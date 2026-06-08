ସମ୍ବଲପୁରରେ ଡବଲ ମର୍ଡର, ମାଆ ଓ ଝିଅଙ୍କୁ ହତ୍ୟା
ରବିବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ସମ୍ବଲପୁରର ଗିରିପାଲି ଅଞ୍ଚଳର ଖଡିଆପଡ଼ାରେ ମାଆ ଓ ଝିଅଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ରିପୋର୍ଟ: ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ ରଣା
Published : June 8, 2026 at 4:30 PM IST|
Updated : June 8, 2026 at 4:39 PM IST
ସମ୍ବଲପୁର: ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଶାସନ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗିରିପାଲି ଖଡିଆପଡ଼ା ଗାଁରେ ମାଆ ଓ ଝିଅଙ୍କୁ ବିଭତ୍ସ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି । ଘର ବାହାରେ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଯୁବକ, ମାଆ ଏବଂ ଝିଅଙ୍କୁ ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ହତ୍ୟା ପରେ ହତ୍ୟାକାରୀ ନିଜେ 112 ଟୋଲ ଫ୍ରି ନମ୍ବରକୁ କଲ୍ କରି ପୋଲିସକୁ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଜଣାଇଥିଲା । ପୋଲିସ, ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରିବା ସହ ମୃତଦେହକୁ ଜବତ କରି ହତ୍ୟାର କାରଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।
ମାଆ ଓ ଝିଅଙ୍କ ବିଭତ୍ସ ହତ୍ୟା:
ସମ୍ବଲପୁର ଅତିରିକ୍ତ ଏସପି ଶ୍ରୀମନ୍ତ ବାରିକଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଗତକାଲି (ରବିବାର) ରାତିରେ ଖଡିଆପଡ଼ା ଗାଁରେ ମାଆ ଉରୁକୁଳି ପାତ୍ର (60) ଓ ଝିଅ ଲିଲିମା ଜୁଉଡ଼ା (35) ଘର ବାହାରେ ଖଟରେ ଶୋଇଥିଲେ । ଆକ୍ରମଣକାରୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ଟାଙ୍ଗିଆ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା । ଆକ୍ରମଣରେ ସେମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ନିଜେ ପୋଲିସକୁ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଫୋନ କରି ଜଣାଇଥିଲା । ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ, ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ଏହାସହ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଜୟ ପ୍ରଧାନକୁ ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖି ପୋଲିସ ପଚରାଉଚରା କରୁଥିବା ବେଳେ ହତ୍ୟାର କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ ।
ଏକ ଫୋରେନସିକ୍ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳ ଯାଞ୍ଚ କରି ପ୍ରମାଣ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି । ଅଭିଯୁକ୍ତ ଏକାକୀ ଏହି କାମ କରିଛି କି ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ଅଛନ୍ତି ତାହା ତଦନ୍ତକାରୀମାନେ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି । ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା, ଦୋଷୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।
ଏହି ମାମଲା ନେଇ ସମ୍ବଲପୁର ଅତିରିକ୍ତ ଏସପି ଶ୍ରୀମନ୍ତ ବାରିକ କହିଛନ୍ତି, "ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଟାଙ୍ଗିଆ ସାହାଯ୍ୟରେ ହତ୍ୟା କରିଛି । ତାଙ୍କୁ ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖାଯାଇ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଉଛି । ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ନିଜେ ଅଭିଯୁକ୍ତ 112 ଟୋଲ ଫ୍ରି ନମ୍ବରକୁ ଫୋନ କରି ସୂଚନା ଦେଇଥିଲା । ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଟିକେ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ଅଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଅଛି ଓ ପରେ ସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ।"
ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ମୃତ ଉରୁକୁଳି ପାତ୍ରଙ୍କ 3 ଝିଅ ଓ 2 ପୁଅ ଅଛନ୍ତି । 3 ଝିଅଙ୍କ ବିବାହ ହୋଇ ସାରିଥିବା ବେଳେ ଝିଅ ଲିଲିମା ଜୁଉଡ଼ାଙ୍କ ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ ପରେ ସେ ବାପଘରେ ରହୁଥିଲେ । ଅନ୍ୟପଟେ 2 ପୁଅଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବଡ଼ ପୁଅ ବିବାହ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉରୁକୁଳିଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ପୁଅ, ବୋହୁ, ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ ହୋଇଥିବା ଝିଅ ଲିଲିମା ଜୁଉଡ଼ା ଓ ସାନ ପୁଅ ରହୁଥିଲେ । ତେବେ ଗତକାଲି ମୃତ ଉରୁକୁଳି ପାତ୍ର ଓ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଲିଲିମା ଘରେ ଏକା ଥିଲେ । ଘରର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ପୋଲିସ ଉରୁକୁଳିଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ, ବୋହୁ ଓ ସାନ ପୁଅଙ୍କୁ ଘରକୁ ଡକାଇ ପଚରାଉଚରା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।
ଘଟଣାକୁ ନେଇ ମୃତ ଉରୁକୁଳି ପାତ୍ରଙ୍କ ସାନ ପୁଅ ସାଏବନ୍ତ ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ମୃତକମାନେ ମୋର ମାଆ ଓ ବଡ଼ ଭଉଣୀ । କେଉଁ କାରଣରୁ ଏହି ହତ୍ୟା ହୋଇଛି ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ । ଗତକାଲି ରାତିରେ ମାଆ ଓ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଘରେ ଥିଲେ । ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅନ୍ୟ ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲୁ । ମାଆ ଓ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ବିଷୟରେ ରାତି 3 ଟାରେ ପୋଲିସ ଆମକୁ ଜଣାଇଥିଲା । ଆମର ପରିବାରର କାହା ସହ ଶତ୍ରୁତା ନାହିଁ ।"
ଅନ୍ୟପଟେ ମୃତ ଉରୁକୁଳିଙ୍କ ବୋହୁ ନିଲା ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ଗତକାଲି ସବୁ ଠିକ ଥିଲା । ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଓ ମୁଁ ମୋ ବାପଘରକୁ ଯାଇଥିଲୁ । ତେବେ କେଉଁ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ ।
ଅନ୍ୟପଟେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସନାତନ ତାଣ୍ଡିଆ କହିଛନ୍ତି, "ରାତିରେ ପୋଲିସ ଆସିବା ପରେ ଆମେ ଏହି ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲୁ । ସେମାନେ ବହୁତ ସରଳ ଓ ନିରୀହ ଲୋକ ଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କ ଜମିବାଡ଼ି କିଛି ନାହିଁ, ଦିନ ମଜୁରୀ କରି ସେମାନେ ଚଳୁଥିଲେ ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ତିରିଂ ଡବଲ ମର୍ଡର ଘଟଣା, ଚିକିତ୍ସାଧିନ ଅବସ୍ଥାରେ ହତ୍ୟାକାରୀର ମୃତ୍ୟୁ
ତିରିଂ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଡବଲ ମର୍ଡର, ଶାବଳରେ ପିଟି ପିଟି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ନେଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର