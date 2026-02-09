28 ବର୍ଷ ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ; GM ଜୁନିଅର କଲେଜକୁ ମିଳିବ ନିଜସ୍ୱ ଜମି
ସମ୍ବଲପୁର ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଜୁନିୟର କଲେଜକୁ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ନିଜସ୍ୱ ଜମି । ଏନେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ନିଜସ୍ୱ କୋଠାରେ ପାଠ ପଢିବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ।
Published : February 9, 2026 at 7:49 AM IST
Gangadhar Meher College ସମ୍ବଲପୁର: ଦୀର୍ଘ 28 ବର୍ଷ ପରେ ସମ୍ବଲପୁର ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଜୁନିୟର କଲେଜକୁ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ନିଜସ୍ୱ ଜମି । ଏନେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଯାହାକୁ ନେଇ କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଥିବା କଳା, ବିଜ୍ଞାନ ଓ ବାଣିଜ୍ୟର ପାଖାପାଖି 2500 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମହଲରେ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।
ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଜୁନିୟର କଲେଜ:
ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଭାବରେ ସମ୍ବଲପୁରର ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର (GM) ଜୁନିୟର କଲେଜର ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ରହିଛି । କଲେଜରେ ସମ୍ବଲପୁର, ଝାରସୁଗୁଡା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ସମେତ ଛତିଶଗଡ ଓ ଝାରଖଣ୍ଡର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି । ଏହି କଲେଜଟି ପ୍ରଥମେ 1944ରେ "ସମ୍ବଲପୁର କଲେଜ" ନାଁ ସ୍ଥାପନା ହୋଇଥିଲା । ପରେ 1998 ମସିହାରେ ଏହା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ (+2) କଲେଜ ଭାବରେ ସ୍ଥାପନା ହୋଇଥିଲା । କଲେଜଟି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସର ଭିତରେ ଥିବା ବେଳେ ଏହାର ନିଜସ୍ୱ ଜମି କି କୌଣସି ଭିତ୍ତିଭୂମି ନଥିଲା । ତେଣୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପାଠପଢା, ଲାଇବ୍ରେରୀ ଓ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଜିଏମ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଆସୁଥିଲେ । ଏବେ 28 ବର୍ଷର ପ୍ରତୀକ୍ଷା ପରେ ଜିଏମ ଜୁନିଅର କଲେଜକୁ ନିଜସ୍ୱ ଜମି ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ।
ନିଜସ୍ୱ ଜମି ନଥିଲା:
କଲେଜର ପୂର୍ବ ଛାତ୍ର ତଥା ଭୀମସାର ମେଡିକାଲର ଡାକ୍ତର ସଞ୍ଜୀବ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, "1998ରୁ ଏହି କଲେଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ନିଜସ୍ୱ ଜମି ନଥିଲା । ଫଳରେ ଏଠାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହ, ପରୀକ୍ଷା ଗୃହ, ଲାଇବ୍ରେରୀ, କମନ ରୁମ ଆଦି କିଛି ଭିତ୍ତିଭୂମି ନଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପଛ ପାର୍ଶ୍ବରେ ଥିବା 4.2 ଏକରର ଏକ ଜମି ଦିଆଯାଇଛି ଓ ଏହାର ଚିହ୍ନଟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନେତା, ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା କେନ୍ଦ୍ରଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲୁ ।"
ସମ୍ବଲପୁର ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଜୁନିୟର କଲେଜ ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନ । ଏଠାକୁ ସମ୍ବଲପୁର ସମେତ ଆଖପାଖ ପଡୋଶୀ ଜିଲ୍ଲାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆସି ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି । ମାତ୍ର ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନର ନିଜସ୍ୱ ଜମି ନଥିଲା । ପୂର୍ବରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଜିଏମ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କ୍ଲାସ ରୁମରେ କ୍ଲାସ କରୁଥିଲେ । ଏଥିପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସକାଳ 6ଟାରୁ କଲେଜକୁ ଆସିବାକୁ ପଡୁଥିଲା । ଛାତ୍ରୀଛାତ୍ରୀ ଅନେକ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ । ତେବେ ବର୍ତମାନ ଏହାକୁ ଜମି ମିଳିଥିବାରୁ ଆଗାମୀ ପିଢିର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଜିଏମ କଲେଜର ନିଜସ୍ୱ କୋଠାରେ ପାଠ ପଢିବେ ।
ଏନେଇ ଜଣେ ଛାତ୍ର ଚୁମନ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, "ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ସଂଗ୍ରାମ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଜମି ମିଳିବା ବହୁତ ଖୁସିର କଥା ।"
ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଏମ ଜୁନିଅର କଲେଜର ପ୍ରିନ୍ସପାଲ ନିର୍ମଳ ଚନ୍ଦ୍ର କୁଲଦୀପ କହିଛନ୍ତି, "କଲେଜ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ସଂଘର୍ଷର ଅନ୍ତ ହୋଇଛି । ଆମେ 4.2 ଏକର ଜମି ପାଇଛୁ l ଏଥିପାଇଁ କଲେଜ ଆଲୁମନି ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ବହୁତ ସଂଘର୍ଷ କରାଯାଇଛି । ପ୍ରଶାସନ ଓ ସରକାରଙ୍କ ଆନ୍ତରିକତା ଯୋଗୁଁ ଏହା ହୋଇପାରିଛି । ମିଳିଥିବା ଜମିରେ କ୍ଲାସ ରୁମ, ଲାବ୍ରୋଟାରୀ, ଷ୍ଟାଫ କମନ ରୁମ, ଅଫିସ ବିଲ୍ଡିଂ, ମଲ୍ଟି ପର୍ପସ ସେଲ ଓ ଖେଳ ପଡିଆ ତିଆରି ହେବ ।"
ଏନେଇ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସିଦ୍ଧେଶ୍ବର ବଳିରାମ ବୋନ୍ଦର କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଦାବି ହୋଇଆସୁଥିଲା । ଆମେ 2ଟି ପ୍ଲଟ ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲୁ । 2ଟି ପ୍ଲଟ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପାଖରେ ଥିଲା । ସେ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଚୂଡାନ୍ତ ହୋଇଛି । ଏହାର ହସ୍ତାନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର