ETV Bharat / state

ସମ୍ବଲପୁରରେ ବିଜେଡିର ଆନ୍ଦୋଳନ, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଇସ୍ତଫା ଦାବି

କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରି ସମ୍ବଲପୁରରେ ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବିଶାଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସହ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ: ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ ରଣା

Sambalpur BJD Protest Demands Union Education Minister Dharmendra Pradhan Resignation
ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଇସ୍ତଫା ଦାବିରେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ବିଜେଡିର ଆନ୍ଦୋଳନ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 24, 2026 at 11:03 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

BJD Protest ସମ୍ବଲପୁର: ନିଜ ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାଂସଦ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ବିରୋଧ । କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରି ସମ୍ବଲପୁରରେ ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବିଶାଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସହ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି । ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ସଭାପତି ଇଂ ରୋହିତ ପୂଜାରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଜେଡି କର୍ମୀମାନେ ପୋଷ୍ଟର ଓ ବ୍ୟାନର ଧରି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବିରୋଧୀ ନାରାବାଜି କରିବା ସହ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିଲେ ।



ପରେ ସେଠାରେ ଏକ ପ୍ରତିବାଦ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ପ୍ରତିବାଦ ସଭାରେ NEET ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍‌ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବିଜେଡି ନେତା ଓ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତାମାନେ କେନ୍ଦ୍ର ବିରୋଧୀ ନାରାବାଜି କରିବା ସହ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିଥିଲେ ।

ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଇସ୍ତଫା ଦାବିରେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ବିଜେଡିର ଆନ୍ଦୋଳନ (ETV Bharat)

ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି:

ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ଯୁବ ବିଜେଡି ନେତ୍ରୀ ଇପ୍ସିତା ସାହୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, NEET ପେପର ଲିକ୍‌ ପରେ ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଜୀବନ ହାରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିନଥିଲେ । ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ନାହିଁ । ସେ ଇସ୍ତଫା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ନାହାନ୍ତି ।

Sambalpur BJD Protest Demands Union Education Minister Dharmendra Pradhan Resignation
ସମ୍ବଲପୁରରେ ବିଜେଡିର ଆନ୍ଦୋଳନ (ETV Bharat)

ଇପ୍ସିତା ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରୁଛୁ । ବିଜେଡି ସବୁବେଳେ ଯୁବପିଢିଙ୍କ ଏହି ଲଢେଇରେ ଛିଡା ହୋଇଛି । କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ସମ୍ବଲପୁରବାସୀ ଭୋଟ ଦେଇ ସଂସଦକୁ ପଠେଇଥିଲେ । ଯୁବପିଢିଙ୍କ ଉପରେ ହେଉଥିବା ଏହିଭଳି ଲାଠିମାଡ଼ ଯୋଗୁ ଆମେ ଲଜ୍ଜିତ । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଓଡିଶା ମାଟିକୁ ଆସିବେ ତାଙ୍କର ବିରୋଧ କରାଯିବା ସହ କଳା ପତାକା ଦେଖାଯିବ । ଆମେ ଆମ ଦେଶର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛୁ ।"

Sambalpur BJD Protest Demands Union Education Minister Dharmendra Pradhan Resignation
ସମ୍ବଲପୁରରେ ବିଜେଡିର ଆନ୍ଦୋଳନ (ETV Bharat)

ଅନ୍ୟପଟେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ସଭାପତି ଇଂ ରୋହିତ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି, "ସମ୍ବଲପୁର ସାଂସଦ ତଥା ଦେଶର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ । ଆମ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ତେଣୁ ଆମେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛୁ । NEET ପେପର ଲିକ୍‌ ପାଇଁ 22 ଜଣ ପିଲା ଜୀବନ ହାରିଛନ୍ତି । ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ଯେତେବେଳେ ଯୁବପିଢ଼ି ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଭଣ୍ଡୁର କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଯେଉଁ ଭାବରେ ଲାଠି ମାଡ଼ କରିଛି ତାକୁ ଆମେ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ ।"

Sambalpur BJD Protest Demands Union Education Minister Dharmendra Pradhan Resignation
ସମ୍ବଲପୁରରେ ବିଜେଡିର ଆନ୍ଦୋଳନ (ETV Bharat)
ଜବାବ ରଖିଲେ ବିଜେପି ନେତା:

ଅନ୍ୟପଟେ ବିଜେଡିର ଆନ୍ଦୋଳନ ବିଷୟରେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡିର ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି ତଥା ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ଗିରିଶ ପଟେଲ କହିଛନ୍ତି "ନିଟ୍‌ ପେପର ଲିକ୍‌ ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିସାରିଛନ୍ତି । ଏହାପରେ ଆଉ ଥରେ NEET ପରୀକ୍ଷା ହୋଇସାରିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ କକ୍ରୋଜ ପାର୍ଟି ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛି, ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇ ରହିନାହିଁ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଦେଶ ବିରୋଧୀ ତତ୍ତ୍ୱମାନେ ପଶି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ହାଇଜାକ କରିନେଇଛନ୍ତି ।"

Sambalpur BJD Protest Demands Union Education Minister Dharmendra Pradhan Resignation
ସମ୍ବଲପୁରରେ ବିଜେଡିର ଆନ୍ଦୋଳନ (ETV Bharat)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

୧୯୯୭ରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ବିରୋଧରେ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ୨୯ ବର୍ଷ ପରେ NEET ପେପର ଲିକ୍‌କୁ ନେଇ ନିଜେ ପ୍ରତିବାଦର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ

ନିଟ୍ ପେପର ଲିକ୍ ମାମଲାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ ଘୋଷଣା; ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରାକ କୋର୍ଟରେ ହେବ ଶୁଣାଣି



ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର

TAGGED:

DHARMENDRA PRADHAN RESIGNATION
BJD DEMANDS DHARMENDRA RESIGNATION
ସମ୍ବଲପୁର ବିଜେଡି
ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଇସ୍ତଫା ଦାବି
SAMBALPUR BJD PROTEST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.