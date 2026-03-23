ଫେଲ୍ ମାରିଗଲା ସମ୍ବଲପୁର ମଣ୍ଡଳ କାରାଗାରରେ ପୋଲିସ୍ ରେଡ, ଚଢ଼ାଉ ପୂର୍ବରୁ ସୂଚନା ଲିକ୍ ସନ୍ଦେହ
ପୋଲିସର ଓ ଜେଲ ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲେ ସଚେତନ ନାଗରିକ । ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କଲେ ଅତିରିକ୍ତ ଏସପି । ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ ରାଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ।
Published : March 23, 2026 at 5:54 PM IST
ସମ୍ବଲପୁର: ଆଜି(ସୋମବାର) ଭୋର ୫ଟା ୩୦ରୁ ସମ୍ବଲପୁର ସଦର ଏସଡିପିଓଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପୋଲିସର ଏକ ଟିମ୍ ସମ୍ବଲପୁର ମଣ୍ଡଳ କାରାଗାରରେ ଅଚାନକ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ । ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଜେଲର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନ ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଏହି ରେଡ ସମୟରେ କୌଣସି ବେଆଇନ ସାମଗ୍ରୀ ପୋଲିସ ହାତରେ ଲାଗିନଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ପୋଲିସକୁ ଖାଲି ହାତରେ ଫେରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି ।
ଲିକ୍ ହୋଇଗଲା କି ରେଡ୍ ସୂଚନା ?
ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ଏହିପରି ରେଡରେ ବିଡି, ସିଗାରେଟ୍, ଭାଙ୍ଗ, ମୋବାଇଲ, ସିମ୍ କାର୍ଡ ଓ ନଗଦ ଟଙ୍କା ଜବତ ହୋଇଥିବା ନଜିର ଥିବା ବେଳେ, ଏଥର କିଛି ନମିଳିବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି । ଜେଲରେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂସ୍କାର ଆସିଗଲା କିମ୍ବା ରେଡ ପୂର୍ବରୁ ସୂଚନା ଲିକ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା ? ଅବା କୌଣସି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ବା କର୍ମଚାରୀ ଏହି ରେଡ ନେଇ ଆଗୁଆ ସୂଚନା ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇଥିବା ସନ୍ଦେହ ମଧ୍ୟ ଜୋର ଧରିଛି ।
ସମ୍ବଲପୁରର ଜଣେ ସଚେତନ ନାଗରିକ ତଥା ଆଇନଜୀବୀ ଦିଲ୍ଲୀପ ସିଂ କହିଛନ୍ତି, ‘ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚଢାଉରେ ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ମିଳୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଥର କିଛି ମିଳିନଥିବାରୁ ପୋଲିସ ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ।’
ପୋଲିସ ବିଫଳ !
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଲାଗୁଛି ଯେପରି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ଜେଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଘଟଣାକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ସମ୍ବଲପୁର ସହରରେ ଦିନକୁଦିନ ବଢ଼ୁଥିବା ଡ୍ରଗ୍ସ୍ କାରବାରକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସେ ଚିନ୍ତା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ସହରର ଗଳିକନ୍ଦିରେ କୋରେକ୍ସ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଡ୍ରଗ୍ସ କାରବାର ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ଆଖିଦୃଶିଆ କାର୍ଯ୍ୟନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉନାହିଁ । ଗୋଟିଏ ପଟେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଅପରାଧ ବିରୋଧରେ କଠୋର ଅଭିଯାନ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ, ବଡ଼ ନିଶା ବା ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟର କାରବାର ରୋକିବାରେ ପୋଲିସ ବିଫଳ ହେଉଛି ବୋଲି ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।
ସୂଚନା ଲିକ୍କୁ ଖଣ୍ଡନ:
କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏହି ରେଡ ପୂର୍ବରୁ ସୂଚନା ଲିକ୍ ହୋଇଥିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି କିମ୍ବା ଏହା ପୋଲିସ ଓ ଜେଲ ବିଭାଗର ନେକ୍ସସ୍ ହୋଇଥାଇପାରେ । ଅନ୍ୟପଟେ, ଅତିରିକ୍ତ ଏସପି ଅଜୟ କୁମାର ମିଶ୍ର ସୂଚନା ଲିକ୍ ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ,ସମ୍ବଲପୁର ମଣ୍ଡଳ କାରାଗାର ସହ ରେଢ଼ାଖୋଲ ଓ କୁଚିଣ୍ଡା ଉପଖଣ୍ଡ କାରାଗାରରେ ଏକାସାଥିରେ ରେଡ୍ କରାଯାଇଥିଲା । ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସମସ୍ତ ୱାର୍ଡ ଓ ସେଲକୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ କୌଣସି ବେଆଇନ ସାମଗ୍ରୀ, ଯଥା ମୋବାଇଲ, ସିମ୍ କାର୍ଡ କିମ୍ବା ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ମିଳିନଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି । ଏହା ଏକ ରୁଟିନ୍ ଯାଞ୍ଚ ବୋଲି ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ପୂର୍ବରୁ ବି ହୋଇଥିଲା ରେଡ୍:
ସେପଟେ ସମ୍ବଲପୁର ସଦର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ପଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଲିକ୍ ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି । ଉଲ୍ଲେଖ୍ୟ ଯେ, ୨୦୨୪ ଅକ୍ଟୋବର ୪ ତାରିଖରେ ସମ୍ବଲପୁର ପୋଲିସ ଏହି କାରାଗାରରେ ଏକ ରେଡ କରିଥିବା ବେଳେ ବିଡି, ଖଇନି, ଭାଙ୍ଗ, ଲାଇଟର ଓ ଗୁଟଖା ପରି ବେଆଇନ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର