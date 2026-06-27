ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ସଦଭାବନାର ପ୍ରତୀକ 'ହିନ୍ଦୁ ତାଜିଆ'; 3 ଶହ ବର୍ଷର ପରମ୍ପରାକୁ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁରର ପଢ଼ିଆରୀ ପରିବାର
ମହରମ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୁଏ 'ହିନ୍ଦୁ ତାଜିଆ'। 3 ଶହ ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ସମୟ ଧରି ମୁଦିପଡ଼ାର ଏକ ହିନ୍ଦୁ ପରିବାର ଏହି ପରମ୍ପରାକୁ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ- ବାଦଶାହ ଜୁଶମନ ରାଣା
Published : June 27, 2026 at 8:02 PM IST
ସମ୍ବଲପୁର: ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ସଦଭାବନାର ଏକ ନିଆରା ଉଦାହରଣ 'ହିନ୍ଦୁ ତାଜିଆ' । ଦୀର୍ଘ 3 ଶହ ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ସମୟ ଧରି ସମ୍ବଲପୁର ସହରରେ ଭାଇଚାରାର ବାର୍ତ୍ତା ବାଣ୍ଟି ଆସୁଛନ୍ତି ମୁଦିପଡ଼ାର ପଢ଼ିଆରୀ ପରିବାର । ଗତକାଲି ମୁସଲମାନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ତ୍ୟାଗ ଓ ବଳିଦାନର ପର୍ବ ମହରମ ଥିବା ବେଳେ ଆଜି ସମ୍ବଲପୁରରେ ମହରମ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାରିଛି । ଏଥିପାଇଁ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ପଡ଼ାରୁ ତାଜିଆ ବାହାରିବା ସହ ଆଖଡ଼ା ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା । ତେବେ ସମ୍ବଲପୁର ସହରର ମହରମର ଏକ ବୈଶିଷ୍ଠତା ରହିଛି । କାରଣ ଦୀର୍ଘ 3 ଶହ ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ସମୟ ଧରି ମୁଦିପଡ଼ାର ଏକ ହିନ୍ଦୁ ପରିବାର ତାଜିଆ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାର କରି ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ସଦଭାବନାର ନିଆରା ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଆସୁଛନ୍ତି ।
ମୁଦିପଡାର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ମୋହନ ପଢ଼ିଆରୀଙ୍କ ପରିବାର 1664 ମସିହାରୁ ଏହି ପରମ୍ପରା ବହନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି । ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ଲୋକ ଏହି ତାଜିଆକୁ ନିର୍ମାଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ମୋହନ ପଢ଼ିଆରୀଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିଆସୁଛନ୍ତି । ଏଠାରେ ପୂଜା ବା ଫାତିଆ ପଢ଼ନ୍ତି ଏକ ମୁସଲିମ ପରିବାର । ଏହି ମୁସଲିମ ପରିବାର ମଧ୍ୟ 8 ପିଢ଼ି ହେଲା ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ।
ଏନେଇ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ମୋହନ ପଢ଼ିଆରୀ କହିଛନ୍ତି,"1664 ମସିହାରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମହରମ ଦିନ ଆମ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ତାଜିଆ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାରିଥାଏ । ଏଥିପାଇଁ ଆମେ କେବେ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରୁନାହୁଁ । ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଏହି ତାଜିଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁ ।ଏଠାରେ ଏକ ମୁସଲିମ ପରିବାରର 8 ପିଢ଼ି ହେଲା ଫାତିଆ ପଢୁଆସୁଛନ୍ତି । ଏହି ତାଜିଆ ବାହାର କରିବାରେ ମୁସଲିମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସହଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି ।"
କେମିତି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏହି ପରମ୍ପରା ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ?
1664 ମସିହାର କଥା...ସେତେବେଳେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ରାଜା ରାଜୁଡା ଶାସନ ଚାଲିଥିଲା । ସେହି ସମୟରେ ମକ୍କାରୁ ସମ୍ବଲପୁରକୁ ଦୁଇ ଜଣ ମୁସଲମାନ ଫକୀର ଆସିଥିଲେ । ସେମାନେ ହେଲେ ସୟଦ ମସ୍ତାନ ବାବା ଓ ସୟଦ ନାଜିର ବାବା । ଏହି ଦୁଇ ଜଣ ମୁସଲମାନ ଫକୀର ସେତେବେଳେ ସମ୍ବଲପୁର ମୁଦିପଡ଼ାର ଏହି ପଢିଆରୀ ପରିବାର ଘରେ ରହିଥିଲେ । ସେହି ସମୟରେ ସୟଦ ମସ୍ତାନ ବାବା ଓ ସୟଦ ନାଜିର ବାବା ସମ୍ବଲପୁର ରାଜାଙ୍କ ଅନୁମତି ନେଇ ଏହି ତାଜିଆ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ପରମ୍ପରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ପରେ ଉଭୟ ବାବାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ଏହି ହିନ୍ଦୁ ପଢ଼ିଆରୀ ପରିବାରକୁ ଏହି ତାଜିଆ ଶୋଭଯାତ୍ରା ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ । ଆଉ ସେହି ଦିନ ଠାରୁ ଏହି ହିନ୍ଦୁ ତାଜିଆ ପରମ୍ପରା ରହି ଆସିଛି । ଆଉ ଏହି ତାଜିଆର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ସମ୍ବଲପୁର ଅନ୍ୟ ଯେ କୌଣସି ତାଜିଆର ଗମ୍ବୁଜ ରଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଥିବା ବେଳେ କିନ୍ତୁ ଏହି ହିନ୍ଦୁ ତାଜିଆର ଗମ୍ବୁଜ ରଙ୍ଗ ଲାଲ ରହିଥାଏ ।ଏହା କେବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏଠାରେ ଫାତିଆ ପଡୁଥିବା ମୁସଲିମ ଯୁବକ ସୟଦ ଅଝହର ଅଲ୍ଲୀ ।
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି," ମୋର ବାପା, ମୋର ଦାଦା ଆଉ ମୋର ପୂର୍ବଜମାନେ ଏହି ତାଜିଆ ପାଇଁ ଫାତିଆ ପଢି ଆସୁଥିଲେ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବି ଏହି ଫାତିଆ ପଢୁଛି । ଏଠାରେ ହିନ୍ଦୁ ଓ ମୁସଲିମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକେ ମିଶିକି ଏହି ତାଜିଆ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାର କରନ୍ତି । ଏହି ତାଜିଆ ବାହାରିଲେ ହିନ୍ଦୁ ପରିବାରର ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ନଡ଼ିଆ ଆଉ ଧୂପ ଦିଅନ୍ତି ଓ ମାନସିକ ରଖନ୍ତି । ଏଠାରେ ବିଶ୍ୱାସର ସହ ମାନସିକ ରଖିଲେ ତାହା ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି । "
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମକୁ ଥିଏଟରରୁ ବାହାର କରି ଅନ୍ୟ ଫିଲ୍ମକୁ ପ୍ରଚାର କଲେ ନିଆଯିବ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ତାଜିଆ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବେଳେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ, ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷକୁ ମିଥ୍ୟା କହିଲେ ଏସପି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର