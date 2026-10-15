ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ପାଇଁ ବିପଦ କି ପଟୁମାଟି ? ହ୍ରାସ ପାଉଛି ଜଳଧାରଣ କ୍ଷମତା, କେମିତି ହେବ ସମାଧାନ
ହୀରାକୁଦରେ ପଟୁମାଟି ଜମା ହେବା ଫଳରେ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ଜଳଧାରଣ କ୍ଷମତା କମିଛି । ଏଥିପାଇଁ କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ? ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ: ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ ରଣା
Published : October 15, 2026 at 5:22 PM IST
ସମ୍ବଲପୁର: ହୀରାକୁଦ.. ବିଶ୍ବର ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା ମାଟିବନ୍ଧ । ସମ୍ବଲପୁର ସ୍ଥିତ ଏହି ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ନଦୀବନ୍ଧର ବୟସ ଯେତେ ବଢ଼ୁଛି ଏହା ସେତେ ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରୁଛି । ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହା ପୋତି ହେବା ସହ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ଜଳଧାରଣ କ୍ଷମତା କମୁଛି ।
ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧର ସ୍ଥିତି କେମିତି ରହିଛି ? ଏହା ପୋତି ହେବାର କରାଣ କ'ଣ ? କାହିଁକି ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ କ୍ଷମତା ହ୍ରାସ ପାଉଛି ? ଏଥିପାଇଁ କଣ ପଦକ୍ଷପ ନିଆଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ? ସେନେଇ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମରେ ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ 'ବନ୍ଧ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜନ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ' (Dam Safety Community Awareness Programme)'ରେ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ଓ ଜଳବିଜ୍ଞାନୀମାନେ ହୀରାକୁଦ ନଦୀବନ୍ଧର ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ନିଜର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମତ ରଖିଛନ୍ତି ।
ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପଣ୍ଡା, ହୀରାକୁଦର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର କେତେକ ସମସ୍ୟା ଓ ଏହାର ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ ଦିଗ ଉପରେ ମତ ରହିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କ ସମୟରେ ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣର ପ୍ରଥମ ପ୍ରାଥମିକତା (First Priority) ଥିଲା ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ (Flood Control) । ପରେ ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଏହାକୁ ଜଳସେଚନ ଓ ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଗଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ଡ୍ୟାମକୁ ପ୍ରାୟ 67 ବର୍ଷ ହେଲାଣି । ଏହାର ସ୍ଥିତି ଭଲ ଅଛି ଓ ଭଲରେ କାମ କରୁଛି ।
ହୀରାକୁଦରେ ପଟୁମାଟି ଜମିବା ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହୋଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନର ପଙ୍କ ଜମିବା ସମସ୍ୟା, ଜଳଭଣ୍ଡାରର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଓ ପରିଚାଳନା ଆଗରେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଠିଆ କରିଛି । ଏହା ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଟେ, ଏହାକୁ ରୋକି ହେବନାହିଁ । ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଅନୁପାତରେ ପଟୁମାଟି ଜମୁଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିରେ ହ୍ରାସ ପାଇଛି । ଆଗକୁ ଏହା ଆହୁରି କମିବ ।
"ପଟୁମାଟି ଜମିବାକୁ ଆମେ ରୋକି ପାରିବା ନାହିଁ । ଆମର କ୍ୟାଚମେଟ ଏରିଆ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ରହିଛି ତାକୁ ରୋକି ହେବନାହିଁ । ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ନଦୀ ଅବବାହିକାରେ ବୃକ୍ଷ ରୋପଣ ହେଲେ ପଟୁମାଟି ଆସିବା ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ ।" ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପଣ୍ଡା
ଡ୍ୟାମର ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ:
2001 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୀରାକୁଦର ଜୀବନ୍ତ ଜଳଧାରଣ କ୍ଷମତା (Live storage ) ପାଖାପାଖି 17% ଓ ମୋଟ ସଂରକ୍ଷଣ କ୍ଷମତା 26-37% ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା । ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଆଶ୍ୱସ୍ଥିର କଥା ହେଉଛି ଯେ, ଏହା ଦ୍ୱାରା ଜଳ ସେଚନ ଓ ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡୁନାହିଁ । ଏହାଦ୍ୱାରା ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ଅଣ-ମୌସୁମୀ ଋତୁରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ କମିପାରେ । 2022-23 ମସିହା ରେ, OHPC 1203 ମିଲିୟନ ୟୁନିଟ ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଦ୍ଵିତୀୟ ସର୍ବାଧିକ ଅଟେ । ଏହା ପୂର୍ବରୁ 1990-91ରେ 1,350 ମିଲିୟନ ୟୁନିଟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇଥିଲା । ଭବିଷ୍ୟତରେ ଡ୍ୟାମର ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ । ଅତି ଶୋଚନୀୟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଜଳ ସେଚନ ଓ ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ । 50 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିବାର କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ ।
ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ପୂର୍ବରୁ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମରେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଭାବେ କାମ କରିଥିବା ଯଶୋବନ୍ତ ପରିଡାଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେ, ଡ୍ୟାମରେ ଏବେ ପଟୁମାଟି ଜମିବା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟା ହୋଇଛି । ଏଥିରେ ବିଶେଷ କିଛି କରି ହେବନାହିଁ । ଏହା ବାସ୍ତବରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । ପୂର୍ବରୁ ଯେତିକି ପରିମାଣର ପଟୁମାଟି ଆସୁଥିଲା ଏବେ ସେତେ ପରିମାଣର ପଟୁମାଟି ଆସୁନାହିଁ । ଜଳଭଣ୍ଡାର ଭିତରେ ଜମିଥିବା ପଟୁମାଟିକୁ ନେଇ, କିଛି କରି ହେବନାହିଁ । କେଵଳ ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ମହାନଦୀ କୂଳରେ ବୃକ୍ଷ ରୋପଣ କରାଯାଇ ପଟୁମାଟି ଆସିବାରେ କିଛିଟା ହ୍ରାସ କରାଯାଇ ପାରିବ । ଜଳଭଣ୍ଡାର ଭିତରୁ ପାର୍ଶ୍ବରୁ ମାଟି କାଢ଼ିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ।
"ହୀରାକୁଦ ପରି ମାଟିବନ୍ଧରେ ଯେଉଁ ପାଣି ଝରିବା କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ, ତାହା ସ୍ୱାଭାବିକ ଅଟେ । ମାଟିବନ୍ଧରେ ପାଣି ଝରିବା ସ୍ୱାଭାବିକ । ସୀମା ବାହାରେ ଅଧିକ ସିପେଜ ହେଲେ ତାହା ବନ୍ଧ ପାଇଁ ଅସୁବିଧା । ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସେମିତି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ । ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଜଳବାୟୁ ଓ ପାଣିପାଗରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପୁରୁଣା ରୁଲ କର୍ଭ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି । ଏଥିରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ ।" ଯୋଶବନ୍ତ ପରିଡା
ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମରେ ସ୍ଲୁଇସ ଓ କ୍ରେଷ୍ଟ ଗେଟ୍ ମିଶି ମୋଟ 98ଟି ଗେଟ ରହିଛି । ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମର ଇତିହାସରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଗେଟ ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ଖୋଲା ଯାଇନାହିଁ । 1980ରେ ସର୍ବାଧିକ 88ଟି ଗେଟ ଖୋଲା ଯାଇଥିଲା ।
AI (କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା) ବ୍ୟବହାର ଓ ବନ୍ଧ ସୁରକ୍ଷା:
ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ ପରିସରରେ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ବନ୍ଧ ସୁରକ୍ଷା ଜାଗରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ ଇନ୍ ଚିଫ୍,ପ୍ଲାନିଂ ଆଣ୍ଡ ଡେଭେଲପମେଣ୍ଟ (EIC, PD) ସୁଶୀଳ କୁମାର ବେହେରା ବନ୍ୟା ପୂର୍ବାନୁମାନ ଏବଂ ଆଧୁନିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ପୁରୁଣା ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ଡ୍ୟାମ ବହୁତ ଭଲ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି । ଜଲଭଣ୍ଡାରରେ ପଟୁମାଟି ବହୁତ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛି । ଗତ 5ରୁ 6 ବର୍ଷ ହେଲା ଆଉ ସେତିକି ପରିମାଣର ପଟୁମାଟି ଜାମୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ । ଯେତକି ଥିଲା ସେତିକିରେ ହିଁ ରହିଛି ।
"ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବନ୍ୟା ପରିଚାଳନା ଓ ଜଳ ଆକଳନ ପାଇଁ AIର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି । କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଜଳ ଆୟୋଗ (CWC) ପକ୍ଷରୁ ବନ୍ୟା ପୂର୍ବାନୁମାନ ପାଇଁ AI ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି । ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏହାର ସଫଳ ପ୍ରୟୋଗ ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ଚେଷ୍ଟା ଚଲିଛି । ବେଳେବେଳେ ବୈଷୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ତ୍ରୁଟି ବା ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦିଏ । ତଥାପି ବନ୍ଧର ସୁରକ୍ଷା, ନିୟମିତ ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ସଠିକ୍ ଜଳ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗର ପ୍ରଥମ ପ୍ରାଥମିକତା ।" -ସୁଶୀଲ କୁମାର ବେହେରା
ନୂତନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଓ ଆଗାମୀ ଦିଗଦର୍ଶନ:
ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ବିକାଶ ଗାଥାରେ ଅତୁଳନୀୟ ଅବଦାନ ରଖିଛି । ମାତ୍ର କାଳକ୍ରମେ ପଟୁମାଟି (ସିଲ୍ଟେସନ୍) ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ଜଳ ଧାରଣ କ୍ଷମତା ହ୍ରାସ ପାଇବା ଫଳରେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବନ୍ୟା ପରିଚାଳନା ଜଟିଳ ହେଉଛି । ତେଣୁ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମୟରେ ଗଭୀର ପାଟୁମାଟି ନିଷ୍କାସନ ନୀତି (Desilting Policy), ମହାନଦୀ ଅବବାହିକାରେ ମୃତ୍ତିକା ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ CWC ସହ ମିଶି AI ଆଧାରିତ ଆଧୁନିକ ଜଳ ପ୍ରବନ୍ଧନ (AI-driven Flood Forecasting) ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପଡ଼ିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ହୀରାକୁଦ ଗେଟ ଖୋଲିଲେ ମାଡିଆସେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା; ପାଠ ପାଇଁ ବାଜିରେ ଲାଗେ ଜୀବନ
ପୁଣି ବିସ୍ଥାପନର ଦ୍ୱାରଦେଶରେ ହୀରାକୁଦ ବିସ୍ଥାପିତ, 50 ଦିନ ହେଲା ଧାରଣାରେ 60ରୁ ଅଧିକ ପରିବାର
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର