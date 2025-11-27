ETV Bharat / state

ସମ୍ବଲପୁର ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର NAAC ମାନ୍ୟତା ବୃଦ୍ଧି, ମିଳିଲା ଗ୍ରେଡ୍‌ ‘A’

ସମ୍ବଲପୁର ଜିଏମ୍ ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟକୁ "ଏ" ଗ୍ରେଡ୍ । "ଏ" ଗ୍ରେଡ୍ ଦେଲା ନାକ୍ ଟିମ୍ । ପୂର୍ବରୁ ପାଇଥିଲା b++ ଗ୍ରେଡ୍ ମାନ୍ୟତା ।

GANGADHAR MEHER UNIVERSITY
ସମ୍ବଲପୁର ଜିଏମୟୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ନ୍ୟାକ୍ ମାନ୍ୟତାରେ ଉନ୍ନତି
By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 27, 2025 at 11:29 PM IST

National Assessment and Accreditation Council ସମ୍ବଲପୁର: ସମ୍ବଲପୁର ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସହ ଯୋଡି ହୋଇଛି ସଫଳତାର ଆଉ ଏକ ଫର୍ଦ୍ଦ । ନାକ୍ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଜିଏମ ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ A ମାନ୍ୟତା ମିଳିଛି । ଏହାକୁ ନେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ କୁଳପତି ଓ ଅଧ୍ୟାପକ ଓ ଅଧ୍ୟାପିକା ଓ କର୍ମଚାରୀ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଖୁସିରେ ବିଭୋର । ଆଜି ଏହାର ରିଜଲ୍ଟ ଆସିବା ପରେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଏମ ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଡେପୁଟି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରର ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି l

ଜିଏମ ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ନାକର A ଗ୍ରେଡ

ଏହି ଖବର ମିଳିବା ପରେ ଜିଏମ ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଉତ୍ସବର ମାହୋଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଜିଏମ ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଶାସନିକ ବିଭାଗ ବିଲଡିଂ ସମ୍ମୁଖରେ କେକ୍ କଟାଯିବା ସହ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ ସେଲେବ୍ରେସନ ଆରଂଭ କରିଥିଲେ l ପୂର୍ବରୁ ନାକ ଟିମ ଜିଏମ ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ 4ରୁ 2.87 ମାର୍କ ଦେଇ ବି++ ଗ୍ରେଡ଼ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ନେଇ ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏଥିରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରି ପୁନଃ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଦସ୍ତାବିଜ ସହ ନାକ କମିଟି ପାଖରେ ଅପିଲ କରିଥିଲେ l

ଏହା ପରେ ନାକ ଟିମ ପୁଣି 3 ଥର ଜିଏମୟୁ ପରିଦର୍ଶନ କରି ଏହି ଅପିଲ ଉପରେ ବିଚାର କରି ଆଜି ଜିଏମ ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ 4ରୁ 3.06 ମାର୍କ ଦେଇ A ଗ୍ରେଡ଼ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି l A ଗ୍ରେଡ଼ ମିଳିବା ପରେ ଏହା ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶରେ ସହାୟକ ହେବା ସହ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସାର୍ଟିଫିକେଟର ଭେଲ୍ୟୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ।

ଏନେଇ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଏମ ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଡେପୁଟି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରର ଉମା ଚରଣ ପତି କହିଛନ୍ତି, "2015 ମସିହାରେ ଜିଏମ ସ୍ୱୟଂ ଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ A ଗ୍ରେଡ଼ ପାଇ ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟର ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିଲା l ତେବେ ଗତ ଥର ଆମେ 2.88 ମାର୍କ ପାଇ B++ ଗ୍ରେଡ଼ ପାଇଥିଲୁ l ଏଥିରେ ଆମେ ଅସନ୍ତୋଷ ଥିଲୁ ତେଣୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଦସ୍ତାବିଜ ଓ କାଗଜ ପତ୍ର ସହ ପୁନଃ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପାଇଁ ନାକ ଟିମ ପାଖରେ ଅପିଲ କରିଥିଲୁ l ଏହାର ପରେ ନାକ ଟିମ 3 ଥର ପରିଦର୍ଶନ କରି ଆଜି ଆମକୁ 3.06 ମାର୍କ ଦେଇ A ଗ୍ରେଡ଼ ଦିଆଯାଇଛି l ନୂଆ ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟ ହୋଇ A ଗ୍ରେଡ଼ ପାଇବା ବହୁତ ଗର୍ବର କଥା l ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆହୁରି ଭଲ କରିବ l ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ l ତେବେ ଏହି ସଫଳତା ପାଇଁ ଆମେ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ, ଆଲୁମନି ସଂଘ, ସିଭିଲ ସୋସାଇଟି ତଥା ପୂର୍ବତନ ଭିସିଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ ପାଇଥିଲୁ l"

GANGADHAR MEHER UNIVERSITY
ସମ୍ବଲପୁର ଜିଏମୟୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ନ୍ୟାକ୍ ମାନ୍ୟତାରେ ଉନ୍ନତି



ଏହାସହ ଡେପୁଟି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରର ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟ A ଗ୍ରେଡ଼ ପାଇବା ଦ୍ୱାରା ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ ବହୁତ ଉପକୃତ ହେବେ l ଏହା ଦ୍ୱାରା ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ ମାନେ ଚାକିରୀ, ରିସର୍ଚ୍ଚ ଓ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ଅଗ୍ରାଧିକାର ପାଇବେ l ଏହା ସହ A ଗ୍ରେଡ଼ ଯୋଗୁ ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ବହୁତ ପାଣ୍ଠି ଆସିବ l



ମୁଖ୍ୟତଃ "ରୁଷା"ପାଣ୍ଠି ରୁ ବିଗତ 5 ରୁ 6 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଜିଏମ ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବହୁତ ଗୁଡିଏ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲା l ଏହାକୁ ତଥା ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଗବେଷଣା, ସହାଭାଗିତା ଓ ଆଉଟରିଚ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଦର୍ଶାଇ ଆମେ ନାକ୍ ଟିମ ଆଗରେ ପୁନଃ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବାକୁ ଅପିଲ କରିଥିଲୁ ଯାହା A ଗ୍ରେଡ଼ ପାଇବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା l



A ଗ୍ରେଡ଼ ମିଳିବା ପରେ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି l ସୁଲଗ୍ନା ଶତପଥୀ ନାମକ ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, "ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ B++ ଗ୍ରେଡ଼ ପାଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଆମେ ଦୁଃଖିତ ହୋଇଥିଲୁ, ଏବେ A ଗ୍ରେଡ଼ ପାଇବା ପରେ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି l ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ର ଭେଲ୍ୟୁ ବହୁତ ବଢିଗଲା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ l"



ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଜଣେ ଫେକଲଟି ସୁଶ୍ରୀ ସସ୍ମିତା ପତି କହିଛନ୍ତି, "ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ A ଗ୍ରେଡ଼ ମିଳିଛି l ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ରିସର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ବସହୁତ ସୁବିଧା ମିଳିବ, ଭିତ୍ତିଭୂମି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଓ ପିଲା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆହୁରି ହଷ୍ଟେଲ ହେବ l ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି l"




ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟର ଭିତ୍ତିଭୂମି, ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀଙ୍କ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ନିଯୁକ୍ତି, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଓ ପ୍ରକାଶନ ସମେତ ଆହୁରି ଅନେକ ବିଷୟ ନେଇ ନାକ ଟିମ୍ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିଲା । ତେଣୁ ଏଥିରେ ସୁଧାର ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ସୁପାରିସ ମଧ୍ୟ କରା ଯାଇଥିଲା । ତେଣୁ ପୁନର୍ବିଚାରର ଅପିଲକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ତୃତୀୟଥର ପାଇଁ କମିଟି ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟର ଅନ ଲାଇନରେ ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ l

GANGADHAR MEHER UNIVERSITY
ସମ୍ବଲପୁର ଜିଏମୟୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ନ୍ୟାକ୍ ମାନ୍ୟତାରେ ଉନ୍ନତି



ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ନାକ୍ ଟିମ ପୁନର୍ବିଚାର କରିବାକୁ ଆବେଦନ ପାଇଁ 7 ଗୋଟି ମାନଦାଣ୍ଡ ରହିଥାଏ l ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନଦଣ୍ଡରେ 15ଟି ଲେଖାଏଁ ବିନ୍ଦୁ ରହିଥାଏ l ସବୁ ମାନ ଦଣ୍ଡ ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ମାର୍କିଂ ହୋଇଥାଏ l ମୁଖ୍ୟତଃ ଭିତ୍ତିଭୂମି,ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀଙ୍କ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ନିଯୁକ୍ତି, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଓ ପ୍ରକାଶନ ସମେତ ଆହୁରି ଅନେକ ବିଷୟ ରେ ଏହି ମାନ ଦଣ୍ଡ ରହିଥାଏ l

ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର

GANGADHAR MEHER UNIVERSITY

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

