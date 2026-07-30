ETV Bharat / state

ସମ୍ବଲପୁର ପୁଅ ଡ.ଶୁଭମ ସାହୁ ପାଇବେ 'ରିଚାର୍ଡ ଏମ୍. ବାସ୍ ଆୱାର୍ଡ-2026', ପାୱାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ କ୍ଷେତ୍ର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ମାନ ପାଇବାରେ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ

ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଭାବରେ ସମ୍ବଲପୁରର ଶୁଭମ ସାହୁ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସମ୍ମାନ 'ରିଚାର୍ଡ ଏମ୍. ବାସ୍ ଆଉଟଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ୟଙ୍ଗ ପାୱାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଆୱାର୍ଡ ପାଇବେ । ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ:ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ ରଣା

Odisha Scientist Dr. Subham Sahoo Becomes First Indian to Win Prestigious Richard M. Bass Award
ସମ୍ବଲପୁର ବାମରା ପୁଅ ଡ. ଶୁଭମ ସାହୁ ପାଇବେ 'ରିଚାର୍ଡ ଏମ୍. ବାସ୍ ଆୱାର୍ଡ-2026' (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 30, 2026 at 11:49 AM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

Scientist Dr Subham Sahoo ସମ୍ବଲପୁର: ଭାରତ ଓ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗର୍ବ ଆଣିଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁର ମାଟିର ପୁଅ ତଥା ବିଶିଷ୍ଟ ଯୁବ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଡ. ଶୁଭମ ସାହୁ । ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଭାବରେ ସେ ପାୱାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସମ୍ମାନ 'ରିଚାର୍ଡ ଏମ୍ ବାସ୍ ଆଉଟଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ୟଙ୍ଗ ପାୱାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଆୱାର୍ଡ 2026' ପାଇବା ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହି ସଫଳତା କେବଳ ସମ୍ବଲପୁର ପାଇଁ ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଓ ଦେଶ ପାଇଁ ଗର୍ବର ବିଷୟ ହୋଇଛି ।

୧୯୯୯ ମସିହାରୁ ଆମେରିକାର ଆଟଲାଣ୍ଟାର ଜର୍ଜିଆ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ପ୍ରଖ୍ୟାତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ରିଚାର୍ଡ ଏମ୍. ବାସଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଏହି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି । ପାୱାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ୩୫ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ଇଞ୍ଜିନିୟରମାନଙ୍କ ଅସାଧାରଣ ଅବଦାନ ପାଇଁ ଏହି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି ।

ସମ୍ବଲପୁର ବାମରା ପୁଅ ଡ. ଶୁଭମ ସାହୁ ପାଇବେ 'ରିଚାର୍ଡ ଏମ୍. ବାସ୍ ଆୱାର୍ଡ-2026' (ETV Bharat)

ଶୁଭମ ସାହୁଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା:

ସମ୍ବଲପୁର ବାମରାର ହାଉସିଙ୍ଗ ବୋର୍ଡ କଲୋନୀରେ ରହୁଥିବା ନବଘନ ସାହୁ ଏବଂ ମୀନାକ୍ଷୀ ସାହୁଙ୍କ ପୁଅ ଡକ୍ଟର ଶୁଭମ ସାହୁ ସମ୍ବଲପୁରର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ତାଙ୍କର ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତ କରିଥିଲେ । କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ-1ରୁ ମାଟ୍ରିକ୍ ପାସ କଲା ପରେ ସେହିଠାରେ 2010ରେ +2 ବିଜ୍ଞାନରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ । ଏହା ପରେ ସେ ବୁର୍ଲା ସ୍ଥିତ VSSUTରୁ 2014 ମସିହାରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସରେ ବି.ଟେକ୍ ହାସଲ କରିଥିଲେ । ଏହା ପରେ ତାଙ୍କୁ Infosysରେ ଚାକିରି ମିଳିଥିଲା, ମାତ୍ର ସେ ଚାକିରି କରିନଥିଲେ ।

ପରେ ସେ ଆଇଆଇଟି ଦିଲ୍ଲୀରୁ 2018 ମସିହାରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍ ଓ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସରେ ପିଏଚ୍‌.ଡି. ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥିଲେ l ପରେ ସିଙ୍ଗାପୁରର ଏନ୍‌ୟୁଏସ୍ (NUS) ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍ ଓ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରେ ପୋଷ୍ଟ ଡକ୍ଟରେଟ୍‌ କରିଥିଲେ l ଏହାପରେ ଡେନମାର୍କର Aalborg ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ 2019ରୁ 2021 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ ଏନର୍ଜିରେ ପୋଷ୍ଟଡକ୍ଟରାଲ୍ ଗବେଷଣା ସମାପ୍ତ କରିଥିଲେ । ଏହାପରେ ତାଙ୍କୁ ଆଲବୋର୍ଗ ୟୁନିଭରସିଟିରେରେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ଭାବେ ଚାକିରି ମିଳିଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଏଠାରେ ଆସୋସିଏଟ ପ୍ରଫେସର ଭାବେ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇସାରିଛନ୍ତି ।

Sambalpur Scientist Dr Subham Sahu with Family Member
ପରିିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହ ଡ. ଶୁଭମ ସାହୁ (ETV Bharat)
ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବର ମାସର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ କାନାଡାର ଭାଙ୍କୁଭର ସହରରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା ସମାରୋହରେ ଡ.ଶୁଭମ ସାହୁଙ୍କୁ 'ରିଚାର୍ଡ ଏମ୍. ବାସ୍ ଆଉଟଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ୟଙ୍ଗ ପାୱାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଆୱାର୍ଡ' ସମ୍ମାନଜନକ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ତାଙ୍କର ଏହି ସଫଳତା ବାମରା, ସମ୍ବଲପୁର ତଥା ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି । ଏନେଇ ଯୁବ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଡ. ଶୁଭମ ସାହୁ ETV Bharatକୁ କହିଛନ୍ତି..ପ୍ରଶ୍ନ: ଏହି ଆୱାର୍ଡ ପାଇବାକୁ ମନୋନୀତ ହେବା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ଥିଲା?

ଶୁଭମ ସାହୁ (ଉତ୍ତର): ଏହି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହେବାର ସୂଚନା ପାଇ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଥିଲି । ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ, ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ମନୋନୀତ ହେବି ବୋଲି କେବେ ଆଶା କରି ନଥିଲି, କାରଣ ପାୱାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସରେ ଏହା ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରତିଯୋଗିତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର । ମୋର ସହକର୍ମୀ ତଥା ପରାମର୍ଶଦାତା, ଆମେରିକାର ପ୍ରଫେସର ଆଲାନ୍ ମଣ୍ଟୁଥଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମନୋନୀତ ହୋଇଥିବାରୁ ମୁଁ ଗର୍ବିତ ଅଟେ । ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏହି ଖବର ପାଇଲି, ଏହା ମୋ ପାଇଁ ଏକ ପରମ ଆନନ୍ଦର ଏକ ମୂହୁର୍ତ୍ତ ଥିଲା । ଆମେ ଏକାଠି ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିଥିଲୁ । ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଫଳତାଠାରୁ ମୁଁ ଏହାକୁ ଆମର ରିସର୍ଚ୍ଚ ଟିମ୍‌ର ସକ୍ଷମତାକୁ ମିଳିଥିବା ଏକ ସ୍ୱୀକୃତି ଭାବରେ ଦେଖୁଛି ।


ପ୍ରଶ୍ନ: ସରଳ ଭାଷାରେ 'Secure Power Electronic Systems' କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗବେଷଣା କଣ ? ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ?

ଶୁଭମ ସାହୁ (ଉତ୍ତର): ଆଜି, ଆମ ଚାରିପାଖରେ ପ୍ରାୟ ସବୁକିଛି, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଏବଂ ନବୀକରଣୀୟ ଶକ୍ତି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ହସ୍ପିଟାଲ ଏବଂ ପରିବହନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ । ଏହି ସିଷ୍ଟମ ଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ସଂଯୁକ୍ତ ହେବା ସହିତ, ସେମାନେ ସାଇବର ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ମଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି, ଯାହା ବଡ଼ ଧରଣର ବ୍ଲାକଆଉଟ୍ ହୋଇପାରେ, ଯେପରି ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଦେଶରେ ଦେଖିଛୁ । ମୋର ଗବେଷଣା ଏହି ସିଷ୍ଟମ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନଙ୍କର ସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ନ ଦେଇ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଏ । ମୋର ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା "ପାୱାର ସେଣ୍ଟିନେଲ୍" ମାଧ୍ୟମରେ, ଆମେ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ସିଷ୍ଟମର "ସ୍ଥିତି " ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁ ଏବଂ ସାଇବର ବିପଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ବିପଦଜନକ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଚିହ୍ନଟ କରୁ । ଏହା ବିଦ୍ୟୁତକୁ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗରେ ଅବିରତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହିଛି ବୋଲି ।


ପ୍ରଶ୍ନ: ଗବେଷଣାର କେଉଁ ଦିଗଟି ଏହି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ୱୀକୃତି ଆଣିଦେଲା ?

ଶୁଭମ ସାହୁ (ଉତ୍ତର): ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ, ଏହା ବୈଜ୍ଞାନିକ ନୂତନତା ଏବଂ ବାସ୍ତବ-ବିଶ୍ୱ ପ୍ରଭାବର ମିଶ୍ରଣ ଥିଲା । ମୋ କ୍ୟାରିୟରର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ, ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଯେ, କିଛି ନୂତନ ଆବିଷ୍କାର କରିବା କେବଳ ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ - ବହୁତ କଷ୍ଟକର ଯାତ୍ରା ହେଉଛି ଗବେଷଣାକୁ ନବସୃଜନରେ ପରିଣତ କରିବା, ଯାହାକୁ ସମାଜ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରକୃତରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ । ମୁଁ ସର୍ବଦା ସେହି ବ୍ୟବଧାନକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, ଏବଂ ଭାବୁଛି ଯେ, ଏହି ପୁରସ୍କାର କେବଳ ଲୋକଙ୍କ ଧାରଣା ଗୁଡ଼ିକୁ ନୁହେଁ ବରଂ ଆମର ଶକ୍ତି ପ୍ରଣାଳୀକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ଅଧିକ ସ୍ଥାୟୀ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ଭାବନାକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଏ ।


Cyber Security For Microgrids
ମାଇକ୍ରୋଗ୍ରିଡ୍ ପାଇଁ ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା (ETV Bharat)

ପ୍ରଶ୍ନ: ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବାମରାରୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରର ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଯାତ୍ରା କେମିତି ଥିଲା ?

ଶୁଭମ ସାହୁ (ଉତ୍ତର): ଯଦିଓ ମୁଁ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲି, ତଥାପି ମୋ ପିଲାଦିନର ଅଧିକ ସମୟ ବାମରାରେ ବିତିଥିଲା । ସେଠାରେ ବଢ଼ିବା ବେଳେ ମୋତେ ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ, ଜିଜ୍ଞାସା ଏବଂ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଗୁରୁତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲା । ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ଓ ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କଠାରୁ ଶିଖିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପାଇଛି । ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଯାତ୍ରାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ଦୃଢ଼ କରିଛି ଯେ, ଆପଣ କେଉଁଠାରୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ଆପଣ କେଉଁଠାରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବେ ତାହା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରେ ନାହିଁ ।


ପ୍ରଶ୍ନ: ଓଡ଼ିଶାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ବିଶେଷକରି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରୁ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଗବେଷଣା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ ?

ଶୁଭମ ସାହୁ (ଉତ୍ତର): କେବେବି ତୁମର ପୃଷ୍ଠଭୂମିକୁ ତୁମର ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷାକୁ ପରିଭାଷିତ କରିବାକୁ ଦିଅନାହିଁ । ମହାନ ଚିନ୍ତାଧାରା ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ଆସିପାରେ: ଏକ ଛୋଟ ଗାଁ କିମ୍ବା ଏକ ବଡ଼ ସହରରୁ । ଜିଜ୍ଞାସୁ ରୁହ, ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାର, ଏବଂ ବିଫଳ ହେବାକୁ ଭୟ କରନାହିଁ । କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଫଳତା ତୁମକୁ କିଛି ମୂଲ୍ୟବାନ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ l

Sambalpur Scientist Dr Subham Sahu
ପ୍ରଫେସର ଡ. ଶୁଭମ ସାହୁ (ETV Bharat)

ପ୍ରଶ୍ନ: ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଯାନ (EV), ପୁନଃନବୀକରଣ ଶକ୍ତି (Renewable Energy) ଏବଂ ସ୍ମାର୍ଟ ଗ୍ରିଡ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ଗବେଷଣା କିପରି ସହାୟକ ହୋଇପାରିବ ?

ଶୁଭମ ସାହୁ (ଉତ୍ତର): ପାୱାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଯାହା ନବୀକରଣୀୟ ଶକ୍ତି, EV (electric vehicles), ବ୍ୟାଟେରୀ ଏବଂ ପାୱାର ଗ୍ରୀଡକୁ ସଂଯୋଗ କରେ । ଏହି ସିଷ୍ଟମଗୁଡ଼ିକ କ୍ରମଶଃ ଡିଜିଟାଲ୍ ହେବା ସହିତ, ଏହାର ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ହୋଇପଡ଼େ । ଆମର ଗବେଷଣା ବୁଦ୍ଧିମାନ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ପାୱାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ସିଷ୍ଟମ ବିକଶିତ କରୁଛି ଯାହା ଦକ୍ଷତାର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସହିତ ବାସ୍ତବ ସମୟରେ ତ୍ରୁଟି ଏବଂ ସାଇବର ଆକ୍ରମଣକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିବ । ଏହା EV ଚାର୍ଜିଂ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବ ।

ପ୍ରଶ୍ନ: ଭବିଷ୍ୟତରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କିମ୍ବା ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥା ସହ କାମ କରିବାର କୌଣସି ଯୋଜନା ଅଛି କି?

ଶୁଭମ ସାହୁ (ଉତ୍ତର): ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ.. ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଫେରିଯିବାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେଉଁଠାରୁ ମୋର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ମୁଁ ଏବେ ବି VSSUT, ବୁର୍ଲା ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ କାମ କରେ, ମିଳିତ ଗବେଷଣା ପ୍ରକଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ ଅବା ଛାତ୍ର ପରାମର୍ଶ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ । ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନେକ ପ୍ରତିଭା ଅଛି ଏବଂ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ, ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ, ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୃଢ଼ ସହଯୋଗ ଗଠନ କରି, ଆମେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଗବେଷଣା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏବଂ ଇଞ୍ଜିନିୟରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇପାରିବା ।

Sambalpur Scientist Dr Subham Sahu's Parents
ପ୍ରଫେସର ଡ. ଶୁଭମ ସାହୁଙ୍କ ବାପା ମାଆ (ETV Bharat)


ପୁଅ ପାଇଁ ଗର୍ବିତ ବାପା ମାଆ:

ପୁଅର ଏଭଳି ସଫଳତାକୁ ନେଇ ଶୁଭମଙ୍କ ମାଆ ମିନାକ୍ଷୀ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବାପା ମାଆ ଭାବରେ ପୁଅର ସଫଳତାରେ ସେମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଓ ଗର୍ବିତ । ଶୁଭମଙ୍କ ଏହି ସଫଳତା ନେଇ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ସୂଚନା ମିଳିଯାଇଥିଲା । ଔପଚାରିକ ଭାବେ ସେଠାରେ ଏହା ଘୋଷଣା ହେବା ପରେ ଏହି ସୂଚନା ଆଖପାଖ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ । ଶୁଭମଙ୍କ ଏହି ସଫଳତାର ଶ୍ରେୟ ଶୁଭମଙ୍କୁ ହିଁ ଯାଉଛି । ସେ ଛୋଟ ବେଳୁ ବହୁତ ଶାନ୍ତ ସ୍ଵଭାଵର ଥିଲା ଓ ଭଲ ପାଠ ପଢୁଥିଲା । ନିଜର ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିଲା, ଏଥିପାଇଁ ସେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିଲା ଆଉ ଏହି ସଫଳତା ପାଇଛି ।

ମାଆ ମିନାକ୍ଷୀ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଏତେଟା ଭଲ ନଥିଲା । ଆଜିକାଲିର ପିତାମାତାଙ୍କ ପରି ଆମେ ଶୁଭମ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି କରିପାରି ନଥିଲୁ । ବୁର୍ଲା "ଭିସୁଟ'ରେ ରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ସମୟରେ ସ୍କୁଲ ବସ୍‌ରେ ଯିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେ ଦୈନିକ 6 କିମି ସାଇକେଲରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲା । ସେ ନିଜେ ପରିଶ୍ରମ କରି ଆଜି ଏହି ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛି ।"


'ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି':

ଯୁବ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଶୁଭମଙ୍କ ବାପା ନବଘନ ସାହୁ ଫାର୍ମା କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଅବସର ନେଇ ସମ୍ବଲପୁର ସହରର ହାଉସିଂବୋର୍ଡ କଲୋନୀରେ ରହୁଛନ୍ତି । ନିଜ ପୁଅର ସଫଳତା ନେଇ ସେ କହିଛନ୍ତି, "ମୋ ପୁଅ ଏହି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଆୱାର୍ଡ ପାଇବାରେ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ । ଏହା ଘୋଷଣା ହୋଇଛି । ଆମକୁ ଏନେଇ ତାଙ୍କ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଓ ବୁର୍ଲା ଭିସୁଟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଆମକୁ ପୂର୍ବରୁ ଏନେଇ ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା, ତେବେ ଔପଚାରିକ ଭାବେ ଏହାର ଘୋଷଣା ପରେ ଡେନମାର୍କର ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଖବର ଆସିବା ପରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲୁ । ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ । ଏହା ସମ୍ବଲପୁର, ଓଡିଶା ତଥା ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ ଏକ ଗର୍ବର ବିଷୟ ।"

ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡ. ଶୁଭମ ସାହୁ ଡେନମାର୍କର ଆଲବର୍ଗ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ (AAU)ର ଶକ୍ତି ବିଭାଗ (Department of Energy)ରେ ସହଯୋଗୀ ପ୍ରଫେସର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି । ସେ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତା (AI), କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଓ ପାୱାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସର ସମନ୍ୱିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗବେଷଣା କରୁଛନ୍ତି । ବିଶେଷକରି ସୁରକ୍ଷିତ ପାୱାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ସିଷ୍ଟମର ଡିଜାଇନ୍ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଅଗ୍ରଣୀ ଗବେଷଣା ବ୍ୟାପକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପ୍ରଶଂସା ହାସଲ କରିଛି । "Security in power electronic component and system'ରେ ତାଙ୍କ ଗବେଷଣା ଓ ଅବଦାନ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଏହି ଆୱାର୍ଡ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି l

ଏସବୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିଛି:

ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି, ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏକାଡେମୀ ଅଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ (INAE), ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସାଇନ୍ସ ଏକାଡେମୀ (INSA), EU-US ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏକାଡେମୀ ଅଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଫ୍ରଣ୍ଟିୟର୍ସ ଅଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, ଏବଂ ୟୁରୋପୀୟ ନେଟୱାର୍କ ଅଫ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ୍ ସମେତ ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିଛି ।

ସେ ଏଡିନବର୍ଗ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ସିଙ୍ଗାପୁର ନ୍ୟାସନାଲ ୟୁନିଭରସିଟି (NUS), ଏବଂ ମାସାଚୁସେଟ୍ସ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି (MIT) ସମେତ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ପରିଦର୍ଶକ ଶିକ୍ଷାଗତ ଏବଂ ଗବେଷଣା ପଦରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେ ଡେନିସ୍ ଡାଟା ସାଇନ୍ସ ଏକାଡେମୀ (DDSA), ୟୁରୋପୀୟ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଫର୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ସ (ELLIS) ଏବଂ ଡେନମାର୍କର ଲୁଣ୍ଡବେକ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ନେଟୱାର୍କ ସହିତ ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି ।


ତାଙ୍କ ଗବେଷଣା ବ୍ୟତୀତ, ଡକ୍ଟର ଶୁଭମ ସାହୁ 2023 ମସିହାରୁ IEEE ପାୱାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ସୋସାଇଟି (PELS) ଟେକ୍ନିକାଲ୍ କମିଟି 10 ଅନ୍ ଡିଜାଇନ୍ ମେଥଡୋଲୋଜିର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ସେ ଡେନମାର୍କରେ ମିଳିତ IEEE PELS/IAS/IES ଚାପ୍ଟରର ମଧ୍ୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ବିଶ୍ୱ ପାୱାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଉନ୍ନତିରେ ଅବଦାନ ରଖିଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ଶୈବାଳରୁ କ୍ୟାନସର ମହୋଷଧି ! ଔଷଧ୍ୟୀୟ ଗୁଣବତ୍ତାର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରଫେସର ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ଜେନା

ସ୍ୱପ୍ନ, ସଂଘର୍ଷ ଓ ସଫଳତାର କାହାଣୀ... ମହାକାଶ ଛୁଇଁଲେ ବଲାଙ୍ଗୀରର ଝିଅ ପ୍ରୀତିଶା ବାନାର୍ଜୀ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର

TAGGED:

ODISHA SCIENTIST DR SUBHAM SAHOO
RICHARD M BASS AWARD
ସମ୍ବଲପୁର ଶୁଭମ ସାହୁ
ରିଚାର୍ଡ ଏମ ବାସ ଆୱାର୍ଡ
SAMBALPUR RESEARCHER SHUBHAM SAHOO

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.