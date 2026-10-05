ସମ୍ବଲପୁରରେ ଝିଅଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସର କାରଣ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଓ ବିତର୍କ; ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ CDMPHO
ଲିଙ୍ଗ ନିରୂପଣ ରୋକିବା ସହ ସାମାଜିକ ମାନସିକତା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉପରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଗୁରୁତ୍ୱ। ଗୁପ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ ୨୫ ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରସ୍କାର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ସ୍ପେଶାଲ୍ ରିପୋର୍ଟ - ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ ରଣା
Published : October 5, 2026 at 8:48 PM IST
ସମ୍ବଲପୁର: ଥରେ ଏକ ବିବାହ ନିମନ୍ତ୍ରଣପତ୍ର ଛପା ଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁଥିରେ ଲେଖାଥିଲା; ‘ମଙ୍ଗଳୁ’ଙ୍କ ସହିତ ‘ଅନନ୍ତ, ସୁବାଷ ଓ ଗାନ୍ଧୀ’। ଅର୍ଥାତ୍ ଜଣେ କନ୍ୟା ଓ ତିନିଜଣ ବର। ଏହା ଏକ ବାସ୍ତବ ବିବାହ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ନୁହେଁ, ବରଂ କନ୍ୟା ଭ୍ରୂଣହତ୍ୟାର ଭୟାବହ ପରିଣାମକୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଏକ ସଚେତନତାମୂଳକ ହାସ୍ୟ କଥା ଭାବେ ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଏ।
ଏହି ଉଦାହରଣ ଦେଇ ସମ୍ବଲପୁରର CDMPHO ଡାକ୍ତର ନୀଳମାଧବ ଶତପଥୀ କହିଛନ୍ତି, ଯଦି କନ୍ୟା ଭ୍ରୂଣହତ୍ୟା ଭଳି ଅପରାଧକୁ ରୋକା ନଯାଏ, ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଲିଙ୍ଗଗତ ଅସନ୍ତୁଳନ ଏତେ ଗୁରୁତର ହୋଇପାରେ ଯେ ଜଣେ ଝିଅ ପାଇଁ ଏକାଧିକ ବର ଥିବା ଭଳି ଅସ୍ୱାଭାବିକ ପରିସ୍ଥିତିର କଳ୍ପନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ଏବେ ଆସିବା ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ... ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଶିଶୁକନ୍ୟାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସକୁ ନେଇ ଏବେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି। ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା ଓ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାର ନିକଟତମ ତଥ୍ୟ ଏକ ଅସମତୁଳିତ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛି।
- ୧୦୦୦ ପୁଅରେ ୯୬୬ ଜଣ ଝିଅ
ଏନ୍ଏଫ୍ଏଚ୍ଏସ୍-୨୦୨୦ (NFHS-2020) ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ୧୦୦୦ ଶିଶୁପୁତ୍ର ପ୍ରତି ଶିଶୁକନ୍ୟାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୧୦୬୧ ଥିଲା। ଏହା ସେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଉତ୍ସାହଜନକ ଚିତ୍ର ଭାବେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିକଟରେ, ଗତ ଏପ୍ରିଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଗୃହୀତ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ଜିଲ୍ଲାର ୦ରୁ ୫ ବର୍ଷ ବୟସର ମୋଟ ୫୧,୦୨୪ ଶିଶୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୨୫,୯୫୭ ଜଣ ପୁଅ ଓ ୨୫,୦୬୭ ଜଣ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି।
ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତି ୧୦୦୦ ଶିଶୁପୁତ୍ରରେ ଶିଶୁକନ୍ୟାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୯୬୬କୁ ଖସିଆସିଛି।
କେବଳ ୦ରୁ ୫ ବର୍ଷ ବୟସ ନୁହେଁ, ୦ରୁ ୬ ମାସ ବୟସର ଶିଶୁଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ତାରତମ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହି ବୟସ ବର୍ଗରେ ମୋଟ ୪,୮୨୫ ଶିଶୁ ଥିବା ବେଳେ ସେଥିରୁ ୨,୪ ୫୫ ଜଣ ପୁଅ ଓ ୨,୩୭୦ ଜଣ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି।
- ବ୍ଲକ୍ ୱାରୀ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତାଜନକ
ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକ୍ ଓ ସହରାଞ୍ଚଳର ତଥ୍ୟକୁ ଦେଖିଲେ ଶିଶୁପୁତ୍ର ଓ ଶିଶୁକନ୍ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ତାରତମ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି।
- ଧନକଉଡ଼ା ବ୍ଲକ୍ରେ ପୁଅଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଝିଅ ୨୬୬ ଜଣ କମ୍
- ନାକ୍ସିଦେଉଲରେ ଝିଅ ୨୨୪ ଜଣ କମ୍
- ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଝିଅ ୧୩୫ ଜଣ କମ୍
- ମାନେଶ୍ୱରରେ ଝିଅ ୧୦୧ ଜଣ କମ୍
- କୁଚିଣ୍ଡାରେ ଝିଅ ୮୩ ଜଣ କମ୍
- ବାମରାରେ ଝିଅ ୭୭ ଜଣ କମ୍
- ଯୁଯୁମୁରାରେ ଝିଅ ୪୪ ଜଣ କମ୍
- ରେଢ଼ାଖୋଲରେ ଝିଅ ୨୪ ଜଣ କମ୍
ତଥ୍ୟରେ କେବଳ ଜମନକିରା ବ୍ଲକ୍ରେ ପୁଅ ଓ ଝିଅଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ ସମତୁଲ ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ, ଉପଲବ୍ଧ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ରେଙ୍ଗାଲି ବ୍ଲକ୍ ତଥ୍ୟରେ ଏକ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଭାବେ ଦେଖାଯାଉଛି।
- କାରଣ କ'ଣ ? ଲିଙ୍ଗ ନିରୂପଣ, ନା ପରିବାର ନିୟୋଜନ ?
ଶିଶୁକନ୍ୟାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପଛରେ ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ଓ ଜନସାଂଖ୍ୟିକ କାରଣ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ବେଆଇନ ଲିଙ୍ଗ ନିରୂପଣ ଓ କନ୍ୟା ଭ୍ରୂଣହତ୍ୟା ନେଇ ସନ୍ଦେହ ରହିଥିବା ବେଳେ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏହାର ପ୍ରମାଣ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ମିଳିନଥିବା କୁହାଯାଇଛି।
ଏହା ସହିତ ଆଉ ଏକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ହେଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ ପରିବାର ‘ସିଙ୍ଗଲ୍ ଚାଇଲ୍ଡ’ ବା ଏକକ ସନ୍ତାନ ପରିବାରକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନ ପୁଅ ହେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସନ୍ତାନ ନେବାର ଆଗ୍ରହ କମୁଛି। ଏହା ମଧ୍ୟ ମୋଟ ଶିଶୁକନ୍ୟାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମିବାର ଏକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବ୍ୟାବହାରିକ କାରଣ ବୋଲି ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ଶାଖା ପକ୍ଷରୁ ଦର୍ଶାଯାଇଛି।
ସମ୍ବଲପୁରର ଲୋକାଲ କମ୍ପ୍ଲେନ କମିଟି(LCC)ର ସଦସ୍ୟା ପୁଷ୍ପାରାଣୀ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ମତରେ, ସମାଜରେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଝିଅଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ନାଗରିକ ଭାବେ ଦେଖିବାର ମାନସିକତା ରହିଆସିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଝିଅଙ୍କୁ ପରିବାର ଉପରେ ଏକ ଆର୍ଥିକ ବୋଝ ବୋଲି ଭାବାଯାଉଥିଲା।
ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଆଜି ଶିକ୍ଷିତ ପରିବାରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ‘ପ୍ଲାନ୍ଡ୍ ଫ୍ୟାମିଲି’ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। ଫଳରେ ପରିବାରରେ ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନ ପୁଅ ହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସନ୍ତାନ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନେକେ ଅନୁଭବ କରୁନାହାନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ, ଝିଅଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପରିବାରଗୁଡ଼ିକରେ ଚିନ୍ତା ରହୁଛି। ପରିବାର ଓ ପରିବାର ବାହାରେ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନାର ଘଟଣା ଝିଅଙ୍କୁ ନେଇ ଅସୁରକ୍ଷାବୋଧ ବଢ଼ାଉଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
ତାଙ୍କ ମତରେ, ଗର୍ଭସ୍ଥ ଶିଶୁ ସୁସ୍ଥ କିମ୍ବା କୌଣସି ଜନ୍ମଗତ ସମସ୍ୟାରେ ଅଛି କି ନାହିଁ, ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆଧୁନିକ ଚିକିତ୍ସା ଉପକରଣର ବିକାଶ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହାର ଦୁରୁପଯୋଗ ନେଇ ଚିନ୍ତା ରହିଛି।
- ଲିଙ୍ଗ ନିରୂପଣ ରୋକିବାକୁ ଆଇନ ଓ ନଜର
ପ୍ରି-ନାଟାଲ୍ ଡାଏଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ ଟେକ୍ନିକ୍ସ (PNDT) ଆଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ଗର୍ଭସ୍ଥ ଶିଶୁର ଲିଙ୍ଗ ନିରୂପଣ ଓ ତାହାର ଦୁରୁପଯୋଗକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଉଛି। ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ, PNDT Act 1994ରେ ପ୍ରଣୀତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ 2003ରେ ସଂଶୋଧନ ପରେ ଏହା PCPNDT Act ଭାବେ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଛି।
ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ ଡ଼ ବସନ୍ତ କୁମାର ଦାସ କହିଛନ୍ତି, କନ୍ୟା ଭ୍ରୂଣହତ୍ୟା ଏକ ଗୁରୁତର ଅପରାଧ। ଏଭଳି ଅପରାଧ ଘଟିଲେ ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପରିତାପର ବିଷୟ, କାରଣ ଏଥିରେ ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ଜଡ଼ିତ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଭୂମିକା ଥିବାର ଆଶଙ୍କା ରହେ।
୨୦୦୦ରୁ ୨୦୦୩ ମସିହା ମଧ୍ୟରେ ନିଜ ଗବେଷଣା ସମୟର ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ମନେ ପକାଇ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେତେବେଳେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଝିଅଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କମ୍ ଥିଲା। ତେବେ ଜନସଂଖ୍ୟା ଅନୁପାତରେ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ଝିଅଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ପୁଅଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ରହୁଥିଲା।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଝିଅଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଉଥିବା ନେଇ ସେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ଶିକ୍ଷାର ଅଗ୍ରଗତି ସହିତ ସାମାଜିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧରେ ଅବକ୍ଷୟ ଘଟିଛି କି ନାହିଁ, ତାହା ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଝିଅଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାକୁ ମଧ୍ୟ ସମାଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
- ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ବି ଏକ କାରଣ
କନ୍ୟା ସନ୍ତାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମିବା ପଛରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ କାରଣ ଦାୟୀ ବୋଲି କହିବା ସହଜ ନୁହେଁ। ସାମାଜିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ମାନସିକତା ମଧ୍ୟ ଏହାର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଦିଗ। ‘ବଂଶ ରକ୍ଷା’ ପାଇଁ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଆଗ୍ରହ, ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଓ ପାରମ୍ପରିକ ଧାରଣା, ଝିଅକୁ ବିବାହ ଓ ଯୌତୁକ ସହ ଜଡ଼ିତ ଆର୍ଥିକ ବୋଝ ଭାବିବା। ଏସବୁ ମାନସିକତା ଏବେ ମଧ୍ୟ ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି।
- ସମ୍ବଲପୁରରେ ଭ୍ରୂଣ ଲିଙ୍ଗ ନିରୂପଣ ନେଇ କ'ଣ କହିଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ?
ସମ୍ବଲପୁର CDMPHO ଡାକ୍ତର ନୀଳମାଧବ ଶତପଥୀ କହିଛନ୍ତି, ସମାଜରେ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ଦରକାର ନାହିଁ ବୋଲି ଯେଉଁ ମାନସିକତା ଦେଖାଯାଉଛି, ତାହା ଚିନ୍ତାଜନକ। କେତେକ ସ୍ଥାନରେ କନ୍ୟା ଭ୍ରୂଣହତ୍ୟା ହେଉଥିବା ନେଇ ସାଧାରଣ ଭାବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟୁଥିବାର କୌଣସି ସୂଚନା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପାଖରେ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି।
ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ସମ୍ବଲପୁରରେ ପ୍ରତି ୧୦୦୦ ପୁଅରେ ୯୪୭ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହା ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ହାର ତୁଳନାରେ ଭଲ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଅଲଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ କ୍ଲିନିକ୍ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ନୋଡାଲ୍ ଅଫିସର ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବାହାର ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯାଇ ଲିଙ୍ଗ ନିରୂପଣ କରାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ରଖାଯାଉଛି।
ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ପଞ୍ଜୀକରଣ କରାଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ କାଉନ୍ସେଲିଂ କରାଯାଉଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ଲିଙ୍ଗ ନିରୂପଣ କିମ୍ବା କନ୍ୟା ଭ୍ରୂଣହତ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରିଚୟ ଗୋପନ ରଖି ୨୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରସ୍କାର ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ୯୪୩୯୯୮୬୦୦୧ ନମ୍ବର ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।
- ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ନଜରରେ ଅଲଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ କ୍ଲିନିକ୍
ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ବଳିରାମ ବୋନ୍ଦର କହିଛନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲାରେ ଲିଙ୍ଗ ନିରୂପଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ମେସିନ୍ର ରିନ୍ୟୁଆଲ୍ କିମ୍ବା ନୂତନ ମେସିନ୍ ଆଣିବା ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି।
ଏନେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗକୁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିବା ସହ ଗୁପ୍ତ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଛି। କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ବେଆଇନ ଲିଙ୍ଗ ନିରୂପଣ କିମ୍ବା କନ୍ୟା ଭ୍ରୂଣହତ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ମିଳିଲେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି।
- ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ଥିତି କେମିତି ?
୨୦୧୧ ଜନଗଣନା ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଓଡ଼ିଶାର ସାମଗ୍ରିକ ଲିଙ୍ଗାନୁପାତ ଜାତୀୟ ହାରଠାରୁ ଭଲ। ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତି ୧,୦୦୦ ପୁରୁଷରେ ୯୭୯ ମହିଳା ଥିବା ବେଳେ ଜାତୀୟ ହାର ୯୪୦ ଥିଲା। ଗ୍ରାମୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରତି ୧,୦୦୦ ପୁରୁଷରେ ୯୮୯ ମହିଳା ଥିବା ବେଳେ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ୯୩୨। ରୋଜଗାର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସେବା ପାଇଁ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସହରମୁଖୀ ପ୍ରବାସ ଏହି ପାର୍ଥକ୍ୟର ଏକ କାରଣ ବୋଲି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଏ।
ରାଜ୍ୟରେ ୦ରୁ ୬ ବର୍ଷ ବୟସର ଶିଶୁ ଲିଙ୍ଗାନୁପାତ ୯୪୧ ରହିଥିଲା। ସାମାଜିକ ଗଠନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ସମାଜରେ ଚିତ୍ର ତୁଳନାମୂଳକ ଭାବେ ଉତ୍ସାହଜନକ। ପ୍ରତି ୧,୦୦୦ ପୁରୁଷରେ ୧,୦୨୯ ମହିଳା ଥିବା ବେଳେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ବର୍ଗରେ ଏହି ଅନୁପାତ ୯୮୭।
- ଝିଅଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମିବା କେବଳ ଏକ ସଂଖ୍ୟା ନୁହେଁ
ସମ୍ବଲପୁରରେ ୧୦୦୦ ପୁଅରେ ୯୬୬ ଝିଅ। ଏହି ସଂଖ୍ୟା କେବଳ ଏକ ଜନସାଂଖ୍ୟିକ ଆଙ୍କଡ଼ା ନୁହେଁ। ଏହା ସମାଜର ମାନସିକତା, ପରିବାର ନିୟୋଜନ, ଝିଅଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା, ଆର୍ଥିକ ଚିନ୍ତା, ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ପ୍ରତି ପାରମ୍ପରିକ ଆଗ୍ରହ ଏବଂ ବେଆଇନ ଲିଙ୍ଗ ନିରୂପଣ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଏକାସାଙ୍ଗରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣୁଛି।
ଆଜିର ଝିଅ କ୍ରୀଡ଼ାଠାରୁ କୃଷି, ଗୋପାଳନଠାରୁ ପ୍ରଶାସନ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜ ସାମର୍ଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ କରୁଛନ୍ତି। ପରିବାରରେ ବାପା-ମା'ଙ୍କ ସେବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବାରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଭୂମିକା ପ୍ରଶଂସନୀୟ।
ତେଣୁ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି; ଯେତେବେଳେ ଝିଅମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ କିମ୍ବା ଜନ୍ମ ପରେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବିମୁଖତା କାହିଁକି ?
ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କେବଳ ପ୍ରଶାସନ ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ସମାଜକୁ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଇନର ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରୟୋଗ ସହିତ ପରିବାରର ମାନସିକତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଝିଅଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା, ଶିକ୍ଷା, ଆର୍ଥିକ ସଶକ୍ତୀକରଣ ଓ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ପ୍ରତି ସମାନ ଅଧିକାରର ଧାରଣାକୁ ମଜବୁତ କରିବା ହିଁ ଏହି ଲିଙ୍ଗଗତ ଅସନ୍ତୁଳନର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସମାଧାନ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ମତ ରଖିଛନ୍ତି।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... ସିଏଜି ରିପୋର୍ଟରେ ଖୁଲାସା: ଟିକସ ଛାଡ଼ ସତ୍ତ୍ୱେ ୬୫୩ ଇଭି ମାଲିକଙ୍କଠୁ ୭୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ, ତ୍ରୁଟିର ଯାଞ୍ଚ୍ ହେବ କହିଲେ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ,ସମ୍ବଲପୁର