ଗରିବ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମାଗଣା ଅଟୋ ସେବା, ଜିତୁଛନ୍ତି ଜନତାଙ୍କ ହୃଦୟ
ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ସଦଭାବନାରେ ବାର୍ତ୍ତାବହ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଫ୍ରି-ଅଟୋ ସର୍ଭିସ । ଗରିବ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦୈନିକ 1 ଘଣ୍ଟା ମାଗଣା ଅଟୋ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁରର ଅଟୋ ଚାଳକ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପରିଡା ।
Published : February 19, 2026 at 1:54 PM IST
ରିପୋର୍ଟ: ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ ରଣା
Free Auto Service ସମ୍ବଲପୁର: ହଜିଗଲାଣି ମାନବିକତା, ସ୍ବାର୍ଥପର ଦୁନିଆ, ସ୍ବାର୍ଥପର ମଣିଷ...ଖବର ପଢିଲା ବେଳେ ଏପରି କିଛି ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଥିବେ ଆଉ ଦେଖିଥିବେ । କିନ୍ତୁ ଏହି ଖବର ଆପଣଙ୍କ ଧାରଣାକୁ ବଦଳାଇ ଦେବ । ମାନବ ସେବା ଯେ ମାଧବ ସେବା...ଏହି କାହାଣୀ ତାହାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉଦାହରଣ । ଗଳିକନ୍ଦିରେ ଅନେକ ଅଟୋ ଚାଲେ...ପେଟପାଟଣା ପାଇଁ ଦିନରାତି ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି ସମସ୍ତେ । ସିଏ ବି ଅଟୋ ଚଲାନ୍ତି, ଅଟୋରୁ ବାହାରୁଥିବା ଦୁଇ ପଇସାରୁ ଘର ଚଳାନ୍ତି । ଆଉ ମାନବ ସେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ଘଣ୍ଟାଏ ସମୟ ବାହାର କରନ୍ତି । ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଦୈନିକ ମାଗଣା ଅଟୋ ସେବା ଦିଅନ୍ତି । ମାଗଣାରେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ମେଡିକାଲ ନିଅନ୍ତି । ଯେଉଁଥିରେ ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ କିଛି ନଥାଏ । ଏମିତି ଜଣେ ଅଟୋଚାଳକ ହେଉଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁର ସହର ଧନୁପାଲି ଛକ ଅଞ୍ଚଳର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପରିଡା l
ମାଗଣା ଅଟୋ ସେବା:
ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଦୁନିଆରେ ଏମିତି ଅଟୋ ଚାଳକ ବୋଧହୁଏ ମିଳିବା କଷ୍ଟ l ପୂର୍ବରୁ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପରିଡା ଜଣେ ବସ ଡ୍ରାଇଭର ଥିଲେ । ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଏକ ଅଟୋ ଫାଇନାନ୍ସ କରି ସହରରେ ଅଟୋ ଚଳାଉଛନ୍ତି l ଏହା ସହ ସେ ଗରିବ ଲୋକ ମାନେ ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବା ଆସିବା କରିବାରେ ଯେଉଁ ହଇରାଣ ହରକତ ହୁଅନ୍ତି ତାହା ଦେଖି ମନେ ମନେ ଏମିତି ମାଗଣା ଅଟୋ ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ l ଆଉ ଗତ ଗୋଟିଏ ମାସ ହେଲା ସେ ଏହି ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି l ସକାଳ 9ଟାରୁ 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫ୍ରି ଅଟୋ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ।
କେମିତି ମିଳେ ମାଗଣା ଅଟୋ ସେବା ?
ଏଥିପାଇଁ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ନିଜ ଅଟୋରେ ନିଜର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦେଇ ଏହି ସେବା ନେବାକୁ କଲ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି l ପ୍ରୟାସ ଛୋଟ ହୋଇପାରେ ତେବେ ତାଙ୍କ ଏହି ଜନସେବାରେ ଚିନ୍ତାଧାରା ବହୁତ ବଡ଼ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ l ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ସେ ଓଡିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘରେ ସଦସ୍ୟ ଥିବାରୁ ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଏହି କାମ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି l
କାହିଁକି ଆସିଲା ମନକୁ ଏହି ଭାବନା ?
କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପରିଡାଙ୍କ ଏପରି ମହତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ନେଇ କୁହନ୍ତି, ‘ଅଟୋ ଚଲେଇବା ସମୟରେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ହଇରାଣ ହରକତ ହେବାକୁ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଛି l ପରିବାରକୁ ପ୍ରଥମେ ଜଣାଇଲି । ଏହାପରେ ଅଟୋ ମହାସଂଘର ପରାମର୍ଶ ନେଲି । ସମସ୍ତଙ୍କ ସମର୍ଥନ ପରେ ଏହି ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ପ୍ରତିଦିନ ଘଣ୍ଟାଏ ସମୟ ଦିଏ । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରୁ ଲୋକେ ସେବା ବାବଦରେ ଜାଣି ଆଗୁଆ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତି ।’
ଏହି ରୋଜଗାରରୁ ପରିବାର ଚଳେ:
କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଆହୁରି କୁହନ୍ତି, ‘ଅଟୋଟି କିସ୍ତିରେ ଆଣି ଚଳାଉଛି । ଏଥିରୁ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଚଳେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ସରକାରୀ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ରୋଗୀଙ୍କୁ ନେଇଥାଏ, ଆଉ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଉପଲବ୍ଧ ନହେଲେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ବୁର୍ଲା ଭୀମସାର ମେଡିକାଲକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇଥାଏ l ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗର ନିଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ସେବା ଯୋଗାଉଛି l ମୋ ନଜରରେ ସବୁ ଧର୍ମର ଲୋକ ସମାନ । ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଏ କାହାକୁ ହତାଦର କରେନାହିଁ ।
‘ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷତା ବାର୍ତ୍ତା ବହନ କରୁଛି’:
ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକ ଯଥା ରୋଗୀଙ୍କ ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଦିଲ୍ଲୀପ ମହାନନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି, ‘ଗତ କିଛି ଦିନ ହେଲା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଏହି ଅଭିନବ ପଦକ୍ଷେପ ବାବଦରେ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରୁ ଜାଣିଲୁ l ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଏକ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ l ତାଙ୍କ ଠାରୁ ସମସ୍ତେ ଶିଖିବା କଥା l ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ତାଙ୍କ ଅଟୋ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷତାର ବାର୍ତ୍ତା ବହନ କରୁଛି l’
ସମର୍ଥନ କରୁଛି ଅଟୋ ମହାସଂଘ:
କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଓଡିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି l ଓଡିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘର ସମ୍ବଲପୁରର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ନରେନ୍ଦ୍ର ନାଥ କୁହନ୍ତି, ‘ଗରିବ ଅସହାୟ ଲୋକେ ମେଡିକାଲକୁ ଗଲେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି l ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଅଟୋରେ ସିଟ ପୂରା ନହେଲେ ଅଟୋ ଯାଏନାହିଁ, ଭଡା କଲେ 150 ଟଙ୍କାରେ ଭଡା ଦେବାକୁ ପଡୁଛି l ଏଥିପାଇଁ ଏହି ସେବାକୁ ଆମେ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲୁ ।’
ମିଳିଛି ପରିବାରର ସମର୍ଥନ:
ଅନ୍ୟପଟେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଏହି ମାଗଣା ଅଟୋ ସେବାକୁ ନେଇ ପରିବାର ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ବେଶ ଖୁସି l କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଝିଅ ଅଂଶିକା ପରିଡା କୁହନ୍ତି, ‘ବାପା ଯେତେବେଳେ ଏହି ସେବା ଆରମ୍ଭ କଥା କହିଥିଲେ ଆମେ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲି । ବାପା ଗରିବ ରୋଗୀଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ନିଅନ୍ତି l’
କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଏହି ସେବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି l ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଏହି ମାଗଣା ଅଟୋ ସେବାକୁ ମାନବିକତାରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଉଦାହରଣ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି l
