ଧାନ କାଟି ଖଳାକୁ ଆଣିଲାଣି ଚାଷୀ, ଆରମ୍ଭ ହୋଇନି ଧାନ ସଂଗ୍ରହ, କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ଧାନ ବିକୁଛି ଚାଷୀ!

ଧାନ କ୍ରୟ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ହେଉଥିବା DLPC ବୈଠକ ହୋଇ ପାରିନାହିଁ। ଯାହା ଫଳରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି l

ଆରମ୍ଭ ହୋଇନି ଧାନ ସଂଗ୍ରହ
ଆରମ୍ଭ ହୋଇନି ଧାନ ସଂଗ୍ରହ (ETV BHARAT ODISHA)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 15, 2025 at 4:48 PM IST

3 Min Read
ସମ୍ବଲପୁର: ଚାଷୀ ଧାନ କାଟି ଖଳାକୁ ଆଣି ସାରିଲେଣି, ତେବେ ଧାନ କ୍ରୟ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ହେଉଥିବା DLPC ବୈଠକ ହୋଇ ପାରିନାହିଁ। ଯାହା ଫଳରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି l ବିଗତ ବର୍ଷ ଗୁଡ଼ିକରେ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ DLPC ବୈଠକ ହେଉଥିବା ବେଳେ ନଭେମ୍ବର ଆରମ୍ଭରୁ ଧାନ କ୍ରୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିଲା l ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ଧାନ କ୍ରୟ ସମିତି ବୈଠକ ହୋଇପାରି ନାହିଁ, ଫଳରେ କେତେକ ଚାଷୀ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ କମ୍ ଦାମରେ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଥିବା ସମ୍ବଲପୁରର ଚାଷୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି l କ୍ଷେତରୁ ଧାନ ଆଣି ଖଳା ରେ ଧାନ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାନକ୍ରୟ ଆରମ୍ଭ କରିନଥିବାରୁ ଚାଷୀ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଜାହିର କରିଛନ୍ତି l ଅନ୍ୟପଟେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲପାଳ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି l

ଧାନ କ୍ରୟ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ହେଉଥିବା DLPC ବୈଠକ ହୋଇ ପାରିନାହିଁ। ଯାହା ଫଳରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି l (ETV BHARAT ODISHA)

ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ବଲପୁର ଓ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କୁ ଓଡିଶା ର ଭାତ ହାଣ୍ଡି ବୋଲି କୁହାଯାଏ l କାରଣ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ର ହୀରାକୁଦ ର ଜଳସେଚିତ ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି 2 ଜିଲ୍ଲା ରେ 2 ଟା ଫସଲ ଧାନ ଚାଷ ହୋଇଥାଏ l ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଫସଲ ର ଧାନ ଉତ୍ପାଦନ ହେଲା ପରେ ଏହା ବିକ୍ରି କରିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ଡ଼ାଳୁଅ ଚାଷ ରେ ମଧ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଯାଏ l ତେଣୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାନ କ୍ରୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନଥିବାରୁ ଚାଷୀ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଯାଇଛି l

ସମ୍ବଲପୁରର ତବଲା ଗାଁର ଚାଷୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ସମସ୍ୟା ନେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଯେଉଁ ଆଶା ନେଇ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଗଲା ସେଥିରୁ ଚାଷୀମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ସୁଫଳ ପାଇ ନାହାନ୍ତି l ପୂର୍ବ ସରକାରରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି, ଏହି ସରକାରରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ସ୍ଥିତି l ପୂର୍ବରୁ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ DLPC ବୈଠକ ହୋଇଯାଉଥିଲା ଓ ନଭେମ୍ବର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରୁ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଉଥିଲା l ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ DLPC ବୈଠକ ହୋଇନାହିଁ l ଯାହା ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ ଆସନ୍ତା 17ରେ DLPC ବୈଠକ ହେବ ଓ 20ରୁ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ଆରମ୍ଭ ହେବ l ତେବେ ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ଅଣଜଳସେଚିତ ଅଞ୍ଚଳର 30ରୁ 40 ପ୍ରତିଶତ ଧାନ କଟି ଗଲାଣି ଓ ସେହି ଧାନ ଅଣ୍ଡର ରେଟ୍ ବା କମ୍ ଦାମ୍ ରେ ବିକ୍ରି ମଧ୍ୟ ହୋଇଗଲାଣି l ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି, ସେହି ଚାଷୀମାନେ ଶୀତ କାକରରେ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ କେଉଁଠି ଧାନ ରଖିବେ l ଅନ୍ୟପଟେ ହାତୀ ଭୟ ଭିତରେ ଧାନ ଗଛିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାଷୀ ପାଖରେ ଜାଗା ନାହିଁ l ସେଥିପାଇଁ ଚାଷୀ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଅଣ୍ଡର-ରେଟ୍ ରେ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି l ଏହା ସହ ଏକର ପିଛା କିଣା ଯାଉଥିବା ଧାନର ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଦାବୀ କରିଥିଲୁ। ତେବେ ନୂଆ ସରକାରକୁ 2 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା କିଛି ହେଲାନାହିଁ l ଆମକୁ ତ ଏମିତିଲାଗୁଛି ଗତ ସରକାର ଠୁ ଏହି ସରକାର ବଳିଯିବ l"

ଧାନ କାଟି ଖଳାକୁ ଆଣିଲାଣି ଚାଷୀ
ଧାନ କାଟି ଖଳାକୁ ଆଣିଲାଣି ଚାଷୀ (ETV BHARAT ODISHA)
ଅନ୍ୟପଟେ ଚାଷୀଙ୍କ ଏହି ସମସ୍ୟା ନେଇ ସମ୍ବଲପୁର ଚାଁଆରପୁରର ଚାଷୀ ଗଣେଷ ମହତ୍ତମ କୁହନ୍ତି ଯେ, "ସରକାର ସବୁ କିଛି ବିଳମ୍ବ କରୁଛନ୍ତି l ଯଦି ସରକାର ଧାନ ଶୀଘ୍ର ନକିଣିବେ ତାହେଲେ ଆମେ ଡାଳୁଅ ଚାଷ କେମିତି କରିବୁ l ଚାଷୀଙ୍କ କୌଣସି ମାମଲାରେ ସରକାର ତତ୍ପର ହେଉ ନାହାନ୍ତି l ନା ବିଜେଡି ସରକାର କିଛି କଲା, ନା ବିଜେପି ସରକାର କଲା l ଖାଲି 3100 ଟଙ୍କା ଧାନ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କରିଦେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଚାଷୀ କେମିତି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିବ ସେନେଇ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଦରକାର l ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ବଡ଼ ସିଂହାରି, ଝରାପାଲି, ବ୍ରହ୍ମପୁରା, ଟିହିକିପାଲି, ମୁଣ୍ଡୋଘାଟ ଆଦି ଗାଁରେ ଧାନ କଟିଂ ହୋଇ ଖଳାକୁ ଆସିଲାଣି, ତେବେ ଧାନ ବିକ୍ରି ପାଇଁ DLPC ବୈଠକ ହୋଇ ପାରିନି। ଏହା ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା l"
କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ଧାନ ବିକୁଛି ଚାଷୀ!
କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ଧାନ ବିକୁଛି ଚାଷୀ! (ETV BHARAT ODISHA)
ଅନ୍ୟପଟେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସିଦ୍ଧେଶ୍ବର ବଳିରାମ ବୋନ୍ଦର କହିଛନ୍ତି ଯେ, "କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ହୋଇସାରିଛି l ଆସନ୍ତା 17 ତାରିଖରେ DLPC ବୈଠକ ହେବ ଓ ସେଥିରେ ଚାଷୀଙ୍କ ମତାମତ ନେଇ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ତାର ନିଷ୍ପତି ନିଆଯିବ l ଏଥିପାଇଁ ମଣ୍ଡିର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି l ଗତ ବର୍ଷ 32 ଲକ୍ଷ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ ସେତିକ ପରିମାଣର ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି l ତେବେ ଗତ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅଧିକ 5000 ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେହି ହିସାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ l"
ଧାନ କ୍ରୟ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ହେଉଥିବା DLPC ବୈଠକ ହୋଇ ପାରିନାହିଁ।
ଧାନ କ୍ରୟ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ହେଉଥିବା DLPC ବୈଠକ ହୋଇ ପାରିନାହିଁ। (ETV BHARAT ODISHA)
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର

TAGGED:

SAMBALPUR FARMERS PROBLEM
ସମ୍ବଲପୁର ଚାଷୀ ସମସ୍ୟା
SAMBALPUR DLPC MEETING
ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲପାଳ
SAMBALPUR DLPC MEETING

