ଉଦଘାଟନର 10 ମାସ ପରେ ବି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇନି ସମ୍ବଲପୁର ଟ୍ରମା କେୟାର ସେଣ୍ଟର, ଥାନାରେ FIR
21 କୋଟି 28 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମିତ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଟ୍ରମା କେୟାର ସେଣ୍ଟରକୁ 2026 ଜାନୁଆରୀ 11ରେ ଉଦଘାଟନ କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ।ରିପୋର୍ଟ-ବାଦଶାହା ଜୁଶମନ ରଣା
Published : November 3, 2026 at 5:07 PM IST
Sambalpur Trauma Care Centre
ସମ୍ବଲପୁର: ହଜିଯାଇଛି ଟ୍ରମା କେୟାର ସେଣ୍ଟର ! ସମ୍ବଲପୁର ସହରର ଛାତି ଉପରୁ ଟ୍ରମା କେୟାର ସେଣ୍ଟର ନିଖୋଜ ହୋଇଯିବା ଅଭିଯୋଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ୨୧ କୋଟି ୨୮ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ଟ୍ରମା କେୟାର ସେଣ୍ଟରର ଉଦଘାଟନ କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ । କିନ୍ତୁ ଏବେ କେବଳ ବିଲ୍ଡିଂ ଛିଡା ହୋଇଥିବାବେଳେ ନା ଅଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର, ନା ମେଡିକାଲ କର୍ମଚାରୀ ନା କୌଣସି ଚାଲିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା । ଏହାକୁ ନେଇ ସମ୍ବଲପୁରରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।
ଉଦଘାଟନର ବର୍ଷକ ମଧ୍ୟରେ ଉଭାନ ଟ୍ରମା କେୟାର ସେଣ୍ଟର !
ଗତ ଜାନୁଆରୀ 11, 2026 ରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ପରିସରରେ ଟ୍ରମା କେୟାର ସେଣ୍ଟର ଉଦଘାଟନ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ବାସ୍ତବରେ ସେହି ସେଣ୍ଟର ଆଉ ସେଠାରେ ନାହିଁ l ଯେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ରୋଗୀ ଓ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଜରୁରୀକାଳୀନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ପାଇଁ ସେଠାକୁ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେଠାରେ ଦୃଶ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ଥିଲା l ସେଠାରେ କୌଣସି ଟ୍ରମା କେୟାର ସେଣ୍ଟର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ l ରୋଗୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ କୌଣସି ଡାକ୍ତର କିମ୍ବା ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ମଧ୍ୟ ନାହାନ୍ତି ।
ପ୍ରଗତିଶୀଳ ନାଗରିକ ମଞ୍ଚ ସଦସ୍ୟ ସଞ୍ଜିତ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି ‘‘କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ପାଣ୍ଠି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଏହାର କୌଣସି ସୁଫଳ ପାଉନାହାନ୍ତି । କେବଳ ସମ୍ବଲପୁର ସହରର ୩ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି ବରଂ ଆଖପାଖ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରୁ ଆସୁଥିବା ଗୁରୁତର ରୋଗୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଜରୁରୀକାଳୀନ ଟ୍ରମା କେୟାର ସେଣ୍ଟର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି । ମାତ୍ର ସେଠାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ନ ମିଳିବା କାରଣରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରବଳ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡୁଛି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦଘାଟନ କରିଥିବା ଟ୍ରମା କେୟାର ସେଣ୍ଟର ବିଲଡିଂ, ଡାକ୍ତର, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମୀ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ତାହା ଆମେ ଜାଣି ପାରୁନାହୁଁ ।’’
ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ନାଗରିକ ମଞ୍ଚ:
୨୧ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ଟ୍ରମା କେୟାର ସେଣ୍ଟର ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁଠି ଅଛି ? ସେଠାରେ ସେବା କାହିଁକି ବନ୍ଦ ରହିଛି ? ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ନାଗରିକ ମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ବଲପୁର ଟାଉନ ଥାନା ଆଇଆଇସିଙ୍କୁ ଏକ ଏଫଆଇଆର(FIR) କପି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ପ୍ରଗତିଶୀଳ ନାଗରିକ ମଞ୍ଚର ଅଭିଯୋଗ ଯେ, "ଟ୍ରମା କେୟାର ସେଣ୍ଟର ନାମରେ ଅନିୟମିତତା ହୋଇଛି ଏବଂ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସହ ଖେଳାଯାଉଛି।" ଘଟଣାର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ନାଗରିକ ମଞ୍ଚ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ।
ପ୍ରଗତିଶୀଳ ନାଗରିକ ମଞ୍ଚର ଅନ୍ୟତମ ସଦସ୍ୟ ତଥା ଶ୍ରମିକ ନେତା ମହେଶ୍ୱର ଷଣ୍ଢ କହିଛନ୍ତି ଯେ ‘‘ସମ୍ବଲପୁର DHHରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଦଘାଟିତ ଟ୍ରମା କେୟାର ସେଣ୍ଟରଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ନାହିଁ l ତେଣୁ ଆମେ ଟାଉନ ଥାନାରେ ଏଫଆଇଆର ଦେଇଛୁ । ସୁନା, ରୁପା, ତମ୍ବା, ପିତ୍ତଲ, ଘର, କୂଅ ଏହି ସବୁ ଚୋରି ହେବାର ଜାଣିଥିଲୁ, ତେବେ ଏଭଳି ଏକ ଟ୍ରାମା କେୟାର ସେଣ୍ଟର ଚୋରି ହେବାର ଆମେ ଜାଣି ନଥିଲୁ । "
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା କୃଷକ ସଂଗଠନ ସମନ୍ୱୟ ସମିତିର ଉପଦେଷ୍ଟା ଚାଷୀ ନେତା ସରୋଜ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିବା ସହିତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବ୍ୟାପକ ଆନ୍ଦୋଳନର ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ‘‘ଟ୍ରମା କେୟାର ଏଠି ହଉଛି ବୋଲି ସମ୍ବଲପୁରବାସୀ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଖୁସି ହେଇଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଟ୍ରମା କେୟାର ଖୋଲାନାହିଁ ବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି ନାହିଁ । ଆମେ ପୋଲିସକୁ ଏଫଆଇଆର ଦେଇଛୁ । ଏବେ ପୋଲିସର ଦାୟିତ୍ବ ଯେ ସେମାନେ ଖୋଜି ବାହାର କରନ୍ତୁ, କେଉଁଠି ରହିଛି ଟ୍ରମା କେୟାର ? ଏସଂପର୍କରେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଜାଣିଲେ ହିଁ, ସେମାନେ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ଯ ସେବା ପାଇ ପାରିବେ।"
ପ୍ରତିଦିନ ଆସନ୍ତି 6 ହଜାରରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ରୋଗୀ:
ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ସମ୍ବଲପୁର ବୁର୍ଲା ଭୀମସାର ମେଡିକାଲକୁ (Veer Surendra Sai Institute of Medical Science and Research) ଦୈନିକ 3000 ରୋଗୀ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରମା କେୟାର ସେଣ୍ଟର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇନାହିଁ l ଏପଟେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ସରକାରୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଦୈନିକ ପ୍ରାୟ 1500 ରୋଗୀ ଆସନ୍ତି l ଗତ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଏଠାରେ ଟ୍ରମା କେୟାର ସେଣ୍ଟରକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦଘାଟନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ମୁଖ୍ୟତଃ ମାନବ ସମ୍ବଳ ଅଭାବରୁ ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇନାହିଁ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ୩.୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ିଲେ ସମ୍ବଲପୁରର ଭୂ-ଅର୍ଜନ ଅଧିକାରୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ନମ୍ବର ବିହୀନ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଟ୍ରଲି ତଳୁ ୮୩ କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ: ଫେରାର ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଖୋଜୁଛି ପୋଲିସ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର