ETV Bharat / state

ପାଖେଇଲାଣି ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ: ସମ୍ବଲପୁରରେ ଧିମେଇଛି ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟ, ଅସନ୍ତୋଷ ଲୋକେ

ନାଳ ଗୁଡିକରେ ପାଣି ଜମା ହୋଇରହୁଛି । ରାସ୍ତାରେ ପଡି ରହୁଛି ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା l ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା । ରିପୋର୍ଟ: ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ ରଣା

Sambalpur Drain Clean
ପାଖେଇଲାଣି ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ, ସମ୍ବଲପୁରରେ ଧିମା ପଡିଛି ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 14, 2026 at 1:55 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ସମ୍ବଲପୁର: କେଉଁଠି ରାସ୍ତା ଉପରେ ଗଦା ହୋଇଛି ଅଳିଆ...ଆଉ କେଉଁଟି ନାଳରେ ପାଣି ଯାଉନି । ମାସ ମାସ ଧରି ଜମା ହୋଇ ରହିଛି ନର୍ଦ୍ଦମା ପାଣି...ଦୁର୍ଗନ୍ଧରେ ନାକ ପାଟି ପଡୁଛି । ଖରା ଦିନ ତ ଯେନତେଣ ଚଳିଯାଏ । ବର୍ଷା ଆସିଲେ କଥା ସରିଲା । ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟାରେ ଯୁଝି ହୁଅନ୍ତି ଲୋକେ । ଏପରିକି ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ହେଲେ ରାସ୍ତାରେ ଢେଉ ଖେଳେ ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ପାଣି...ଆଣ୍ଠୁଏ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି ଜମା ହୋଇରୁହେ । ଏ କୌଣସି ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ କଥା ନୁହେଁ ସମ୍ବଲପୁର ସହରାଞ୍ଚଳରେ ନାନା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖିନ ହୁଅନ୍ତି ଲୋକେ । ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁର ସହରାଞ୍ଚଳର ଜନସାଧାରଣ ।

ସମ୍ବଲପୁରରେ ଧିମା ପଡିଛି ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟ (ETV Bharat Odisha)

ପାଖେଇଲାଣି ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ, ଧିମା ପଡିଛି ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟ !
ଆଗକୁ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା l ଏହା ପରେ ଆସିବ ବର୍ଷା ଋତୁ l ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ସମ୍ବଲପୁର ସହରକୁ ହଜାର ହଜାର କଳାକାରଙ୍କ ସମାଗମ ହେବା ସହ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ଆସନ୍ତି l ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗର ନିଗମ ଅଞ୍ଚଳ ଥିବା ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମାକୁ ସଫେଇ କରିବା ସହ ସହରକୁ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କରାଯାଇଥାଏ l ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସହରର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ସଫେଇ ଭଲ ଭାବେ ହେଉ ନଥିବା ସହ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ପଡିରହୁଥିବା ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି l

Sambalpur Drain Clean
ଆରମ୍ଭ ହୋଇନି ନାଳନର୍ଦ୍ଦମା ସଫେଇ (ETV Bharat Odisha)

ବଡ଼ ନାଳ ସଫେଇ ହେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ:

ସମ୍ବଲପୁର ସହର ଭିତରେ ଯାଇଥିବା 3ଟି ପ୍ରାକୃତିକ ନାଳ ଯଥା- ଧୋବୀଜୋର ନାଳ, ହରଡ଼ଜୋର ନାଳ ଓ ଟାଙ୍ଗନା ନାଳ । ଏହି 3ଟି ନାଳ ଦେଇ ସହରର ସବୁ ଦୂଷିତ ପାଣି ମହାନଦୀକୁ ନିଷ୍କାସନ ହୋଇଥାଏ । ସେହି ନାଳ ଗୁଡିକର ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନଥିବା ସହରାଞ୍ଚଳ ବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି l

ସହରାଞ୍ଚଳ ବାସିନ୍ଦା ଅଶ୍ୱିନୀ ପ୍ରଧାନ କୁହନ୍ତି, ‘ବର୍ଷା ଦିନେ ଏଠାରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି ଜମୁଥିବାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ତଥା ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ହଇରାଣ ହୁଅନ୍ତି l ଅଳିଆ ସଫା କରିବାକୁ ବାରମ୍ବାର ଫୋନ କରିବାକୁ ପଡେ l ସହରର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ପଡି ରହୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି l’ ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଡ଼ା ବା ସାହିରେ ବିଧାୟକ ଅଥବା କମିଶନରଙ୍କ ଜଣେ ଜଣେ ପ୍ରତିନିଧି ରଖାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲେ ଏହାର ସମାଧାନ କିଛି ପରିମାଣରେ ହୋଇପାରନ୍ତା ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି l

Sambalpur Drain Clean
ଆରମ୍ଭ ହୋଇନି ନାଳନର୍ଦ୍ଦମା ସଫେଇ (ETV Bharat Odisha)

ସଫେଇ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି କୋଟି କୋଟି:

ସମ୍ବଲପୁର ସହରର ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ ରହିଛି । ବର୍ଷା ସମୟରେ ଡ୍ୟାମରୁ ମହାନଦୀକୁ ବନ୍ୟା ଜଳ ଛଡା ଗଲେ ସମ୍ବଲପୁର ସହରର ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଡ୍ରେନେଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ସହର ଭିତରେ କୃତ୍ରିମ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ l ଏହିଭଳି ଡ୍ରେନେଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଠିକରେ ସଫେଇ ନହେବା, ଅଣ ଓସାରିଆ ରାସ୍ତା ଏବେ ସହରର ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାରେ ପକେଇଛି l ସମ୍ବଲପୁର ସହର ମହାନଗରରେ ସଫେଇ ବାବଦରେ ମାସିକ 2 କୋଟି 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିବା ବେଳେ ସହରର ସଫେଇ ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇଛି ।

ଅଣ ଓସାରିଆ ରାସ୍ତା ହଇରାଣ ଲୋକେ:

ଯେମିତି କି ସମ୍ବଲପୁର ସହରର ଦେହେରିପାଲି ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁଠି ଅଣ ଓସାରିଆ ରାସ୍ତା, ଅବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଡ୍ରେନେଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରି ସମସ୍ୟା ନେଇ ଲୋକେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି l ଅଣ ଓସାରିଆ ରାସ୍ତା ଯୋଗୁଁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କି ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଗାଡି ଆସି ପାରୁନଥିବା ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି l ଅନ୍ୟପଟେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଡ୍ରେନେଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗୁ ଟିକେ ବର୍ଷା ହେଲେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି ଜମିଥାଏ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ l

Sambalpur Drain Clean
ସମ୍ବଲପୁର ବାସିନ୍ଦା (ETV Bharat Odisha)
ଦେହେରିପାଲିର ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ନାରାୟଣ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ରଙ୍କ କହିବା କଥା, ‘ବର୍ତ୍ତମାନ ସହରର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଉଠୁନାହିଁ ଓ ନାଳ ଗୁଡିକ ଭଲ ଭାବେ ସଫା ହେଉନାହିଁ l ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ଦିନେ ପାଣି ଠିକ ଭାବରେ ନିଷ୍କାସନ ହୋଇ ପାରୁନାହିଁ l ବର୍ଷା ଦିନେ ଏଠାରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି ଜମିଥାଏ l’


ଅନେକ ଥର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛୁ..

ଠିକ୍‌ ସେହିଭଳି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଯୁବକ ନୟନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି, ‘ଅଞ୍ଚଳର ଏହି ସବୁ ସମସ୍ୟା ନେଇ ବହୁ ଥର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛୁ l ମୁଖ୍ୟତଃ ପାଣି, ରାସ୍ତା ଓ ଡ୍ରେନେଜ ସମସ୍ୟା ନେଇ ବହୁ ଥର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛୁ, ତେବେ ଏଠାକୁ ମହାନଗର ନିଗମର ଅଳିଆ ବୁହା ଗାଡି ଆସୁନାହିଁ l ବର୍ଷା ହେଲେ ସହଯୋଗ ନଗର ଓ ଏସ.ଆର.ଆଇ.ଟି କଲୋନୀ, ବୁଢାରଜା ଅଞ୍ଚଳର ପାଣି ଆସି ଦେହେରିପାଲିରେ ପାଣି ଜମି ଯାଇଥାଏ l’



ସୂଚନା ଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗର ନିଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ 782 କିମି ଦୀର୍ଘ ଗଳି ରାସ୍ତା ଥିବା ବେଳେ, ଏହାର ଡ୍ରେନେଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଦୀର୍ଘତା 464.22 କିମି ରହିଛି l


ସଫେଇ ପାଇଁ ଦାବି:

ସମ୍ବଲପୁର ସହରର 3 ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରାକୃତିକ ନାଳ ଗୁଡିକରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଳ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ସାରିଥିବା ବେଳେ ବର୍ଷା ଦିନ ନଆସୁଣୁ ଏ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଫେଇ କରାଯାଉ ବୋଲି ଦାବି ଉଠିଛି । ସହର ବାସିନ୍ଦା ଭୋଳା ଶଙ୍କର ମହତ୍ତମ କହିଛନ୍ତି, ‘ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ବଲପୁର ସହରର ୱାର୍ଡ ଗୁଡିକରେ ଯେତିକି ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ ରହିବା କଥା ସେତିକି କର୍ମଚାରୀ ନାହାନ୍ତି l ଏହାର ପ୍ରଭାବ ସହର ର ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଛି ଓ ୱାର୍ଡ ଗୁଡିକରେ ସବୁବେଳେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ପଡିକି ରହିଛି l’

Sambalpur Drain Clean
ରାସ୍ତାରେ ପଡି ରହୁଛି ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା (ETV Bharat Odisha)

ଫଟା ପାଇପ ପାଇଁ ସହରରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇଥିଲା ଜଣ୍ଡିସ୍‌:

ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, 2014 ମସିହାରେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଡ୍ରେନେଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଜନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ପୁରୁଣା ଓ ଫଟା ପାଇପ ଯୋଗୁଁ ସମ୍ବଲପୁର ସହରର 10,000 ଲୋକ ଜଣ୍ଡିସ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ l ସେତେବେଳେ ତତ୍କାଳୀନ ସରକାର ସମ୍ବଲପୁର ସହରର ଡ୍ରେନେଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ 100 କୋଟି ଓ 3ଟି ପ୍ରାକୃତିକ ନାଳର ପୁନଃରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ 60 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଥିଲେ, ତେବେ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୋଇନଥିଲା l

Sambalpur Drain Clean
ରାସ୍ତାରେ ପଡି ରହୁଛି ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା (ETV Bharat Odisha)

ପୁରୁଣା ଡ୍ରେନ ନୂଆ ହେବ:

ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ସମସ୍ୟା ନେଇ ସମ୍ବଲପୁର ବିଧାୟକ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ରଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେ, ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗରର ସବୁ ଡ୍ରେନ ସଫେଇ ହେବ l ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆମ ପାଖକୁ ଡ୍ରେନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଆସିଛି l ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗରର ସବୁ ପୁରୁଣା ଡ୍ରେନକୁ ନୂଆ କରାଯିବ l’

ନାଳ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବ...

ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ବଳିରାମ ବୋନ୍ଦର ଡ୍ରେନ ସଫେଇ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି କହିଛନ୍ତି, ‘ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା ବର୍ଷା ଦିନେ ପଡୁଛି,ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ l ଏନେଇ ଆମର 2ଟି ବିଭାଗୀୟ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇ ସାରିଛି l ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗର ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି । ତେବେ ଜଳ ସେଚନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ହୋଇଥାଏ ତାହା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବ l’

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ବର୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ସତର୍କ ! ଖାଦ୍ୟ ସଂକ୍ରମଣ ଓ ଜଣ୍ଡିସ ରୋକିବାକୁ ଆଗୁଆ ପଦକ୍ଷେପ

ଏଥର ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଛୁଇଁପାରେ ମୌସୁମୀ, ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ନାହିଁ ବାତ୍ୟା ଭୟ

ମୃତ୍ୟୁକୁ ଡାକୁଛି ମୁକୁଳା ଡ୍ରେନ ! ପୁରୀରେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରେ ଗଲାଣି 7 ଜୀବନ, କେବେ ପଡିବ ସ୍ଲାବ ?

ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର

TAGGED:

ସମ୍ବଲପୁର ଡ୍ରେନେଜ ସମସ୍ୟା
SITALA SASTHI
DRAIN PROBLEM
ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା
SAMBALPUR DRAINAGE PROBLEM

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.