କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷାରେ ଭିଜିଲା ରବି ଧାନ, ଚିନ୍ତାରେ ସମ୍ବଲପୁର ଚାଷୀ
ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ଚାଷୀଙ୍କ ଉପରେ ଦାଉ ସାଧିଛି, ଅଦିନିଆ ବର୍ଷାରେ ଚାଷୀଙ୍କ କ୍ବିଣ୍ଟାଲ କ୍ବିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ଓଦା ହୋଇଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ: ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ ରଣା
Published : May 31, 2026 at 9:03 PM IST
ସମ୍ବଲପୁର: ଚିନ୍ତା ବଢାଇଲା କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା । ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଗତକାଲି ରାତିରେ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ଦାଉ ସାଧିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଲ୍ଲାର ଜଳସେଚିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଷୀମାନେ ରବି ଧାନ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଖଳାରେ ଧାନ ଶୁଖାଉଛନ୍ତି । ତେବେ ଗତ ରାତିରେ ହୋଇଥିବା କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଧାନ ଭିଜିଯାଇଛି । ଏହା ଦ୍ୱାରା ଧାନର ମାନ ନଷ୍ଟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା ବେଳେ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଧାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବା ପରିସ୍ଥିତିରେ ରହିଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ଜିଲ୍ଲା କୃଷି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ନେଇ ସର୍ଭେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ।
ଅଦିନିଆ ବର୍ଷାରେ ଓଦା ହେଲା ରବି ଧାନ:
ଚାଷୀମାନେ ପିଚୁ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଧାନକୁ ଶୁଖାଇ ଏହାକୁ ନଷ୍ଟ ହେବାରୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ସମ୍ବଲପୁର ସହର ନିକଟ ଚାଆଁର ପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ରାସ୍ତା କଡରେ ଚାଷୀ ମାନେ ଧାନ ଗଦେଇ ଏହାକୁ ଶୁଖାଇଛନ୍ତି । କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ବସ୍ତା ବସ୍ତା ଧାନ ରଖି ଶୁଖା ଯାଉଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା କେତେକ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଟୋକନ ଆସିଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଥବା 2 ଦିନରେ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିବାର ଥିଲା । ତେବେ ଏହି ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ସବୁ କିଛି ଓଲଟ ପାଲଟ କରିଦେଇଛି । ଚାଷୀମାନେ ଧାନକୁ ତ୍ରିପାଳ ଘୋଡେଇ ରଖିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ଜୋରରେ ପବନ ହେବା ଯୋଗୁଁ ତାହା ଉଡିଯାଇଥିଲା ଓ ଧାନ ଭିଜି ଯାଇଛି ବୋଲି ଚାଷୀ କହିଛନ୍ତି ।
'ଖଳାର ଅଭାବ ରହିଛି'
ସମ୍ବଲପୁର ଚାଆଁରପୁର ଅଞ୍ଚଳ ଚାଷୀ ଗଣେଶ ମହତ୍ତମ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଗତକାଲି ବର୍ଷାରେ ବହୁ ପରିମାଣର ଧାନ ଭିଜି ଯାଇଛି । ଆଉ ଦିନେ ଅଥବା 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଅଧିକାଂଶ ଚାଷୀ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିଥାନ୍ତେ । ହେଲେ ବର୍ଷା ସବୁ ଅଟକେଇ ଦେଲା । ଚାଷୀମାନେ ଧାନକୁ ରାସ୍ତା ଉପରେ ପକେଇ ଶୁଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି । ମାତ୍ର ଆଜି ବର୍ଷା ନହେଲେ କିମ୍ବା ମେଘୁଆ ପାଗ ନକଲେ ଧାନ ଶୁଖିଯିବ ଓ ବିକ୍ରି ଯୋଗ୍ୟ ରହିବ ନଚେତ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ।
"ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଚାଷୀଙ୍କ ଖଳାର ଅଭାବ । ଯେଉଁ ସରକାରୀ ଖଳା ଅଛି ତାହା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନୁହେଁ । ଚାଆଁରପୁର ଅଞ୍ଚଳ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ମୌଜା ହୋଇଥିବା ବେଳେ 2500 ହେକ୍ଟରରେ ଗୋଟିଏ ସରକାରୀ ଖଳାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ଯାହା ସମୁଦ୍ରକୁ ଶଙ୍ଖେ ମାତ୍ର । ତେଣୁ ବର୍ଷା ହେଲେ ଚାଷୀ ବହୁତ ହଇରାଣ ହୁଅନ୍ତି । ଏହି ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଅଞ୍ଚଳର 300 ଚାଷୀ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 10କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ଭିଜିଥିବା ଆମେ ଅନୁମାନ କରୁଛୁ" ବୋଲି ଚାଷୀ ଗଣେଶ ମହତ୍ତମ କହିଛନ୍ତି ।
ଚାଷୀଙ୍କୁ କ୍ଷତି ପୂରଣ ଦିଆଯାଉ:
ଅନ୍ୟପଟେ ଚାଁଆରପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଭାଗ ଚାଷୀ ହେଲେ ଉତ୍ତମ ବାଗ (70)ଙ୍କ ଧାନ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷାରେ ଭିଜିଯାଇଛି । ଆଜି ସେ ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ନିଜର ଭିଜା ଧାନକୁ ଶୁଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ସେ ନିଜର ଗୋଟିଏ ଏକର ଜମିରେ ଚାଷ କରିଥିବା ବେଳେ 2 ଏକର ଭାଗ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି । ଧାନ ସଠିକ ନ ଶୁଖିଲେ ମିଲର କଟନି ଛଟନି କରିବ ବୋଲି ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଚିନ୍ତା । ପ୍ରାୟ 3 ଏକର ଜମିର ଧାନ ଭିଜିଯାଇଛି । ଏହା ଶୁଖିଲେ ବିକ୍ରି ହେବ ନଚେତ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ । ଚାଷୀଙ୍କୁ ଉଚିତ କ୍ଷତି ପୂରଣ ଦିଆଯିବା ନେଇ ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।
ଅନ୍ୟପଟେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା କୃଷି ବିଭାଗ ଆଜିଠାରୁ ଭିଏଡବ୍ଲ୍ୟୁ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ କରେଇବା ପାଇଁ କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି l ସବୁ ବ୍ଲକରେ ଏହି ସର୍ଭେ ଜାରି ରହିଥିବା କହିଛନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲା ମୂଖ୍ୟ କୃଷି ଅଧିକାରୀ ସତ୍ୟବାନ ସୋରେନ । ତେବେ ଯେଉଁ ଚାଷୀଙ୍କ 33%ରୁ ଅଧିକ କିମ୍ବା 50% ଅଧିକ କ୍ଷତି ହୋଇଥିବ ଓ ବୀମା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିବେ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ କୃଷି ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି l
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ରବି ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ସମସ୍ୟା; ଚାଷୀ ମାରଣ ନୀତି ବିରୋଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିବେ ବିରୋଧୀ, ଜବାବ ରଖିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ
୨୦୨୬ ଖରିଫ ପାଇଁ ରୋଡ ମ୍ୟାପ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର