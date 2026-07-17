ଲଇଗୁରା ଗାଁଲୋକଙ୍କୁ ଅତିଷ୍ଠ କଲାଣି ପଥରକ୍ବାରୀ ବିସ୍ଫୋରଣ, ମାଟିରେ ମିଶୁଛି ଗରିବଙ୍କ ଆବାସ ଘର
ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଏନଓସି ନଥାଇ ଚାଲିଛି ପଥରକ୍ବାରୀ । ବିସ୍ପୋରଣ ଯୋଗୁ ଭାଙ୍ଗୁଛି ଗରିବଙ୍କ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଘର l ରିପୋର୍ଟ: ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ ରଣା
Published : July 17, 2026 at 4:50 PM IST
ସମ୍ବଲପୁର: ଅତିଷ୍ଠ କଲାଣି ବେଆଇନ ପଥର ଖଣିରେ ବିସ୍ଫୋରଣ । ପଥରକ୍ବାରୀରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଯୋଗୁଁ କେଉଁଠି କାନ୍ଥ ଫାଟିଲାଣି ତ, ଆଉ କେଉଁଠି ବଢି ଚାଲିଛି ବାୟୁ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ । ଏପରିକି ପିଲାମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ସ୍କୁଲ ଯିବାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ମଣୁ ନାହାନ୍ତି । ଗୋଟେ କି ଦୁଇଟି ପରିବାର ନୁହେଁ, ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଛନ୍ତି 25 ପରିବାର । ପ୍ରତିଦିନ ହେଉଥିବା ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦ୍ବାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା କୁଚିଣ୍ଡା ଉପଖଣ୍ଡ ମହୁଲପାଲି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଲଇଗୁରା ଗ୍ରାମବାସୀ । ଏହା ଉପରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।
ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଲଇଗୁରା ଗାଁରେ 300 ପରିବାର ଥିବା ବେଳେ ଏହାର ଜନସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ 1200 ହେବ l ତେବେ ବିଗତ କିଛି ମାସ ହେଲା ଗାଁ ନିକଟ ମାନେ 500 ମିଟର ଭିତରେ ଥିବା ପଥର କ୍ବାରୀ ଯୋଗୁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଜୀବନ ଦୁର୍ବିଶହ ହୋଇଯାଇଛି l ଏଠାରେ ହେଉଥିବା ପଥର ବିସ୍ପୋରଣ ଯୋଗୁ ଏଠାରେ ଘର ଗୁଡିକର କାନ୍ଥ ଭାଙ୍ଗିଯିବା ସହ, ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଓ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉଛି l ଏହା ସହ ପାଖରେ ଥିବା ପୋଖରୀର ପାଣି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଉଛି l ଅନ୍ୟପଟେ ନିକଟରେ ଥିବା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର କୁ-ପ୍ରଭାବ ପଡୁଛି ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି l ଅନ୍ୟପଟେ ପଥରକ୍ବାରୀରେ ହେଉଥିବା ବିସ୍ପୋରଣ ଯୋଗୁଁ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବାକୁ ଭୟ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି l
‘ପିଲା ସ୍କୁଲ ଯିବାକୁ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି’
ଲଇଗୁରା ଗାଁର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସଞ୍ଜୀବ ପଟେଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗାଁ ନିକଟରେ ଥିବା ପଥରକ୍ବାରୀରେ ବିସ୍ପୋରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଘର ଗୁଡିକ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି l ଏହା ସହ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣ ଓ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉଛି l ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଯୋଗୁଁ ଶ୍ୱାସ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି l ପଥରକ୍ବାରୀ ପାଖରେ ସ୍କୁଲ ଥିବାରୁ ସ୍କୁଲକୁ ପିଲା ମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯିବାକୁ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି l ପାଖରେ ଥିବା କେନ୍ଦୁପତ୍ର ଫଡିରେ ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କୁ କାମ କରିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି l’
25 ଘରର କାନ୍ଥ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି:
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ‘ନିକଟରେ ଥିବା ଫରେଷ୍ଟ ବିଟ ହାଉସ ଓ ଉଚ୍ଚ ପାଣିଟାଙ୍କି ମଧ୍ୟ ବିସ୍ପୋରଣ ଯୋଗୁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛି l ଚାଷ ଜମି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି l ମୁଖ୍ୟତଃ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ପାଇଥିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାର ଘରର କାନ୍ଥରେ ଫାଟ ହୋଇଛି l ଏପରି ଭାବେ ପ୍ରାୟ 25ଟି ଘରର କାନ୍ଥ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି l’
ଗାଁର ଜଣେ ମହିଳା ପଦ୍ମାବତୀ କିସାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆମ ଗାଁରେ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ହେଲେ ଭୂମିକମ୍ପ ହେଲା ପରି ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି l ଚାଲିକି ଗଲା ବେଳକୁ ପଥରକ୍ବାରୀର ବିସ୍ପୋରଣ ଯୋଗୁ ଗୋଡ଼ ହାତ ଥରୁଛି l ଗାଈଗୋରୁ ଆଦି ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏହି ପଥର କ୍ବାରୀକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ ବୋଲି ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦାବି କରୁଛୁ l
ତେବେ ଏନେଇ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଖଣି ଅଧିକାରୀ ଅଜୟ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଘଟଣା ନେଇ ଆମେ ସୂଚନା ପାଇଛୁ ଯେ ସେଠାରେ ବେଆଇନ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ହେଉଛି l ଏହା ଉପରେ ଆମେ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ସହ ମିଶି ଏକ ଯୁଗ୍ମ ତଦନ୍ତ କରି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ଖଣି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠେଇବୁ l
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର