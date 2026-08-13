ଏଗ୍ରିଷ୍ଟାକ ପ୍ରସଙ୍ଗ: ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ସେବା ସମବାୟ ସମିତିରେ ତଲା ପକାଇଲେ ଚାଷୀ
ସମ୍ବଲପୁର କୃଷକ ସୁରକ୍ଷା ସଂଗଠନର ଚାଷୀମନେ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ପେକ୍ସ ବା ସେବା ସମବାୟ ସମିତିରେ ତଲା ପକାଇଛନ୍ତି l ରିପୋର୍ଟ- ବାଦଶାହା ଜୁସ୍ମନ ରାଣା
Published : August 13, 2026 at 4:50 PM IST
Farmers Protest on AgriStack, ସମ୍ବଲପୁର : ସମ୍ବଲପୁରରେ ଚାଷୀ ଅସନ୍ତୋଷ l ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରେ AgriStack ପଦ୍ଧତି ତଥା ଭାଗ ଚାଷରେ ମୂଳ ଚାଷୀର ଆଇ ସ୍କେନିଂକୁ ବିରୋଧ କରି ଆଜି (ଗୁରୁବାର) ସମ୍ବଲପୁର କୃଷକ ସୁରକ୍ଷା ସଂଗଠନର ଚାଷୀମନେ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ପେକ୍ସ ବା ସେବା ସମବାୟ ସମିତିରେ ତଲା ପକାଇଛନ୍ତି l ଏହାଦ୍ୱାରା ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ସେବା ସମବାୟ ସମିତି ପୁରାପୁରି ଅଚଳ ହୋଇଯାଇଛି l
ସମ୍ବଲପୁର ଚାଷୀଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ AgriStack ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ଚାଷୀ ବହୁତ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ l ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା କୃଷକ ସୁରକ୍ଷା ସଂଗଠନର ସଭାପତି ବ୍ୟୋମକେଶ ଠାକୁରଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ ArgiStack ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କ ଜମି ପଟ୍ଟା ସହ ଆଧାର କାର୍ଡ ଲିଙ୍କ୍ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି l ଏହି ଲିଙ୍କ୍ କଲେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଏକ ନମ୍ବର ମିଳିବ l ଏହି ନମ୍ବର ଜରିଆରେ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ ହେବା ସହ ଟୋକନ ପାଇବ l ତେବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଅଧିକାଂଶ ଚାଷୀଙ୍କ ଜମି ଏବେ ବି ବାପା, ଦାଦାଙ୍କ ନାଁରେ ରହିଛି l ଜମି ଗୁଡ଼ିକ ଭାଗ କରାଯାଇ ଅଲଗା ଅଲଗା ପଟ୍ଟା ହୋଇ ପାରିନାହିଁ l ତେଣୁ ଏହି ପଦ୍ଧତିକୁ ହଠାତ ଆପଣେଇଲେ ଅଧିକାଂଶ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବାସହ ଟୋକନ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ ନାହିଁ l ଏହାସହ ଭାଗ ଚାଷ କରୁଥିବା ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି l କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣେ ଭାଗ ଚାଷୀ ଚାଷ କରିବାକୁ ହେଲେ ଜମି ମାଲିକ ମୂଳ ଚାଷୀର ଆଇ ସ୍କାନିଂ ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି l ଏହି ପଦ୍ଧତି ଆପଣାଇଲେ ଭାଗ ଚାଷୀ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ l ତେଣୁ ଆମେ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରି ଆଜି ସବୁ ପେକ୍ସ ବା ସେବା ସମବାୟ ସମିତିରେ ତଲା ମାରି ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛୁ l
ସମ୍ବଲପୁରର ଚାଅଁରପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଚାଷୀ ଗଣେଶ ମହତ୍ତମଙ୍କ କହିବା କଥା ହେଲା ଯେ,"କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆମର କୃଷକ ସଂଗଠନର ଏକ ସାଧରଣ ପରିଷଦ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା l ଏହି ବୈଠକରେ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲୁ ଯେ, ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଗ୍ରିଷ୍ଟାକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଭାଗ ଚାଷୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଜମି ମାଲିକ ଚାଷୀର ଆଇ ସ୍କେନିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପାଇଁ ଆମେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛୁ l ଏନେଇ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଆଗୁଆ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲୁ l ସରକାର ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ କିଛି ସୂଚନା ଦେଇ ନାହାନ୍ତି l ପେକ୍ସ ପାଖରେ ସରକାରୀ ନିର୍ଦେଶର କୌଣସି ସୂଚନା ନାହିଁ l ସରକାରଙ୍କ କୌଣସି ସୂଚନା ତୃଣମୂଳ ସ୍ତର ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିନାହିଁ l ତେବେ ସରକାର ଆସନ୍ତା 15 ତାରିଖ ଭିତରେ କୌଣସି ନିଷ୍ପତି ନନେଲେ ଆସନ୍ତା 17 ତାରିଖରେ ସମ୍ବଲପୁର ତଥା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଷୀ ଏକ ବଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବ l ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ସରକାର ଦାୟୀ ରହିବେ l"
ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସିଦ୍ଧେଶ୍ବର ବଳିରାମ ବୋନ୍ଦର କହିଛନ୍ତି,"ସମସ୍ୟା ନେଇ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି l ଚାଷୀଙ୍କ ଭିତରେ କିଛିଟା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଥିଲା ତାହାକୁ ଆମେ ଦୂର କରିଛୁ l ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରି କହିଛୁ ଯେ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣରେ ଏଗ୍ରିଷ୍ଟାକ ବାଧ୍ୟବାଧକତା ନୁହେଁ l ତେଣୁ ପଞ୍ଜିକରଣରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ l ଅନ୍ୟପଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭାଗ ଚାଷୀ ପାଇଁ ମୂଳ ଜମି ମାଲିକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆସିବା ବାଧ୍ୟବାଧକତା ନୁହେଁ," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ l
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: AgriStack ID ନେଇ ଚାଷୀଙ୍କ ମନରେ ସନ୍ଦେହ; ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ବିକ୍ରି ନେଇ ବଢ଼ିଲା ଅସନ୍ତୋଷ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ ଏଗ୍ରିଷ୍ଟାକ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନୁହେଁ, ଶେଷ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ ନ କରିବା ଯାଏ ସମୟ ଦିଆଯିବ-ରାଜସ୍ୱମନ୍ତ୍ରୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର