ସରକାରୀ ଚାକିରୀ ଆଶା ସାଜିଲା କାଳ; 41 ଥରରେ ଠକିନେଲେ 26 ଲକ୍ଷ, ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ
ଠକୋଇର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ପଦ୍ମିନୀଙ୍କ ପରିବାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ବସ୍ୱ ହରାଇ ଦାଣ୍ଡର ଭିକାରି ସ୍ଥିତିରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ- ବାଦଶାହା ଜୁସ୍ମନ ରଣା
Published : October 26, 2026 at 6:04 PM IST
ସମ୍ବଲପୁର: ସରକାରୀ ଚାକିରୀର ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଠକି ନେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ସମ୍ବଲପୁର ସହରର ଧନୁପାଲି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜେଲଛକ ନିକଟସ୍ତ ଭିଜଲାନ୍ସ କଲୋନିରେ ରହୁଥିବା ପଦ୍ମିନୀ ଭୋଇଙ୍କ ପରିବାର ଏହି ପ୍ରତାରଣାର ଶିକାର ହୋଇ ସର୍ବସ୍ବ ହରାଇଥିବା ଧନୁପାଲି ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଅଭିଯୋଗ ପାଇବା ପରେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । କୋର୍ଟରେ ଚିକିରୀ କରାଇଦେବା କଥା କହି 41 ଥରରେ 26 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଠକେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ।
ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଗତ ୨୦୨୫ ମେ' ୧୯ ତାରିଖରେ ସମ୍ବଲପୁର ଧନୁପାଲି ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଦେବାଶିଷ ବାଗ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଥମେ ପଦ୍ମିନୀଙ୍କଠାରୁ ନଗଦ ୬ ହଜାର ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲେ । ଏହାପରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ୧୦ ହଜାର, ୫ ହଜାର, ୧୫ ହଜାର ଏବଂ ୧୨ ହଜାର କରି ୨୦୨୫ ନଭେମ୍ବର ମାସ ମଧ୍ୟରେ ମୋଟ ୪୧ ଥରରେ ୨୬ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଠକି ନେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । କେବଳ ପଦ୍ମିନୀ ନୁହଁନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ପ୍ରତିମା ସାଲିମା ମଧ୍ୟ ଏହି ଠକେଇରେ ପଡ଼ି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହରାଇଛନ୍ତି । ଏହି ସମସ୍ତ ପଇସାର ଟିକିନିକି ହିସାବ ଖାତା ଏବଂ ଭିଡିଓ ପ୍ରମାଣ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପାଖରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଥିବା ସେ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି l
ପଦ୍ମିନୀଙ୍କ ଏକମାତ୍ର ପୁଅ ବିକାଶ ଭୋଇଙ୍କୁ କୋର୍ଟରେ ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର ଚାକିରୀ କରାଇଦେବା ନାଁରେ ଏହି ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଅର୍ଥ ଠକାଯାଇଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଗୋଟେପଟେ ପୁଅର ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧକାର ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ପଦ୍ମିନୀଙ୍କ ସ୍ବାମୀ କର୍କଟ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଅଛନ୍ତି । ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ, ଶେଷରେ ନିଜ ଘର ମଧ୍ୟ ହରାଇ ଏବେ ଏକ ଭଡ଼ାଘରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
ପୁଅ ଓ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଚାକିରି ନ ମିଳିବାରୁ ପଦ୍ମିନୀ ନିଜ ଟଙ୍କା ଫେରାଇବାକୁ ବାରମ୍ବାର ଦାବି କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦେବାଶିଷ ଟଙ୍କା ନ ଫେରାଇ ଓଲଟା ଧମକଚମକ ଦେଇଥିଲେ । ଶେଷରେ କୌଣସି ଉପାୟ ନ ପାଇ ପଦ୍ମିନୀ ରବିବାର ରାତିରେ ଧନୁପାଲି ଥାନାରେ ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି । ଏନେଇ ଧନୁପାଲି ଥାନାରେ 355/2026 ରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି ବୋଲି ଅତିରିକ୍ତ ଏସପି ଅଜୟ ମିଶ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ପଦ୍ମିନୀ ଭୋଇଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଭୋଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ପୁଅକୁ କୋର୍ଟରେ ସରକାରୀ ଚାକିରୀ କରେଇ ଦେବା ନାଁରେ ଦେବାଶିଷ ବାଗ ପ୍ରାୟ 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ରମରେ ନେଇ ଯାଇଛି । ତେବେ ଚାକିରୀ ନମିଳିବାରୁ ଆମେ ତାକୁ ଆମ ଟଙ୍କା ଫେରେଇ ବାକୁ କହିବାରୁ ସେ ଓଲଟା ଆମ ସହିତ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିଥିଲା, ତେଣୁ ଆମେ ପୋଲିସ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛୁ ।
ଅନ୍ୟପଟେ ଦେବାଶିଷ ବାଗର ଭେଣେଇ କୁହାଯାଉଥିବା ଦୀପକ ପଣ୍ଡା ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଗତକାଲି ଧନୁପାଲି ପୋଲିସ ଡକାଇ ପଚରା ଉଚରା କରିବାରୁ ଦୀପକ ଏହି ଘଟଣାରେ ନିଜେ କିଛି ଜାଣି ନଥିବା କହିଛନ୍ତି ।
ତେବେ ସମ୍ବଲପୁର ଅତିରିକ୍ତ ଏସପି ଅଜୟ କୁମାର ମିଶ୍ର ଏହି ଘଟଣାରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି କହିଛନ୍ତି, "ପୋଲିସ ଧନୁପାଲି ଥାନାରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ।"
ତେବେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦେବାଶିଷ ବାଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେରାର ଅଛନ୍ତି । ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କୁ ଚାକିରି ଆଶାରେ ଠକୁଥିବା ଏହି ଠକେଇର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ଏବଂ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହୋଇଛି ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ମ୍ୟୁଲ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଠକେଇ: ସୋରରୁ ଗିରଫ ହେଲେ ତାମିଲନାଡୁ ବ୍ୟକ୍ତି, ଚୀନ ଯାଏ ଲମ୍ବିଛି ଚେର
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର