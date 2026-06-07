ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଜୈବିକ ଆମ୍ବର ଗୋଟିଏ ଠିକଣା 'ଗାଁ ଆମ୍ବ ପସରା'
ଆମ୍ବ ମହୋତ୍ସବ ଚାଷୀଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ । ସହରବାସୀ ମଧ୍ୟ ରାସାୟନିକ ମୁକ୍ତ ଆମ୍ବ ପାଇ ପାରୁଛନ୍ତି l ରିପୋର୍ଟ- ବାଦଶାହା ଜୁସ୍ମନ ରାଣା
Published : June 7, 2026 at 10:09 PM IST
ସମ୍ବଲପୁର: ସହରରେ ସୁଆଦିଆ ଜୈବିକ ଆମ୍ବର ପସରା ମେଲିଛି । ଆମ୍ବ ଚାଷୀଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଆମ୍ବ ମହୋତ୍ସବ । ସ୍ଥାନୀୟ ଜେଲ ଛକ ନିକଟରେ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି 'ଗାଁ ଆମ୍ବ ପସରା' । ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ସଫଳ ଆମ୍ବ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଷ୍ଟଲ ଦିଆଯାଇଛି l ଏଠାରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେଉଛି ଜୈବିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଉତ୍ପାଦିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଜାତିର ସୁଆଦିଆ ଦେଶୀ ଓ ବିଦେଶୀ ଆମ୍ବ l
ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଓରମାସ ପକ୍ଷରୁ ଗତ 5 ତାରିଖରୁ ଏହି ଆମ୍ବ ଉତ୍ସବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି l ଆସନ୍ତା 11 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ଖୋଲିବାକୁ ଥୁବା ବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡିଲେ ଅବଧିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇପାରେ l ସହରବାସୀଙ୍କୁ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ଜୈବିକ ପଦ୍ଧତିର ଆମ୍ବ ଯୋଗାଇବା ସହ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଆମ୍ବ ଚାଷ ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ ଏହାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିବା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ବଳିରାମ ବୋନ୍ଦର କହିଛନ୍ତି l
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ମାନର ଆମ୍ବ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏଠିକାର ଆମ୍ବ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସହର ସହ ବିଦେଶକୁ ରପ୍ତାନି କରାଯାଉଛି l ଗତ ବର୍ଷ ଏହି ସ୍ଥାନର ଆମ୍ବ ଦୁବାଇ ଓ ଲଣ୍ଡନକୁ ରପ୍ତାନୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଇଟାଲୀକୁ ରପ୍ତାନୀ କରାଯାଇଛି l ତେବେ ଚାଷୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପାଦିତ ଜୈବିକ ଆମ୍ବକୁ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଏକ ବଜାର ଯୋଗାଇବାକୁ ଏହି ଆମ୍ବ ପସରା ଖୋଲାଯାଇଛି l
ଚାଷୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଉତ୍ପାଦିତ ଆମ୍ବର ସଠିକ୍ ମୂଲ୍ୟ ପାଇବା ଏବଂ ସହରବାସୀଙ୍କୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ରାସାୟନିକ ମୁକ୍ତ ଜୈବିକ ଆମ୍ବ ଯୋଗାଇଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି । ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ ୮ ଟାରୁ ରାତି ୮ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଖୋଲା ଯାଉଛି । ଏହି ଆମ୍ବ ଉତ୍ସବରେ ମୋଟ ୧୯ଟି ସ୍ପେଶାଲ୍ ଷ୍ଟଲ୍ ଖୋଲାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ୧୪ ଜଣ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଚାଷୀ ଏବଂ ୪ଟି ଚାଷୀ ଉତ୍ପାଦକ ସଂଗଠନ ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଆମ୍ବ ପସରା ଖୋଲିଛନ୍ତି । ଏହି ଆମ୍ବ ଉତ୍ସବରେ ଉଭୟ ଦେଶୀ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଓ ଦୁର୍ଲଭ ପ୍ରଜାତିର ଆମ୍ବ ବିକ୍ରୟ କରାଯାଉଛି । ଗ୍ରାହକମାନେ ଏଠାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ପାଚିଥିବା ଜୈବିକ ଆମ୍ବ କିଣି ବେସ ଖୁସି ଥିବା ବେଳେ ଗାଁର ଚାଷୀ ମାନଙ୍କୁ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଷ୍ଟଲ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିବାରୁ ଚାଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ ବେସ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି l
ଜିଲ୍ଲାର କୁଚିଣ୍ଡା ଉପଖଣ୍ଡର ବାମରା ବ୍ଲକ ଜରବଗା ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀ କିଶନଲାଲ ମହନ୍ତ ଏଠାରେ ଏକ ଷ୍ଟଲରେ ଆମ୍ବ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି l ଚାଷୀ କିଶନଲାଲ କୁହନ୍ତି, "ଏଠାରେ ଆମକୁ ଆମ୍ବ ବିକ୍ରି କରିବାରେ ସୁବିଧା ହେଉଛି l ଏହା ସହ ଆମେ ସଠିକ ମୂଲ୍ୟ ପାଇ ପାରୁଛୁ l ଆମରି ଆମ୍ବ ଆଜି ମୁମ୍ବାଇ, ଦିଲ୍ଲୀ ପରି ମହାନଗରୀକୁ ଯାଉଛି l ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ l ଆମକୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ 50% ରିହାତିରେ ଚାରା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି l ମୁଁ 5 ଏକର 18 ଡ଼ିସିମିଲରେ ଚାଷ କରୁଛି l ମୁଁ ମଲ୍ଲିକା, ଆମ୍ରପଲ୍ଲୀ, ଦଶେରୀ, ବାଇଗଣପଲ୍ଲୀ ପରି 8 ରୁ 9 ଟି ଭେରାଇଟିର ଆମ୍ବ ଚାଷ କରୁଛି l"
ଏଠାରେ ଷ୍ଟଲ ଲଗେଇଥିବା ସବୁଜସନାତନପାଲି ଫାର୍ମର ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଗ୍ରୁପର ସଫଳ ଚାଷୀ ମନବୋଧ ବାରିକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ଚାଷୀଙ୍କ ଏକ ଆଶା ରହିଥାଏ ଯେ ସହରରେ କେବେ ଗାଁ ଆମ୍ବ ପସରା ଆୟୋଜିତ ହେବ l ଏହା 5 ତାରିଖରୁ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି l ଏହା ବହୁତ ଭଲ ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି l ଆମେ ଏଠାରେ ମିୟାଜାକି, ଗୁଳାଫ ଖାସ, ଲେଙ୍ଗଡ଼ା, ଆମ୍ରପଲ୍ଲୀ ପରି ବିଭିନ୍ନ କିସମର ଆମ୍ବ ବିକ୍ରି କରୁଛୁ l
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର