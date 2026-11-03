୩.୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ିଲେ ସମ୍ବଲପୁରର ଭୂ-ଅର୍ଜନ ଅଧିକାରୀ
ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଅଜୟ କୁମାର ଗଡ଼ନାୟକ (ସମ୍ବଲପୁର-ତାଳଚେର ରେଳ ଲାଇନ୍ ଦୋହରୀକରଣ ପ୍ରକଳ୍ପ) ଭୂ-ଅର୍ଜନ ଅଧିକାରୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି l ରିପୋର୍ଟ ବାଦଶାହା ଜୁଶମନ ରଣା
Published : November 3, 2026 at 8:15 AM IST
ସମ୍ବଲପୁର: ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ। ସମ୍ବଲପୁର-ତାଳଚେର ରେଳ ଲାଇନ୍ ଦୋହରୀକରଣ ପ୍ରକଳ୍ପର ଭୂ-ଅର୍ଜନ ଅଧିକାରୀ (Special Land Acquisition Officer) ଅଜୟ କୁମାର ଗଡ଼ନାୟକ ୩,୧୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ଦ୍ୱାରା ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଓଡିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରେସ ରିଲିଜ ଦେଇ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି l
3 ଲକ୍ଷ ଲାଞ୍ଚ ନେବା ବେଳେ ମାଡିବସିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ
ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଅଜୟ କୁମାର ଗଡ଼ନାୟକ (ସମ୍ବଲପୁର-ତାଳଚେର ରେଳ ଲାଇନ୍ ଦୋହରୀକରଣ ପ୍ରକଳ୍ପ) ଭୂ-ଅର୍ଜନ ଅଧିକାରୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି l ସେ ଜଣେ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କୁ ମୋଟ ୫,୧୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଦାବି କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି l ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ବାବଦକୁ ଜମି ମାଲିକ (ଅଭିଯୋଗକାରୀ)ଙ୍କୁ ମିଳିବାକୁ ଥିବା ୮୪,୬୨,୨୮୮ ଟଙ୍କାର କ୍ଷତିପୂରଣ ରାଶି ରିଲିଜ କରିବା ଏବଂ ଆଗାମୀ ତୃତୀୟ ରେଳ ଲାଇନ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ସମୟରେ ସହଯୋଗ କରିବେ ବୋଲି କହି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଲାଞ୍ଚ ମାଗିଥିଲେ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି l
ଗତ ଅକ୍ଟୋବର ୨୭ ତାରିଖରେ ଶ୍ରୀ ଗଡ଼ନାୟକ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ବାବଦକୁ ୨,୦୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ନେଇସାରିଥିଲେ l ତେବେ ବାକି ଥିବା ୩,୧୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ତୁରନ୍ତ ଦେବାକୁ ସେ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କୁ ଚାପ ପକାଇଥିଲେ। ଟଙ୍କା ନଦେଲେ ଆଗାମୀ ତୃତୀୟ ରେଳ ଲାଇନ୍ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବେ ବୋଲି ଧମକ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି l
ଏହାପରେ ଏହି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ହଇରାଣ ହରକତରେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ସମସ୍ତ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗକୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ନଭେମ୍ବର ୨ ତାରିଖରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ଚଢ଼ାଉ କରି ଅବଶିଷ୍ଟ ୩,୧୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଅଜୟ କୁମାର ଗଡନାୟକଙ୍କୁ କାବୁ କରିଥିଲା।
ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ନିକଟରୁ ଲାଞ୍ଚ ବାବଦ ୩,୧୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଜବତ କରାଯାଇଛି l ଗିରଫ ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଆୟବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି (Disproportionate Assets) ଠାବ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ ୩ଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏକାସାଙ୍ଗରେ ଚଢ଼ଉ ଜାରି ରହିଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ସମ୍ବଲପୁର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଥାନାରେ ମାମଲା (Case No. 20 dt. 01.11.2026, U/s 7 P.C. Act, 2018) ରୁଜୁ କରାଯାଇ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଡେପୁଟି ରେଞ୍ଜର: ବିଲ୍ ପାସ୍ ପାଇଁ ନିଜ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ କରୁଥିଲେ ହଇରାଣ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟାର୍ଗେଟରେ R&B ଡିଭିଜନ; 4 ବର୍ଷରେ ଗିରଫ ହେଲେଣି 35ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ଵ, ଠାବ ହେଉଛି ବିପୁଳ ସମ୍ପତ୍ତି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର