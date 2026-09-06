ସମ୍ବଲପୁରରେ ସାଇବର ଠକେଇ ଓ ବ୍ଲାକମେଲିଂ ଘଟଣାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ; ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରୁ ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅଜଣା ଲିଙ୍କ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ ନ କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଏସପି । ରିପୋର୍ଟ- ବାଦଶାହା ଜୁସ୍ମନ ରଣା
Published : September 6, 2026 at 8:18 PM IST
ସମ୍ବଲପୁର: ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଟିଥିବା ଦୁଇଟି ପୃଥକ ସାଇବର ଅପରାଧ ମାମଲାରେ ସାଇବର ପୋଲିସକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଛି । ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରୁ ଦୁଇଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ସମ୍ବଲପୁର ଏସପି ମୁକେଶ କୁମାର ଭାମୁ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏସପି ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରଥମ ଘଟଣାରେ ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ଫେସବୁକ୍ ବିଜ୍ଞାପନ ଏବଂ ଫିସିଂ ଲିଙ୍କ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସାଇବର ଠକେଇର ଶିକାର ହୋଇ ପାଖାପାଖି ୭ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହରାଇଥିଲେ ।
ଅଭିଯୋଗ ମିଳିବା ପରେ ସମ୍ବଲପୁର ସାଇବର ଥାନାରେ କେସ ନମ୍ବର 24/2026 ରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ସାଇବର ଟିମ୍ ତୁରନ୍ତ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରୁ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ବାଜପୁର ଥାନା ଚକରପୁର ଗ୍ରାମର ଅବ୍ବାସ ଅଲ୍ଲୀ(30)ଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି । ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ନଗଦ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜବତ କରାଯିବା ସହ ଅନ୍ୟ 5ଲକ୍ଷ 56 ହଜାରରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ହୋଲ୍ଡ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଶତପ୍ରତିଶତ ଅର୍ଥ ଉଦ୍ଧାର ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି । ଏହି ଠକେଇର ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ମାଲେସିଆରେ ରହି କାରବାର ଚଳାଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଏବଂ ତାକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛି ବୋଲି ଏସପି କହିଛନ୍ତି।
ଯଦି କେହି ଏପରି ଠକେଇ କିମ୍ବା ବ୍ଲାକମେଲିଂର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ଡରି ନଯାଇ ତୁରନ୍ତ ପୋଲିସ କିମ୍ବା 1930 ହେଲ୍ପଲାଇନରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ ଏସପି ମୁକେଶ ଭାମୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- Cyber Alert: ସାବଧାନ! ଫେସବୁକ୍-ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଆପ୍ ବିଜ୍ଞାପନ ଜରିଆରେ ଲୁଟୁଛନ୍ତି ସାଇବର ଅପରାଧୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର