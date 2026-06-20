ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ପାଇଁ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ସମ୍ବଲପୁର ସହର, 7 ଦିନ ଧରି ସହରରେ ଜମିବ ଉତ୍ସବର ମାହୋଲ
ସମ୍ବଲପୁରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା । ଚଳିତବର୍ଷ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରାରେ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ 10 ହଜାର କଳାକାରଙ୍କ ଆଗମନ ହୋଇଛି । ରିପୋର୍ଟ- ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ ରାଣା
Published : June 20, 2026 at 8:01 AM IST
ସମ୍ବଲପୁର: ଖୁବ ଜାକଜମକରେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା । ଦେବ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳୀୟ ଦିବ୍ୟ ବିବାହ ଉତ୍ସବ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଇଛି । ଦେବ ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଭକ୍ତ ଧନ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି । ପ୍ରାୟ ୪୦୦ ବର୍ଷର ଜୀବନ୍ତ ପରମ୍ପରାରେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକମାନେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବେ ପ୍ରଭୁ ଶିବ ଏବଂ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ମାନବ ପିତାମାତା ସାଜି କନ୍ୟାଦାନ ସହିତ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ କରନ୍ତି l ଦେବତା ହେଲେ ବି ଏହି ମାନବୀୟ ବିବାହ ପରେ ମାତାଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେବା ସମୟ ଆସିଲେ ନରମିଯାଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖି । ଏପରି ଏକ ନିଆରା ପରମ୍ପରା ହେଉଛି ସମ୍ବଲପୁରର ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା ।
ଏହା କେବଳ ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ଧାର୍ମିକ ରୀତିନୀତି ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ଗଣ ପର୍ବ । ସପ୍ତାହେ ଧରି ଏହି ଉତ୍ସବ ସହରରେ ବେଶ୍ ଧୁମ୍ଧାମରେ ପାଳିତ ହେବ । ଚଳିତ ବର୍ଷ ବିଭିନ୍ନ ଆୟୋଜକ କମିଟି ଯେପରିକି ନନ୍ଦପଡ଼ା , ଝାଡ଼ୁଆପଡ଼ା, ଓ ମୋଦିପଡ଼ା ମିଳିତ ଭାବେ ପ୍ରାୟ 2 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ମହୋତ୍ସବରେ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଆସିଥିବା ହଜାର ହଜାର ଲୋକନୃତ୍ୟ ଶିଳ୍ପୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି । ଆଲୋକମାଳା, ସମ୍ବଲପୁରୀ ‘ଦୁଲଦୁଲି’ ବାଦ୍ୟ ଏବଂ ଭବ୍ୟ ପୌରାଣିକ ମେଢ଼ (Tableaux) ପୂରା ସହରକୁ ଏକ ରଙ୍ଗୀନ କରି ତୋଳିଛି । ଚଳିତବର୍ଷ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରାରେ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ 10 ହଜାର କଳାକାରଙ୍କ ଆଗମନ ହୋଇଥିବା ଆୟୋଜକ କହିିଛନ୍ତି ।
ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ପରମ୍ପରାର ରୀତିନୀତି:
ଏହି ଐତିହାସିକ ଯାତ୍ରାର ପରମ୍ପରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଆରା । ଭଗବାନ ଶିବ ଓ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ବିବାହ ମାନବୀୟ ରୀତିନୀତିରେ ହୋଇଥାଏ । ଏଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଯାତ୍ରା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ପିତା ମାତା କିଏ ହେବ, ଏନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥାଏ l ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ତିଥିରେ କନ୍ୟା ପିତା ମାତା ଚୟନ ହୋଇଥାନ୍ତି । ଏହା ପରେ ସେହି ଦିନ ଠାରୁ କନ୍ୟା ପିତା ମାତା ଦେବ ବିବାହ ପାଇଁ ପାଣ୍ଠି ସଂଗ୍ରହ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି । ଏହି ପରମ୍ପରାକୁ ଥାଳ ଉଠା କୁହାଯାଏ । ଏହାକୁ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀର ଆଦ୍ୟପର୍ବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ । ଏହା ପରେ ପ୍ରାୟ ମାସକ ପରେ ବରପିତା ତଥା ସପ୍ତ ଋଷି କନ୍ୟା ଅନ୍ବେଷଣରେ ଚୟନ ହୋଇଥିବା କନ୍ୟାପିତା ମାତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ନିର୍ବନ୍ଧ କରନ୍ତି । ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ପତର ପେଣ୍ଡି ନୀତି । ସ୍ଥାନୀୟ ଆଞ୍ଚଳିକ ମାନବୀୟ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ 72ଟି ଶାଳ ପତ୍ର ବା ସରଗି ପତ୍ର ଦେଇ ନିର୍ବନ୍ଧ କରାଯାଉଥିବାରୁ ଏହାକୁ ପତର ପେଣ୍ଡି କୁହାଯାଏ ।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନ ଦେବ ବିବାହ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଦେବା ଦେବୀଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥାଏ l ଏହି ପରମ୍ପରାକୁ ନନ୍ଦପଡାରେ ନୃସିଂହ ନିଉତା ଓ ବାକି ସବୁ ଯାତ୍ରା କମିଟିରେ ହନୁମାନ ନିଉତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ । ଏହା ପରେ ବାହାରି ଥାଏ ମହାଦେବଙ୍କ ବରଯାତ୍ରୀ ଶୋଭାଯାତ୍ରା । ଏଥିରେ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଓ କଳାକାର ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତି । ପରେ କନ୍ୟାପିତା ମାତାଙ୍କ ଘରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନବୀୟ ରୀତିନୀତିରେ ଦେବ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ବିବାହ ହୋଇଥାଏ ।
କିନ୍ନରଙ୍କୁ ମିଳେ ମୁକ୍ତି:
ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ ପରେ ଦେବ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଯୁଗଳ ମୂର୍ତ୍ତି ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାରିଥାନ୍ତି । ଏହି ସମୟରେ ଯୁଗଳ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ କୋଟି ପୁଣ୍ୟ ମିଲଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି । ତେଣୁ ଏହି ଯୁଗଳ ମୂର୍ତ୍ତି ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ପ୍ରାୟ ଦେଢ଼ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମ ହେଉଥିବା ବେଳେ 10 ହଜାର କଳାକାର ନିଜ ନିଜର କଳା ପରିବେଷଣ କରନ୍ତି l ଏହି ଯାତ୍ରାରେ କିନ୍ନର ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭୂମିକା ରହିଥାଏ । କିନ୍ନର ମାନେ ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କଲେ କିନ୍ନର ଜନ୍ମରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳେ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ।
ତେବେ ଏହି ଦେବ ବିବାହ ପାଇଁ କନ୍ୟା ପକ୍ଷ ଗୋଟିଏ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି । ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ଛପା ଯାଇ ନିଜର ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଏ l କନ୍ୟା (ପାର୍ବତୀ)ଓ ଜ୍ୱାଇଁ (ମହାଦେବ)ପାଇଁ ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ପତ୍ର କିଣାଯାଏ । ଏଥିରେ କନ୍ୟା ପାଇଁ ସୁନା ରୁପାର ଅଳଙ୍କାର ସହ, ପ୍ରସାଧାନ ସାମଗ୍ରୀ, ଶାଢ଼ୀ ଆଦି ବସ୍ତ୍ର ତଥା ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ କିଣାଯାଏ । ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମାନବୀୟ ରୀତି ଅନୁସାରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ପତ୍ର କିଣା ଯାଏ । କନ୍ୟାଙ୍କ ମାମୁଁ ଘରୁ ମଉଲା ଭାର ଆସିଥାଏ । ବିବାହର ସପ୍ତମ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଘରେ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବଙ୍କ ଗହଳ ଚହଳ ବଢିଯାଇଥାଏ l
ଏମିତି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମୁଦିପଡା ଜାଗେଶ୍ୱର ବାବା ଯାତ୍ରା କମିଟିର କନ୍ୟା ପିତା ମାତା ହୋଇଥିବା କୁମ୍ଭାରପଡ଼ାର ବିଜୟ ସୋନି ଓ ସୁସ୍ମିତା ସୋନିଙ୍କ ଘର ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ଭରି ଉଠିଥିଲା l ବିବାହ ନେଇ କନ୍ୟା ମାତା ସୁସ୍ମିତା ସୋନି କହଛନ୍ତି, "ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ କନ୍ୟା ଓ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଜ୍ୱାଇଁ ରୂପେ ପାଇ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଓ ନିଜକୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ମନେ କରୁଛୁ । ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ 20 ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିଥିଲା । ଆମର 2 ଟି ପୁଅ କିନ୍ତୁ ଝିଅ ନାହାନ୍ତି । ତେଣୁ ଆଜି ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ କନ୍ୟା ରୂପେ ପାଇବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳିଛି । ତେଣୁ ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ଶାଢ଼ୀ, କପଡା ତଥା ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ଅଳଙ୍କାର, କଂସା ବାସନ ଆଦି ସାମଗ୍ରୀ କିଣିଛୁ ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର