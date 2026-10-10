ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ ଓଡ଼ିଶାର ଗୌରବ ଜ୍ଞାନରାଶି : 'ତାଳପତ୍ର ପୋଥି' ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁର GMUର ନିଆରା ପ୍ରୟାସ

ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ ଓଡ଼ିଶାର ଗୌରବ ଜ୍ଞାନରାଶି : 'ତାଳପତ୍ର ପୋଥି' ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁର GMUର ନିଆରା ପ୍ରୟାସ
ଓଡ଼ିଶାର ଅମୂଲ୍ୟ ଜ୍ଞାନରାଶି ଓ ଲୁପ୍ତପ୍ରାୟ ସଂସ୍କୃତି ତାଳପତ୍ର ପୋଥିକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଅଭିନବ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ସମ୍ବଲପୁର ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ (ଜିଏମୟୁ)।ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ: ବେଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ ରଣା
Published : October 10, 2026 at 2:28 PM IST
GM UNIVERSITY PALM LEAF MANUSCRIPT :
ସମ୍ବଲପୁର: ତାଳପତ୍ର ପୋଥି ... ସକାଳର ଠାକୁର ଘର ପୂଜାରୁ ସଞ୍ଜ ନଇଁଲେ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗୀ ଯାଏଁ, ତାଳପତ୍ର ପୋଥି ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ଥିଲା । ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ମୂଳଦୂଆ, ପାଣ୍ଡୁଲିପି 'ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି' ହେଉ କିମ୍ବା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ 'ଭାଗବତ' ଅଥବା ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗର ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କ 'ହରିବଂଶ', ତାଳପତ୍ରରେ ଲିଖିତ ଏସବୁ ପବିତ୍ର ପାଣ୍ଡୁଲିପି ଏବଂ ପୋଥି ପୁରାଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଘରେ ପୂଜା ପାଇଥାଏ । ଏବେ ସମୟ ବଦଳୁଛି, ସମୟ ସହିତ ଏହି ଗୌରବମୟ ଇତିହାସ ହଜିିବାକୁ ବସିଛି ।
ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ଅମୂଲ୍ୟ ପାରମ୍ପରିକ ଜ୍ଞାନରାଶି ଏବଂ ଲୁପ୍ତପ୍ରାୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଏକ ଅଭିନବ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ସମ୍ବଲପୁର ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ (GMU)। ବିଲୁପ୍ତ ହେବାକୁ ବସିଥିବା ଦୁର୍ଲଭ ତାଳପତ୍ର ପୋଥିଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ସର୍ବେକ୍ଷଣ, ସଂଗ୍ରହ, ଲିପିବଦ୍ଧକରଣ ଏବଂ ଡିଜିଟାଇଜେସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯାଇଛି ।
ସଭ୍ୟତା ଓ ସଂସ୍କୃତିର ମୂଲ୍ୟବାନ ଦଲିଲ:
ତାଳପତ୍ର ପୋଥି, କେବଳ ପୁରୁଣା ସାମଗ୍ରୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ଭାରତର ସଭ୍ୟତାଗତ ଜ୍ଞାନର ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ଭଣ୍ଡାର । ଏହି ପୋଥିଗୁଡ଼ିକରେ ଆମର ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟ, ଦର୍ଶନ, ଧର୍ମ, ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ, ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନ, ଗଣିତ, କୃଷି, ରୀତିନୀତି, ଇତିହାସ ଏବଂ ପାରମ୍ପରିକ ସାମାଜିକ ପ୍ରଥା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୂଚନା ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଛି । ଦୂରଦୂରାନ୍ତ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ସଂରକ୍ଷିତ ହୋଇ ରହିଥିବା ଏହି ପୋଥିଗୁଡ଼ିକ ସଠିକ୍ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସିଛି । ସେଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବାର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇଛି । ତେଣୁ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ତାଳପତ୍ର ପୋଥି ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ବରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର ଓ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଏହି ପୋଥି ସବୁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଛି l
ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଇତିହାସ ବିଭାଗ ପ୍ରଫେସର ତଥା ହେରିଟେଜ କ୍ଳବରେ ସଦସ୍ୟ ପ୍ରଫେସର ଅତୁଲ କୁମାର ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, "ସଚେତନତା ଅଭାବରୁ ଲୋକେ ଏହି ପୋଥିଗୁଡିକୁ ନଦୀରେ ଭସେଇ ଦେଉଥିବାର ନଜିର ରହିଛି । ପୂର୍ବରୁ ଏହି ପ୍ରାଚୀନ ଐତିହ୍ୟ ଉପରେ ଗବେଷଣା ହେଉନଥିଲା । ତେଣୁ ତାର ସଂରକ୍ଷଣ ହୋଇ ପାରୁନଥିଲା । 'ଜ୍ଞାନ ଭରାତମ୍' ଯୋଜନାରେ ଆମେ ତାଳପତ୍ର ପୋଥିରେ ଥିବା ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ଜ୍ଞାନକୁ ସଂଗ୍ରହ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବାର ଏକ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ । ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଭଟଲି ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳରୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପୋଥି ମିଳିଛି । ଏହି ପୋଥି ଗୁଡିକର ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଖରାପ ଅଛି । ଏହାକୁ ପ୍ରଥମେ କେମିକାଲ ଲଗାଇ ସଫା ଓ ସୁଦୃଢ କରାଯାଉଛି । ପରେ ଏଗୁଡିକୁ ସ୍କାନ କରି ଡିଜିଟାଲାଇଜେସନ କରାଯିବ । ଏହାସହ ଏଥିରେ କେଉଁ ସବୁ ପ୍ରାଚୀନ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି ତାହାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବୁ । ପରେ ଏହି ପୋଥି ଗୁଡିକୁ ସଂରକ୍ଷିତ କରି ରଖିବୁ ।"
ଏହି ଜାତୀୟ ସମ୍ପଦକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଜିଏମୟୁ କୁଳପତି ପ୍ରଫେସର ବ୍ୟୋମକେଶ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ହେରିଟେଜ୍ କ୍ଲବ୍ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ହେରିଟେଜ୍ କ୍ଲବର ମୁଖ୍ୟ ତଥା ସହକାରୀ ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ଅତୁଲ କୁମାର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗବେଷକ ଛାତ୍ର ସମ୍ବିତ ମେସୁଆ ଏବଂ ଚୁଡାମଣି ରାଣା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ।
ଫିଲ୍ଡ ସର୍ବେକ୍ଷଣ:
ବରଗଡ଼, ସୋନପୁର ଏବଂ ରେଢ଼ାଖୋଲ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଅନେକ ଦୁର୍ଲଭ ପୋଥି ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବା ସହ ସେଗୁଡ଼ିକର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ୍ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି । ଗବେଷକ ଦଳ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମକୁ ଯାଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଏହି ପୋଥିଗୁଡ଼ିକର ଐତିହାସିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଏବଂ ଆମ ଜ୍ଞାନ ପରମ୍ପରା ବିଷୟରେ ସଚେତନ ମଧ୍ୟ କରାଉଛନ୍ତି । ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲୋକେ ନିଜ ପାଖରେ ଥିବା ପୋଥିଗୁଡ଼ିକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କିମ୍ବା ସଂରକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ।
ହେବ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ଡିଜିଟାଇଜେସନ୍:
ସଂଗୃହୀତ ପୋଥିଗୁଡ଼ିକୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯିବ । ଏହାସହ ସେଗୁଡ଼ିକର ଗଭୀର ଅଧ୍ୟୟନ ଏବଂ ଡିଜିଟାଇଜେସନ୍ କରାଯିବାକୁ ଯୋଜନା ରହିଛି । ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ଓ ଗବେଷକମାନେ ଏହାକୁ ସହଜରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ।
ସଂଗୃହୀତ ବିରଳ ପାଣ୍ଡୁଲିପି ଗୁଡ଼ିକୁ କୁଳପତି ପ୍ରଫେସର ବ୍ୟୋମକେଶ ତ୍ରିପାଠୀ, କୁଳସଚିବ ସନତ କୁମାର ନାୟକ, ପ୍ରଫେସର ଅଞ୍ଜଳି ତ୍ରିପାଠୀ ଏବଂ ପ୍ରଫେସର ମୋନାଲିସା ମହାପାତ୍ର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ହେରିଟେଜ୍ କ୍ଲବର ଏହି ଉଦ୍ୟମକୁ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ।
'ଜ୍ଞାନ ଭାରତମ୍' ସହ ସମନ୍ୱୟ:
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଭାରତର ପାଣ୍ଡୁଲିପି ଐତିହ୍ୟକୁ ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ପ୍ରସାରଣ କରିବାର 'ଜ୍ଞାନ ଭାରତମ୍' (Jnana Bharatam) ଜାତୀୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସହ ଜିଏମୟୁର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମନ୍ୱିତ। ଏହି ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ ଆଞ୍ଚଳିକ ଐତିହ୍ୟ ଗବେଷଣାକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ ବୋଲି ଆଶା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।
ଏହାକୁ ନେଇ ଅଭିଯାନରେ ସାମିଲ ଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି । ଇତିହାସ ବିଭାଗ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଛାତ୍ରୀ ଅନନ୍ୟା ପ୍ରାପ୍ତି ହୋତା କହିଛନ୍ତି, "ତାଳପତ୍ର ପୋଥିରେ ଐତିହାସିକ ଗୁରୁତ୍ବ ରହିଛି । ଏଥିରେ କେବଳ ଆମର ପୌରାଣିକ କଥାବସ୍ତୁ ନାହିଁ ବରଂ ଏଥିରେ ପ୍ରାଚୀନ ଚିକିତ୍ସା ବିଦ୍ୟା ଓ ରାଜା ରାଜୁଡା ଅମଳରେ ରାଜାଙ୍କ ଜୀବନ ଚର୍ଯ୍ୟା ତଥା ଗୀତି କବିତା ଆଦି ରଚିତ ଥିବା ଜଣାପଡିଛି ।"
"1100 ଶତାବ୍ଦୀରୁ 1300 ଶତାବ୍ଦୀ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତକୁ, ଚୀନରୁ କାଗଜ ଆସିଥିଲା । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଦେଶରେ ତାଳପତ୍ର ପୋଥିର ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲା । ଆଉ ଏଥିରେ ଆମର ଧାର୍ମିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ଐତିହାସିକ କଥା ବସ୍ତୁ ଲିପିବଦ୍ଧ ହେଉଥିଲା । ତେଣୁ ଆମେ ଏହି ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ" ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅନନ୍ୟା ପ୍ରାପ୍ତି ହୋତା ।
ଓଡ଼ିଶାର ଅତୀତ ଏବଂ ଐତିହ୍ୟର ମୁକସାକ୍ଷୀ 'ତାଳପତ୍ର ପୋଥି' ସଂରକ୍ଷଣ ନେଇ ସମ୍ବଲପୁର ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ବିଶ୍ବ ବିଦ୍ୟାଳୟ (GMU) ପ୍ରୟାସ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସ୍ବାଗତଯୋଗ୍ୟ !
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ପିପିଲିରୁ ଗ୍ରୀସ୍ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମଞ୍ଚ, 'ଥେସାଲୋନିକି ମେଳା'ରେ ତାଳପତ୍ର ଖୋଦେଇ କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ ସ୍ୱପ୍ନା ମଞ୍ଜରୀ
ସାଧନା ଓ ସଂଘର୍ଷର କାହାଣୀ; ଶିଳ୍ପୀ ଶରତଙ୍କ ଲେଖନୀରେ ସଜୀବ ହେଉଛି ଲୁପ୍ତପ୍ରାୟ ତାଳପତ୍ର ଖୋଦେଇ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର