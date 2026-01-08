ଜିଏମ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ୱେବସାଇଟରେ ପାକିସ୍ତାନ ପତାକା, ହ୍ୟାକିଂ ପଛରେ ପାକ୍ ହ୍ୟାକରଙ୍କ ହାତ ଥିବା ସନ୍ଦେହ
ସମ୍ବଲପୁର ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ୱେବସାଇଟ ହ୍ୟାକ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଏଥିରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ପତାକା ସହିତ 'ପାକିସ୍ତାନ ଜିନ୍ଦାବାଦ' ଲେଖାଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ।
Published : January 8, 2026 at 10:25 AM IST
Sambalpur GM University Website Hacked ସମ୍ବଲପୁର: ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ୱେବସାଇଟ ହ୍ୟାକ ହୋଇଛି । ୱେବସାଇଟ ଖୋଲିଲେ ପାକିସ୍ତାନୀ ପତାକା ସହିତ 'ପାକିସ୍ତାନ ଜିନ୍ଦାବାଦ' ଲେଖାଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଗତକାଲି (ବୁଧବାର) ରାତି 8ଟା ସମୟରେ ୱେବସାଇଟ ହ୍ୟାକ ହୋଇଥିବା ଜଣା ପଡ଼ିଥିଲା । ଏହି ଖବର ମିଳିବା ପରେ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସାଇବର ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟର ୱେବସାଇଟକୁ ବନ୍ଦ କରି ଏପରି ହ୍ୟାକ କିଏ ଓ କିପରି କରିଛି ତାହାର ତନାଘନା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ପୋଲିସ ।
ପାକିସ୍ତାନୀ ହ୍ୟାକରଙ୍କ ହାତ ଥିବା ସନ୍ଦେହ:
ୱେବସାଇଟ ଖୋଲିବା ସମୟରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ପତାକା ସହିତ ପାକିସ୍ଥାନ ଜିନ୍ଦାବାଦ ଲେଖାଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଏହା ସହ ପାକିସ୍ଥାନର ଗୁପ୍ତଚର ସଂସ୍ଥା ISI ଓ ପାକିସ୍ତାନ ଏୟାରଫୋର୍ସ ଜିନ୍ଦାବାଦ ଲେଖା ହୋଇଥିଲା । ଏହା ସହିତ ଭାରତ ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ।
ଆରମ୍ଭ ହେଲା ତନାଘନା:
ଜିଏମୟୁ ଡେପୁଟି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ଉମାଚରଣ ପତି କହିଛନ୍ତି "ଆମକୁ ବୁଧବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ୱେବସାଇଟ ହ୍ୟାକ ହୋଇଥିବା ଖବର ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା । ଏନେଇ ଆମ ପାଖକୁ କୌଣସି ସୂଚନା କିମ୍ବା ଫୋନ କଲ ଆସିନାହିଁ l ଘଟଣା ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ଯଥା ଶୀଘ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରି ୱେବସାଇଟ ପରିଚାଳନା ସଂସ୍ଥାକୁ ତୁରନ୍ତ ତୁରନ୍ତ ଅବଗତ କରିଥିଲୁ । ସେମାନେ ୱେବସାଇଟକୁ ବନ୍ଦ କରି ସମସ୍ତ ଫାଇଲ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ସହିତ କେଉଁ ସୂତ୍ରରୁ ହ୍ୟାକ ହୋଇଛି, ସେନେଇ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ଜଣା ପଡ଼ିବା ପରେ ଆମେ ବିହିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ । ଆମ ୱେବସାଇଟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କିତ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ନଥିଲା । ଆମେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ MAIL ଓ WHATSAPP ଗ୍ରୁପ ଜରିଆରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଛୁ । ତେଣୁ ଏଥିରେ କୌଣସି ପିଲା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ ନାହିଁ।"
ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟର ୱେବସାଇଟ ହ୍ୟାକ ସଂପର୍କରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁର ଏସପି ମୁକେଶ ଭାମୁ । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ "ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ନିଜେ ସମ୍ବଲପୁର ସାଇବର ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି । ପୋଲିସ ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି । "
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟ ଭାବେ BARC ସହ ଜିଏମ ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟ MoU ସ୍ଵାକ୍ଷରିତ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ଆକୃତି କେନ୍ଦ୍ର
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର