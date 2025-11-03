ଖଣ୍ଡେ ପାଉଁରୁଟି ପାଇଁ ଷଣ୍ଢକୁ ନିର୍ମମ ହତ୍ୟା, ଦୋକାନୀ ଗିରଫ
ହୀରାକୁଦ ସହରରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ! ମାତ୍ର 20 ଟଙ୍କାର ପାଉଁରୁଟି ଖାଇ ଦେବାରୁ ଏକ ବୁଲା ଷଣ୍ଢକୁ ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ଯା କଲା ଦୋକାନୀ । ଥାନାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ, ଜଣେ ଗିରଫ ।
Published : November 3, 2025 at 3:37 PM IST
ସମ୍ବଲପୁର: ମାନବିକତା ଭୁଲିଗଲା ମଣିଷ, ସାମାନ୍ୟ ପାଉଁରୁଟି ପାଇଁ ଷଣ୍ଢକୁ ନିର୍ମମ ହତ୍ୟା । ଦୋକାନରୁ ମାତ୍ର 20 ଟଙ୍କାର ପାଉଁରୁଟି ଖାଇଦେବାରୁ ଏକ ବୁଲା ଷଣ୍ଢକୁ ହତ୍ଯା କଲେ ଦୋକାନୀ । ଏମିତି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ହୀରାକୁଦରେ ଟାଉନରେ । ଯାହାକୁ ନେଇ ଥାନାରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶିବରାମ ମହାନ୍ତିକୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ ।
20 ଟଙ୍କାର ପାଉଁରୁଟି ପାଇଁ ଷଣ୍ଢକୁ ହତ୍ୟା:
ହୀରାକୁଦ ସହରରେ ଦୋକାନ କରିଥିବା ଶିବରାମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଦୋକାନକୁ ଗତକାଲି (ରବିବାର) ଦିନ ପ୍ରାୟ 12ଟା ସମୟରେ ଏକ ବୁଲା ଷଣ୍ଢ ଆସି 20 ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ଯର ପାଉଁରୁଟି ଖାଇ ଦେଇଥିଲା । ଯାହାକୁ ଦୋକାନୀ ଶିବରାମ ଜମା ସହ୍ୟ କରିନପାରି ଦୋକାନରେ ଥିବା ଏକ ଛୁରୀକୁ ନେଇ ଷଣ୍ଢଟିର ଦେହରେ ଭୁସି ଦେଇଥିଲେ । ଫଳରେ ଷଣ୍ଢଟିର ପ୍ରବଳ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପରେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ତେବେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଉକ୍ତ ଦୋକାନୀ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା l ପରେ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ହୀରାକୁଦ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଛୁରୀକୁ ଜବତ କରିବା ସହ ଦୋକାନୀ ଶିବରାମ ମହାନ୍ତି (56) ଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା ।
ଥାନାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ, ଜଣେ ଗିରଫ:
ଏନେଇ ହୀରାକୁଦ ଏସଡ଼ିପିଓ ବାଲେଶ୍ୱର ଗିଦ୍ଦିଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ହୀରାକୁଦ ସହରର ମାଳିପଡ଼ାର ବିକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ଥାନାରେ ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ l ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ହୀରାକୁଦ ପୋଲିସ କେସ ନମ୍ବର 325 BNS/11(a) prevention of cruelty to Animal Act -1960 ଅନୁସାରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି ।ଏବଂ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶିବରାମ ମହାନ୍ତିକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ତା'ଠାରୁ ଗୋଟିଏ ଛୁରୀ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ ।
