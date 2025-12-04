'ସମ୍ବଲପୁର ଲୋକ ମହୋତ୍ସବ'; ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଜିଲ୍ଲା ସଂସ୍କୃତି ପରିଷଦ ଗଠନ କେବେ ?
ଜିଲ୍ଲା ସଂସ୍କୃତି ପରିଷଦ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ନଥିବାରୁ ସମ୍ବଲପୁର ଲୋକ ମହୋତ୍ସବ ଆୟୋଜନରେ ସମସ୍ୟା । କାକକାର ଓ କଳାପ୍ରେମୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଭିଯୋଗ ।
Sambalpur Lok Mahotsav ସମ୍ବଲପୁର: ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଲୋକ ମହୋତ୍ସବ ଭାବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା 'ସମ୍ବଲପୁର ଲୋକ ମହୋତ୍ସବ' । ଲୋକକଳା ଓ ଲୋକନୃତ୍ୟର ପ୍ରଚାରପ୍ରସାର ତଥା ଏହାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ 1997 ମସିହାରେ ତତ୍କାଳୀନ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ଏକ ଜିଲ୍ଲା ସଂସ୍କୃତି ପରିଷଦ ଗଠନ କରାଯାଇ ଏହି ଲୋକ ମହୋତ୍ସବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଆଉ ସେହି ଦିନଠାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏହି ଲୋକକଳା ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜିଲ୍ଲା, ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାର ଓ ଦେଶ ବାହାରର ଲୋକ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ କଳା ପରିବେଷଣ କରିବାକୁ ମଞ୍ଚ ଦେଇଆସୁଛି । ଫଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୁପ୍ତପ୍ରାୟ କଳା ଓ କଳାକାର ବଞ୍ଚି ରହିବା ସହ ଆଜିର ପୀଢୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି । ତେବେ ଜିଲ୍ଲା ସଂସ୍କୃତି ପରିଷଦ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ନଥିବାରୁ ଏହାର ଆୟୋଜନରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜୁଥିବା ବେଳେ କାକକାର ଓ କଳାପ୍ରେମୀ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି l
25 ବର୍ଷ ଧରି ସେମିତି ରହିଛି:
ସମ୍ବଲପୁରର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରମୁଖ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ 'ନାଟ ନାଟୁଆ' ସଂଯୋଜକ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପାଣିଗ୍ରାହୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯେତେବେଳେ 1997ରେ ସମ୍ବଲପୁର ଲୋକ ମହୋତ୍ସବ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେତେବେଳେ କୌଣସି ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି ଭଳି ମହୋତ୍ସବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନଥିଲା । କେବଳ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମି ଉତ୍ସବ ଓ କୋଣାର୍କ ମହୋତ୍ସବ ହିଁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ସେ କହିଛନ୍ତି "ସେତେବେଳେ ନେରେନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର ଜିଲ୍ଲପାଳ ଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ସଂସ୍କୃତି ପରିଷଦ ନାମକୁ ମାତ୍ର ଗଠନ ହୋଇଥିଲା । ତାହା ସେବେଠୁ ସେମିତି ହିଁ ରହିଛି । 25 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ସଂସ୍କୃତି ପରିଷଦ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହୋଇ ପାରିନାହିଁ । ଯଦି ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଜିଲ୍ଲା ସଂସ୍କୃତି ପରିଷଦ ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଏହାର ଆୟୋଜନରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜୁଛି ତାହା ଆଜି ହେଉନଥାନ୍ତା ।"
'ମହୋତ୍ସବ ପାଇଁ ପାଣ୍ଠି ଆସୁନାହିଁ':
ନିୟମ ମୁତାବକ ଜିଲ୍ଲା ସଂସ୍କୃତି ପରିଷଦରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଉପସଭାପତି, ଜିଲ୍ଲା ସଂସ୍କୃତି ଅଧିକାରୀ ଅଥବା ଜିଲ୍ଲା ସୂଚନା ଓ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ଅଧିକାରୀ ସମ୍ପାଦକ ରହିବାର ଵିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି । ଏହାସହ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ତରର ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିବା 3 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ ସମ୍ମାନ ପାଇଥିବ 3 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସଦସ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର ତଥା ସମାଜସେଵୀ ଓ କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବଦାନ ଥିବା କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସଦସ୍ୟ ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି । ଏହି କମିଟି ଲୋକ ମହୋତ୍ସବ ଆୟୋଜନ କରିବା କଥା । ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଜିଲ୍ଲା ସଂସ୍କୃତି ପରିଷଦ ନଥିବାରୁ କମ ଦିନ ଭିତରେ ଏତେବଡ ଆୟୋଜନରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି । କମ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ତରର କଳାକାର ଦଳଙ୍କୁ ଡାକିବାରେ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି । "ଜିଲ୍ଲା ମହୋତ୍ସବ ପାଇଁ ପାଣ୍ଠି ଆସୁନାହିଁ । ଯଦି ବି ଆସୁଛି ତେବେ ବହୁ ବିଳମ୍ବର ଆସୁଛି, ଫଳରେ କଳାକାରମାନେ ବିଳମ୍ବରେ ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି" ବୋଲି ଅନୁଷ୍ଠାନ 'ନାଟ ନାଟୁଆ' ସଂଯୋଜକ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।
ଏନେଇ ସମ୍ବଲପୁରର ସମାଜସେଵୀ ଦେବାଶିଷ ପୁରୋହିତ କହିଛନ୍ତି, "ବିଗତ 20 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଜିଲ୍ଲା ସଂସ୍କୃତି ପରିଷଦର କୌଣସି ଅସ୍ଥିତ୍ୱ ଅଛି ଭଳି ଆମକୁ ଲାଗୁନାହିଁ । ସବୁ ଲୋକ ମହୋତ୍ସବର ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକରେ ଆମେ ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆଗରେ କଥା ଉଠେଇ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ଏହି ବାବଦରେ ଉଦାସୀନତା ପରିପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି । ଜିଲ୍ଲା ସଂସ୍କୃତି ପରିଷଦ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ନଥିବାରୁ ସମ୍ବଲପୁରୀ କଳା ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ବହୁତ ଅବଦାନ ଅଛି ସେମାନେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ କିଛି ପ୍ରଭାଵଶାଳୀ ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି ପରିଷଦକୁ ନିଜର ଅକ୍ତିଆରରେ ରଖି ଆସିଛନ୍ତି ।"
ସରକାରଙ୍କ ଗାଇଡଲାଇନକୁ ଅପେକ୍ଷା:
ସେପଟେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସିଦ୍ଧେଶ୍ବର ବଳିରାମ ବୋନ୍ଦରଙ୍କ କହିବା କଥା, "ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ସଂସ୍କୃତି ପରିଷଦ ରହିଛି ଯେଉଁଥିରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି ଓ ସବୁ ବ୍ଲକମାନଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି ସଂଘର ସଭାପତିମାନେ ଏଥିରେ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି । ନଗର କଳା ସଂସ୍କୃତି ସଂଘର ସଦସ୍ୟ ଏଠାରେ ନାହାଁନ୍ତି । ସରକାରଙ୍କ କେତେକ ନୂତନ ଗାଇଡଲାଇନ ଆସିବାର ଅଛି, ଆମେ ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ । ସେହି ନୂଆ ଗାଇଡଲାଇନ ଆସିଲେ ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଜିଲ୍ଲା ସଂସ୍କୃତି ପରିଷଦ ଗଠନ ହେବ ।"
