ସମ୍ବଲପୁରରେ ପ୍ରଥମ କୌଶଳ ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ର: 40ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ପିଲାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି, ଜାପାନ ଯିବେ 13 ଜଣ
କନଫିଡେରେସନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି (CII) ତରଫରୁ ସମ୍ବଲପୁର ଠାରେ ଏକ ସ୍କିଲ ସେଣ୍ଟର ଉଦଘାଟିତ । 5 ଜଣ ଯୁବକଙ୍କୁ ଡେନମାର୍କ ପଠାଯିବା ପାଇଁ ଚୟନ କରାଯାଇଛି ।
Published : February 16, 2026 at 1:05 PM IST
ସମ୍ବଲପୁର: ସମ୍ବଲପୁରରେ ଉଦଘାଟିତ ହେଲା ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ କୌଶଳ ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ର । ଏହି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯୁବ ବର୍ଗଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ କୌଶଳଭିତ୍ତିକ ତାଲିମ ଦିଆଯିବ । ଏହା ସହ 5 ଜଣ ଯୁବକଙ୍କୁ ଡେନମାର୍କ ପଠାଯିବା ପାଇଁ ଚୟନ କରାଯାଇଛି । ଆଗାମୀ ଦିନରେ 13 ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ତାଲିମ ପାଇଁ ଜାପାନ ପଠାଇବ CII ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ । କନଫିଡେରେସନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି (CII) ତରଫରୁ ସମ୍ବଲପୁର ଠାରେ ଏକ ସ୍କିଲ ସେଣ୍ଟର ଗତକାଲି (ରବିବାର) ଉଦଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି ।
40ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ପିଲାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତିପତ୍ର:
କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏହି ଉଦଘାଟନୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ସମ୍ବଲପୁରରେ ଉଦଘାଟିତ ଏହି କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ କୌଶଳ ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବେ ପରିଗଣିତ ହେବ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି । ଏହି ଅବସରରେ ଆଜି 40ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ପିଲାଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥାର ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ବଣ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ଏକ ବେସରକାରୀ ନିଯୁକ୍ତି ବିନିମୟ (employment exchange) ଭାବେ କାମ କରିବ । ଏହା ସହ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମ୍ବଲପୁରକୁ ଶିଳ୍ପ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଓ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହବ୍ ହେବ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି l
ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଓ କ୍ୟାରିୟର କାଉନସେଲିଂ:
ଏହି ଅବସରରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି,"ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯୁବକ ମାନଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଅପେକ୍ଷା ସେମାନଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ବ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସରକାର MSME ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି । ଆଜି ମୁଁ ଗର୍ବର ସହିତ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟବସାୟିକ ସଂସ୍ଥା CII ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ କୌଶଳ ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ର ସମ୍ବଲପୁରରେ ଖୋଲାଯାଇଛି । ଏଠାରେ CII ପକ୍ଷରୁ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ସହ କ୍ୟାରିୟର କାଉନସେଲିଂର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ । ଏହାଦ୍ୱାରା ସମ୍ବଲପୁରର ପ୍ରତିଭା ସମ୍ପର୍ଣ୍ଣ ଯୁବକ ମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ଓ ପ୍ରତିଭାର ଉନ୍ମେଷଣ ହୋଇ ପାରିବ ।"
କୌଶଳଭିତ୍ତିକ ତାଲିମ:
କୌଶଳ ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ର ସହ ବଡ଼ ବଡ଼ ସଂସ୍ଥା ନିଜର ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିବା । ଯାହା ଦ୍ବାରା ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ାଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ କୌଶଳଭିତ୍ତିକ ତାଲିମ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର