ଡେବ୍ରିଗଡ଼ରେ ବଢୁଛି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା; ମିଳିବ କ୍ରୁଜ୍ ଏବଂ ସଫାରୀ ସୁବିଧା

ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପସନ୍ଦ ଦେବ୍ରିଗଡ଼ ଅଭୟାରଣ୍ୟ (ETV Bharat Odisha)
ଭୁବନେଶ୍ବର/ସମ୍ବଲପୁର: ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଛି ଡେବ୍ରିଗଡ଼ ଅଭୟାରଣ୍ୟ। ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ସହ ଇକୋଟୁରିଜିମର ମଜା ନେବା ପାଇଁ ବଢୁଛି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା । 2025-26 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଡେବ୍ରିଗଡ଼ ଇକୋଟୁରିଜମ୍ 6 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱ ସଂଗ୍ରହ କରି ଏକ ଅଭୂତପୂର୍ବ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି । ଯାହା ଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ପାଖାପାଖି 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଧିକ। ଏହା ସହିତ 1.4 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ତେବେ ଏବେ ଦେବ୍ରିଗଡ଼ରେ କିଛି ନୂଆ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ।
ବିଶେଷ କରି ଏହି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଡେବ୍ରିଗଡ଼ ଇକୋଟୁରିଜିମ୍ ଧୋଡ୍ରୋକୁସୁମରେ ସବୁଜ ଗ୍ରାମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସହିତ କ୍ୟାନୋପି ୱାକ୍, ସଫାରି ଏବଂ କ୍ରୁଜ୍ ସହିତ ନୂତନ ଯାନବାହନ ଏବଂ ଡଙ୍ଗା ଇତ୍ୟାଦି ସହିତ ୩୨ଟି ନୂଆ ରାତ୍ରି ରହଣି କଟେଜ୍ ଖୋଲିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି । ଯାହା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ବେଶ୍ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବ ।
ପୂର୍ବ ବର୍ଷ (2024-25) ଡେବ୍ରିଗଡ଼ ଇକୋଟୁରିଜିମର ରାଜସ୍ୱ 5.01 କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା, ଯାହା 85 ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସହିତ ଥିଲା (2024-25) ସମୟରେ, କାଚ ଛାତ ସହିତ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ କାଫେ, ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ପାଠାଗାର ଇତ୍ୟାଦି ଡେବ୍ରିଗଡ଼ ଇକୋଟୁରିଜିମରେ ନୂତନ ଯୋଡା ହୋଇଥିଲା। ଭାରତରେ ଦେବ୍ରିଗଡ଼ ଏକ ଲୋକପ୍ରିୟ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳ ଭାବରେ ପରିଚିତ । ଦେବ୍ରିଗଡ଼ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳ ଭାବରେ ବିକଶିତ ହୋଇଛି । ଯାହା ଭାରତୀୟ ବାଇସନ (ଗୌର), ଚିତାବାଘ, ବନ୍ୟକୁକୁର, ସମ୍ବର, ସ୍ଲଥ୍ ଭାଲୁ, ବନ୍ୟ ଘୁଷୁରୀ, ମୟୂର ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଇଥାନ୍ତି ।
ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମର ପ୍ରାୟ 120 ପରିବାର ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରକୃତି ଗାଇଡ୍, ସଫାରି ଡ୍ରାଇଭର, ଡଙ୍ଗାଚାଳକ, ହୋମଷ୍ଟେ ହୋଷ୍ଟ ଏବଂ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ସୁବିଧାରେ କର୍ମଚାରୀ ଭାବରେ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି । 40 ପ୍ରତିଶତ ମହିଳା ସଦସ୍ୟ- ସଫାରି ଡ୍ରାଇଭର, ଇକୋଗାଇଡ୍ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବେଳେ ହୋମଷ୍ଟେଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଦିବାସୀ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି । ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି । ପରିବେଶ ପର୍ଯ୍ୟଟନରୁ ଜୀବିକା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରେ ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶୀଦାର ହୋଇପାରିଛନ୍ତି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ବୀମା ସହିତ ପ୍ରତି ମାସରେ 10,000ରୁ 15,000 ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ।
ଦେବ୍ରିଗଡ଼ ଶାନ୍ତ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ । ଧୋଡ୍ରୋକୁସୁମ ହୋମଷ୍ଟେ ଜଙ୍ଗଲର ଏକ ଜୀବନ ଅନୁଭବ କରିବାର ଏକ ବିରଳ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଆରାମ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଥିବା ଏହି ହୋମ ଷ୍ଟେଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ସହିତ ପ୍ରକୃତିର ନିକଟତର କରିଥାଏ । କେବଳ ଘରୋଇ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ନୁହେଁ ବରଂ ବିଦେଶୀ ପରିଦର୍ଶକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ।
ଡେବ୍ରିଗଡ଼ ଇକୋଟୁରିଜିମ ନୂତନ ଉଚ୍ଚତାରେ ପହଞ୍ଚିଛି ।ଏହି ବର୍ଷ ରେକର୍ଡ 6 କୋଟି ରାଜସ୍ୱ ଆୟ ଏବଂ 1.4 ଲକ୍ଷ ପରିଦର୍ଶକ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଆଗମନ କରିଛନ୍ତି । 2025-26 ଡେବ୍ରିଗଡ଼ ଇକୋଟୁରିଜିମ 1.4 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସହିତ 6.02 କୋଟି ଟଙ୍କା ରାଜସ୍ୱ ରେକର୍ଡ କରିଛି । 50 ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଏବଂ ବାକି 50 ପ୍ରତିଶତ ଭାରତ ଏବଂ ବିଦେଶର ଅନ୍ୟ ଦେଶ ଯେପରିକି ଇଟାଲୀ, ଫ୍ରାନ୍ସ, ଆମେରିକା, ୟୁକେ, କାନାଡା, ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍, ଜର୍ମାନୀ, ଫିନଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡ, ସ୍ପେନ୍, ବ୍ରାଜିଲ୍ ଇତ୍ୟାଦିରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସିଛନ୍ତି ।
