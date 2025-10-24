ETV Bharat / state

ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କ ସେବାରେ ଯତୀନ୍ଦ୍ର ଶର୍ମା; 5 ବର୍ଷ ହେଲା ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ସହ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ସାଜିଛନ୍ତି ପ୍ରେରଣା

ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କୁ ଭେକସିନ, କୃମି ଔଷଧ ଦେବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟତଃ କୁକୁର ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସୁରକ୍ଷା ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ।

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 24, 2025 at 6:55 PM IST

ସମ୍ବଲପୁର: ପଶୁ ପ୍ରେମୀ ଯତୀନ୍ଦ୍ର ଶର୍ମା l ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯତୀନ୍ଦ୍ର। ସମ୍ବଲପୁର ସହରରେ ସେ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କାମ।

ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବୁଲା କୁକୁର କାମୁଡ଼ିଲେ ଲୋକେ ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବୟାନବାଜି କରୁଥିବା ବେଳେ କିଛି ଲୋକ କୁକୁରଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ବାହାରନ୍ତି l ତେବେ ସମ୍ବଲପୁର ମୁଦିପଡ଼ାର ଯତୀନ୍ଦ୍ର ଶର୍ମା ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର କୁକୁରଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାସହ ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କୁ ଭେକସିନ, କୃମି ଔଷଧ ଦେବା ସହ ସେମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ କରିବାକୁ ନିଜ ଗାଡ଼ିରେ ପଶୁ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ନିଅନ୍ତି l ଏଥିପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେ ପଶୁପ୍ରେମୀ ଭାବେ ବେଶ୍ ପରିଚିତ l କୁକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ସେବା ଏମିତି ରହିଛି ଯେ, ସାହିର ସବୁ କୁକୁର ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଥାଆନ୍ତି l ଯିଏ ବି ଦେଖିବ ଏସବୁ ବୁଲା କୁକୁର ସବୁ ତାଙ୍କର ପୋଷା କୁକୁର ପରି ଲାଗିବ l ମୁଖ୍ୟତଃ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୁକୁର ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସୁରକ୍ଷା ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ଏହି କାମ କରୁଥିବା କୁହନ୍ତି।

ଯତୀନ୍ଦ୍ର ଶର୍ମା ନିଜର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ନେଇ କୁହନ୍ତି ଯେ, "ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସମାଜରେ ଅନିମଲ-ହ୍ୟୁମାନ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ହେଉଛି, ମାନେ ଏହି ସମସ୍ୟା ଏଥିପାଇଁ ହେଉଛି ଯେ, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁକୁରମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାରୁ ସେଠାରେ ମଣିଷ କୁକୁର ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି l ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଥିବା 10ଟି ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କୁ ନିଜ ଗାଡିରେ ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱରେ ପଶୁ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଇ ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ କରିଦେଇଛି l ତେବେ 10ଟି କୁକୁର ମଧ୍ୟରୁ ଏବେ 6ଟି କୁକୁର ଅଛନ୍ତି l ତାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଆଉ ବୃଦ୍ଧି ପାଉନି l ତେବେ ଯେଉଁ 6ଟି କୁକୁର ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ନିଜ ଉଦ୍ୟମରେ ଡାକ୍ତର ଡକାଇ ଟୀକାକାରଣ କରିଦେଇଛି l ଏପରିଭାବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ସେମାନଙ୍କୁ ରାବୀଜ୍ ଟୀକାକାରଣ ସହ କୃମି ଔଷଧ ଦେଇଥାଏ l ଏଥିପାଇଁ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା କୁକୁର ପୁରାପୁରି ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି l ଏହି କୁକୁରମାନେ କାହାରିକୁ କାମୁଡୁ ନାହାନ୍ତି l ଏହି କୁକରମାନେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ସବୁ ଜାଗାକୁ ନିର୍ଭୟରେ ଯାତାୟାତ କରନ୍ତି l ପଡ଼ା ଲୋକେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ଓ କୁକରମାନେ ଆମକୁ ରାତିରେ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି l"

ଏହା ସହ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶର୍ମା ଆହୁରି କୁହନ୍ତି ଯେ, "ଆମର କହିବା କଥା ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାହିର ଲୋକେ ଏମିତି ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ମଣିଷ କୁକୁରର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ତାହା ଦୂର ହେବ ଓ ବୁଲା କୁକୁର ମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇ ରହି ପାରିବେ l"

ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଏହି କାମ ତାଙ୍କୁ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ କେବଳ ଲୋକପ୍ରିୟ କରିଛି ତାହା ନୁହେଁ, ତାଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରେରଣା ପାଇ ଏମିତି ଅନେକ ଲୋକ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ କୁକୁରମାନଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେଉଥିବା କହିଛନ୍ତି l ସମ୍ବଲପୁରର ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ପତି କୁହନ୍ତି ଯେ, "ଆମେ ବି ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ବହୁତ କୁକୁରଙ୍କୁ ନିଜେ ନିଜ ଉଦ୍ୟମରେ ନେଇ ବାନ୍ଧ୍ୟକାରଣ କରିଛୁ l ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶର୍ମାଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରେରଣା ପାଇବା କଥା ଯେ ଏମିତି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମିବ ଓ ଏହା ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ଓ କୁକୁରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମସ୍ୟା ମୁଖ୍ୟତଃ କୁକୁର କାମୁଡ଼ା ସମସ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଇବ l କାରଣ ଏମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢିଲେ ଏମାନଙ୍କ ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବ ହେବାରୁ କୁକୁର କାମୁଡ଼ା ପରି ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିଥାଏ l"

ସ୍ଥାନୀୟ ମୁଦିପଡ଼ା ବାସିନ୍ଦା ମନୁ ପଟ୍ଟନାୟକ କୁହନ୍ତି ଯେ, "ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶର୍ମା ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ କୁକୁର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବହୁତ କାମ କରୁଛନ୍ତି l ସେ ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ, ଭ୍ୟାକସିନ, ଖାଦ୍ୟପେୟ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ଆସୁଛନ୍ତି l ଏହାସହ କୁକୁରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମେଇ ବାକୁ ସେ ନିଜେ କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ନେଇ ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି l ଆମର ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ କୁକୁରମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବି କୁକୁର କାମୁଡ଼ା କେସ୍ ହୋଇ ନାହିଁ l"ତେବେ ସମ୍ବଲପୁର CDVO ଶିବ ପ୍ରସାଦ ଦାସଙ୍କ କହିବା କଥା ହେଲା, "ଯିଏ ବି ପଶୁପ୍ରେମୀ କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଟୀକା କରଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେମାନେ ଆମ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ପାରିବେ। ଆମେ ମାଗଣାରେ କୁକରମାନଙ୍କ ଟୀକାକାରଣ କରୁଛୁ l ଆମେ ସବୁ ସୁବିଧା ଯୋଗେଇ ଦେବୁ l"

ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର

