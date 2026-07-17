ETV Bharat / state

ଲଇଗୁରା ଗାଁଲୋକଙ୍କୁ ଅତିଷ୍ଠ କଲାଣି ପଥରକ୍ବାରୀ ବିସ୍ଫୋରଣ, ମାଟିରେ ମିଶୁଛି ଗରିବଙ୍କ ଆବାସ ଘର

ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଏନଓସି ନଥାଇ ଚାଲିଛି ପଥରକ୍ବାରୀ । ବିସ୍ପୋରଣ ଯୋଗୁ ଭାଙ୍ଗୁଛି ଗରିବଙ୍କ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଘର l ରିପୋର୍ଟ: ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ ରଣା

ILLEGAL STONE QUARRY
ପଥରକ୍ବାରୀ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 17, 2026 at 4:50 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ସମ୍ବଲପୁର: ଅତିଷ୍ଠ କଲାଣି ବେଆଇନ ପଥର ଖଣିରେ ବିସ୍ଫୋରଣ । ପଥରକ୍ବାରୀରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଯୋଗୁଁ କେଉଁଠି କାନ୍ଥ ଫାଟିଲାଣି ତ, ଆଉ କେଉଁଠି ବଢି ଚାଲିଛି ବାୟୁ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ । ଏପରିକି ପିଲାମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ସ୍କୁଲ ଯିବାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ମଣୁ ନାହାନ୍ତି । ଗୋଟେ କି ଦୁଇଟି ପରିବାର ନୁହେଁ, ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଛନ୍ତି 25 ପରିବାର । ପ୍ରତିଦିନ ହେଉଥିବା ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦ୍ବାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା କୁଚିଣ୍ଡା ଉପଖଣ୍ଡ ମହୁଲପାଲି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଲଇଗୁରା ଗ୍ରାମବାସୀ । ଏହା ଉପରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।

ଲଇଗୁରା ଗାଁଲୋକଙ୍କୁ ଅତିଷ୍ଠ କଲାଣି ପଥରକ୍ବାରୀ (ETV Bharat Odisha)



ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଲଇଗୁରା ଗାଁରେ 300 ପରିବାର ଥିବା ବେଳେ ଏହାର ଜନସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ 1200 ହେବ l ତେବେ ବିଗତ କିଛି ମାସ ହେଲା ଗାଁ ନିକଟ ମାନେ 500 ମିଟର ଭିତରେ ଥିବା ପଥର କ୍ବାରୀ ଯୋଗୁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଜୀବନ ଦୁର୍ବିଶହ ହୋଇଯାଇଛି l ଏଠାରେ ହେଉଥିବା ପଥର ବିସ୍ପୋରଣ ଯୋଗୁ ଏଠାରେ ଘର ଗୁଡିକର କାନ୍ଥ ଭାଙ୍ଗିଯିବା ସହ, ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଓ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉଛି l ଏହା ସହ ପାଖରେ ଥିବା ପୋଖରୀର ପାଣି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଉଛି l ଅନ୍ୟପଟେ ନିକଟରେ ଥିବା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର କୁ-ପ୍ରଭାବ ପଡୁଛି ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି l ଅନ୍ୟପଟେ ପଥରକ୍ବାରୀରେ ହେଉଥିବା ବିସ୍ପୋରଣ ଯୋଗୁଁ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବାକୁ ଭୟ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି l

SAMBALPUR STONE QUARY
ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଦ୍ବାରସ୍ଥ ଗାଁଲୋକେ (ETV Bharat Odisha)


‘ପିଲା ସ୍କୁଲ ଯିବାକୁ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି’


ଲଇଗୁରା ଗାଁର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସଞ୍ଜୀବ ପଟେଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗାଁ ନିକଟରେ ଥିବା ପଥରକ୍ବାରୀରେ ବିସ୍ପୋରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଘର ଗୁଡିକ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି l ଏହା ସହ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣ ଓ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉଛି l ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଯୋଗୁଁ ଶ୍ୱାସ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି l ପଥରକ୍ବାରୀ ପାଖରେ ସ୍କୁଲ ଥିବାରୁ ସ୍କୁଲକୁ ପିଲା ମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯିବାକୁ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି l ପାଖରେ ଥିବା କେନ୍ଦୁପତ୍ର ଫଡିରେ ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କୁ କାମ କରିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି l’

SAMBALPUR STONE QUARY
କାନ୍ଥ ଫାଟି ଆଁ (ETV Bharat Odisha)

25 ଘରର କାନ୍ଥ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି:

ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ‘ନିକଟରେ ଥିବା ଫରେଷ୍ଟ ବିଟ ହାଉସ ଓ ଉଚ୍ଚ ପାଣିଟାଙ୍କି ମଧ୍ୟ ବିସ୍ପୋରଣ ଯୋଗୁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛି l ଚାଷ ଜମି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି l ମୁଖ୍ୟତଃ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ପାଇଥିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାର ଘରର କାନ୍ଥରେ ଫାଟ ହୋଇଛି l ଏପରି ଭାବେ ପ୍ରାୟ 25ଟି ଘରର କାନ୍ଥ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି l’



ଗାଁର ଜଣେ ମହିଳା ପଦ୍ମାବତୀ କିସାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆମ ଗାଁରେ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ହେଲେ ଭୂମିକମ୍ପ ହେଲା ପରି ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି l ଚାଲିକି ଗଲା ବେଳକୁ ପଥରକ୍ବାରୀର ବିସ୍ପୋରଣ ଯୋଗୁ ଗୋଡ଼ ହାତ ଥରୁଛି l ଗାଈଗୋରୁ ଆଦି ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏହି ପଥର କ୍ବାରୀକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ ବୋଲି ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦାବି କରୁଛୁ l

SAMBALPUR STONE QUARY
ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ (ETV Bharat Odisha)


ତେବେ ଏନେଇ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଖଣି ଅଧିକାରୀ ଅଜୟ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଘଟଣା ନେଇ ଆମେ ସୂଚନା ପାଇଛୁ ଯେ ସେଠାରେ ବେଆଇନ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ହେଉଛି l ଏହା ଉପରେ ଆମେ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ସହ ମିଶି ଏକ ଯୁଗ୍ମ ତଦନ୍ତ କରି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ଖଣି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠେଇବୁ l

SAMBALPUR STONE QUARY
ସମ୍ବଲପୁର ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଶୋକ ଭୋଇ (ETV Bharat Odisha)
ଅନ୍ୟପଟେ ସମ୍ବଲପୁର ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଶୋକ ଭୋଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହା ଉପରେ ତଦନ୍ତ କରି ଓ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ l

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରେ ଲୀନ ପୋଡମପେଟା: ପଥର ବନ୍ଧ ଦାବିରେ ଗ୍ରାମବାସୀ, ରିପୋର୍ଟ ମାଗିଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ

ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଧନର ଜଡିବୁଟିରେ କ୍ୟାନ୍ସର୍ ଚିକିତ୍ସାର ନୂଆ ଆଶା, ଏନିମଲ୍ ଟ୍ରାଏଲ୍ ସଫଳ ହେଲେ ୩ ମାସରେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଟ୍ରାଏଲ୍

ସୁଦୃଢ଼ ହେବ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ଭିତ୍ତିଭୂମି; ଖୁବଶୀଘ୍ର ସମ୍ବଲପୁର, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ପୁରୀରେ ଡପ୍ଲର ରାଡାର

ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର

TAGGED:

ସମ୍ବଲପୁର ପଥର କ୍ବାରୀ
ଲଇଗୁରା
SAMBALPUR ILLEGAL STONE QUARRY
STONE QUARRY TENSION
ILLEGAL STONE QUARRY

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.