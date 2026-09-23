ଚାରମାଲ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୁବତୀଙ୍କ ସହ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗ, 3 ଗିରଫ୍
ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଡାକ୍ତରୀ ମାଇନା ଓ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି । 3 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଆସନ୍ତାକାଲି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଅତିରିକ୍ତ ଏସପି ଅଜୟ ମିଶ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।ରିପୋର୍ଟ: ବାଦଶାହା ଜୁସ୍ମନ ରଣା
Published : September 23, 2026 at 11:15 PM IST
Sambalpur Gang Rape Case, ସମ୍ବଲପୁର: ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଚାରମାଲ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ଯୁବତୀ ଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଅଭିଯୋଗ ପରେ ପୋଲିସ ତ୍ୱରିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ 3 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି । ଏହାସହ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଡାକ୍ତରୀ ମାଇନା ଓ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି । 3 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଆସନ୍ତାକାଲି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଅତିରିକ୍ତ ଏସପି ଅଜୟ ମିଶ୍ର ପ୍ରେସ ବିବୃତିରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଏନେଇ ସମ୍ବଲପୁର ଅତିରିକ୍ତ ଏସପି ଅଜୟ କୁମାର ମିଶ୍ର ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆଜି ଚାରମାଲ ଥାନା ରେ ଜଣେ ସବାଳିକା ଯୁବତୀ ଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରାଯାଇଥିବା ର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି l ଏନେଇ ଚାରମାଲ ଥାନା ରେ କେସ ନମ୍ବର 163/26 ରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜ୍ଜୁ ହୋଇଛି l ଏହି ମାମଲା ରେ 3 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି l ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଅଫିସର ଘଟଣା ସ୍ଥଳ ପରିଦର୍ଶନ କରି ତଦନ୍ତ କରିଛନ୍ତି l ପୀଡିତା ଙ୍କ ଡାକ୍ତରୀ ମଇନା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି l ତେବେ ଆସନ୍ତା କାଲି ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଡାକ୍ତରୀ ମାଇନା କରାଯିବ l ତେବେ ଏହି ଘଟଣା ର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି l ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାନେ ରେଢ଼ାଖୋଲ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଅଟନ୍ତି l
ତେବେ ତଦନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ ସରି ନଥିବା ରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଙ୍କ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରା ଯାଇ ନାହିଁ l
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପିଇଓ କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର ବେହେରା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ଗୋଚର ଜମି ଲିଜ୍ ପାଇଁ ଆଦିବାସୀ ପରିବାର ଓ ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ବିବାଦ, ଜମିପଟ୍ଟା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦାବି
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ସମ୍ବଲପୁରରୁ ବାରଣାସୀ-ଅଯୋଧ୍ୟା ବାହାରିଲା ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ଟ୍ରେନ୍, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଲେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର