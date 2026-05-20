ଦୂର ହେଲା ସମ୍ବଲପୁର ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା, ଦ୍ବିତୀୟ ଟୋକନ୍ ପ୍ରଦାନ ସହ ଧାନ କ୍ରୟ ପାଇଁ ଫିଟିଲା ବାଟ

ଗତ 15 ତାରିଖରୁ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ରବି ଧାନ କ୍ରୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଟୋକନ୍ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିଥିଲା। ପ୍ରଶାସନର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପରେ ସମାଧାନ ହୋଇଛି l ରିପୋର୍ଟ: ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ ରଣା

ସମ୍ବଲପୁରରେ ସମାଧାନ ହେଲା ଚାଷୀଙ୍କ ଟୋକନ ସମସ୍ୟା, ଏବେ ମଣ୍ଡିରୁ ଉଠିବ ଧାନ (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 20, 2026 at 11:56 AM IST

Sambalpur Paddy Procurement ସମ୍ବଲପୁର: ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ସମାଧାନ ହୋଇଛି ଧାନ ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ଟୋକନ୍ ସମସ୍ୟା । ଖୁବ୍‌ଶୀଘ୍ର ଧାନମଣ୍ଡିରୁ ଉଠିବ ଧାନ । ଧାନ ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ କିଛି ଚାଷୀଙ୍କୁ ଟୋକନ୍ ମିଳିନଥିବାରୁ ଚାଷୀମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରି ଆସୁଥିଲେ । ଚାଷୀଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଶାସନ ଆଲୋଚନା କରି ସମାଧାନର ରାସ୍ତା ବାହାର କରିବା ସହିତ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଗତକାଲି (ମଙ୍ଗଳବାର) ଦ୍ବିତୀୟ ଟୋକନ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।


ଗତ ମେ' 15 ତାରିଖରୁ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ରବି ଧାନ କ୍ରୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବା ନେଇ DLPC ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା । ତେବେ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଉପୁଜିଥିବା ଟୋକନ୍ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଭିଟିଏସ୍‌ (Vehicle Transport System) ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଥିଲା । ଆରମ୍ଭରୁ ଚାଷୀ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତା ଧାନ ବିକ୍ରି କରିନଥିବା ବେଳେ ଗତ 5 ଦିନ ଧରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଚଳବସ୍ଥା ଲାଗି ରହିଥିଲା । ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ପଡି ରହିଥିଲା । ଅନ୍ୟପଟେ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ରମରେ ଟୋକନ୍ ନଦେଇ ଏକାକାଳୀନ ଭାବେ ଉତ୍ପାଦିତ ଧାନର ଟୋକନ ଦେବା ପାଇଁ ଚାଷୀମାନେ ଦାବି କରିଥିଲେ ।

ଚଳିତ ଥର କିଛି ଚାଷୀଙ୍କୁ ମାତ୍ର 75 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ଟୋକନ ମିଳିଥିଲା । ସମ୍ବଲପୁର ବରେଇପାଲି RMC ମଣ୍ଡିରେ ଚାଷୀ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଅଧିକାରୀ ଓ ଜନ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ମିଳିତ ବୈଠକରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିବା ପରେ, ଆଜିଠାରୁ( ମେ 20) ଧାନ ଉଠିବ ବୋଲି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା କୃଷକ ସୁରକ୍ଷା ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।

ଟୋକନ୍ ପାଇଁ ଚାଷୀ ଅସନ୍ତୋଷ:ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା କୃଷକ ସୁରକ୍ଷା ସଂଗଠନ ସଭାପତି ବ୍ୟୋମକେଶ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି, " ଚଳିତଥର ଚାଷୀଙ୍କୁ ଏକାକାଳୀନ ସବୁ ଧାନର ଟୋକନ ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲୁ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ଦ୍ଵିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟୋକନ ମିଳିଛି । ଆଗକୁ ବାକି ଥିବା ସବୁ ଟୋକନ ମିଳିଯିବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା ରଖିଛୁ ।"
ଦ୍ଵିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟୋକନ୍ ମିଳିସାରିଛି:
ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶା କୃଷକ ସଂଗଠନ ସମନ୍ବୟ ସମିତି ଆବାହକ ଅଶୋକ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, "ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ 130 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନର ଟୋକନ ମିଳୁଥିଲା । ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ଜଣେ ଚାଷୀ କେତେ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିବ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଥିଲା । ଏଥର ପ୍ରଥମ ଥର ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ, କେବଳ 75 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ଟୋକନ ଆସିଲା ଓ ଦ୍ଵିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଟୋକନ ବିଷୟରେ କିଛି ଠିକଣା ନଥିଲା । ତେଣୁ ଏପରି ଅଚଳାବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ରାୟ ଟୋକନ ଦେଇ ଦେଇ ସାରିଥିବା ବେଳେ, ଅଳ୍ପ କିଛି ବାକି ରହିଛି ।"

ସରକାରଙ୍କ ଦୂରଦୃଷ୍ଟିର ଅଭାବ: ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ
ରେଢ଼ାଖୋଲ ବିଧାୟକ ତଥା ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡି ନେତା ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଚାଷୀ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଚାଷୀ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଆନ୍ତରିକତା ନାହିଁ l ସରକାର ବାସ୍ତବବାଦୀ ହେଉନାହାନ୍ତି । ମଣ୍ଡିଗୁଡ଼ିକରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି । ଗତ ଖରିଫ ଋତୁରେ ଚାଷୀର ଧାନ ବିକ୍ରି ହୋଇପାରି ନଥିଲା । ଅନ୍ୟପଟେ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ FCI ଯେତିକି ଧାନ କିଣିବା କଥା ତାହା କିଣୁନାହିଁ । ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜସ୍ୱ ଗୋଦାମ ଘରର ଅଭାବ ରହିଛି । " ତେଣୁ ଏଥର ସଂଗ୍ରହ ହେବାକୁ ଥିବା ଧାନ କେଉଁଠି ରଖାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ।

1500 ଚାଷୀଙ୍କୁ ଟୋକନ୍ ମିଳିବା ବାକି:ରେଙ୍ଗାଲିର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ନାଉରୀ ନାଏକ କହିଛନ୍ତି, " ଯେହେତୁ ରବି ଋତୁରେ ଧାନ କ୍ରୟ ପାଇଁ କମ୍ ସମୟ ଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଟୋକନ ଆସିବ କି ନାହିଁ ସେନେଇ ଚାଷୀ ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲେ । ଗତ ରାତିରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଦ୍ଵିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଟୋକନ ଦିଆଯାଇଛି । ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ପଞ୍ଜିକରଣ କରିଥିବା 19ହଜାର ଚାଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆଉ କେବଳ 1500 ଚାଷୀଙ୍କ ଟୋକନ ବାକି ରହିଛି । ବାକି ଟୋକନ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରଦାନ ନେଇ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ।"
ପୂର୍ବରୁ 18,397ଟି ଟୋକନ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଗତକାଲି (ମଙ୍ଗଳବାର) ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୁଦାୟ 25,014ଟି ଟୋକନ ଆସି ଯାଇଛି । ବାକି ଥିବା ଟୋକନ ମଧ୍ୟ ଖୁବଶୀଘ୍ର ମିଳିଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁବୋଧ ହୋତା । ଚଳିତ ବର୍ଷ ମୋଟ୍ 19,113 ଜଣ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜିକରଣ କରିଥିଲେ l

