କେନ୍ଦୁପତ୍ର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିଶାଳ ଆନ୍ଦୋଳନ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ

ରାଜ୍ୟର 22ଟି ଜିଲ୍ଲାର ଦୁଇ ହଜାର ପଞ୍ଚାୟତରେ 5 ଲକ୍ଷ କେନ୍ଦୁପତ୍ର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ । ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ । ରିପୋର୍ଟ- ବାଦଶାହା ଜୁସ୍ମନ ରଣା

KENDU LEAF WORKERS PROTEST
କେନ୍ଦୁପତ୍ର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିଶାଳ ଆନ୍ଦୋଳନ (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 3, 2026 at 7:43 PM IST

ସମ୍ବଲପୁର: ସାରା ରାଜ୍ୟରେ କେନ୍ଦୁପତ୍ର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିଶାଳ ଆନ୍ଦୋଳନ । ଶନିବାର ଓଡ଼ିଶାର 22ଟି ଜିଲ୍ଲାର 2 ହଜାର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପ୍ରାୟ 5 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ତୋଳାଳୀ ଓ କର୍ମଚାରୀ ଧାରଣାରେ ବସିବା ସହ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦାବି ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟତଃ ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାର ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶୃତିକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି, କେନ୍ଦୁପତ୍ର କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ ।

କେନ୍ଦୁପତ୍ର କେଜି ପିଛା ଦର 2ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି, କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବୋନସ ପ୍ରଦାନ, ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀ ବୃଦ୍ଧି ହାର ଅନୁସାରେ ସିଜନାଲ କର୍ମଚାରୀ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି, ବିବାହ ସହାୟତା ରାଶି ପୁଣି ପ୍ରଦାନ, ମୃତ୍ୟୁ ଜନିତ ସହାୟତା ରାଶି 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଆଦି ଦାବି ନେଇ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯାଇଥିବା ଓଡ଼ିଶା କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି । ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ଦାବି ପୂରଣ ନହୁଏ, ତେବେ ବଡ଼ ଧରଣର ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ସଂଘ ।

କେନ୍ଦୁପତ୍ର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ:

ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଓଡ଼ିଶା କେନ୍ଦୁପତ୍ର କର୍ମଚାରୀ ସଂଘର ସମ୍ପାଦକ ସଞ୍ଜିତ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି,"1973 ରେ ଯେତେବେଳେ କେନ୍ଦୁପତ୍ରକୁ ଜାତୀୟକରଣ କରାଗଲା । ସେହିଦିନ ଠାରୁ ଏହି ପରମ୍ପରା ରହିଛି ଯେ, ସରକାର କେନ୍ଦୁପତ୍ର କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହାର ଦର ଧାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଦର ବୃଦ୍ଧି କରିଥାନ୍ତି । ତେବେ ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଏଥିରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହୋଇଛି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ସରକାର କେନ୍ଦୁପତ୍ର କିଣିବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି କିନ୍ତୁ ସରକାର ଏହା କେଉଁ ଦରରେ କିଣା ଯାଉଛି ? ତାହା ଜାଣି ନାହାନ୍ତି, କି କର୍ମଚାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି । ଏହା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବିଡମ୍ବନାବ ବିଷୟ । ଏହା ସହ ଫେବୃଆରୀ ଓ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ତୋଳାଳୀ ଓ କର୍ମଚାରୀମାନେ ବୋନସ ପାଉଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଇ 2 ତାରିକ ସୁଦ୍ଧା ସେମାନେ ବୋନସ ପାଇ ନାହାନ୍ତି । "

କ'ଣ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କ ଦାବି ?

ସଂଘ ସମ୍ପାଦକ ସଞ୍ଜିତ ମହାନ୍ତି ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି,"2024 ମସିହା ଜୁଲାଇ 18 ତାରିଖରୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସିଜନାଲ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇନାହିଁ । ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଓଡ଼ିଶାର 22ଟି ଜିଲ୍ଲାର ଦୁଇ ହଜାର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପ୍ରାୟ 5 ଲକ୍ଷ ତୋଳାଳୀ ଓ କର୍ମଚାରୀ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ସ୍ମାରକ ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ ଆଦିବାସୀ , ସେ ଜାଣିବା କଥା ଯେ କେନ୍ଦୁପତ୍ର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 90% ମହିଳା ଓ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକାଂଶ ଆଦିବାସୀ ମହିଳା । ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏହି ଅବିଚାର, ଅନ୍ୟାୟକୁ ଆମେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛୁ ।"

ରାଜ୍ୟର 15 ଲକ୍ଷ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ତୋଳାଳୀ, ସାଢେ 8 ଲକ୍ଷ କାର୍ଡ ଧାରୀ, 18 ହଜାର ସିଜନାଲ କର୍ମଚାରୀ ଓ 20 ହଜାର ବନ୍ଧେଇ ଶ୍ରମିକ କେନ୍ଦୁପତ୍ରକୁ ନିଜର ଜୀବିକା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତି ଦ୍ୱରା ସେମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି l

ଅନ୍ୟପଟେ ଓଡ଼ିଶା କେନ୍ଦୁପତ୍ର ତୋଳାଳୀ ସଂଘ, ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସମ୍ପାଦକ ଗୋକୁଳ ମେହେର କହିଛନ୍ତି,"ଆମେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ କେନ୍ଦୁପତ୍ର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଦୁଇ ହଜାର ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ EOଙ୍କ ଜରିଆରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦାବି ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ । ଚଳିତ ବିଜେପି ସରକାର ନିଜର ନିର୍ବାଚନୀ ଇସ୍ତାହାରରେ କେନ୍ଦୁପତ୍ର କେରି ପ୍ରତି 2 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରି ନାହାନ୍ତି । ତୋଳାଳୀମାନଙ୍କ ପାଇଥିବା କନ୍ୟା ବିବାହ ସହାୟତା ବନ୍ଦ କରି ଦେଇଛନ୍ତି, ସିଜନାଲ କର୍ମଚାରୀ ଓ ବନ୍ଧେଇ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇନାହିଁ । ଏଭଳି ଭାବରେ ସବୁ ୱେଲ ଫେୟାର ପାଣ୍ଠିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଚାଲିବେ କେମିତି ?"

ଅନ୍ୟପଟେ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ତୋଳାଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ମହିଳା ଥିବା ବେଳେ ଏମାନେ ବହୁ ବିପଜ୍ଜନକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଖରା, ବର୍ଷା, ଶୀତକାକର ପରି ବିପରୀତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିଜର ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଛାଡି ଜଙ୍ଗ କୁ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ତୋଳିବ ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି । ସେଠାରେ ସାପ, ହାତୀ, ବାଘ ଏବଂ ଭାଲୁଙ୍କ ପରି ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ଭୟ ରହିଥାଏ l ତେଣୁ ସେଠାରେ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ତୋଳାଳୀଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ରହିଥାଏ । ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ତୋଳାଳୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକାଳୀନ ସହାୟତା ରାଶିକୁ 2 ଲକ୍ଷରୁ 4 ଲକ୍ଷକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉ ବୋଲି ଦାବି ହୋଇଛି l

ରେଢ଼ାଖୋଲ ବ୍ଲକ କେଉଁଟିବାହାଲି ଗାଁର କେନ୍ଦୁପତ୍ର ତୋଳାଳୀ ମହିଳା କଲ୍ୟାଣୀ ଭୋଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ଆଉ କିଛି ମିଳୁନି, ତେଣୁ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର l ଆମକୁ ତ ଆଉ କିଛି ମିଳୁନାହିଁ, ଛତା, ବୋନସ କିଛି ମିଳୁନି l ଏହି ପ୍ରଚଣ୍ତ ଖରା ଓ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହରେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇ ପତ୍ର ତୋଳିକି ଆଣିବା ବେଳକୁ ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ବେଳେ ବେଳେ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇଯାଉଛି l ତେଣୁ ସରକାର ଆମକୁ ସବୁ ସହାୟତା ଯୋଗେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଦାବି କରୁଛୁ l ଆମେ ଦିନ 2 ଟାରେ ଟାଣ ଖରାରେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଫେରୁଛୁ, ଆମର ଗୋଡ଼ ପୋଡି ଯାଉଛି । ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ । ସାପ,ବାଘ, ଭାଲୁ, ହାତୀ ଥିବା ଜଙ୍ଗଲରେ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ ।"

ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର

