ETV Bharat / state

ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀରେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ଫେରିଲେ 14ଟି ଆଦିବାସୀ ପରିବାର

ସମ୍ବଲପୁରରେ ଶ୍ରୀରାମ ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବ ସମିତି ପକ୍ଷରୁ ଘର ବାହୁଡା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ । ପୁଣି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲେ 46 ଜଣ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ l ରିପୋର୍ଟ-ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ ରଣା

ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ଫେରିଲେ 46 ଜଣ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 14, 2026 at 10:59 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ସମ୍ବଲପୁର: ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ଫେରିଲେ 14ଟି ଆଦିବାସୀ ପରିବାର । ଆଜି ସମ୍ବଲପୁର ସହର ପୁରୁଣା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଫିସ ପରିସରରେ ଥିବା ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରୀରାମ ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବ ସମିତି ଓ ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦର ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ ସହ ଘର ବାହୁଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 46 ଜଣ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମରୁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ଫେରିଛନ୍ତି । ଏନେଇ ଆଜି ସମ୍ବଲପୁର ଶ୍ରୀରାମ ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବ ସମିତିର ସଭାପତି ପ୍ରଦୀପ ବହିଦାର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

ପବିତ୍ର ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ଘର ବାହୁଡ଼ା କରିଥିବା ସମସ୍ତ ଆଦିବାସୀ ପରିବାର ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା କୁଚିଣ୍ଡା, ବାମରା, ବରଗାଁ ଓ ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ତିଳେଇବଣି ଅଞ୍ଚଳର ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି । ସେମାନେ ପୁଣି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ଫେରି ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଅବସରରେ ସମ୍ବଲପୁର ଶ୍ରୀରାମ ନବମୀ ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବ ସମିତିର ସଭାପତି ପ୍ରଦୀପ ବହିଦାର କହିଛନ୍ତି," ଆଜି ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ ଅବସରରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିବା ବନବାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଘର ବାହୁଡା଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା l ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ହିନ୍ଦୁ ସମାଜର ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ସରଳତାର ସୁଯୋଗ ନେଇ କିଛି ସଂସ୍ଥା ଏମାନଙ୍କ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି l ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ 46 ଜଣ ଆଦିବାସୀ ଭାଇ, ଭଉଣୀଙ୍କ ପୁଣି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ଫେରିଛନ୍ତି । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ଜାରି ରହିବ ।"

ସେହିପରି ଶ୍ରୀରାମ ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବ କମିଟିର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଗିରିଶ ପଟେଲ କହିଛନ୍ତି," ସରଳ ହିନ୍ଦୁ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ କିଛି ଲୋକ ତାଙ୍କର ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି l ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଚାଲିଛି l ତେଣୁ ଆମକୁ କେବଳ ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ ହେବ ନାହିଁ, ସମାଜର ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରକୁ ଯାଇ ଏହିଭଳି ବନବାସୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ପଡିବ, ଯେମିତି କି ସେମାନେ ସନାତନ ଧର୍ମରେ ରହିବେ । ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ଏକ ଘର ବାହୁଡା଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲୁ, ଏଥିରେ 46ରୁ 50 ଜଣ ବନବାସୀ ଲୋକଙ୍କ ଘର ବାହୁଡା଼ ହୋଇଛି ।"

ପୁଣି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା କେସେଇବାହାଲ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନିକ୍ତିମାଲ ଗାଁର ସୁଷମା ନାଏକ ନାମକ ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ମହିଳା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏଠାକୁ ଆସି ଆମକୁ ଖୁସି ଲାଗିଲା । ଆମର ସବୁ ସୁବିଧା କରାଗଲା l ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମରେ ଥିଲୁ, ଆଜି ପୁଣି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ଫେରିଛୁ ତେଣୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି l"

ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର

TAGGED:

SAMBALPUR
TRIBAL CONVERSION ODISHA
SAMBALPUR TRIBAL COMMUNITIES
MAHA BISHUBA SANKRANTI
HANUMAN JAYANTI

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.