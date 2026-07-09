ଖୋଲିଲା ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ର 4ଟି ଗେଟ୍, ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟାଜଳ ନିଷ୍କାସିତ
ଆଜି ସମ୍ବଲପୁର ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରର 4ଟି ଗେଟ୍ ଦେଇ ଚଳିତବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟାଜଳ ଛଡ଼ାଯାଇଛି । ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ ପ୍ରାୟ 70 ହଜାର କ୍ୟୁସେକ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରାଯାଉଛି ।ରିପୋର୍ଟ: ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ ରଣା
Published : July 9, 2026 at 11:11 AM IST|
Updated : July 9, 2026 at 12:47 PM IST
Hirakud Dam Gate Open ସମ୍ବଲପୁର: ଖୋଲିଲା ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ଗେଟ୍ । ଚଳିତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟାଜଳ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ରୁ ନିଷ୍କାସିତ ହୋଇଛି । ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସକାଳ 11.15 ଟାରେ 4ଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲି ଚଳିତ ସିଜିନ୍ର ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟାଜଳ ଜଳଭଣ୍ଡାରରୁ ଛାଡିଛନ୍ତି । ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପ୍ରାୟ 1 ଲକ୍ଷ କ୍ୟୁସେକକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯାହା ଫଳରେ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ହାଇ ଆଲର୍ଟରେ ରଖାଯାଇଛି । ଜଳଭଣ୍ଡାର ଓ ପାର୍ଶ୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନୋ-ଫ୍ଲାଇଂ ଜୋନ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ।
4ଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲିଛି:
ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ୁଛି । ଉପରମୁଣ୍ଡରୁ ପାଣି ଆସୁଥିବାରୁ ହୀରାକୁଦ ନଦୀବନ୍ଧ ଫୁଲୁଛି । ତେଣୁ ଆଜି ଡ୍ୟାମର 4ଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲିଛି । ସ୍ଥିତି ଦେଖି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଆଉ 5ଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 1 ଲକ୍ଷ କ୍ୟୁସେକ ବନ୍ୟାଜଳ ନିଷ୍କାସନ ଯୋଜନା ରହିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ଜଳସ୍ତର ପାଖାପାଖି 615 ଫୁଟ୍ ରହିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ ପ୍ରାୟ ପ୍ରାୟ 1 ଲକ୍ଷ 74 ହଜାର କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ଜଳଭଣ୍ଡାରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି । ବନ୍ଯା ଜଳ ଛଡ଼ାଯିବା ନେଇ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ମହାନଦୀ ଅବବାହିକାର କିଛି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ସତର୍କ କରିଛନ୍ତି ।
ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି:
ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ଜଳସ୍ତର କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି । "ରୁଲ କାର୍ଭ" ଅନୁସାରେ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଜଳଭଣ୍ଡାର ଜଳସ୍ତର 605ରୁ 607 ଫୁଟ ରହିବା କଥା, ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳଭଣ୍ଡାର ଜଳସ୍ତର 615 ଫୁଟ ହେଲାଣି । ମାଟିବନ୍ଧର ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତଥା ରୁଲ କର୍ଭ ଅନୁସାରେ, ଜଳସ୍ତରକୁ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ବନ୍ୟାଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରିବାକୁ ହୀରାକୁଦ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି । ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 4ଟି ସ୍ଲୁଇସ ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ ପ୍ରାୟ 64 ହଜାର କ୍ୟୁସେକ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରାଯାଉଛି ।
ଆସନ୍ତା 27 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏହି ବନ୍ୟାଜଳ ମୁଣ୍ଡଳୀ ଛୁଇଁବ । ହୀରାକୁଦରୁ ନିଷ୍କାସିତ ବନ୍ୟାଜଳ ତଳମୁଣ୍ଡରେ କୌଣସି ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି । ଉଭୟ ଉପର ଓ ତଳ ମୁଣ୍ଡର ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଇ ଗେଟ୍ ପରିଚାଳନା କରାଯିବ ଓ ଆବଶ୍ୟକ ପଡିଲେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯାଇ ମହାନଦୀରେ ବନ୍ୟାଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରାଯିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଚୌଧୁରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଚୌଧୁରୀ କହିଛନ୍ତି, "ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅନୁସାରେ 11.15ରେ 4ଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯାଇଛି । ବାମ ପାର୍ଶ୍ବରରେ 3ଟି ଓ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ବରେ ଗୋଟିଏ ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯାଇଛି । 4ଟି ଗେଟ୍ରେ 64 ହଜାର କ୍ୟୁସେକ ପାଣି ନଦୀକୁ ଛଡାଯାଉଛି । ଜଳଭଣ୍ଡାରରୁ ମୋଟ 95 ହଜାର କ୍ୟୁସେକ ପାଣି ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଉଛି । ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ ପ୍ରାୟ 1 ଲକ୍ଷ 74 ହଜାର କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ଜଳଭଣ୍ଡାରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି । ଆଗକୁ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ଆଉ 4ରୁ5 ଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲିବ । ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ ।"
ଆଜି ସକାଳ 11.15 ଟା ସମୟରେ ପାରମ୍ପରିକ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପରେ 7 ନମ୍ବର ସ୍ଲୁଇସ ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯାଇ ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟାଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରାଯାଇଛି ଓ ଏହି ସମୟରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ , ହୀରାକୁଦ ନଦବନ୍ଧର କର୍ମକର୍ତା ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ । ପ୍ରଥା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଥମେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଓ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ଗେଟ୍ ପରିଚାଳନା କରାଯାଇଥିଲା । ଗେଟ ଖୋଲାଥିବା ସମୟରେ ମହାନଦୀ ଗର୍ଭରେ ଜଳସ୍ରୋତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ନଦୀ ଭିତରକୁ ନଯିବା ପାଇଁ ବନ୍ଧ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ଆଜି ଚଳିତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟାଜଳ ଛାଡିବ ହୀରାକୁଦ, ହାଇ ଆର୍ଲଟରେ କଟକ
ମହାନଦୀ ବନ୍ୟା ଜଳ ପରିଚାଳନା; CWC ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଓଡିଶା ଓ ଛତିଶଗଡ ମଧ୍ୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର