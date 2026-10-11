ସମ୍ବଲପୁରରେ ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟା, ଧୂଳି ପ୍ରଦୂଷଣ ଓ ସିଏସଆର କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କ୍ଷୋଭ
ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ କାମ କରନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜ ବିକାଶରେ ସହଭାଗୀ କରନ୍ତୁ କହିଲେ ସମ୍ବଲପୁର ସାଂସଦ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ । ରିପୋର୍ଟ- ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ ରଣା
Published : October 11, 2026 at 4:19 PM IST
ସମ୍ବଲପୁର: ଜିଲ୍ଲାରେ ସକ୍ରିୟ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ଖଣି କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ସିଏସଆର (CSR) ଓ ପାରିପାର୍ଶ୍ଵିକ ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଗତକାଲି (ଶନିବାର) ଏକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ।ଏହି ବୈଠକ ପରେ ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ସାଂସଦ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳରେ ଉପୁଜୁଥିବା ନାନାଦି ସମସ୍ୟା ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା ନେଇ ନିଜର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ।
ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କହିଥିଲେ,"ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନ ଓ ଖଣି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ପାରିପାର୍ଶ୍ଵିକ ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଯ୍ୟର ଏକ ସବିଶେଷ ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି । ବିଶେଷ କରି ଶିଳ୍ପ ପରିବହନ ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁ ଓଭରଲୋଡିଂ ହେଉଛି, ତାହା ଦ୍ୱାରା ରାସ୍ତାଘାଟ ନଷ୍ଟ ହେବା ସହ ପ୍ରଦୂଷଣ ବଢ଼ୁଛି ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଯାତାୟାତରେ ଅସହ୍ୟ କଷ୍ଟ ହେଉଛି । ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକ ଏଠାରେ ଭଲ କାମ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜ ବିକାଶର ସହଭାଗୀ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସୁବିଧା-ଅସୁବିଧା ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ । "
କେଉଁ କେଉଁ ବିଷୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା ?
ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା:
ଆର୍ୟାନ ଇସ୍ପାତ, ଶ୍ୟାମ ମେଟାଲିକ୍ସ, ଆଦିତ୍ୟ ଆଲୁମିନିୟମ୍, ଜିଏସଡବ୍ଲୁ ଏବଂ ନେଇଭାଲି କଲିୟୁରୀ ଭଳି ବୃହତ୍ ଶିଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ-୧୦ (SH-10) ଉପରେ ଅହେତୁକ ଚାପ ପଡ଼ୁଛି। ରେଙ୍ଗାଳି ବ୍ଲକରୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଉପକଣ୍ଠ, ବେଦାନ୍ତ, ରମ୍ପେଲା ବ୍ରିଜ୍, ଇଣ୍ଡ ବାରାତ ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଏବଂ ଓପିଜିସିର ପାଉଁଶ (Fly Ash) ପରିବହନ ଯୋଗୁଁ ସମ୍ବଲପୁର ଓ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ଟ୍ରାଫିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ l
ଧୂଳି ପ୍ରଦୂଷଣ ଓ ଅସହ୍ୟ ସ୍ଥିତି:
ଓଭରଲୋଡେଡ୍ ଏବଂ ଖାଲି ପରିବହନ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକର ଅନବରତ ଚଳାଚଳ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଚୁର ଧୂଳି ଉଡ଼ୁଛି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାନୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ଜୀବନଯାପନ ଅସହ୍ୟ ଓ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇପଡ଼ିଛି ।
ପାର୍କିଂ, ଆଲୋକୀକରଣ ଓ ରାସ୍ତା ମରାମତି:
10 ନମ୍ବର ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥରେ ଏକ ସାଧାରଣ ପବ୍ଲିକ୍ ରୋଡ୍ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ବେଆଇନ ପାର୍କିଂ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ନକରି କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ନିଜସ୍ୱ ପାର୍କିଂ ସ୍ଥଳ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହାସହ ରେଙ୍ଗାଲି ନୂଆ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ଖେରୁଆଲ ବ୍ରିଜ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ (୧୦-୧୫ କିମି) ଅନ୍ଧାରିଆ ରାସ୍ତାରେ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଲଗାଇବା, ନିୟମିତ ପାଣି ସିଞ୍ଚନ କରିବା ଏବଂ PWD/L&T ସହ ମିଶି ରାସ୍ତା ପ୍ରଶସ୍ତିକରଣ ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାକୁ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।
ସିଏସଆର (CSR), ରୋଜଗାର ଓ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ:
କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ବାର୍ଷିକ CSR ବଜେଟ୍ କେବଳ କାଗଜପତ୍ରରେ ନରଖି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଅନୁମୋଦନ କ୍ରମେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି । ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକଯୁବତୀଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଜଗାର ସୃଜନ, ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରିବା ଏବଂ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ସହ ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ (ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ) କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ।
ଅଞ୍ଚଳର ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରଗତି ପାଇଁ କଳକାରଖାନା ଓ ଖଣିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ଯାତାୟାତ ସବୁବେଳେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କହିଥିଲେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ସମ୍ବଲପୁର NSCB କଲେଜରେ ଛାତ୍ର ଅଶାନ୍ତି, ପକ୍ଷପାତିତା ଅଭିଯୋଗରେ ଧାରଣାରେ ବସିଲା BCJD
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ କଳା କାରନାମା ! ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅସଦାଚରଣ ଅଭିଯୋଗ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର