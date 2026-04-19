ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମରେ ହନ୍ତସନ୍ତ ଯାତ୍ରୀ; ପାଣି, ଫ୍ୟାନ, ORS ଦାବି କଲେ ବସଯାତ୍ରୀ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଲେ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ରହିଛି ନଜର

ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ପ୍ରକୋପରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ । ତେବେ ଅଡୁଆରେ ପଡୁଛନ୍ତି ବସଯାତ୍ରୀ । ରିପୋର୍ଟ- ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ ରଣା

ସମ୍ବଲପୁର ବସ ଟର୍ମିନାଲ (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 19, 2026 at 5:26 PM IST

ସମ୍ବଲପୁର: "ସରକାର ଏବେ ବହୁତ ଗୁଡିଏ ବସ ଚଳାଉଛନ୍ତି l ଏଥିରେ ବହୁ ଏସି ବସ ରହିଛି l ଅଧିକାଂଶ ଘରୋଇ ବସ ନନ-ଏସି ରହିଛି l ନନ-ଏସି ବସ ଗୁଡିକରେ ଯାତାୟାତ କରିବା ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଉଛି l ଏହି ବସ ଗୁଡିକରେ ପାଣି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳୀନ ସୁବିଧା ନାହିଁ l ସରକାର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଜନିତ ନିର୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଛନ୍ତି, ତାହା ଅନୁପାଳନ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ, ସେଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି," ବୋଲି କ୍ଷୋଭର ସହ କହିଛନ୍ତି ବସରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ ଅଞ୍ଜଳୀ ଠାକୁର । ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାର ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ର ସମ୍ବଲପୁରରେ ହଠାତ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରକୋପ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରୁ ରୌଦ୍ରତାପ ବଢିଛି । ଏହି କାରଣରୁ ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡିଛି । ଏପଟେ ସରକାର ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ଏହାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡିଥିବା ବେଳେ ବସ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସମସ୍ୟର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇଛି । ସୂଚନା ଯେ, ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଗତ ତିନି ଦିନ ହେବ ତାପମାତ୍ରା 41 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ରହୁଛି l ପୂର୍ବାହ୍ନ 10 ସମୟରୁ ଅପରାହ୍ନ 4 ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସତେ ଯେମିତି ଆକାଶରୁ ଅଗ୍ନି ବର୍ଷା ହେଉଛି l

ସମ୍ବଲପୁର ସହର ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗାଯୋଗ କେନ୍ଦ୍ର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତେକ ଦିନ ସମ୍ବଲପୁର ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦେଇ 400ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବସ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯାତାୟାତ କରୁଛି l ମାନେ ଦୈନିକ ପ୍ରାୟ 15 ରୁ 16 ହଜାର ଯାତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ବସ ଯୋଗେ ଯାତାୟାତ କରୁଛନ୍ତି l ଏହି ବସ ସବୁ ଦିନ ଦ୍ୱି-ପ୍ରହରରେ ମଧ୍ୟ ଯାତାୟାତ କରୁଥିବାରୁ ଏଥିରେ ବହୁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି l ତେବେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତଥା ଆରଟିଓ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବସ ଗୁଡିକରେ ପ୍ରଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ପାଣି, ଓଆରଏସ ଓ ମେଡିକାଲ କିଟ୍ ରଖିବାକୁ କଡାକଡି ନିର୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବସ ଗୁଡିକରେ ଏହା ସଠିକ ଭାବରେ ଅନୁପାଳନ କରା ନଯାଉଥିବା ଯାତ୍ରୀ ମାନେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି l

ସମ୍ବଲପୁର ଅଇଁଠାପାଲି ସ୍ଥିତ ବସ ଟର୍ମିନାଲରେ ଅଧିକାଂଶ ବସ ଗୁଡିକରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ l ତେବେ ଦୂର ଦୁରାନ୍ତରୁ ଆସୁଥିବା ଯାତ୍ରୀ ମାନେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହୋଇ ବସରେ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି l ସେହିପରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ସାମାନ ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଛନ୍ତି l

ସମ୍ବଲପୁରରେ ତାପମାତ୍ରା ବଢି ଥିବାରୁ ଛାଇରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି ଯାତ୍ରୀ (ETV Bharat Odisha)
ବରଗଡ଼ରୁ ଝାରସୁଗୁଡା ଯାଉଥିବା ଅନ୍ୟଜଣେ ଯୁବକ ବିରବଲ ଭୂଏ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ବରଗଡ଼ରୁ ଝାରସୁଗୁଡା ଯାଉଛି l ବସ ଗୁଡିକରେ ଯାହା ଆମେ ଦେଖିଲୁ ପାଣି କି ଅନ୍ୟ ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳୀନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇ ନାହିଁ l କୌଣସି ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଶୋଷ କଲେ ବସ ଅଟକିଲା ପରେ ପାଣି ମିଳିପାରୁଛି l ତେଣୁ ସରକାର ଯଥାଶୀଘ୍ର ବସ ଗୁଡିକରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳୀନ ସୁବିଧା କରିବାକୁ ସେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି l
ଏହି ସବୁ ସମସ୍ୟା ନେଇ ସମ୍ବଲପୁର ଘରୋଇ ବସ ମାଲିକ ସଙ୍ଘର ସଭାପତି ରାଜେନ୍ଦ୍ର କୁମାର କର କହିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ବଲପୁରରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଜାରି ରହିଛି l ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରେ ରଖି ଆମେ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ପାନୀୟ ଜଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ l ଅନ୍ୟପଟେ ଜିଲ୍ଲାର ସିଡ଼ିଏମଓଙ୍କୁ ପ୍ରଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ଓଆରଏସ ଯୋଗାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛୁ l ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଆମକୁ ଓଆରଏସ ମିଳିଲେ ଯାତ୍ରା ମାନଙ୍କୁ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ବସରେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ l ତେବେ ବସ ସଙ୍ଘ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ସବୁ ବସ ମାଲିକ ମାନଙ୍କୁ ବସ ଗୁଡିକରେ ସରକାରୀ ନିର୍ଦେଶ ମୁତାବକ ଗ୍ରୀଷ୍ମ କାଳୀନ ସୁବିଧା କରିବାକୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି l ଯାହା ଯଥାଶୀଘ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅନୁପାଳନ କରାଯିବ l

ଏନେଇ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସିଦ୍ଧେଶ୍ବର ବଳିରାମ ବୋନ୍ଦର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆମେ ଆରଟିଓଙ୍କ ଜରିଆରେ ସମସ୍ତ ବସ ମାଲିକ ସଂଘର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବସ ଗୁଡିକରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳୀନ ସୁବିଧା କରିବାକୁ ନିର୍ଦେଶ ଦେଇଛୁ l ଏହା ଅନୁପାଳନ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ ତାହା ଆଗକୁ ଆମର ନଜର ରହିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ l
ତେବେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦିନ ସମୟରେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ କାମ ନପଡିଲେ ଲୋକେ ଘରୁ ବାହାରୁ ନାହାନ୍ତି l ଅନ୍ୟପଟେ ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ତାତିରୁ ନିସ୍ତାର ନାହିଁ l ସନ୍ଧ୍ୟା 7 ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗରମ ପବନ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି l

