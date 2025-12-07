ଧାନ କ୍ରୟରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା; ଅନାଲାଇଜର ମେସିନ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେଇଲେ ଚାଷୀ, ଆନ୍ଦୋଳନ ଧମକ
ଗ୍ରେନ୍ ଏନଳାଇଜର ମେସିନକୁ ନେଇ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ଜଏଣ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟର କହିଲେ ଚାଷୀ ଏବଂ ସରକାର ମଧ୍ୟରେ ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ ଭାବେ ଏନଳାଇଜର ମେସିନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ।
Published : December 7, 2025 at 11:29 PM IST
ସମ୍ବଲପୁର: ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାରେ ଚାଷୀ ଅସନ୍ତୋଷ, ମୁଖ୍ୟତଃ ଧାନ କ୍ରୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବ୍ୟାପକ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଦର୍ଶାଇ ଚାଷୀମାନେ ନିଜର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି l ସମ୍ବଲପୁର ଓ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଧାନ କ୍ରୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସାରିଥିବା ଏଥିରେ ବ୍ୟାପକ ସମସ୍ୟା ଥିବା ଚାଷୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି l ଧାନର ଆଦ୍ରତା ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗ୍ରେନ ଏନାଲାଇଜର ମେସିନ ଆଣିଥିବା ବେଳେ ଦେଶର ଆଉ କୌଣସି ରାଜ୍ୟରେ ଏହିଭଳି ମେସିନ ବ୍ୟବହାର ହେଉନଥିବା କେତେକ ଚାଷୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି l ମୁଖ୍ୟତଃ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରେଇବା ଓ କଟନୀ ଛଟନୀକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଂଶ ରୂପେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରେଇବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ଅଣାଯାଇଛି ବୋଲି ଚାଷୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି l ଅନ୍ୟପଟ ରାଜ୍ୟରେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପରେ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ଦ୍ଵିତୀୟ ସର୍ବାଧିକ ଧାନ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିବା କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନଥିବାରୁ ଏଥିରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶା କୃଷକ ସଂଗଠନ ସମନ୍ୱୟ ସମିତିର ଚାଷୀମାନେ ନିଜର ଅସନ୍ତୋଷ ଜାହିର କରିଛନ୍ତି l
ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶା କୃଷକ ସଂଗଠନ ସମନ୍ମୟ ସମିତିର ଉପଦେଷ୍ଟା ସରୋଜ କହିଛନ୍ତି, "ନୂତନ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ଚାଷୀକୂଳ ଆଶା କରୁଥିଲେ ଯେ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରେ ସୁଧାର ହେବ ତେବେ ତାହା ହେଲାନାହିଁ l ଓଲଟା ଏ ସରକାର ଭାରତବର୍ଷରେ କେଉଁଠି ନଥିବା ଗ୍ରେନ୍ ଏନଳାଇଜର ମେସିନ ଆଣିଲେ l ବଶେଷତଃ ଏହି ମେସିନ ଧାନ ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ଚାଉଳ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ l ଏହାର ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଚାଷୀଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରେଇବା, ଯେମିତି କି ଚାଷୀଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଯେ ଧାନରେ ଆଦ୍ରତା ରହିଛି, ଏହା ଏଫଏକ୍ୟୁ ମାନର ଧାନ ନୁହେଁ ବୋଲି l ଏହା ଦ୍ୱାରା ଚାଷୀ ମାନେ ମଣ୍ଡି ବାହାରେ ଧାନକୁ ନିର୍ଧାରିତ ମୂଲ୍ୟରୁ କମରେ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ l ଏହାଦ୍ୱାରା ଯେମତି ଚାଷୀ ମାନେ କଟନୀ ଛଟନୀକୁ ଆଉ ବିରୋଧ କରିବେ ନାହିଁ l ପୂର୍ବରୁ ଅସମ୍ବିଧାନିକ ଭାବେ କଟନୀ ଛଟନୀ କରାଯାଉ ଥିଲା ଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରେନ ଏନଳାଇଜର ମାଧ୍ୟମରେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଭାବେ ଧାନ କ୍ରୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କଟନୀ ଛଟନୀକୁ ମାନ୍ୟତା ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି l ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା 14 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ମେସିନ ଅଣାଯାଇଛି ତେବେ ଏହା ବ୍ୟବହାର ହେଉନାହିଁ l ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ସଂସ୍ଥା ମେସିନ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଷ୍ଟାଫ୍ ନିଯୁକ୍ତି କରୁ ନାହାଁନ୍ତି ତେବେ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଟଙ୍କା ପାଇ ମାଲେ ମାଲ ହେଉଛନ୍ତି l ତେବେ ମେସିନକୁ ଦେଖାଇ ଚାଷୀ ଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରାଯାଉଛି ଓ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଅଭାବୀ ବିକ୍ରି ଆଡକୁ ଠେଲି ଦିଆଯାଉଛି l"
ଅନ୍ୟପଟେ ଜୟ କିଷାନ ଆନ୍ଦୋଳନର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ତଥା ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀ ହର ବଣିଆଙ୍କ କହିବା କଥା ହେଲା, "ସମ୍ବଲପୁର, ବରଗଡ଼ ଓ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ଧାନକ୍ରୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ରହିଛି l ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ 1 ଲକ୍ଷ 63 ହଜାର 728 ଜଣ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜିକରଣ ହୋଇଥବା ବେଳେ ଶୁକ୍ରବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ପ୍ରାୟ 73 ହଜାର ଚାଷୀଙ୍କୁ ଟୋକନ ମିଳିଛି l ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଆହୁରି 90 ହଜାର ଚାଷୀ ଟୋକନ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି l ଯେଉଁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଟୋକନ ମିଳିଛି ସେମାନଙ୍କ ଧାନ କିଣାବିକା ହୋଇନାହିଁ କାରଣ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସହ ମିଲର ମାନଙ୍କ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ l ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଣ୍ଡି ଗତ ନଭେମ୍ବର 28 ତାରିଖ ରୁ ଖୋଲିଲାଣି ତେବେ ଧାନ କ୍ରୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ରହିଛି l ଅତାବିରା, ଗୋଡ଼ଭଗା ଓ କଳାପାଣି ଅଞ୍ଚଳରୁ କିଛି ଧାନ ଉଠିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରୁ ଧାନ ମୋଟାମୋଟି ଉଠିନାହିଁ l ତେଣୁ ଧାନ ଉଠା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଓ ଟୋକନ ସମସ୍ୟାକୁ ଯଥା ଶୀଘ୍ର ସରକାର ଦୂର ନକଲେ ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇପାରେ l"
ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶା କୃଷକ ସଂଗଠନ ସମନ୍ୱୟ ସମିତି ର ଆବାହକ ଅଶୋକ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, "2 ରୁ 3 ଦିନ ଭିତରେ ସରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ନକରିଲେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶା ର ବହୁତ ସ୍ଥାନରେ ଦୁର୍ବାର ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ ଓ ଏଥିପାଇଁ ସରକାର ଦାୟୀ ରହିବେ l ତେଣୁ ସରକାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମାନଙ୍କୁ ଟୋକନ ଜେନେରେଟ କରିବାର କ୍ଷମତା ଦିଆଯାଉ ।" ସେ ପୁଣି କହିଛନ୍ତି, କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ସରକାର 88 ହଜାର ଟୋକନ ଦେଇଥିବା ଦାବି କରିଥିବା ବେଳେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ମିଳିନାହିଁ l ତେଣୁ ଯଦି ସରକାର ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ 49500, କଳାହାଣ୍ଡି ରେ 88000 ଓ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରେ 73 ହଜାର ଟୋକନ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସରକାର ଏନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କୁହନ୍ତୁ କାହାକୁ ଆଉ କେଉଁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଟୋକନ ଦେଇଛନ୍ତି l
ଅନ୍ୟପଟେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଚିପ ସିଏସଓ ଇନଚାର୍ଜ ତଥା ଯୋଗାଣ ବିଭାଗର ଜଏଣ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟର ବିଭୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି, "ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗତ ମଙ୍ଗଳବାର ଠାରୁ ଧାନ ଉଠିବା ଆରଂଭ ହେଲାଣି l ଟୋକନ ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ରମରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି, ତେବେ ଚାଷୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପୁରୁଣା କଥା ଉପରେ ଆଧାରିତ ହୋଇଥିବ l ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ 1ଲକ୍ଷ 63 ହଜାର ଚାଷୀ ପଞ୍ଜିକରଣ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା 88 ହଜାର ଟୋକନ ଦିଆଯାଇଛି l ତେବେ ମିଲର ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ କରିଥିଲେ ଗତ ମଙ୍ଗଳବାର ଆସିଛନ୍ତି, ସେବେଠୁ ଧାନ କିଣା ଯାଉଛି l ତେବେ ଧାନ କ୍ରୟ ଏକ 4 ମାସିଆ ପ୍ରକ୍ରିୟା l"
ଅନ୍ୟପଟେ ଗ୍ରେନ୍ ଏନଳାଇଜର ମେସିନକୁ ନେଇ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗର ଜଏଣ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଏକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ତିଆରି ମେସିନ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଚାଷୀ ଓ ସରକାର ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ ତୁଟିଯାଏ ସେତେବେଳେ ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ ଭାବେ ଏନଳାଇଜର ମେସିନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ l
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର