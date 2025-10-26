ETV Bharat / state

ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ସମ୍ବଲପୁରର ବିହାରୀ ଲୋକେ ଉତ୍ସାହିତ; ଶୁଣନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି ମତ

ଆସ୍ଥାର ମହାପର୍ବ ଛଟ୍ ସାଙ୍ଗକୁ ବିହାରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମହାପର୍ବ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ। ଏପରିସ୍ଥିତିରେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ବିହାରୀ ଲୋକେ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହିତ।

ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମହାପର୍ବ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ସମ୍ବଲପୁରର ବିହାରୀ ଲୋକେ ଉତ୍ସାହିତ
ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମହାପର୍ବ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ସମ୍ବଲପୁରର ବିହାରୀ ଲୋକେ ଉତ୍ସାହିତ (ETV BHARAT ODISHA)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 26, 2025 at 8:49 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ସମ୍ବଲପୁର: ବର୍ତ୍ତମାନ ବିହାରୀ ମାନଙ୍କର ଆସ୍ଥାର ମହାପର୍ବ ଛଟ୍ ପୂଜା ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମହାପର୍ବ ବିହାରରେ ଚାଲିଛି l ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ସମ୍ବଲପୁର ସହରରେ ବସବାସ କରୁଥିବା 10 ହଜାରରୁ ଅଧିକ ବିହାରୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକେ ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ନେଇ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି l ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଏଠାରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ସେମାନେ ବିହାରକୁ ନିଜର ମତଦାନ ପାଇଁ ଯିବେ ବୋଲି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ l ତେବେ ବିହାର ନିର୍ବାଚନରେ କିଏ ହେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ?, କିଏ ମାରିବ ବାଜି?, ଏନେଇ ଆମେ କିଛି ବିହାରୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକଙ୍କ ମତାମତ ନେଇଥିଲୁ l ଏଥିରୁ ବିହାର ନିର୍ବାଚନର ସ୍ଥିତି ଓ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ସେମାନେ ନିଜ ମତ ରଖିଥିଲେ l ଏଥିରୁ ଯାହା ଜଣା ପଡ଼ିଛି, ଏଥର ବି ବିକାଶ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ମୁଦ୍ଦା ବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିବ l

ବିଧାନସଭା ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ସମ୍ବଲପୁରର ବିହାରୀ ଲୋକେ ଉତ୍ସାହିତ; ଶୁଣନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି ମତ (ETV BHARAT ODISHA)

ସମ୍ବଲପୁରରେ ରହି ମାର୍କେଟିଂ ଚାକିରୀ କରୁଥିବା ବିହାର ଦରଭଙ୍ଗା ଜିଲ୍ଲା ଜାଲେ ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରର ବାସିନ୍ଦା ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ଝା। 2007ରୁ ଏଠାରେ ରହି ଜୀବୀକା ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି l ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନ ନେଇ ସେ କୁହନ୍ତି ଯେ,"ବିହାର ନିର୍ବାଚନରେ ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବ ଜାତିବାଦ, ମୁସଲିମ-ଯାଦବ ସମୀକରଣ, ଦୁର୍ନୀତି ଆଦି ଉପରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଜଡ଼ିତ ରହିଛି, ଏହା ବିହାରବାସୀଙ୍କୁ ଜଣାଅଛି l ଅନ୍ୟପଟେ ଜନ ସ୍ୱରାଜ ପାର୍ଟି ରହିଲେ ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର ଯାହାଙ୍କ ସବୁ ନିର୍ବାଚନି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯୁକ୍ତିସମ୍ବତ ଅଟେ, ତେବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତୀଶ କୁମାର ସେହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ବିଗତ 15 ବର୍ଷରୁ କାମ କରି ଆସୁଛନ୍ତି l 15 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ବିହାରରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି କିଛି ନଥିଲା l ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ପରେ ଲୋକେ ଘରୁ ବାହାରୁ ନଥିଲେ। ଦୁର୍ନୀତି, ଆତଙ୍କ, ଅପହରଣ ଆଦି ଅପରାଧ ହେଉଥିଲା l ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ଭଲ ଅଛି ଓ ଶାନ୍ତି ଅଛି l ଏହା ହେଉଛି ନୀତୀଶ କୁମାର ସରକାରର ବଡ଼ ଉପଲବ୍ଧି। ତେଣୁ ଏଥର ନୀତୀଶ କୁମାର ପୁଣି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି l" ଏହା ସହ ସଞ୍ଜୟ ଝା ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ,"ମୁଁ ମାନେ ମୋ ଭଳି 10ରୁ 25 ଲକ୍ଷ ଯୁବକ ଲାଲୁ ପ୍ରସାଦଙ୍କ ଶାସନକାଳରେ ବାଧ୍ୟବାଧକତାରେ ବିହାରରୁ ରୋଜଗାର ପାଇଁ ବାହାରକୁ ପଳାୟନ କରିଥିଲୁ l କାରଣ ଶିକ୍ଷଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଓ ମେରିଟ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜାତିବାଦ ମୁଦ୍ଦା ଯୋଗୁଁ ସାଧାରଣ ବର୍ଗର ଯୁବକଙ୍କ ଫର୍ମକୁ ଖାରଜ୍ କରିଦିଆ ଯାଉଥିଲା l ଆଉ ସେମାନେ ମୁସଲିମ-ଯାଦବ ସମୀକରଣ ଓ ଗୁଣ୍ଡାରାଜ ସମୀକରଣରେ ରାଜନୀତି କରୁଥିଲେ l ଏଥିପାଇଁ ଲୋକେ ନୀତୀଶ କୁମାରଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଆଣିଥିଲେ l"

ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମହାପର୍ବ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ସମ୍ବଲପୁରର ବିହାରୀ ଲୋକେ ଉତ୍ସାହିତ
ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମହାପର୍ବ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ସମ୍ବଲପୁରର ବିହାରୀ ଲୋକେ ଉତ୍ସାହିତ (ETV BHARAT ODISHA)
ଅନ୍ୟପଟେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ରହି ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ବିଜନେସ କରୁଥିବା ବିହାର ଛପ୍ରା ଜିଲ୍ଲା ତରେୟା ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରର ନୱଲ କିଶୋର ସିଂଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ,"ବର୍ତ୍ତମାନ ବିହାର ନିର୍ବାଚନରେ ବିକାଶ ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନୀ ମୁଦ୍ଦା ରହିଛି l ଏହାସହ ବେରୋଜଗାରୀ, ରୋଜଗାର ପାଇଁ ପଳାୟନ ମଧ୍ୟ ଏକ ମୁଦ୍ଦା ଅଟେ l ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ନୀତୀଶ କୁମାର ଗତ 15 ବର୍ଷରେ ଯେଉଁ ବିକାଶ କରିଛନ୍ତି ଓ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆଣିଛନ୍ତି, ତାହା ସବୁଠାରୁ ଚର୍ଚ୍ଚର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଟେ l ପୂର୍ବରୁ ଏଠାରେ ବିଜୁଳୀ, ରୋଡ୍ ସମସ୍ୟା ଥିବା ସହ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି କୌଣସି କାମର ନଥିଲା l ପୂର୍ବରୁ ଜାତି ସମୀକରଣ ଉପରେ ରାଜନୀତି ହେଉଥିଲା। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକେ ବିକାଶକୁ ପ୍ରସଙ୍ଗକରି ଭୋଟ୍ ଦେବେ l ପୂର୍ବରୁ ଜାତିକୁ ଆଧାରକରି ଚାକିରୀ ମିଳୁଥିଲା ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିରେ ସୁଧାର ଆସିଛି ଆଉ ମେରିଟରେ ଚାକିରୀ ମିଳୁଛି l ଏହି ନିର୍ବାଚନ 2ଟି ଧାରାରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଛି l ଗୋଟିଏ NDA ଗଠବନ୍ଧନ ଓ ଅନ୍ୟଟି ଇଣ୍ଡି ଗଠବନ୍ଧନ l ତେଣୁ ଲୋକେ NDAକୁ ନଚେତ ଇଣ୍ଡି ଗଠବନ୍ଧନକୁ ଭୋଟ୍ ଦେବେ l"



ସେହିପରି ସମ୍ବଲପୁରରେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ଛପ୍ରା ଜିଲ୍ଲା ତରେୟା ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସିଂ କୁହନ୍ତି ଯେ, "ଏଥର ନୀତୀଶ କୁମାର ପୁଣି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି l ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଛି, ଲୋକେ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇ ପାରୁଛନ୍ତି l ଲାଲୁ ଯାଦବଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ସଂଧ୍ୟା ହେଲା ପରେ ଘରୁ କେହି ବାହାରୁ ନଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଟେ l ଏହାସହ ନୀତୀଶ କୁମାର ସ୍କୁଲ, ଶିକ୍ଷା, ରାସ୍ତା ଘାଟ, ଜଳ ନଳ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଜନା ପରି ବହୁତ କାମ କରିଛନ୍ତି l ସେଥିପାଇଁ ଏଥର NDAର ଏକତରଫା ବିଜୟ ହେବ l ତେଣୁ NDA ଏଥର 160ରୁ 165 ସିଟ୍ ରେ ବିଜୟୀ ହୋଇ ପାରନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସିଂ l ଏହାସହ କରୋନା ସମୟରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଗୁଜୁରାଟ ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ନୀତୀଶ ସରକାର ବିହାର ଫେରେଇ ଆଣିବାରେ ବହୁତ କାମ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ନିର୍ବାଚନର," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସିଂ l

ସମ୍ବଲପୁରରେ ଆଇନଜୀବୀ ଭାବେ 1993ରୁ କାମ କରୁଥିବା ହୀରାଲାଲ ସିଂ ସେ କୁହନ୍ତି ଯେ, "ଲାଲୁ ଯାଦବଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ସାଧାରଣ ବର୍ଗ ବା ଉଚ୍ଚ ଜାତିର ବହୁ ଲୋକ ହଇରାଣ ହୋଇ ବିହାର ଛାଡ଼ିଥିଲେ l ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସମ୍ବଲପୁର ଆସିଥିଲି l ଲାଲୁ ଯାଦବଙ୍କ 15 ବର୍ଷର ଶାସନ କାଳରେ ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଦୟନୀୟ ଥିଲା l ରାସ୍ତା ଘାଟ, ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା l ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଉ ହେଉ ନିଜ ଘରେ ପଶି ଯାଉଥିଲେ ଲୋକେ l ମୋ ଘର ଔରଙ୍ଗବାଦ ଜିଲ୍ଲାର କୁଟୁମ୍ବା ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଛି l ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା 6 ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ 2ଟି କଂଗ୍ରେସ ଓ 4ଟି ସିଟ୍ ଆରଜେଡି ଅଧୀନରେ ଥିଲା, ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତି ଏମିତି ରହିଛି ଯେ, ସେଠାରେ 6ଟି ସିଟ୍ ରୁ 4ଟି ସିଟ୍ NDA ହାତକୁ ଯିବା ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ରହିଛି l ଅନ୍ୟପଟେ ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟ ନିଜର ବିଜୟୀ ହୋଇଥିବା କେତେକ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଥର ଟିକେଟ୍ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତଃକଳହ ଲାଗିରହିଛି l

ସମ୍ବଲପୁର ସହରର ସାକ୍ଷୀପଡ଼ାରେ ପରିବା ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ମହମ୍ମଦ ଏହସାନ ଯିଏ ବିହାରର ନୱାଦା ଜିଲ୍ଲାର ଅଟନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟ୍ ଦେବାକୁ ବିହାର ଯିବେ l ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ନୀତୀଶ କୁମାର ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି l ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓ ଆଇନ କାନୁନ ବ୍ୟବସ୍ଥା l ଏବେ କିଛି ଦଙ୍ଗା, ଝଗଡ଼ା ହେଉନାହିଁ, ଅନ୍ୟପଟେ ତେଜସ୍ୱୀ ଯୁବକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ନାହିଁ ସେ ରାଜ୍ୟ ଚଲେଇବା କଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏହସାନ l

ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମହାପର୍ବ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ସମ୍ବଲପୁରର ବିହାରୀ ଲୋକେ ଉତ୍ସାହିତ
ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମହାପର୍ବ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ସମ୍ବଲପୁରର ବିହାରୀ ଲୋକେ ଉତ୍ସାହିତ (ETV BHARAT ODISHA)
ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ରହୁଥିବା ବିହାରୀ ସାମ୍ପ୍ରଦାର ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଏଥର ବିକାଶ, ବେରୋଜଗାରୀ, ପଳାୟନ, ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେବ। ଆଉ ନୀତୀଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ଆଗୁଆ ଥିବାର ଜଣାପଡୁଛି lଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ତେଜସ୍ବୀଙ୍କ ବଡ ଘୋଷଣା; ସରକାରକୁ ଆସିଲେ ଦ୍ବିଗୁଣା ହେବ ପେନସନ, ମିଳିବ 50 ଲକ୍ଷ ବିମା

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବିହାର ନିର୍ବାଚନ: ତେଜସ୍ୱୀ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚେହେରା, ମୁକେଶ ଡେପୁଟି


ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର

TAGGED:

SAMBALPUR BIHARI REACTION
ସମ୍ବଲପୁର ବିହାରୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା
BIHAR ASSEMBLY ELECTION 2025
ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ 2025
SAMBALPUR BIHARI REACTION

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

OPINION: ଭାରତୀୟ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ କାହିଁକି ବଢୁଛି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ? ପ୍ରାଣଘାତକ ସାଜୁଛି କି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଭେଦଭାବ ?

'ରୂପା' ହେବ ଭବିଷ୍ୟତର ନୂଆ ସୁନା !; ଅଚାନକ କାହିଁକି ବଢ଼ୁଛି ଦର, ଜାଣନ୍ତୁ...

AI ROBOT CHEF: ଚାଇନିଜ୍‌ଠୁ ମେକ୍ସିକାନ୍‌, ଚୁଟ୍‌କିରେ ତିଆରି କରୁଛି ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ବାଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ

ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର ଜାତୀୟ ହାରଠୁ ଅଧିକ, କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ସରକାର ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.