁର ଆମ୍ବ ଉତ୍ସବ
DISTRICT LEVEL MANGO FESTIVAL
GAON AAMBA PASARA
ORMAS MANGO FESTIVAL
SAMBALPUR MANGO FESTIVAL

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.