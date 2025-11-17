ଚାଷୀଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ ମଧ୍ୟରେ ଆସନ୍ତା 28ରୁ ଧାନ ସଂଗ୍ରହର ନିଷ୍ପତି ନେଲା ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ
ଏକର ପ୍ରତି କିଣା ଯାଉଥିବା ଧାନର ପରିମାଣରେ ବୃଦ୍ଧି କରାନଯିବା ତଥା DLPC ବୈଠକର ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ କୌଣସି କ୍ଷମତା ନଥିବା କହି ଅସନ୍ତୋଷ ଜାହିର କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ l
ସମ୍ବଲପୁର: ଆସନ୍ତା 28ରୁ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଖୋଲିବ ଧାନ ମଣ୍ଡି l ଚଳିତ ବର୍ଷର ଖରିଫ ଋତୁର ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଆଜି ଜିଲ୍ଲାପାଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସମ୍ବଲପୁର DLPC ବୈଠକରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ଜନ ପ୍ରତିନିଧି ଓ ଚାଷୀ ଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ପରେ ଏହି ନିଷ୍ପତି ନେଇଛି l ଚଳିତ ମାସ ନଭେମ୍ବର 28 ତାରିଖରୁ ଧାନ କିଣା ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ରେଢ଼ାଖୋଲ ଓ କୁଚିଣ୍ଡା ଉପଖଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହାର 2ରୁ 3 ଦିନ ପରେ ଧାନ କ୍ରୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି l ତେବେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଏହି ନିଷ୍ପତିରେ ଚାଷୀ ଅସନ୍ତୋଷ ଜାହିର କରିଛନ୍ତି l ଚାଷୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ହେବା କଥା ବୋଲି l ଅନ୍ୟପଟେ ଏକର ପ୍ରତି କିଣା ଯାଉଥିବା ଧାନର ପରିମାଣରେ ବୃଦ୍ଧି ନକରାଯିବା ତଥା DLPC ବୈଠକର ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ କୌଣସି କ୍ଷମତା ନଥିବା କହି ଚାଷୀ ଅସନ୍ତୋଷ ଜାହିର କରିଛନ୍ତି l
ଆଜି (ସୋମବାର) ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସିଦ୍ଧେଶ୍ବର ବଲିରାମ ବୋନ୍ଦରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ବୈଠକରେ ପଂଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାରାୟଣ ନାଏକ, ରେଢାଖୋଲ ବିଧାୟକ ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ଯ, ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀ ନେତା, ଚାଷୀ, DRCS, ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ, ମିଲର ପ୍ରତିନିଧି, ବ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ l ଏହି ଅବସରରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଥିଲେ ଯେ, ଚଳିତ ଖରିଫ ଋତୁରେ ଧାନ ବିକ୍ରି ପାଇଁ 60,614 ଜଣ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଛନ୍ତି l ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ସମୁଦାୟ 127ଟି ମଣ୍ଡି ଖୋଲାଯିବାକୁ ଥିବାବେଳେ 45ଟି ପେକ୍ସ, 11 ଏସଏଚଜି ଓ 46ଟି ମିଲର୍ ନିୟୋଜିତ ରହିବେ l ଏହା ସହ ଧାନର ସଂଗ୍ରହ ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଚାଷୀ ମାନେ କଟନୀ ଛଟନୀ ସମସ୍ୟା ର ଅଭିଯୋଗ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏଥର କଟନୀ ଛଟନୀ ଯେପରି ହେବ ନାହିଁ ତାହା ଉପରେ ବିଶେଷ ନଜର ରଖାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ l
- ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଛନ୍ତି 60,614 ଜଣ ଚାଷୀ
- ଜିଲ୍ଲାରେ ଖୋଲାଯିବ ସମୁଦାୟ 127ଟି ମଣ୍ଡି
- 45ଟି ପେକ୍ସ
- 11 ଏସଏଚଜି
- 46ଟି ମିଲର୍ ନିୟୋଜିତ ରହିବେ
ଆଜିର ଏହି ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା କୁଚିଣ୍ଡା ବିଧାୟକ ତଥା ତଥା ପଂଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାରାୟଣ ନାଏକ କହିଥିଲେ ଯେ, "ଆଜି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ DLPC ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି l ଏହି ଅବସରରେ ଚାଷୀମାନେ ଅନେକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି l ସେହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ସରକାର ଅବଲୋକନ କରିବେ ଓ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଚାଷୀମାନେ ଖୁସି ଖବର ପାଇପାରନ୍ତି l ଆସନ୍ତା 28ରୁ ଧାନ କିଣା ଯିବ l ଏଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସରିଛି l ବିଗତ ଦିନରେ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଯାହା ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ସବୁ ଦୂର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯିବ l"
ଅନ୍ୟପଟେ ଚାଷୀମାନେ କିନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ନିଷ୍ପତିରେ ନିଜର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି l ଚାଷୀ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଉମେଶ ଠାକୁର କହିଥିଲେ ଯେ, କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ କେବେ ଠାରୁ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ ତାହା ଜିଲ୍ଲାର DLPC ବୈଠକ ପରିବର୍ତ୍ତେ ରାଜଧାନୀରେ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ଥିରୀକୃତ ହେଉଛି l ତେବେ ଏହି ବୈଠକର କୌଣସି ପ୍ରସଙ୍ଗିକତା ନାହିଁ l
ଅନ୍ୟପଟେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶା କୃଷକ ସଂଗଠନ ସମ୍ୱନ୍ମୟ ସମିତିର ଆବାହକ ଅଶୋକ ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଅସନ୍ତୋଷ ଜାହିର କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ,"ଯେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ DLPC ବୈଠକକୁ କ୍ଷମତା ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଧନ କ୍ରୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସୁଧାର ଆସିବ ନାହିଁ l ଆଜି ବି ଜଳସେଚିତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏକର ପିଛା 19 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଓ ଅଣ ଜଳସେଚିତ ଅଞ୍ଚଳରୁ 13 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ କିଣା ଯାଉଛି l ଅନ୍ୟପଟେ ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି l ତେଣୁ ଯେଉଁ ଅଧିକ ଧାନ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି, ତାହାକୁ ଚାଷୀ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ କମ୍ ଦାମରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି l ତେଣୁ ଏହା ଏକ ଗମ୍ଭୀର ସମସ୍ୟା", ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଧାନ l
