ETV Bharat / state

ପୁଣି ବିସ୍ଥାପନର ଦ୍ୱାରଦେଶରେ ହୀରାକୁଦ ବିସ୍ଥାପିତ, 50 ଦିନ ହେଲା ଧାରଣାରେ 60ରୁ ଅଧିକ ପରିବାର

ସମ୍ବଲପୁର ରେଙ୍ଗାଲିରେ 127 ଏକର ଜମିକୁ IDCOକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିବାବେଳେ,ଅଧିଗ୍ରହଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି।ସେଥିରୁ 33 ଏକର ଜମିରେ 70 ବର୍ଷ ଧରି ବସବାସ କରିଆସୁଛନ୍ତି 60 ହୀରାକୁଦ ବିସ୍ଥାପିତ ପରିବାର।ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ:ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ ରଣା

Sambalpur Hirakud Displace
ପୁଣି ବିସ୍ଥାପନର ଦ୍ୱାରଦେଶରେ ହୀରାକୁଦ ବିସ୍ଥାପିତ, 50 ଦିନ ହେଲା ଧାରଣାରେ 60ରୁ ଅଧିକ ପରିବାର (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 19, 2026 at 5:30 PM IST

|

Updated : August 19, 2026 at 5:35 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Sambalpur Hirakud Displace , ସମ୍ବଲପୁର: "ପୁଣିଥରେ ଭୋଗି ପାରିବୁନି ବିସ୍ଥାପନ ଯନ୍ତ୍ରଣା । ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ବାସଚ୍ୟୁତ ହୋଇ ଛାଡ଼ି ପରିବୁନି ଘର ଦ୍ବାର ଓ ଜମି ବାଡ଼ି । ପୁଣି ଜୀବନ ପାଇଁ ଦିଗହରା ହୋଇ ଆଶ୍ରୟ ଖୋଜି ପାରୁବୁନି, ଦୁର୍ଦ୍ଦିନ ଭିତରେ ଜୀବନ କାଟିପାରିବୁନି । ଆଉଥରେ ବଦଳାଇ ପାରିବୁନି ନିଜ ଠିକଣା " ଏ ହେଉଛି ବିକାଶ ନାଁରେ ପୁଣିଥରେ ବିସ୍ଥାପନର ଦ୍ୱାରଦେଶରେ ଥିବା ହୀରାକୁଦ ବିସ୍ଥାପିତ ଜୟରାମ ମହାନନ୍ଦଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣାର କାହାଣୀ । ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କ ଜିଦ୍‌, ପୁଣି ନିଜର ସର୍ବସ୍ବ ହରାଇ ସଂଘର୍ଷ କରିବୁ ନାହିଁ । ନିଜ ଦାବିରେ ଅଟଳ 60 ରୁ 70 ବିସ୍ଥାପିତ ପରିବାର, 50 ଦିନ ହେଲା ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି ।

ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ବିସ୍ଥାପନ:

ସମ୍ବଲପୁରର ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ହୋଟେଲ ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି । ଫଳରେ ରେଙ୍ଗାଲି ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳର ବଲବସପୁର, ତାଲବ, କିଲାସମା, ଲରଭଙ୍ଗାସୋଲବଣ୍ଟା ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରାୟ 127 ଏକର ଜମିକୁ ସରକାର Odisha Industrial Infrastructure Development Corporation (IDCO)କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରି ସାରିଛନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ IDCO ସମ୍ବଲପୁର ତହସିଲଦାରଙ୍କ ପାଖରେ 42 କୋଟି ଟଙ୍କା ପୈଠ କରିସାରିଛନ୍ତି । ଏବେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏସବୁ ଜାଗାକୁ IDCO କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବିଭିନ୍ନ ତାରକା ହୋଟେଲ ଗ୍ରୁପକୁ ବିକ୍ରି କରିବେ । ଏହି ଜମିରେ 70 ବର୍ଷ ହେବ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ ବିସ୍ଥାପିତ 60 ରୁ 70 ଆଦିବାସୀ ଓ ହରିଜନ ପରିବାର ରହି ଆସୁଛନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ଆଗକୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ବିସ୍ଥାପିତ କରାଯିବ ।

ସମ୍ବଲପୁର ହୀରାକୁଦ ବିସ୍ଥାପିତ (ETV Bharat)

'ଆମକୁ ଆଉ ବିସ୍ଥାପନ କରା ନଯାଉ':

ବିସ୍ଥାପିତ ହେବାକୁ ଥିବା ବୁଡି-ପଧାନପାଲି ଗାଁର ଜୟରାମ ମହାନନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି, "ଆମ ବାପା ଅଜା ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ ବୁଡି ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିଲେ । ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଆମେ ବିସ୍ଥାପିତ ହେଲୁ । ସେତେବେଳେ ଆମ ବାପା, ଦାଦା ହୀରାକୁଦ ଜଲଭଣ୍ଡାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ଜଙ୍ଗଲ ସଫା କରି ଘର ତିଆରି କରିଥିଲେ । ଜମି ସଫା କରି ଚାଷ ଉପଯୋଗୀ କରିଥିଲେ । 70 ବର୍ଷ ଧରି ଆମେ ଏଠାରେ ରହିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ପୁଣି ବିସ୍ଥାପିତ ହେବାକୁ ପଡୁଛି । ଅଧିକାଂଶ ଆଦିବାସୀ ଓ ହରିଜନ ଥିବାରୁ ସଚେତନତା ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଆମ ପାଖରେ ହୀରାକୁଦ ବିସ୍ଥାପନର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନାହିଁ କିମ୍ବା ବର୍ତ୍ତମାନର ଜମି ପଟ୍ଟା ନାହିଁ । ତେଣୁ ଆମକୁ ଆଉ ବିସ୍ଥାପନ କରା ନଯାଉ ।"

Sambalpur Hirakud Displace
ପୁଣି ବିସ୍ଥାପନର ଦ୍ୱାରଦେଶରେ ହୀରାକୁଦ ବିସ୍ଥାପିତ (ETV Bharat)

50 ଦିନ ହେଲା ଅନଶନ:

127 ଏକର ଜମି ମଧ୍ଯରୁ କିଲାସମା ମୌଜାର 33 ଏକର ଜମି ଯାଉଛି । ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଦିବାସୀ ଓ ହରିଜନ ପରିବାର ରହି ଆସୁଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସବୁ ପରିବାର ବିସ୍ଥାପିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ଆଦିବାସୀ ଓ ହରିଜନ ଲୋକମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, " ସେମାନଙ୍କ ପୂର୍ବଜ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ ନିର୍ମାଣ ସମୟରେ ବିସ୍ଥାପିତ ହୋଇ ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ସଫା କରି ଘର ତିଆରି କରି ରହି ଆସୁଛନ୍ତି । ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ବିସ୍ଥାପିତ ହେବାକୁ ପଡୁଥିବାରୁ ସେମାନେ ଏବେ କିଲାସମା ଅଞ୍ଚଳରେ ପଧାନପାଲି ଅଞ୍ଚଳରେ 50 ଦିନ ହେଲା ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି ।" ସେମାନଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେ, ସେମାନେ ଯେହେତୁ ଥରେ ବିସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ପୁଣି ଥରେ ବିସ୍ଥାପିତ କରାନଯାଉ ।

People facing displacement go on hunger strike
ବିସ୍ଥାପିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଲୋକ ଅନସନ ଧର୍ମଘଟ କରିଛନ୍ତି (ETV Bharat)
କିଲାସମା ପଞ୍ଚାୟତର ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ତଥା ବିସ୍ଥାପିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଫନୀନ୍ଦ୍ର ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି, "ଧାରଣାରେ ବସିଥିବା ଲୋକେ ସବୁ ହୀରାକୁଦ ବିସ୍ଥାପିତ । ସେମାନେ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ ନିର୍ମାଣ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଭୂମିହୀନ ଥିଲେ ଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଭୂମିହୀନ ଅଛନ୍ତି । ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜମି ବଦଳରେ ଜମି କିମ୍ବା କ୍ଷତିପୂରଣ ମିଳିନାହିଁ । ତେଣୁ ସେମାନେ ହୀରାକୁଦ ନଦୀବନ୍ଧ କଡ଼ରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘର କରି ରହୁଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବିସ୍ଥାପନର କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ଅଥବା ଜମି ପଟ୍ଟା ନାହିଁ । "
People facing displacement go on hunger strike
ବିସ୍ଥାପିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଲୋକ ଅନସନ ଧର୍ମଘଟ କରିଛନ୍ତି (ETV Bharat)

ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ:

ସମାଜସେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରସାଦ ମହାପାତ୍ର, ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ କହିବା ସହ ଅନ୍ତତଃ ଏହି ଲୋକମାନେ ରହୁଥିବା ଘରଡିହ ଜମିକୁ ବାଦ ଦେଇ ସରକାର ଅଧିଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ସେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ।

ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ , "ଏହି ଲୋକମାନେ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ ନିର୍ମାଣ ସମୟରେ ନିଜର ଜାଗା, ଜମି, ଘରଦ୍ୱାର ହରାଇ ଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ସେମାନଙ୍କୁ ହୋଟେଲ ଶିଳ୍ପ ନାଁରେ ବିସ୍ଥାପିତ କରାଯାଉଛି । ଲୋକମାନେ ନିଜ ହକ ପାଇଁ 45ରୁ ଅଧିକ ଦିନ ହେଲା ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଏହା ଏକ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ବିଷୟ ।"

People facing displacement go on hunger strike
ବିସ୍ଥାପିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଲୋକ ଅନସନ ଧର୍ମଘଟ କରିଛନ୍ତି (ETV Bharat)

ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ବଳିରାମ ବୋନ୍ଦରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କେବଳ ସରକାରୀ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କରୁଛି । ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ହୀରାକୁଦ ବିସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିବାର ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ରଖିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଇନ ମୁତାବକ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯିବ ।

ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 1957ରେ ରେଙ୍ଗାଲି ବ୍ଲକ ବଲବସପୁର, ତାଲବ, କିଲାସମା, ଲରଭଙ୍ଗାସୋଲବଣ୍ଟା ଗ୍ରାମବାସୀ ବିସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲେ । 2026 ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି ଅଞ୍ଚଳର 127 ଏକର ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ । ଯେଉଁଥିରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର 60ରୁ 70 ପରିବାର ରହୁଥିବା 33 ଏକର ଜମି ରହିଛି । ପାଖାପାଖି 70 ବର୍ଷ ଧରି ଏମାନେ ଏଠାରେ ରହିଆସୁଥିବା ବେଳେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

୭୦ ବର୍ଷ ପରେ ବି ସରିନି; ହୀରାକୁଦ ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କ ବେଦନା...ଏବେ ବି ୧୦ ଡିସିମିଲ ଜମିକୁ ଅପେକ୍ଷା

ଲୋୟର ସୁକତେଲରେ ବଢୁଛି ଜଳସ୍ତର: ଜିଦରେ ବିସ୍ଥାପିତ, ବୁଡ଼ିବୁ ପଛେ ଭିଟାମାଟି ଛାଡ଼ିବୁନି !

ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର

Last Updated : August 19, 2026 at 5:35 PM IST

TAGGED:

SAMBALPUR SECOND DISPLACEMENT
HIRAKUD DAM DISPLACED FAMILIES
SAMBALPUR RENGALI LAND ACQUISITION
ସମ୍ବଲପୁର ହୀରାକୁଦ ବିସ୍ଥାପିତ
ODISHA DISPLACEMENT NEWS

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.