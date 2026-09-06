ETV Bharat / state

ସମ୍ବଲପୁରରେ ସାଇବର ଠକେଇ ଓ ବ୍ଲାକମେଲିଂ ଘଟଣାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ; ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରୁ ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ

ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅଜଣା ଲିଙ୍କ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ ନ କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଏସପି । ରିପୋର୍ଟ- ବାଦଶାହା ଜୁସ୍ମନ ରଣା

cyber_cases_detected
ସମ୍ବଲପୁରରେ ସାଇବର ଠକେଇ ଓ ବ୍ଲାକମେଲିଂ ଘଟଣାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 6, 2026 at 8:18 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ସମ୍ବଲପୁର: ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଟିଥିବା ଦୁଇଟି ପୃଥକ ସାଇବର ଅପରାଧ ମାମଲାରେ ସାଇବର ପୋଲିସକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଛି । ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରୁ ଦୁଇଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ସମ୍ବଲପୁର ଏସପି ମୁକେଶ କୁମାର ଭାମୁ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

ସମ୍ବଲପୁରରେ ସାଇବର ଠକେଇ ଓ ବ୍ଲାକମେଲିଂ ଘଟଣାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ (ETV Bharat Odisha)

ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏସପି ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରଥମ ଘଟଣାରେ ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ଫେସବୁକ୍ ବିଜ୍ଞାପନ ଏବଂ ଫିସିଂ ଲିଙ୍କ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସାଇବର ଠକେଇର ଶିକାର ହୋଇ ପାଖାପାଖି ୭ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହରାଇଥିଲେ ।

ଅଭିଯୋଗ ମିଳିବା ପରେ ସମ୍ବଲପୁର ସାଇବର ଥାନାରେ କେସ ନମ୍ବର 24/2026 ରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ସାଇବର ଟିମ୍ ତୁରନ୍ତ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରୁ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ବାଜପୁର ଥାନା ଚକରପୁର ଗ୍ରାମର ଅବ୍ବାସ ଅଲ୍ଲୀ(30)ଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି । ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ନଗଦ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜବତ କରାଯିବା ସହ ଅନ୍ୟ 5ଲକ୍ଷ 56 ହଜାରରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ହୋଲ୍ଡ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଶତପ୍ରତିଶତ ଅର୍ଥ ଉଦ୍ଧାର ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି । ଏହି ଠକେଇର ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ମାଲେସିଆରେ ରହି କାରବାର ଚଳାଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଏବଂ ତାକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛି ବୋଲି ଏସପି କହିଛନ୍ତି।

cyber_cases_detected
ସମ୍ବଲପୁରରେ ସାଇବର ଠକେଇ ଓ ବ୍ଲାକମେଲିଂ ଘଟଣାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ (ETV Bharat Odisha)
ଦ୍ୱିତୀୟ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ମାମଲାରେ ଜଣେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିବା ନାବାଳିକା ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ନାପଚାଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଲରେ ଫସାଇ କିଛିଟା ଆପତ୍ତିଜନକ ଫଟୋ ଓ ଭିଡିଓ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିଲା । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରିବା ସହ ତାଙ୍କ ମା’ଙ୍କ ନିକଟକୁ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭିଡିଓ ପଠାଇ ଧମକ ଦେଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାରେ ସାଇବରଥାନାରେ କେସ ନମ୍ବର 30 /2026 ରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭକରିଥିଲା । ତଦନ୍ତ ପୂର୍ବକ ସାଇବର ଟିମ୍ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ହରିଦ୍ୱାର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କାନଖଲ ଗ୍ରାମରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଆୟୁଷ ସାଇନି(25)ଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଏସପି ଜନସାଧାରଣ ଓ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ ରହିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅଚିହ୍ନା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ନ ରଖିବା, ଅଜଣା ଲିଙ୍କ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ ନ କରିବା ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ଅନଲାଇନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଯଦି କେହି ଏପରି ଠକେଇ କିମ୍ବା ବ୍ଲାକମେଲିଂର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ଡରି ନଯାଇ ତୁରନ୍ତ ପୋଲିସ କିମ୍ବା 1930 ହେଲ୍ପଲାଇନରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ ଏସପି ମୁକେଶ ଭାମୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ।



ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- Cyber Alert: ସାବଧାନ! ଫେସବୁକ୍-ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଆପ୍ ବିଜ୍ଞାପନ ଜରିଆରେ ଲୁଟୁଛନ୍ତି ସାଇବର ଅପରାଧୀ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର

TAGGED:

SAMBALPUR CYBER SP
ସମ୍ବଲପୁର ସାଇବର ମାମଲା
ସମ୍ବଲପୁର ଏସପି ମୁକେଶ ଭାମୁ
SAMBALPUR CYBER FRAUD
CYBER CASE DETECTED

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.