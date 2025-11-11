ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନ ଆଳରେ DLPC ବୈଠକରେ ବିଳମ୍ବ, ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ଚାଷୀଙ୍କ ଚେତାବନୀ
ଆଜି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଆ କୃଷକ ସଂଗଠନ ସାମନ୍ବୟ ସମିତିର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି l
Published : November 11, 2025 at 7:53 PM IST
ସମ୍ବଲପୁର: ଆଜି ସମ୍ବଲପୁର ସହର ଉପକଣ୍ଠର ଜମାଦାରପାଲି ସ୍ଥିତ ଐତିହାସିକ ଚାଷୀର ରେଖା ଠାରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଆ କୃଷକ ସଂଗଠନ ସାମନ୍ବୟ ସମିତିର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି l ଏହି ବୈଠକରେ ଅବିଭକ୍ତ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରାୟ 200 ଚାଷୀ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡି଼ଶାର ଚାଷୀଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଓ ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆଗାମୀ ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି l ଏହି ବୈଠକରେ ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କୃଷି ନୀତି, ହୀରାକୁଦର ପାଣି ପରିଚାଳନା, ଧାନ କ୍ରୟ ଜନିତ ସମସ୍ୟା, ବୀମା, DLPC ବୈଠକ କୁ କ୍ଷମତା, ସରକାରଙ୍କ କୃଷି ବିରୋଧୀ ନୀତି ଉପରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା l ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନହେଲେ ସମ୍ବଲପୁର ଚାଷୀ ଦୁର୍ବାର ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି l
' ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦର ସମାଧାନ ଶୀଘ୍ର କରାଯାଉ'
ଏହି ବୈଠକରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦର ସମାଧାନ, ଶିଳ୍ପ ପାଉଁଶ ପରିଚାଳନା ରେ ଅନିୟମିତତା ର ସମାଧାନ, DLPC ବୈଠକକୁ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଦାବି କରାଯାଇଛି l ଏହି ବୈଠକରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଆ କୃଷକ ସଂଗଠନ ସମନ୍ବୟ ସମିତିର ଉପଦେଷ୍ଟା ସରୋଜ କହିଥିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଓଡି଼ଶା, ଛତିଶଗଡ଼ ଓ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିଜେପି ସରକାର ରହିଛି ତେଣୁ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ବାହାରେ ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦର ସମାଧାନ ଶୀଘ୍ର କରାଯାଉ, କାରଣ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲରେ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଶୀଘ୍ର ହୋଇ ପାରିବ ନାହିଁ l ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରିପଲ ଇଂଜିନ ସରକାର ଥାଇ ମଧ୍ୟ ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦର ସମାଧାନ ହୋଇ ପାରିବନି ତାହେଲେ ଆମେ ଭାବିବା ଯେ ଏହି ସରକାର ମହାନଦୀକୁ କବର ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି l ଏହା ସହ ହୀରାକୁଦ ୱେଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳରେ ପଡୁଥିବା ଶିଳ୍ପ ବର୍ଜ୍ୟ ସମସ୍ୟାକୁ ଶୀଘ୍ର ବନ୍ଦ କରାଯାଉ l ମୁଖ୍ୟତଃ ସମ୍ବଲପୁର ସହର ର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଶିଳ୍ପ ପାଉଁଶ ବେଆଇନ ଭାବରେ ପକା ଯାଉଛି ତାକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଚାଷୀ ସରୋଜ l ତୃତୀୟରେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ହେଉଥିବା ଡିଷ୍ଟିକ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ କ୍ରୟ କମିଟି ମିଟିଂକୁ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ ବୋଲି ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି l
ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନହେଲେ ବାଇକ ରାଲି ହେବ:
ଏହା ସହ ବର୍ତ୍ତମାନ DLPC ବୈଠକ ହେବାର ସମୟ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ନାଁରେ ଏହାକୁ ଗଡେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି l ଏହା ଦ୍ୱାରା ବହୁ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜିକରଣରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ ବୋଲି ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି l ଏନେଇ ଚାଷୀ ନେତା ସରୋଜ କହିଥିଲେ ଯେ ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟରେ DLPC ବୈଠକ କରିବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ l ଅନ୍ୟପଟେ ଚାଷୀଙ୍କ ଆଜିର ଏହି ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତି ନିଆଯାଇଛି ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନହେଲେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ତମାମ ଚାଷୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ସଚେତନତା ବାଇକ ରାଲି କରାଯିବ ଓ ପୁଣି ଥରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବ ବୋଲି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା କୃଷକ ସୁରକ୍ଷା ସଂଗଠନର ସଭାପତି ବ୍ୟୋମକେଶ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି l
ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶା କୃଷକ ସଂଗଠନ ସମନ୍ବୟ ସମିତିର ଆବାହକ ଅଶୋକ ପ୍ରଧାନ ଏହି ବୈଠକର ଇତିହାସ ନେଇ କୁହନ୍ତି," 2007 ମସିହାରେ ବେଦାନ୍ତ କମ୍ପାନୀ ପାଣି ନେବା ପାଇଁ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମର ମହମ୍ମଦପୁର ଅଞ୍ଚଳରୁ ଜଲଭଣ୍ଡାର ସହ ପାଇପ ସଂଯୋଗୀକରଣ କରୁଥିଲା l ତେବେ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମର ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଗଭୀରତମ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଠାରୁ କମ୍ପାନୀ ପାଣି ଉଠେଇ ଥିଲେ,ଖରାଦିନେ ଜଳସେଚନ ପାଇଁ ଚାଷୀ ଙ୍କୁ ସମସ୍ୟା ହୋଇଥାନ୍ତା l ତେଣୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶା କୃଷକ ସଂଗଠନ ସାମନ୍ମୟ ସମିତିର ସଦସ୍ୟ ଚାଷୀ ମାନେ ଜମାଦାରପାଲି ନିକଟରେ ଏକ ରେଖା କାଟି କମ୍ପାନୀର ପାଇପ ସଂଯୋଗୀକାରଣକୁ ବିରୋଧ କରି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ l ଫଳରେ କମ୍ପାନୀ ପରେ ଓହରିଯାଇ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଜଳ ଭଣ୍ଡାରର ପିତାପାଲି ଠାରେ ପାଇପ ସଂଯୋଗୀ କରଣ କରିଥିଲାl ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ 2007 ମସିହା ନଭେମ୍ବର 11 ରେ ହୋଇଥିଲା l ତେଣୁ ଚାଷୀ ମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିବା ସ୍ଥଳକୁ ଚାଷୀର ରେଖା ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏଠାରେ ନଭେମ୍ବର 11 ରେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ କୁ ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରି ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଥାଏ l "
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ-ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଚମକୁଛି ରତ୍ନା ମାଉସୀଙ୍କ କଳାକୃତି, ଧାନରେ ତିଆରିଛନ୍ତି ଆକର୍ଷଣୀୟ ମୂର୍ତ୍ତି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର