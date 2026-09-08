ଗୁପ୍ତ ଚାମ୍ବରରେ ଚାଲିଥିଲା ଚୋରାଚାଲାଣ, ଏକ କୋଟିରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ମୂଲ୍ୟର ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ, ଦୁଇ ଗିରଫ
ବରଗଡ଼ ସହରରୁ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶକୁ ଏକ ଟ୍ରକରେ ପ୍ରାୟ 48ଟି ପ୍ୟାକେଟରେ 12 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ ହେଉଥିଲା, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ 1 କୋଟିରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ହେବ । ରିପୋର୍ଟ: ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ ରାଣା
Published : September 8, 2026 at 6:44 PM IST
ସମ୍ବଲପୁର: ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ ଅବକାରୀ ଗୋଇନ୍ଦା ବିଭାଗକୁ ବଡ ସଫଳତା । ସମ୍ବଲପୁର-ଝାରସୁଗୁଡା ରାସ୍ତାର ଶାସନ ଟୋଲ ଗେଟ ନିକଟରେ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଗଞ୍ଜେଇ ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ ଜବତ । ସମ୍ବଲପୁର ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ ଅବକାରୀ ଗୋଇନ୍ଦା ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଏହା ଜବତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 2 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ।
ଟୋଲ ଗେଟ ଭାଙ୍ଗି ଖସି ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଚା:
ଆଜି (ମଙ୍ଗଳବାର) ସକାଳ ପ୍ରାୟ 5 ଟା ସମୟରେ ବରଗଡ଼ ସହରରୁ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶକୁ ଏକ ଟ୍ରକରେ ପ୍ରାୟ 48ଟି ପ୍ୟାକେଟରେ 12 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ବେଳେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ମିଳିଥିଲା । ଏନେଇ ଅବକାରୀ ଗୋଇନ୍ଦା ବିଭାଗ ଶାସନ ଟୋଲ ଗେଟ ନିକଟ ଛକି ବସିଥିଲା । ଅଧିକାରୀମାନେ ଟ୍ରକଟିକୁ ଅଟକେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସମୟରେ, ଟ୍ରକଟି ଟୋଲ ଗେଟ ଭାଙ୍ଗି ଆଗକୁ ପଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା । ତେବେ ଟ୍ରକକୁ ଗୋଡେଇ ଗୋଡେଇ ଧରିଥିଲା ଅବକାରୀ ଗୋଇନ୍ଦା ବିଭାଗ । ଏନେଇ ସମ୍ବଲପୁର ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ ଅବକାରୀ ଗୋଇନ୍ଦା ବିଭାଗର ଡେପୁଟି ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ବେହେରା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
1 କୋଟିରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ମୂଲ୍ୟ:
ଜବତ ଗଞ୍ଜେଇର ବଜାର ଦର ପ୍ରାୟ 1 କୋଟିରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ରହିଥିବା ବୋଲି ଅବକାରୀ ବିଭାଗ କହିଛି । ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋରାଚାଲାଣର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ପାଇଁ ଗୋଇନ୍ଦା ବିଭାଗ ତରଫରୁ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି । ଗାଡିରେ ଥିବା 2 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଗିରଫ କରିଛି । ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାନେ ହେଲେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ରିଭା ଅଞ୍ଚଳରର ରାକେଶ ଆଦିବାସୀ ଓ ଅରୁଣ କୋଲ । ଏହି ଘଟଣା ନେଇ କିଛି ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାନେ କହିଛନ୍ତି । ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରୁ ବସ୍ ଜରିଆରେ ସେମାନେ ବରଗଡ଼କୁ ଆସିଥିଲେ । ତାଙ୍କୁ ସେଠାରେ ଥିବା ଟ୍ରକକୁ ଆଣିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଗିରଫ 2 ବ୍ୟକ୍ତି କହିଛନ୍ତି ।
ଅନ୍ୟପଟେ ଗୋଇନ୍ଦା ଅବକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ବେହେରା କହିଛନ୍ତି, "ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି । ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇନଥାଏ । ତେଣୁ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଏହି ଗଞ୍ଜେଇ ଗାଡି କେଉଁଠାରୁ ଓ କେମିତି ଆସିଲା ତାହାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି ।"
ସିକ୍ରେଟ୍ ଚାମ୍ବରରେ ନିଶା କାରବାର:
ଅବକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁସାରେ,ଟ୍ରକ କଣ୍ଟେନରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସିକ୍ରେଟ୍ ଚାମ୍ବର ତିଆରି କରି ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ କରାଯାଉଥିଲା । ଅବକାରୀ ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗ ସନ୍ଦେହରେ କଣ୍ଟେନରକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପରେ ଏହି ଗୁପ୍ତ ଚାମ୍ବରରୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଗଞ୍ଜେଇ ଠାବ କରିଥିଲା । କଣ୍ଟେନର ଖୋଲିବା ପରେ ସେଥିରୁ 48ଟି ବସ୍ତା ଗଞ୍ଜେଇ ବାହାରିଥିଲା । ଏହାର ଓଜନ ପ୍ରାୟ 12 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଗଞ୍ଜେଇଗୁଡ଼ିକୁ ଲୁଚାଇ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ନେବା ପାଇଁ ଏହି କଣ୍ଟେନର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ଗଞ୍ଜେଇ ଭର୍ତ୍ତି କାରକୁ ଗୋଡ଼ାଇ ଧରିଲା NCB ଟିମ୍, ୧ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ, ବନ୍ଧା ହେଲେ ଦୁଇ ନିଶା ମାଫିଆ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର