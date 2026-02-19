ETV Bharat / state

ଗରିବ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମାଗଣା ଅଟୋ ସେବା, ଜିତୁଛନ୍ତି ଜନତାଙ୍କ ହୃଦୟ

ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ସଦଭାବନାରେ ବାର୍ତ୍ତାବହ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଫ୍ରି-ଅଟୋ ସର୍ଭିସ । ଗରିବ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦୈନିକ 1 ଘଣ୍ଟା ମାଗଣା ଅଟୋ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁରର ଅଟୋ ଚାଳକ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପରିଡା ।

Free Auto Service
ମାଗଣା ଅଟୋ ସେବା (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : February 19, 2026 at 1:54 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ରିପୋର୍ଟ: ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ ରଣା

Free Auto Service ସମ୍ବଲପୁର: ହଜିଗଲାଣି ମାନବିକତା, ସ୍ବାର୍ଥପର ଦୁନିଆ, ସ୍ବାର୍ଥପର ମଣିଷ...ଖବର ପଢିଲା ବେଳେ ଏପରି କିଛି ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଥିବେ ଆଉ ଦେଖିଥିବେ । କିନ୍ତୁ ଏହି ଖବର ଆପଣଙ୍କ ଧାରଣାକୁ ବଦଳାଇ ଦେବ । ମାନବ ସେବା ଯେ ମାଧବ ସେବା...ଏହି କାହାଣୀ ତାହାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉଦାହରଣ । ଗଳିକନ୍ଦିରେ ଅନେକ ଅଟୋ ଚାଲେ...ପେଟପାଟଣା ପାଇଁ ଦିନରାତି ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି ସମସ୍ତେ । ସିଏ ବି ଅଟୋ ଚଲାନ୍ତି, ଅଟୋରୁ ବାହାରୁଥିବା ଦୁଇ ପଇସାରୁ ଘର ଚଳାନ୍ତି । ଆଉ ମାନବ ସେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ଘଣ୍ଟାଏ ସମୟ ବାହାର କରନ୍ତି । ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଦୈନିକ ମାଗଣା ଅଟୋ ସେବା ଦିଅନ୍ତି । ମାଗଣାରେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ମେଡିକାଲ ନିଅନ୍ତି । ଯେଉଁଥିରେ ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ କିଛି ନଥାଏ । ଏମିତି ଜଣେ ଅଟୋଚାଳକ ହେଉଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁର ସହର ଧନୁପାଲି ଛକ ଅଞ୍ଚଳର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପରିଡା l

Sambalpur Free Auto Service
ଅଟୋ ଚାଳକ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପରିଡା (ETV Bharat Odisha)

ମାଗଣା ଅଟୋ ସେବା:

ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଦୁନିଆରେ ଏମିତି ଅଟୋ ଚାଳକ ବୋଧହୁଏ ମିଳିବା କଷ୍ଟ l ପୂର୍ବରୁ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପରିଡା ଜଣେ ବସ ଡ୍ରାଇଭର ଥିଲେ । ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଏକ ଅଟୋ ଫାଇନାନ୍ସ କରି ସହରରେ ଅଟୋ ଚଳାଉଛନ୍ତି l ଏହା ସହ ସେ ଗରିବ ଲୋକ ମାନେ ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବା ଆସିବା କରିବାରେ ଯେଉଁ ହଇରାଣ ହରକତ ହୁଅନ୍ତି ତାହା ଦେଖି ମନେ ମନେ ଏମିତି ମାଗଣା ଅଟୋ ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ l ଆଉ ଗତ ଗୋଟିଏ ମାସ ହେଲା ସେ ଏହି ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି l ସକାଳ 9ଟାରୁ 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫ୍ରି ଅଟୋ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ।

Sambalpur Free Auto Service
କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଫ୍ରି-ଅଟୋ ସର୍ଭିସ (ETV Bharat Odisha)

କେମିତି ମିଳେ ମାଗଣା ଅଟୋ ସେବା ?

ଏଥିପାଇଁ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ନିଜ ଅଟୋରେ ନିଜର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦେଇ ଏହି ସେବା ନେବାକୁ କଲ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି l ପ୍ରୟାସ ଛୋଟ ହୋଇପାରେ ତେବେ ତାଙ୍କ ଏହି ଜନସେବାରେ ଚିନ୍ତାଧାରା ବହୁତ ବଡ଼ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ l ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ସେ ଓଡିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘରେ ସଦସ୍ୟ ଥିବାରୁ ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଏହି କାମ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି l

Sambalpur Free Auto Service
କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଫ୍ରି-ଅଟୋ ସର୍ଭିସ (ETV Bharat Odisha)

କାହିଁକି ଆସିଲା ମନକୁ ଏହି ଭାବନା ?

କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପରିଡାଙ୍କ ଏପରି ମହତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ନେଇ କୁହନ୍ତି, ‘ଅଟୋ ଚଲେଇବା ସମୟରେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ହଇରାଣ ହରକତ ହେବାକୁ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଛି l ପରିବାରକୁ ପ୍ରଥମେ ଜଣାଇଲି । ଏହାପରେ ଅଟୋ ମହାସଂଘର ପରାମର୍ଶ ନେଲି । ସମସ୍ତଙ୍କ ସମର୍ଥନ ପରେ ଏହି ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ପ୍ରତିଦିନ ଘଣ୍ଟାଏ ସମୟ ଦିଏ । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରୁ ଲୋକେ ସେବା ବାବଦରେ ଜାଣି ଆଗୁଆ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତି ।’

Sambalpur Free Auto Service
ପରିବାର ସହ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର (ETV Bharat Odisha)

ଏହି ରୋଜଗାରରୁ ପରିବାର ଚଳେ:

କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଆହୁରି କୁହନ୍ତି, ‘ଅଟୋଟି କିସ୍ତିରେ ଆଣି ଚଳାଉଛି । ଏଥିରୁ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଚଳେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ସରକାରୀ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ରୋଗୀଙ୍କୁ ନେଇଥାଏ, ଆଉ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଉପଲବ୍ଧ ନହେଲେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ବୁର୍ଲା ଭୀମସାର ମେଡିକାଲକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇଥାଏ l ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗର ନିଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ସେବା ଯୋଗାଉଛି l ମୋ ନଜରରେ ସବୁ ଧର୍ମର ଲୋକ ସମାନ । ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଏ କାହାକୁ ହତାଦର କରେନାହିଁ ।

Sambalpur Free Auto Service
ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ସଦଭାବନା ବାର୍ତ୍ତା (ETV Bharat Odisha)

‘ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷତା ବାର୍ତ୍ତା ବହନ କରୁଛି’:

ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକ ଯଥା ରୋଗୀଙ୍କ ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଦିଲ୍ଲୀପ ମହାନନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି, ‘ଗତ କିଛି ଦିନ ହେଲା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଏହି ଅଭିନବ ପଦକ୍ଷେପ ବାବଦରେ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରୁ ଜାଣିଲୁ l ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଏକ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ l ତାଙ୍କ ଠାରୁ ସମସ୍ତେ ଶିଖିବା କଥା l ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ତାଙ୍କ ଅଟୋ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷତାର ବାର୍ତ୍ତା ବହନ କରୁଛି l’

Sambalpur Free Auto Service
ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ (ETV Bharat Odisha)

ସମର୍ଥନ କରୁଛି ଅଟୋ ମହାସଂଘ:

କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଓଡିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି l ଓଡିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘର ସମ୍ବଲପୁରର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ନରେନ୍ଦ୍ର ନାଥ କୁହନ୍ତି, ‘ଗରିବ ଅସହାୟ ଲୋକେ ମେଡିକାଲକୁ ଗଲେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି l ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଅଟୋରେ ସିଟ ପୂରା ନହେଲେ ଅଟୋ ଯାଏନାହିଁ, ଭଡା କଲେ 150 ଟଙ୍କାରେ ଭଡା ଦେବାକୁ ପଡୁଛି l ଏଥିପାଇଁ ଏହି ସେବାକୁ ଆମେ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲୁ ।’

Sambalpur Free Auto Service
କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଫ୍ରି-ଅଟୋ ସର୍ଭିସ (ETV Bharat Odisha)


ମିଳିଛି ପରିବାରର ସମର୍ଥନ:

ଅନ୍ୟପଟେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଏହି ମାଗଣା ଅଟୋ ସେବାକୁ ନେଇ ପରିବାର ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ବେଶ ଖୁସି l କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଝିଅ ଅଂଶିକା ପରିଡା କୁହନ୍ତି, ‘ବାପା ଯେତେବେଳେ ଏହି ସେବା ଆରମ୍ଭ କଥା କହିଥିଲେ ଆମେ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲି । ବାପା ଗରିବ ରୋଗୀଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ନିଅନ୍ତି l’

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଶିକ୍ଷକରୁ ସେବକ: 23 ବର୍ଷ ଧରି ବୁଲା ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କ ଦେବଦୂତ ତାରାକାନ୍ତ

ପିଟି ଉଷା ତାଙ୍କ ପ୍ରେରଣା, ଏବେ ଗଢୁଛନ୍ତି ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ, ଆଥଲେଟରୁ ମେଣ୍ଟର ଦୌଡ଼ରାଣୀ ରେଖା ଦେ ...

ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳ ପିଲାଙ୍କ ସୁନେଲି ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢୁଛି ଏକଲବ୍ୟ ପାଠଶାଳା


କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଏହି ସେବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି l ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଏହି ମାଗଣା ଅଟୋ ସେବାକୁ ମାନବିକତାରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଉଦାହରଣ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି l

ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର

TAGGED:

ସମ୍ବଲପୁର ମାଗଣା ଅଟୋ ସେବା
COMMUNAL HARMONY
FREE AUTO SERVICE
AUTO DRIVER KRUSHNA CHANDRA PARIDA
SAMBALPUR FREE AUTO SERVICE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.