ଧାନ କାଟି ଖଳାକୁ ଆଣିଲାଣି ଚାଷୀ, ଆରମ୍ଭ ହୋଇନି ଧାନ ସଂଗ୍ରହ, କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ଧାନ ବିକୁଛି ଚାଷୀ!
ଧାନ କ୍ରୟ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ହେଉଥିବା DLPC ବୈଠକ ହୋଇ ପାରିନାହିଁ। ଯାହା ଫଳରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି l
Published : November 15, 2025 at 4:48 PM IST
ସମ୍ବଲପୁର: ଚାଷୀ ଧାନ କାଟି ଖଳାକୁ ଆଣି ସାରିଲେଣି, ତେବେ ଧାନ କ୍ରୟ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ହେଉଥିବା DLPC ବୈଠକ ହୋଇ ପାରିନାହିଁ। ଯାହା ଫଳରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି l ବିଗତ ବର୍ଷ ଗୁଡ଼ିକରେ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ DLPC ବୈଠକ ହେଉଥିବା ବେଳେ ନଭେମ୍ବର ଆରମ୍ଭରୁ ଧାନ କ୍ରୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିଲା l ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ଧାନ କ୍ରୟ ସମିତି ବୈଠକ ହୋଇପାରି ନାହିଁ, ଫଳରେ କେତେକ ଚାଷୀ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ କମ୍ ଦାମରେ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଥିବା ସମ୍ବଲପୁରର ଚାଷୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି l କ୍ଷେତରୁ ଧାନ ଆଣି ଖଳା ରେ ଧାନ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାନକ୍ରୟ ଆରମ୍ଭ କରିନଥିବାରୁ ଚାଷୀ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଜାହିର କରିଛନ୍ତି l ଅନ୍ୟପଟେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲପାଳ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି l
ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ବଲପୁର ଓ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କୁ ଓଡିଶା ର ଭାତ ହାଣ୍ଡି ବୋଲି କୁହାଯାଏ l କାରଣ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ର ହୀରାକୁଦ ର ଜଳସେଚିତ ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି 2 ଜିଲ୍ଲା ରେ 2 ଟା ଫସଲ ଧାନ ଚାଷ ହୋଇଥାଏ l ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଫସଲ ର ଧାନ ଉତ୍ପାଦନ ହେଲା ପରେ ଏହା ବିକ୍ରି କରିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ଡ଼ାଳୁଅ ଚାଷ ରେ ମଧ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଯାଏ l ତେଣୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାନ କ୍ରୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନଥିବାରୁ ଚାଷୀ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଯାଇଛି l
ସମ୍ବଲପୁରର ତବଲା ଗାଁର ଚାଷୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ସମସ୍ୟା ନେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଯେଉଁ ଆଶା ନେଇ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଗଲା ସେଥିରୁ ଚାଷୀମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ସୁଫଳ ପାଇ ନାହାନ୍ତି l ପୂର୍ବ ସରକାରରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି, ଏହି ସରକାରରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ସ୍ଥିତି l ପୂର୍ବରୁ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ DLPC ବୈଠକ ହୋଇଯାଉଥିଲା ଓ ନଭେମ୍ବର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରୁ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଉଥିଲା l ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ DLPC ବୈଠକ ହୋଇନାହିଁ l ଯାହା ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ ଆସନ୍ତା 17ରେ DLPC ବୈଠକ ହେବ ଓ 20ରୁ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ଆରମ୍ଭ ହେବ l ତେବେ ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ଅଣଜଳସେଚିତ ଅଞ୍ଚଳର 30ରୁ 40 ପ୍ରତିଶତ ଧାନ କଟି ଗଲାଣି ଓ ସେହି ଧାନ ଅଣ୍ଡର ରେଟ୍ ବା କମ୍ ଦାମ୍ ରେ ବିକ୍ରି ମଧ୍ୟ ହୋଇଗଲାଣି l ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି, ସେହି ଚାଷୀମାନେ ଶୀତ କାକରରେ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ କେଉଁଠି ଧାନ ରଖିବେ l ଅନ୍ୟପଟେ ହାତୀ ଭୟ ଭିତରେ ଧାନ ଗଛିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାଷୀ ପାଖରେ ଜାଗା ନାହିଁ l ସେଥିପାଇଁ ଚାଷୀ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଅଣ୍ଡର-ରେଟ୍ ରେ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି l ଏହା ସହ ଏକର ପିଛା କିଣା ଯାଉଥିବା ଧାନର ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଦାବୀ କରିଥିଲୁ। ତେବେ ନୂଆ ସରକାରକୁ 2 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା କିଛି ହେଲାନାହିଁ l ଆମକୁ ତ ଏମିତିଲାଗୁଛି ଗତ ସରକାର ଠୁ ଏହି ସରକାର ବଳିଯିବ l"
