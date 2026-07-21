ସମ୍ବଲପୁର ଗୋଶାଳା ଅଞ୍ଚଳ ହେବ ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟତମ ଏଜୁକେସନ ହବ୍, ଆଗକୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ୱାର୍ଲଡ ସ୍କିଲ୍ ସେଣ୍ଟର୍
ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ବଲପୁର ଆଇଆଇଏମ ସମ୍ମୁଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ୱାର୍ଲଡ ସ୍କିଲ୍ ସେଣ୍ଟର୍ ପାଇଁ 15 ଏକରର ଏକ ଜମି ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ ସରିଛି l ରିପୋର୍ଟ: ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ ରଣା
Published : July 21, 2026 at 10:30 PM IST
SAMBALPUR EDUCATION HUB PLANNING, ସମ୍ବଲପୁର: ସମ୍ବଲପୁରର ଗୋଶାଳା ଅଞ୍ଚଳ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟ ଏକ ଏଜୁକେସନ ସିଟି ହେବାକୁ ଯାଉଛି l ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ରେ ଆଇଆଇଏମ, ସମ୍ବଲପୁର, ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଦ୍ଵିତୀୟ କ୍ୟାମ୍ପସ, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଓପନ ୟୁନିଭରସିଟି, OUAT, ସୈନିକ ସ୍କୁଲ ଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ୱାର୍ଲଡ ସ୍କିଲ୍ ସେଣ୍ଟର୍ ର ଏକ ବ୍ରାଞ୍ଚ l ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଘୋଷଣା କରି ସାରିଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ବଲପୁର ଆଇଆଇଏମ ସମ୍ମୁଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଥିପାଇଁ 15 ଏକରର ଏକ ଜମି ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ ସରିଛି l ଏନେଇ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ବଳିରାମ ବୋନ୍ଦର ସୂଚନା ଦେଇଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଏହାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି l ଜିଲ୍ଲପାଳ ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏକ ଏଜୁକେସନ-ସିଟି ଭାବେ ଗଢି ତୋଳିବାଳୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖା ଯାଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି l
ସମ୍ବଲପୁର ସହରରୁ 15 କିମି ଭିତରେ ରହିଛି ଗୋଶାଳା ଛକ l ଏଠାରୁ 5 କିମି ଦୂରତାରେ ରହିଛି ସମ୍ବଲପୁର ଆଇଆଇଏମର କ୍ୟାମ୍ପସ, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଓପନ ୟୁନିଭରସିଟି ଓ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ନିର୍ମାଣଧୀନ ଦ୍ଵିତୀୟ କ୍ୟାମ୍ପସ l ଅନ୍ୟପଟେ ଗୋଶାଳା ଛକରୁ ଚିପିଲିମା ରାସ୍ତାରେ ରହିଛି, OUAT ଚିପିଲିମା ଓ ସୈନିକ ସ୍କୁଲର କ୍ୟାମ୍ପସ l
ଏହିସବୁ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ 10 କିମିର ପରିଧି ଭିତରେ ରହିଛି l ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ୱାର୍ଲଡ ସ୍କିଲ ସେଣ୍ଟର ର ଏକ ବ୍ରାଞ୍ଚ l 15 ଏକର ଜମିରେ ଏହା ହେବାକୁ ଯାଉଛି l ସମ୍ବଲପୁର ସଦର ତହସିଲ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଡ଼ସିଙ୍ଘାରି ମୌଜାରେ 15 ଏକର ସରକାରୀ ଜମି ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଏବଂ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଉଛି । ଏହି କେନ୍ଦ୍ର କୃଷି-ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, ନବୀକରଣୀୟ ଶକ୍ତି, ଖୁଚୁରା ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଦକ୍ଷତା ତାଲିମ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବ । ରାଜ୍ୟର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପରେ ଏହା ସମ୍ବଲପୁରରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି l ଏହି ନୂତନ କ୍ୟାମ୍ପସ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଶିଳ୍ପ-ମୁଖୀ ତାଲିମକୁ ନିକଟତର କରିବ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମ୍ପସ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ନିର୍ଭରଶୀଳତା ହ୍ରାସ କରି ଉପକୃତ କରିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି l
ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସିଦ୍ଧେଶ୍ବର ବଳିରାମ ବୋନ୍ଦର ଏନେଇ କହିଛନ୍ତି,"ସମ୍ବଲପୁରରେ ୱାର୍ଲଡ ସ୍କିଲ ସେଣ୍ଟର ର ବ୍ରାଞ୍ଚ ଖୋଲିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଷ୍ପତି ନେଇଛନ୍ତି l ଏଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ 15 ଏକର ଜାଗା ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି l ସମ୍ବଲପୁର ଆଇଆଇଏମ ସମ୍ମୁଖରେ ଏହି 15 ଏକର ଜମି ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି l ସେହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆମେ ଏକ ଏଜୁ -ସିଟି (Education City) ଭାବେ କାମ କରୁଛୁ l ସେଠାରେ ଆଇଆଇଏମ ରହିଛି l ଏହାସହ ସେଠାରେ ଏନିମଲ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡରୀ ଆଣ୍ଡ ଭଟେରିନାରୀ ସାଇନ୍ସ କଲେଜ ମଧ୍ୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି l ପୂର୍ବରୁ ସେଠାରେ CRPF ସେଣ୍ଟର, ସୈନିକ ସ୍କୁଲ ଆଦି ରହିଛି l ଆଉ ଏଠାରେ ୱାର୍ଲଡ ସ୍କିଲ ସେଣ୍ଟର ହେଲେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଏହା ଆଉ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ହେବ l"
ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ତଥା ଓଡ଼ିଆ ରାଜ୍ୟ ଓପନ ୟୁନିଭରସିଟିର କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ଅଫ ଏଗଜାମିନେସନ ଉମା ଚରଣ ପତି ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି l ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଆଗକୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଏକ ଏଜୁକେସନ ହବ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି l ଆସନ୍ତା 5ରୁ 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ରାଜ୍ୟର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ହେବ l ଏଥିରେ ୱାର୍ଲଡ ସ୍କିଲ୍ ସେଣ୍ଟର ର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ରହିବ l ନୂଆ ଶିକ୍ଷା ନୀତିରେ 3ଟି ସ୍ତମ୍ଭ ରହିଛି l ସେଗୁଡିକ ହେଲା Knowledge, Skill ଓ Attitude l ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମ ନିର୍ଭର ଭାରତ ପାଇଁ କେଵଳ Knowledge ରେ ହେବ ନାହିଁ l ପୂର୍ବର ଶିକ୍ଷା ନୀତି ଅନୁସାରେ ପିଲା ମାନେ 90% ମାର୍କ ରଖି ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପାଉଥିଲେ, ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଶିକ୍ଷା ନୀତି ଅନୁସାରେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ନଲେଜ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବ ଦିଆଯାଉଛି l ତେଣୁ ଏହି ୱାର୍ଲଡ ସ୍କିଲ ସେଣ୍ଟରରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ହାର୍ଡ ସ୍କିଲ୍ ସହ ସଫ୍ଟ ସ୍କିଲ୍ ଉପରେ ତାଲିମ ଦିଆଯିବ l ଏହାଦ୍ୱାରା ଏହି ପିଲାମାନେ ଉଦ୍ୟମୀ ହେବେ ଓ ଲୋକଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ ଦେବ l ଏହାସହ ଏଠାରେ ଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଶିଳ୍ପ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପିଲା ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ l ଏହାଦ୍ୱାରା କେବଳ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ନୁହେଁ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଉନ୍ନତ ହେବ l ଏହା ଦ୍ୱାରା ପିଲା ମାନେ ପାଠ ସାଙ୍ଗେ ନିଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ପାଇବେ l"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଭିସୁଟ୍ ରେ "ଜୋହୋ ସ୍କିଲ୍ ହବ୍"ର ଲୋକାର୍ପଣ କଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବୁର୍ଲା ଭିସୁଟ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ର ଅଶାନ୍ତି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର