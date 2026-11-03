ହୀରାକୁଦ ଅଞ୍ଚଳରୁ ନାବାଳିକା ନିଖୋଜ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରୁ ଉଦ୍ଧାର କଲା ସମ୍ବଲପୁର ପୋଲିସ
Hirakud Missing Minor Girl Rescued: 25 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ହୀରାକୁଦ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ନାବାଳିକା ନିଖୋଜ ଥିଲେ । ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଦାମୋହ ଜିଲ୍ଲାରୁ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି ।
Published : November 3, 2026 at 5:31 PM IST
ସମ୍ବଲପୁର: କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ହୀରାକୁଦ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଜଣେ ନାବାଳିକା ନିଖୋଜ ଥିଲେ । ଆଜି ସମ୍ବଲପୁର ପୋଲିସ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଦାମୋହ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି । ସମ୍ବଲପୁର ଏସପିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୋଲିସ ଟିମ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଟିମ ସଫଳତାର ସହ ନାବାଳିକାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ସମ୍ବଲପୁର ଆଣିଛି । ଏହି ଘଟଣାରେ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସମ୍ବଲପୁର ଅତିରିକ୍ତ ଏସପି ଅଜୟ କୁମାର ମିଶ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
25 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ଥିଲେ ନିଖୋଜ:
ସମ୍ବଲପୁର ଏସପି ଅଜୟ କୁମାର ମିଶ୍ରଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, 25 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ହୀରାକୁଦ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ନାବାଳିକା ନିଖୋଜ ହୋଇଥିବା ନେଇ ତାଙ୍କ ବାପା, ମାଆଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଘଟଣାରେ ହୀରାକୁଦ ଥାନାରେ କେସ ନମ୍ବର 210/26ରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା । ସମ୍ବଲପୁର ଏସପି ମୁକେଶ ଭାମୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ପୋଲିସର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ ଖୋଜାଖୋଜି କରିବା ପରେ ନାବାଳିକା ଜଣକ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଦାମୋହ ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ଗାଁରେ ଥିବା ଜଣାପଡି଼ଥିଲା ।
ଏସପି ଅଜୟ କୁମାର ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ପୋଲିସ ଟିମ ଦାମୋହ ଯାଇ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ସମ୍ବଲପୁର ଆଣିଛି । ଏହି ଘଟଣାରେ ସମ୍ବଲପୁର ପୋଲିସ ଶିବ ଶଙ୍କର ଯାଦବ (34) ନାମକ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ସମ୍ବଲପୁର ଆଣି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି । ଏହି ମାମଲାରେ ପୋସ୍କୋ (pocso act) ଓ ଟ୍ରାଫିକିଂର ଧାରା ଲାଗିଛି । ପୀଡିତା ନାବାଳିକାଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରାଯିବା ସହ ଡାକ୍ତରୀ ମାଇନା କରାଯାଇଛି ।"
ତେବେ ଏହି ମାମଲାରେ ନାବାଳିକା ଜଣକ କେମିତି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ପହଁଚିଲେ ଓ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ସେନେଇ ପୋଲିସ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରିଛି । ଖୁବଶୀଘ୍ର ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ସମ୍ବଲପୁର ଅତିରିକ୍ତ ଏସପି ଅଜୟ କୁମାର ମିଶ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ନାବାଳିକା ଦୁଷ୍କର୍ମ ଓ ହତ୍ୟା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ୧୨ ଘଣ୍ଟିଆ ଜଳେଶ୍ୱର ବନ୍ଦ, ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ଠପ୍ଟ
13 ବର୍ଷର ନାବାଳିକାକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ! ପୀଡିତା 7 ମାସର ଗର୍ଭବତୀ ସୂଚନା, ଅଭିଯୁକ୍ତ ଫେରାର
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର