ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲବୀମା ଯୋଜନା ଚାଷୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ନା କମ୍ପାନୀ ସ୍ୱାର୍ଥରେ- ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେଇଲେ ସମ୍ବଲପୁର ଚାଷୀ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନାରେ କାଁ ଭାଁ ଚାଷୀ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି l ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ବୀମା କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କୁ ପୋଷିବାର ଏକ ଯୋଜନା ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ରିପୋର୍ଟ-ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ କୁମାର ରଣା
Published : November 8, 2026 at 3:41 PM IST
ସମ୍ବଲପୁର: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲବୀମା ଯୋଜନା ଚାଷୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ନା ବୀମା କମ୍ପାନୀଙ୍କୁ ପୋଷିବା ପାଇଁ? ଏଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିରୋଧରେ ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର କୃଷକ ସଂଗଠନ। ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରିମିୟମ୍ ବୀମା କମ୍ପାନୀଙ୍କୁ ଟେକି ଦେଉଥିବା ବେଳେ, ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରେ ଫସଲ ହରାଇ ମଧ୍ୟ ବୀମା ରାଶିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ହକ୍ଦାର ଚାଷୀ l ଫସଲ କ୍ଷତିପୂରଣ ଆକଳନର ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟମ ଯୋଗୁଁ ଯୋଜନାର ଲାଭ ଚାଷୀଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତେ ବେସରକାରୀ କମ୍ପାନୀଙ୍କ ପକେଟକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁର ଚାଷୀ ।
ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି l ଏହି ଯୋଜନା ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲବୀମା ଯୋଜନା l ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଘଟିଲେ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଫସଲ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ପାଇଁ କେବଳ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି l କିନ୍ତୁ ଫସଲ ବୀମାରୁ କେମିତି ବୀମା ରାଶି ମିଳିବ ସେନେଇ କେହି ଧ୍ୟାନ ଦେଉନଥିବା ଚାଷୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି l ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା କୃଷକ ସୁରକ୍ଷା ସଂଗଠନର ସଭାପତି ବ୍ୟୋମକେଶ ଠାକୁରଙ୍କ ମତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନାରେ କାଁ ଭାଁ ଚାଷୀ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି l ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ବୀମା କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କୁ ପୋଷିବାର ଏକ ଯୋଜନା ବୋଲି ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି l ସେ ଏହାକୁ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରୀତିରେ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଟଲା ଚାଲିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି l
ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା କୃଷକ ସଂଗଠନ ର ସଭାପତି ଚାଷୀ ବ୍ୟୋମକେଶ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି, 'ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟିଏ ଏକର ଜମିର ବୀମାର Sum Assured ପରିମାଣ ହେଲା 42,500 ଟଙ୍କା l କୌଣସି ଚାଷୀର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଲେ 42,500 ଟଙ୍କାକୁ ଆଧାର କରି ଚାଷୀ କେତେ ବୀମା ରାଶି ପାଇବ ତାହାକୁ ହିସାବ କରାଯାଏ l ଏହି ହିସାବରେ ଜଣେ ଚାଷୀକୁ ଏକର ପ୍ରତି 850 ଟଙ୍କାର ପ୍ରିମିୟମ ରାଶି ଦେବାର ପ୍ରାବଧାନ ରହିଛି l ଏହା ଉପରେ ପ୍ରିମିୟମ ବାବଦକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 1020 ଟଙ୍କା ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 1020 ଟଙ୍କା ବୀମା କମ୍ପାନୀଙ୍କୁ ଦେଇଥାନ୍ତି l ଏଭଳି ଭାବରେ ବୀମା କମ୍ପାନୀ ଏକର ପ୍ରତି 2890 ଟଙ୍କା ବୀମା ପ୍ରିମିୟମ ଭାବେ ପାଇଥାଏ l ତେବେ ବିଗତ ଦିନରେ ଚାଷୀ ବୀମାର କୌଣସି ଲାଭ ନ ପାଇବାରୁ 850 ଟଙ୍କାର ବୀମା ରାଶି ଦେଲେ ନାହିଁ l
ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ଚାଷୀର 850 ଟଙ୍କାର ପ୍ରିମିୟମ ରାଶିର ଭାଗରୁ 849 ଟଙ୍କାକୁ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେଇଦେବେ ବୋଲି ନିଷ୍ପତି ନିଆଗଲା l ଏଭଳି ଭାବରେ 2890 ଟଙ୍କାର ମୋଟ ପ୍ରିମିୟମ ରାଶିରେ ଚାଷୀ 1 ଟଙ୍କା, ରାଜ୍ୟ ସରକାର 849 ଟଙ୍କା,ପୁଣି 1020 ଟଙ୍କା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 1020 ଟଙ୍କା ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି l
ଏଭଳି ଭାବରେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରାୟ 55 ହଜାର ଚାଷୀ ଥିବା ବେଳେ ବୀମା କମ୍ପାନୀ ପ୍ରିମିୟମ ବାବଦରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଅନୁପାତରେ ଚାଷୀକୁ ବୀମା ରାଶି ମିଳୁନଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ ବ୍ୟୋମକେଶ ଠାକୁର l ବର୍ତ୍ତମାନର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗତ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁ ଚାଷୀକୁ ସେହି ଅନୁପାତରେ ବୀମା ରାଶି ମିଳୁନଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ l ଏଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନା କମ୍ପାନୀ ପୋଷିବା ପାଇଁ କରା ଯାଇଥିବା ଚାଷୀ କହିଛନ୍ତି l କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନର କ୍ରପ କଟିଙ୍ଗର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଗୋଟିଏ ପଞ୍ଚାୟତକୁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନର ୟୁନିଟ ବା ମାପକ ଭାବେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବାରୁ ଅସୁବିଧାରେ ପଡୁଥିବା ଚାଷୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି l ଅର୍ଥାତ୍ ଜଣେ ଚାଷୀର 70% ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ କ୍ଷତି ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ମୋଟାମୋଟି ଫସଲ ହାନୀ 50% ରୁ ଅଧିକ କ୍ରପ କଟିଙ୍ଗ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସାବ୍ୟସ୍ତ ନହେଲେ ସେହି ଚାଷୀକୁ କୌଣସି ବୀମା ରାଶି ମିଳୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ l
ସମ୍ବଲପୁରର ଅନ୍ୟଜଣେ ସଚେତନ ଚାଷୀ ତାଲବ ଗ୍ରାମର ତରଣୀସେନ ଭୋଇ ଏହି ସମସ୍ୟା ନେଇ କହିଛନ୍ତି, 'ଯେହେତୁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ୟୁନିଟ ଭାବେ ନେଇଛନ୍ତି, ସେଠାରେ ଯଦି କିଛି ସୀମିତ ସଂଖ୍ୟାର ଚାଷୀଙ୍କ ଫସଲ କ୍ଷତି ହେଲା ତେବେ ସରକାରୀ ଆକଳନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରା ଯାଉନାହିଁ । ଫଳରେ ଚାଷୀର ନିଜର ମୋଟ ଜମିର 50% ରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣ ର କ୍ଷତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ କୌଣସି ବୀମା ରାଶି ମିଳୁନାହିଁ l ତେଣୁ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ସ୍କାମ ହୋଇ ଯାଇଛି l ଆଉ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଏଥିରେ ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥ ଥିବ l ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଗୋଟିଏ ଋତୁରେ ମାନେ 6 ମାସରେ ଗୋଟିଏ ବୀମା କମ୍ପାନୀ ପ୍ରାୟ 25 ହଜାର କୋଟିର ପ୍ରିମିୟମ ପାଉଛନ୍ତି l ତେବେ 2025 ର ତଥ୍ୟ ହିସାବରେ ରାଜ୍ୟର ବୀମା କରିଥିବା ଚାଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ 16% ଚାଷୀ କ୍ଷତି ପୂରଣ ବୀମା ରାଶି ପାଇଛନ୍ତି' ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ ତରଣୀସେନ ଭୋଇ l
ତରଣୀସେନ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, 'ଭାରତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 60% ଲୋକ ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ l ଭାରତର GDPକୁ ଚାଷ 17% ଯୋଗଦାନ ଦେଉଛି l ତେଣୁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ସରକାରୀ ବୀମାରେ କେବଳ ସରକାରୀ କମ୍ପାନୀଗୁଡିକୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଉ । ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏହି କମ୍ପାନୀଗୁଡିକୁ ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବା କଥା l'
ଅନ୍ୟପଟେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ କୃଷି ଅଧିକାରୀ ସତ୍ୟବାନ ସୋରେନ କହିଛନ୍ତି, 'ସେଭଳି କୌଣସି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ l ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବୀମା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି l ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଫସଲ ବୀମା କରିଛନ୍ତି, ସରକାର ନିୟମ ଭିତରେ ରହି କ୍ଷତି ପୂରଣ ରାଶି ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି l 2024 ଖରିଫ ଋତୁରେ ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ 63 ହଜାର ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମିର ଫସଲ ବୀମା ହୋଇଥିଲା l ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ 55 ହଜାର ଚାଷୀ ବୀମା କରିଥିଲେ l ଏଥିରୁ 3000 ଚାଷୀଙ୍କ ଦାବି ଆଧାରରେ ପ୍ରାୟ ସାଢେ 3 କୋଟିରୁ 4 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବୀମା ପାଇଥିଲେ l'
ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲବୀମା ଯୋଜନା ଚାଷୀଙ୍କୁ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା, ବାସ୍ତବ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ୍ଷତିପୂରଣ ଆକଳନର ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ବହୁ ପ୍ରକୃତ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଚାଷୀ ହକ୍ରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପଟେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରିମିୟମ ବୀମା କମ୍ପାନୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ନଗଣ୍ୟ ସଂଖ୍ୟକ ଚାଷୀ ବୀମା ରାଶି ପାଇବା ଏହି ଯୋଜନାର ସଫଳତା ଉପରେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସରକାରୀ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ସତ୍ତ୍ୱେ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜମିର କ୍ଷୟକ୍ଷତିକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା ଓ ସରକାରୀ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବା ପାଇଁ ଚାଷୀମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସରକାର ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାଗତ ତ୍ରୁଟି ସୁଧାରି ବୀମା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଚାଷୀ-ଅନୁକୂଳ ନ କଲେ, ଏହି ଯୋଜନା କେବଳ କମ୍ପାନୀ ପୋଷିବାରେ ସୀମିତ ରହିଯିବାର ଆଶଙ୍କାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇନପାରେ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର
ଏଦା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ବନ୍ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା, ଉଜୁଡ଼ି ଗଲା ଫସଲ, ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ
ଏଦା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଭାଙ୍ଗିଲା ମକା ଚାଷୀଙ୍କ ମେରୁଦଣ୍ଡ; ଉଜୁଡିଗଲା ଶହ ଶହ ଏକର ଚାଷ, ଋଣ ସୁଝିବା ଚିନ୍ତା