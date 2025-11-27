ସମ୍ବଲପୁର ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର NAAC ମାନ୍ୟତା ବୃଦ୍ଧି, ମିଳିଲା ଗ୍ରେଡ୍ ‘A’
ସମ୍ବଲପୁର ଜିଏମ୍ ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟକୁ "ଏ" ଗ୍ରେଡ୍ । "ଏ" ଗ୍ରେଡ୍ ଦେଲା ନାକ୍ ଟିମ୍ । ପୂର୍ବରୁ ପାଇଥିଲା b++ ଗ୍ରେଡ୍ ମାନ୍ୟତା ।
Published : November 27, 2025 at 11:29 PM IST
National Assessment and Accreditation Council ସମ୍ବଲପୁର: ସମ୍ବଲପୁର ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସହ ଯୋଡି ହୋଇଛି ସଫଳତାର ଆଉ ଏକ ଫର୍ଦ୍ଦ । ନାକ୍ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଜିଏମ ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ A ମାନ୍ୟତା ମିଳିଛି । ଏହାକୁ ନେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ କୁଳପତି ଓ ଅଧ୍ୟାପକ ଓ ଅଧ୍ୟାପିକା ଓ କର୍ମଚାରୀ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଖୁସିରେ ବିଭୋର । ଆଜି ଏହାର ରିଜଲ୍ଟ ଆସିବା ପରେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଏମ ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଡେପୁଟି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରର ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି l
ଏହି ଖବର ମିଳିବା ପରେ ଜିଏମ ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଉତ୍ସବର ମାହୋଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଜିଏମ ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଶାସନିକ ବିଭାଗ ବିଲଡିଂ ସମ୍ମୁଖରେ କେକ୍ କଟାଯିବା ସହ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ ସେଲେବ୍ରେସନ ଆରଂଭ କରିଥିଲେ l ପୂର୍ବରୁ ନାକ ଟିମ ଜିଏମ ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ 4ରୁ 2.87 ମାର୍କ ଦେଇ ବି++ ଗ୍ରେଡ଼ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ନେଇ ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏଥିରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରି ପୁନଃ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଦସ୍ତାବିଜ ସହ ନାକ କମିଟି ପାଖରେ ଅପିଲ କରିଥିଲେ l
ଏହା ପରେ ନାକ ଟିମ ପୁଣି 3 ଥର ଜିଏମୟୁ ପରିଦର୍ଶନ କରି ଏହି ଅପିଲ ଉପରେ ବିଚାର କରି ଆଜି ଜିଏମ ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ 4ରୁ 3.06 ମାର୍କ ଦେଇ A ଗ୍ରେଡ଼ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି l A ଗ୍ରେଡ଼ ମିଳିବା ପରେ ଏହା ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶରେ ସହାୟକ ହେବା ସହ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସାର୍ଟିଫିକେଟର ଭେଲ୍ୟୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ।
ଏନେଇ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଏମ ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଡେପୁଟି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରର ଉମା ଚରଣ ପତି କହିଛନ୍ତି, "2015 ମସିହାରେ ଜିଏମ ସ୍ୱୟଂ ଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ A ଗ୍ରେଡ଼ ପାଇ ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟର ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିଲା l ତେବେ ଗତ ଥର ଆମେ 2.88 ମାର୍କ ପାଇ B++ ଗ୍ରେଡ଼ ପାଇଥିଲୁ l ଏଥିରେ ଆମେ ଅସନ୍ତୋଷ ଥିଲୁ ତେଣୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଦସ୍ତାବିଜ ଓ କାଗଜ ପତ୍ର ସହ ପୁନଃ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପାଇଁ ନାକ ଟିମ ପାଖରେ ଅପିଲ କରିଥିଲୁ l ଏହାର ପରେ ନାକ ଟିମ 3 ଥର ପରିଦର୍ଶନ କରି ଆଜି ଆମକୁ 3.06 ମାର୍କ ଦେଇ A ଗ୍ରେଡ଼ ଦିଆଯାଇଛି l ନୂଆ ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟ ହୋଇ A ଗ୍ରେଡ଼ ପାଇବା ବହୁତ ଗର୍ବର କଥା l ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆହୁରି ଭଲ କରିବ l ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ l ତେବେ ଏହି ସଫଳତା ପାଇଁ ଆମେ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ, ଆଲୁମନି ସଂଘ, ସିଭିଲ ସୋସାଇଟି ତଥା ପୂର୍ବତନ ଭିସିଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ ପାଇଥିଲୁ l"
ଏହାସହ ଡେପୁଟି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରର ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟ A ଗ୍ରେଡ଼ ପାଇବା ଦ୍ୱାରା ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ ବହୁତ ଉପକୃତ ହେବେ l ଏହା ଦ୍ୱାରା ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ ମାନେ ଚାକିରୀ, ରିସର୍ଚ୍ଚ ଓ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ଅଗ୍ରାଧିକାର ପାଇବେ l ଏହା ସହ A ଗ୍ରେଡ଼ ଯୋଗୁ ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ବହୁତ ପାଣ୍ଠି ଆସିବ l
ମୁଖ୍ୟତଃ "ରୁଷା"ପାଣ୍ଠି ରୁ ବିଗତ 5 ରୁ 6 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଜିଏମ ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବହୁତ ଗୁଡିଏ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲା l ଏହାକୁ ତଥା ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଗବେଷଣା, ସହାଭାଗିତା ଓ ଆଉଟରିଚ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଦର୍ଶାଇ ଆମେ ନାକ୍ ଟିମ ଆଗରେ ପୁନଃ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବାକୁ ଅପିଲ କରିଥିଲୁ ଯାହା A ଗ୍ରେଡ଼ ପାଇବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା l
A ଗ୍ରେଡ଼ ମିଳିବା ପରେ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି l ସୁଲଗ୍ନା ଶତପଥୀ ନାମକ ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, "ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ B++ ଗ୍ରେଡ଼ ପାଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଆମେ ଦୁଃଖିତ ହୋଇଥିଲୁ, ଏବେ A ଗ୍ରେଡ଼ ପାଇବା ପରେ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି l ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ର ଭେଲ୍ୟୁ ବହୁତ ବଢିଗଲା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ l"
ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଜଣେ ଫେକଲଟି ସୁଶ୍ରୀ ସସ୍ମିତା ପତି କହିଛନ୍ତି, "ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ A ଗ୍ରେଡ଼ ମିଳିଛି l ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ରିସର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ବସହୁତ ସୁବିଧା ମିଳିବ, ଭିତ୍ତିଭୂମି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଓ ପିଲା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆହୁରି ହଷ୍ଟେଲ ହେବ l ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି l"
ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟର ଭିତ୍ତିଭୂମି, ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀଙ୍କ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ନିଯୁକ୍ତି, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଓ ପ୍ରକାଶନ ସମେତ ଆହୁରି ଅନେକ ବିଷୟ ନେଇ ନାକ ଟିମ୍ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିଲା । ତେଣୁ ଏଥିରେ ସୁଧାର ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ସୁପାରିସ ମଧ୍ୟ କରା ଯାଇଥିଲା । ତେଣୁ ପୁନର୍ବିଚାରର ଅପିଲକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ତୃତୀୟଥର ପାଇଁ କମିଟି ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟର ଅନ ଲାଇନରେ ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ l
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ନାକ୍ ଟିମ ପୁନର୍ବିଚାର କରିବାକୁ ଆବେଦନ ପାଇଁ 7 ଗୋଟି ମାନଦାଣ୍ଡ ରହିଥାଏ l ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନଦଣ୍ଡରେ 15ଟି ଲେଖାଏଁ ବିନ୍ଦୁ ରହିଥାଏ l ସବୁ ମାନ ଦଣ୍ଡ ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ମାର୍କିଂ ହୋଇଥାଏ l ମୁଖ୍ୟତଃ ଭିତ୍ତିଭୂମି,ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀଙ୍କ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ନିଯୁକ୍ତି, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଓ ପ୍ରକାଶନ ସମେତ ଆହୁରି ଅନେକ ବିଷୟ ରେ ଏହି ମାନ ଦଣ୍ଡ ରହିଥାଏ l
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର