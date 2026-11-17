ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ; ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଅଭିଯୋଗ ! ଖଣ୍ଡନ କଲେ CDMO
ଗତ 9 ତାରିଖରେ ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ମିଳିତ ଅଭିଯୋଗପତ୍ରରେ ତିନି ମହିଳା ଡାକ୍ତର ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ- ବାଦଶାହା ଜୁସ୍ମନ ରଣା
Published : November 17, 2026 at 10:41 PM IST
ସମ୍ବଲପୁର: ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ (DHH)ର ମହିଳା ଓ ପ୍ରସୂତି ବିଭାଗ (Gynaecology Department)ର ତିନିଜଣ ମହିଳା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ସହଯୋଗର ଅଭାବ ଅଭିଯୋଗ । ସମ୍ବଲପୁରର ମୁଖ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ଚିକିତ୍ସା ଓ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ (CDM & PHO)ଙ୍କୁ ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି l ତେବେ ଏହାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁର CDMPHO ।
ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟର (DHH) ମହିଳା ଓ ପ୍ରସୂତି ବିଭାଗରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ତିନିଜଣ ମହିଳା ଡାକ୍ତର ବିଭାଗୀୟ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଇନ୍-ଚାର୍ଜଙ୍କ ଆଚରଣ ଓ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ନେଇ CDMOଙ୍କ ନିକଟରେ ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି l ଏନେଇ ଏକ ଚିଠି ମଧ୍ୟ ହସ୍ତଗତ ହୋଇଛି l ଗତ 9 ତାରିଖରେ ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ମିଳିତ ଅଭିଯୋଗପତ୍ରରେ 3 ଜଣ ମହିଳା ଡାକ୍ତର ଦସ୍ତଖତ କରିଥିବା ଜଣାପଡିଛି l
ଏଥିରେ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି ଯେ, ଛୁଟି ମଞ୍ଜୁର କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସେବା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଇନ୍-ଚାର୍ଜଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ ଅପମାନଜନକ ଏବଂ ଅସହଯୋଗପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଚରଣର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ବୋଲି ଡାକ୍ତରମାନେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି । ଏହାସହ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅସନ୍ତୋଷକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭୁଲ୍ ବୁଝାମଣା ଏବଂ ଅନାବଶ୍ୟକ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି । କାମର ଚାପ ଏବଂ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସହକର୍ମୀମାନେ ସହଯୋଗ କରିବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିବାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି l ଲେବର ରୁମ୍ରେ ରୋଗୀଙ୍କ ଅଧିକ ଚାପ ଥିବା ସମୟରେ ସେମାନେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବେ ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱ ବାହାରେ ଅପରେସନ୍ ସମେତ ସମସ୍ତ ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ।
ଗତ ଛଅ ମାସ ହେଲା ଏଭଳି ପରିବେଶ ଯୋଗୁଁ ସେମାନଙ୍କ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଗଭିର ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି ବୋଲି ଡାକ୍ତରମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ସେମାନେ କୌଣସି ଅନାବଶ୍ୟକ ବିବାଦରେ ନ ପଡ଼ି କେବଳ ବୃତ୍ତିଗତ ସମ୍ମାନ, ସହଯୋଗ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଚାହୁଁଛନ୍ତି । ତେଣୁ ଏହି ମାମଲାରେ CDMPHO ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି ଉପଯୁକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଏବଂ ଏହି ଅଭିଯୋଗକୁ ଗୋପନୀୟ ରଖିବାକୁ ସେମାନେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି । ତେବେ ଏହି ଚିଠି ଏବେ ପ୍ରଘଟ ହୋଇଛି ।
ତେବେ ଏନେଇ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା CDMPHO ଡା ନୀଳମାଧଵ ଶତପଥି ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏମିତି କିଛି ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ଆମ ପାଖରେ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇନାହିଁ । କେବଳ 3 ଜଣ ଡାକ୍ତର ଏକା ସମୟରେ ଛୁଟିରେ ଯାଇଛନ୍ତି ।
ସେମାନେ ଏକା ସାଥିରେ ଛୁଟିରେ ଯିବା କଥା ନୁହେଁ l ସେମାନେ ଛୁଟି ପାଇଁ ଦରଖାସ୍ତ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଛୁଟି ମଞ୍ଜୁର ହୋଇନାହିଁ l ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ l
"ଏହି ଡାକ୍ତରମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପ୍ରସୂତୀ ବିଭାଗର ଡାକ୍ତର ଅଟନ୍ତି l ଡାକ୍ତରମାନେ ଆଜି ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ନଦେଲେ ଆଉ ହସ୍ପିଟାଲରେ କୌଣସି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ l ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ନିର୍ଯ୍ୟାତନା ଦିଆ ଯାଉଥିବାର କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ," ବୋଲି CDMPHO ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ-ମରଶରୀରକୁ ଉଚିତ ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ; ଶବର 'ସାଥୀ', ମାତ୍ର ୧୧ ଟଙ୍କାରେ ଶବ ବାହକ ଯାନ ସେବା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର