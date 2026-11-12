ସମ୍ବଲପୁର ଅବକାରୀ ବିଭାଗକୁ ସଫଳତା: 20 ପେଟି କଫ ସିରପ ଜବତ, ଡ୍ରାଇଭର ଅଟକ
Sambalpur Cough Syrup Racket: ଆଜି ଭୋର୍ ସମୟରେ ଗାଡିକୁ ଧରିଛି ସମ୍ବଲପୁର ଅବକାରୀ ବିଭାଗ । 2400 ବୋତଲ କଫ ସିରପ ବୋତଲ ଜବତ ।
Published : November 12, 2026 at 1:27 PM IST
ସମ୍ବଲପୁର: ବେଆଇନ କଫ ସିରପ କାରବାର ମାମଲାରେ ସମ୍ବଲପୁର ଅବକାରୀ ବିଭାଗକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଛି । ଆଜି(ଗୁରୁବାର) ଭୋର୍ ସମୟରେ ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଗାଡିକୁ ଗୋଡାଇ 20 ପେଟି କଫ ସିରପ ଜବତ କରିବା ସହ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଅଟକ ରଖିଛି ବିଭାଗ । ଏନେଇ ସମ୍ବଲପୁର ଅବକାରୀ DSP ଅସିତ ମଲ୍ଲିକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି l
କେମିତି ଧରାପଡିଲା କଫ ସିରପ ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ଗାଡି ?
ସମ୍ବଲପୁର ଅବକାରୀ DSP ଅସିତ ମଲ୍ଲିକ କହିଛନ୍ତି, ଗତ 2 ଦିନ ତଳେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ 80 ବୋତଲ ବେଆଇନ କଫ ସିରପ ଧରିଥିଲେ l ସେଠାରୁ ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କଫ ସିରପର ଏକ ବଡ଼ କନସାଇନମେଣ୍ଟ ଆସୁଛି ବୋଲି l ଏହି ସୂଚନାକୁ ନେଇ ଆମେ ସତର୍କ ଥିଲୁ l ତେଣୁ ଆଜି ଭୋରରୁ ରେଢ଼ାଖୋଲ ଓ ଧମା ଅବକାରୀ ବିଭାଗର 2ଟି ଟିମକୁ ରେଢ଼ାଖୋଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ରଖିଥିଲୁ ଓ ଚେକିଂ ଚାଲିଥିଲା l
ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ରେଢ଼ାଖୋଲ ଠାରେ ଏହି ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଗାଡିକୁ ଠାବ କରିବା ସହ ଅଟକେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ, ତେବେ ଗାଡି ରହିନଥିଲା l ଗାଡିଟି ସେଠାରୁ ଫେରାର ହୋଇ ଯାଇଥିଲା l ପରେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ଟିମ ଗାଡିକୁ ଗୋଡେଇ ଥିଲା l ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗାଡିଟିକୁ ଆମେ ହାତିବାରୀ ନିକଟରେ କାବୁ କରିଥିଲୁ l ସେହି ଗାଡିରେ ଜଣେ ଡ୍ରାଇଭର ଥିଲେ l ଡ୍ରାଇଭର ଜଣକ ନିଶାଶକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ l ଡ୍ରାଇଭରକୁ ପଚରାଉଚରା କଲା ପରେ ଗାଡିରେ ବେଆଇନ କଫ ସିରପ ଥିବାର ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ ବୋଲି DSP ଅସିତ ମଲ୍ଲିକ କହିଛନ୍ତି ।
କେତେ କଫ ସିରପ ଜବତ ?
ଗାଡ଼ିରୁ 20 ପେଟି କଫ ସିରପ ମିଳିଛି l ପେଟିରେ ମୋଟ 2400 ବୋତଲ କଫ ସିରପ ସହ କିଛି ନାଇଟ୍ରୋଜେପାମ ଟାଵଲେଟ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥିଲା l ଏହି ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ କଟକ ଜଗତପୁରରୁ ଆସୁଥିଲା ଓ ଏହାକୁ ସମ୍ବଲପୁର ଓ ବରଗଡ଼ରେ ଦିଆଯାଇଥାନ୍ତା ବୋଲି ଡ୍ରାଇଭର କହିଛି l ଡ୍ରାଇଭରର ପରିଚୟ ମିଳିଛି ତେବେ ଅଧିକ ପଚରା ଉଚରା ଜାରି ରହିଛି, ଡ୍ରାଇଭରର ପରିଚୟ ପରି ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯିବ ବୋଲି ଅବକାରୀ DSP କହିଛନ୍ତି l ଜବତ ଗାଡିର ନମ୍ବର OD-17-AE-2842 ରହିଛି ।
ପୂର୍ବରୁ ଧରାପଡିଲା ଗଞ୍ଜେଇ:
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 8ରେ ସମ୍ବଲପୁର ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ ଅବକାରୀ ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗକୁ ବଡ ସଫଳତା ମିଳିଥିଲା l ସମ୍ବଲପୁର ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ ଅବକାରୀ ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ବଲପୁର- ଝାରସୁଗୁଡା ରାସ୍ତାର ଶାସନ ଟୋଲ ଗେଟ ନିକଟରେ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଗଞ୍ଜେଇ ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ ଜବତ କରାଯିବା ସହ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା l
ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 8 ଭୋର ପ୍ରାୟ 5ଟା ସମୟରେ ବରଗଡ଼ ସହରରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶକୁ ଏକ ଟ୍ରକରେ 48 ପ୍ୟାକେଟରେ ପ୍ରାୟ 12 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ବେଳେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ଅବକାରୀ ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗ ଶାସନ ଟୋଲ ଗେଟ ନିକଟ ଛକି ବସିଥିଲା । ଟ୍ରକ ଅଟକେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସମୟରେ ଟ୍ରକଟି ଟୋଲ ଗେଟ ଭାଙ୍ଗି ଆଗକୁ ପଳେଇବକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା l ତେବେ ଟ୍ରକକୁ ଗୋଡେଇ ଗୋଡେଇ ଧରିଥିଲା ଅବକାରୀ ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗ l
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପ୍ରେସକ୍ରିପ୍ସନ୍ ବିନା ଆଉ ମିଳିବ ନାହିଁ କଫ୍ ସିରପ୍; ନିୟମ କଡ଼ାକଡ଼ି କଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର
ବରଗଡ଼ ପରେ ସମ୍ବଲପୁର: ବରେଇପାଲିରୁ 5100 ବୋତଲ କଫ ସିରପ ଜବତ, 20 ଗିରଫ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର