28 ବର୍ଷ ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ; GM ଜୁନିଅର କଲେଜକୁ ମିଳିବ ନିଜସ୍ୱ ଜମି

ସମ୍ବଲପୁର ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଜୁନିୟର କଲେଜକୁ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ନିଜସ୍ୱ ଜମି । ଏନେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ନିଜସ୍ୱ କୋଠାରେ ପାଠ ପଢିବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ।

Gangadhar Meher Junior College
ସମ୍ବଲପୁର ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଜୁନିୟର କଲେଜ (ETV Bharat)
Published : February 9, 2026 at 7:49 AM IST

Gangadhar Meher College ସମ୍ବଲପୁର: ଦୀର୍ଘ 28 ବର୍ଷ ପରେ ସମ୍ବଲପୁର ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଜୁନିୟର କଲେଜକୁ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ନିଜସ୍ୱ ଜମି । ଏନେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଯାହାକୁ ନେଇ କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଥିବା କଳା, ବିଜ୍ଞାନ ଓ ବାଣିଜ୍ୟର ପାଖାପାଖି 2500 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମହଲରେ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।

Sambalpur Gangadhar Meher Junior College
ସମ୍ବଲପୁର ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଜୁନିୟର କଲେଜ (ETV Bharat)

ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଜୁନିୟର କଲେଜ:

ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଭାବରେ ସମ୍ବଲପୁରର ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର (GM) ଜୁନିୟର କଲେଜର ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ରହିଛି । କଲେଜରେ ସମ୍ବଲପୁର, ଝାରସୁଗୁଡା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ସମେତ ଛତିଶଗଡ ଓ ଝାରଖଣ୍ଡର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି । ଏହି କଲେଜଟି ପ୍ରଥମେ 1944ରେ "ସମ୍ବଲପୁର କଲେଜ" ନାଁ ସ୍ଥାପନା ହୋଇଥିଲା । ପରେ 1998 ମସିହାରେ ଏହା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ (+2) କଲେଜ ଭାବରେ ସ୍ଥାପନା ହୋଇଥିଲା । କଲେଜଟି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସର ଭିତରେ ଥିବା ବେଳେ ଏହାର ନିଜସ୍ୱ ଜମି କି କୌଣସି ଭିତ୍ତିଭୂମି ନଥିଲା । ତେଣୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପାଠପଢା, ଲାଇବ୍ରେରୀ ଓ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଜିଏମ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଆସୁଥିଲେ । ଏବେ 28 ବର୍ଷର ପ୍ରତୀକ୍ଷା ପରେ ଜିଏମ ଜୁନିଅର କଲେଜକୁ ନିଜସ୍ୱ ଜମି ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ।

GM University
ସମ୍ବଲପୁର ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ (ETV Bharat)


ନିଜସ୍ୱ ଜମି ନଥିଲା:

କଲେଜର ପୂର୍ବ ଛାତ୍ର ତଥା ଭୀମସାର ମେଡିକାଲର ଡାକ୍ତର ସଞ୍ଜୀବ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, "1998ରୁ ଏହି କଲେଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ନିଜସ୍ୱ ଜମି ନଥିଲା । ଫଳରେ ଏଠାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହ, ପରୀକ୍ଷା ଗୃହ, ଲାଇବ୍ରେରୀ, କମନ ରୁମ ଆଦି କିଛି ଭିତ୍ତିଭୂମି ନଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପଛ ପାର୍ଶ୍ବରେ ଥିବା 4.2 ଏକରର ଏକ ଜମି ଦିଆଯାଇଛି ଓ ଏହାର ଚିହ୍ନଟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନେତା, ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା କେନ୍ଦ୍ରଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲୁ ।"

Sambalpur Gangadhar Meher Junior College
ସମ୍ବଲପୁର ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଜୁନିୟର କଲେଜ (ETV Bharat)
ନିଜସ୍ୱ କୋଠାରେ ପାଠ ପଢିବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ:

ସମ୍ବଲପୁର ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଜୁନିୟର କଲେଜ ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନ । ଏଠାକୁ ସମ୍ବଲପୁର ସମେତ ଆଖପାଖ ପଡୋଶୀ ଜିଲ୍ଲାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆସି ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି । ମାତ୍ର ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନର ନିଜସ୍ୱ ଜମି ନଥିଲା । ପୂର୍ବରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଜିଏମ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କ୍ଲାସ ରୁମରେ କ୍ଲାସ କରୁଥିଲେ । ଏଥିପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସକାଳ 6ଟାରୁ କଲେଜକୁ ଆସିବାକୁ ପଡୁଥିଲା । ଛାତ୍ରୀଛାତ୍ରୀ ଅନେକ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ । ତେବେ ବର୍ତମାନ ଏହାକୁ ଜମି ମିଳିଥିବାରୁ ଆଗାମୀ ପିଢିର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଜିଏମ କଲେଜର ନିଜସ୍ୱ କୋଠାରେ ପାଠ ପଢିବେ ।

GM University
ସମ୍ବଲପୁର ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ (ETV Bharat)

ଏନେଇ ଜଣେ ଛାତ୍ର ଚୁମନ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, "ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ସଂଗ୍ରାମ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଜମି ମିଳିବା ବହୁତ ଖୁସିର କଥା ।"

ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଏମ ଜୁନିଅର କଲେଜର ପ୍ରିନ୍ସପାଲ ନିର୍ମଳ ଚନ୍ଦ୍ର କୁଲଦୀପ କହିଛନ୍ତି, "କଲେଜ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ସଂଘର୍ଷର ଅନ୍ତ ହୋଇଛି । ଆମେ 4.2 ଏକର ଜମି ପାଇଛୁ l ଏଥିପାଇଁ କଲେଜ ଆଲୁମନି ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ବହୁତ ସଂଘର୍ଷ କରାଯାଇଛି । ପ୍ରଶାସନ ଓ ସରକାରଙ୍କ ଆନ୍ତରିକତା ଯୋଗୁଁ ଏହା ହୋଇପାରିଛି । ମିଳିଥିବା ଜମିରେ କ୍ଲାସ ରୁମ, ଲାବ୍ରୋଟାରୀ, ଷ୍ଟାଫ କମନ ରୁମ, ଅଫିସ ବିଲ୍ଡିଂ, ମଲ୍ଟି ପର୍ପସ ସେଲ ଓ ଖେଳ ପଡିଆ ତିଆରି ହେବ ।"

ଏନେଇ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସିଦ୍ଧେଶ୍ବର ବଳିରାମ ବୋନ୍ଦର କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଦାବି ହୋଇଆସୁଥିଲା । ଆମେ 2ଟି ପ୍ଲଟ ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲୁ । 2ଟି ପ୍ଲଟ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପାଖରେ ଥିଲା । ସେ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଚୂଡାନ୍ତ ହୋଇଛି । ଏହାର ହସ୍ତାନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି ।"

ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର

