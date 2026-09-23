ETV Bharat / state

ଚାରମାଲ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୁବତୀଙ୍କ ସହ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗ, 3 ଗିରଫ୍

ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଡାକ୍ତରୀ ମାଇନା ଓ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି । 3 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଆସନ୍ତାକାଲି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଅତିରିକ୍ତ ଏସପି ଅଜୟ ମିଶ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।ରିପୋର୍ଟ: ବାଦଶାହା ଜୁସ୍ମନ ରଣା

Sambalpur Charamal gang rape allegation 3 arrested
ଚାରମାଲ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୁବତୀଙ୍କ ସହ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗ, 3 ଗିରଫ୍ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 23, 2026 at 11:15 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Sambalpur Gang Rape Case, ସମ୍ବଲପୁର: ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଚାରମାଲ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ଯୁବତୀ ଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଅଭିଯୋଗ ପରେ ପୋଲିସ ତ୍ୱରିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ 3 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି । ଏହାସହ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଡାକ୍ତରୀ ମାଇନା ଓ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି । 3 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଆସନ୍ତାକାଲି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଅତିରିକ୍ତ ଏସପି ଅଜୟ ମିଶ୍ର ପ୍ରେସ ବିବୃତିରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଏନେଇ ସମ୍ବଲପୁର ଅତିରିକ୍ତ ଏସପି ଅଜୟ କୁମାର ମିଶ୍ର ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆଜି ଚାରମାଲ ଥାନା ରେ ଜଣେ ସବାଳିକା ଯୁବତୀ ଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରାଯାଇଥିବା ର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି l ଏନେଇ ଚାରମାଲ ଥାନା ରେ କେସ ନମ୍ବର 163/26 ରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜ୍ଜୁ ହୋଇଛି l ଏହି ମାମଲା ରେ 3 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି l ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଅଫିସର ଘଟଣା ସ୍ଥଳ ପରିଦର୍ଶନ କରି ତଦନ୍ତ କରିଛନ୍ତି l ପୀଡିତା ଙ୍କ ଡାକ୍ତରୀ ମଇନା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି l ତେବେ ଆସନ୍ତା କାଲି ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଡାକ୍ତରୀ ମାଇନା କରାଯିବ l ତେବେ ଏହି ଘଟଣା ର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି l ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାନେ ରେଢ଼ାଖୋଲ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଅଟନ୍ତି l

ତେବେ ତଦନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ ସରି ନଥିବା ରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଙ୍କ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରା ଯାଇ ନାହିଁ l

TAGGED:

ସମ୍ବଲପୁର ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ
SAMBALPUR GANG RAPE CASE
SAMBALPUR RAPE THREE ARRESTED
ଚାରମାଲ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲା
SAMBALPUR CRIME NEWS

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.