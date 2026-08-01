ETV Bharat / state

ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ; ଘରୋଇ ପ୍ଲେ ସ୍କୁଲକୁ ପଛରେ ପକାଇବ ଆଦର୍ଶ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର

ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରାକ୍ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ସ୍ପେସାଲ ଡ୍ରାଇଭ୍ । ଘରୋଇ ସ୍କୁଲ୍ ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଆଦର୍ଶ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର । ରିପୋର୍ଟ-ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ ରଣା

SAMBALPUR ADARSHA ANGANWADI CENTRE
ଘରୋଇ ପ୍ଲେ ସ୍କୁଲ୍ ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଆଦର୍ଶ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 1, 2026 at 7:00 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ସମ୍ବଲପୁର: ଘରୋଇ ପ୍ଲେ ସ୍କୁଲ୍ ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ସରକାରୀ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର । ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରାକ୍ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ବ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡିକୁ ଉନ୍ନତ ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରୁଛନ୍ତି । ଯାହାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାଙ୍କ ପୋଷଣ ଓ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସକ୍ଷମ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ହେଲେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁଇ ପାଦ ଆଗକୁ ଯାଇ ନିଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଦର୍ଶ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ଏହି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଏଭଳି ଶୈଳୀରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି ଯେ, ଲାଗିବ ଏକ ଘରୋଇ ପ୍ଲେ ସ୍କୁଲ ପରି । କାରଣ ଏହାକୁ Building as Learning Ai (BALA) ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି ।

ଘରୋଇ ପ୍ଲେ ସ୍କୁଲ୍ ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଆଦର୍ଶ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର (ETV Bharat Odisha)

ଆଦର୍ଶ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର:

ଏପରି ଏକ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ହେଉଛି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ମାନେଶ୍ଵର ବ୍ଲକ କୁଦୋପାଲି ଗାଁରେ ଥିବା ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଆଦର୍ଶ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର । ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ DMF ପାଣ୍ଠିରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁଦୋପାଲି, ମୁରା ଓ ଖିଣ୍ଡା ଗ୍ରାମରେ 3ଟି ଆଦର୍ଶ ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ କରିଥିବା ବେଳେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିଲେ ଘରୋଇ ପ୍ଲେ ସ୍କୁଲ୍ ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି । ଫଳରେ ଅଭିଭାବକମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପିଲାଙ୍କୁ ଏହି ଆଦର୍ଶ ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପଠେଇବାକୁ ବେଶ୍ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ।

Children playing at the Adarsh ​​Anganwadi Center
ଆଦର୍ଶ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ପିଲାମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି (ETV Bharat Odisha)

ମନୋରଞ୍ଜନ ଏବଂ ଖେଳ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ:

ଏହି କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକରେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଓ ସୁନ୍ଦର ବାତାବରଣରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଳିକି ଭଳି ଶିକ୍ଷଣୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଉପକରଣ ରହିଛି । କେନ୍ଦ୍ର ଚାରିପଟେ ପାଚେରୀରେ ଆବଦ୍ଧ ଅଗଣା ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଏପରି କି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହ ଭିତର ଟିଭି ଲାଗିବା ସହ କାନ୍ଥରେ 1ରୁ 100 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଙ୍କ ଥିବା ବୋର୍ଡ, ଅ ରୁ କ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିବା ବୋର୍ଡ ତଥା 12 ମାସର ନାଁ ଥିବା ବୃକ୍ଷର ରଙ୍ଗୀନ ଚିତ୍ର ଆଦି ରହିଛି । ଯାହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ଓ ଖେଳ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ ।

ADARSHA ANGANWADI
ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଆଦର୍ଶ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର (ETV Bharat Odisha)

ପିଲାଙ୍କ ପୋଷଣକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ବ:

ଏଠାରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ହେବା ସହ ତାଙ୍କର ପୋଷଣ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଏ । ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପୋଷଣ ଅଭାବ ଯେମିତି ନହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ସପ୍ତାହରେ 6 ଦିନ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୃଷ୍ଟିକର ଜଳଖିଆ ସହ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଦିଆଯାଉଛି । ଏହିଭଳି ପରିବେଶ ଯୋଗୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଭିଭାବକ ମାନେ ନିଜ ପିଲାଙ୍କୁ କୌଣସି ଘରୋଇ ପ୍ଲେ ସ୍କୁଲକୁ ନ ପଠାଇ, ଏହି ଆଦର୍ଶ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ଆଗଭର ହେଉଛନ୍ତି ।

MODEL ANGANWADI CENTRE
ଆଦର୍ଶ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର (ETV Bharat Odisha)

ଅଭିଭାବକଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା:

ଏନେଇ କୁଦୋପାଲି ଗ୍ରାମର ଜଣେ ମାଆ ନିକିତା ଦେହେରୀ କହିଛନ୍ତି,"ମୋ ଝିଅ ଏଠାରେ ପାଠ ପଢୁଛି, ଆଗରୁ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏମତି ନଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଯାହା କାମ ହୋଇଛି ତାହା ଏକ ଘରୋଇ ସ୍କୁଲ ପରି ଲାଗୁଛି । ଏଠାରେ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଅନୁସଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି । ପୂର୍ବରୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଘରୋଇ ସ୍କୁଲକୁ ପଠା ଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ଏଠାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ।ଏହି ସ୍ଥାନର ପରିବେଶ ବହୁତ ଭଲ ଓ ସଫା ସୁତୁରା । ଅନ୍ୟପଟେ ଏଠାରେ ସକାଳର ଜଳଖିଆ ଓ ମଧ୍ୟାନ ଭୋଜନ ବି ବହୁତ ଭଲ ଦିଆଯାଏ । "

MODEL ANGANWADI CENTRE
ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଆଦର୍ଶ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର (ETV Bharat Odisha)

ସେହିପରି ଗାଁର ଆଉ ଜଣେ ମାଆ ସନ୍ଧ୍ୟା ପାଣ୍ଡେ କହିଛନ୍ତି,"ଏହି ଅଙ୍ଗନବାଡିରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ରହିଛି । ଏଠାରେ ପିଲାଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷା ଉପକରଣ ରହିଛି । ଏହାସହ ପିଲାଙ୍କୁ ସୋମବାରରୁ ଶନିବାର 6 ଦିନ ଭିନ୍ନଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଜଳଖିଆ ଦିଆଯାଉଛି । ଏହାସହ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାଏ ।ଏଠାକାର ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ତେଣୁ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଏବେ ଅଧିକ ପିଲା ଆସୁଛନ୍ତି ।"

Children playing at the Adarsh ​​Anganwadi Center
ଆଦର୍ଶ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ପିଲାମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି (ETV Bharat Odisha)

ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଖୋଲିବ ଆଦର୍ଶ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର :

ଏହି ଆଦର୍ଶ ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅଫିସର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତ୍ରିପାଠୀ କହିଛନ୍ତି," ପ୍ରାକ୍ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ସ୍ପେଶିଆଲ ଡ୍ରାଇଭ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକର ସବୁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଆଦର୍ଶ ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି । ଏହାକୁ DMF ପାଣ୍ଠିରୁ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି । ଆମର ଏହି ଆଦର୍ଶ ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ରରେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପ୍ଲେ ସ୍କୁଲଠାରୁ ଅଧିକ ସୁବିଧା ରହୁଛି । ଆମ ପିଲାମାନେ ଟଙ୍କା ଦେଇ ପ୍ରାଇଭେଟ ପ୍ଲେ ସ୍କୁଲକୁ କାହିଁକି ଯିବେ ? ଏହାକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ ଏଭଳି ଆଦର୍ଶ ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି । ଏଠାରେ ନାଚ, ଗୀତ, ଖେଳକୁଦ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନଗତ ବିକାଶ ପାଇଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ।"

Children playing at the Adarsh ​​Anganwadi Center
ଆଦର୍ଶ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ପିଲାମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି (ETV Bharat Odisha)

ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି," ଏଠାରେ ମାନସିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ବ ଦିଆଯାଉଛି । କେମିତି ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷକୁ ଦେଖି ପିଲାମାନେ ଶିଖିବେ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି । ଗଣିତ ସଂଖ୍ୟା, ଅକ୍ଷର, ଗଣନା ଶିକ୍ଷା ସବୁ ଖେଳ ମଧ୍ୟମରେ ଦିଆଯାଉଛି । ଏହାସହ ଖାଦ୍ୟପେୟ ବି ସବୁ ନୂଆ ମେନ୍ୟୁ ହିସାବରେ ଦିଆଯାଉଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜଳଖିଆ ଦିଆଯାଏ । ସକାଳୁ ସୁଜି ହଲୱା, ଚୁଡା ଉପମା, ଗଜାମୁଗ ସହ ଫଳ ପରି ଜଳଖିଆ ଦିଆଯାଉଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦିଆ ଯାଉଛି । ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍କୁଲକୁ ପିଲା ଯାଉଥିଲେ ଏବେ ଏହି ସେଣ୍ଟରରେ ପିଲାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ।"

MODEL ANGANWADI CENTRE
ଘରୋଇ ପ୍ଲେ ସ୍କୁଲ୍ ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଆଦର୍ଶ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର (ETV Bharat Odisha)

BALA concept ରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର:

ଏହି ଆଦର୍ଶ ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନେଇ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସିଦ୍ଧେଶ୍ବର ବଳିରାମ ବୋନ୍ଦର କହିଛନ୍ତି," ଆମ ପାଇଁ ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରାକ୍ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବହୁତ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ । ପିଲାଙ୍କୁ ପୋଷଣ ସହ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ । ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସକ୍ଷମ ଅଙ୍ଗନବାଡି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହାକୁ ଛାଡିକି କେତେକ ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ମୋଡେଲ ବା ଆଦର୍ଶ ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି । ସେଠାରେ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହ ଗୁଡିକ 'Building as Learning Aid' (BALA)ବିଷୟ ବସ୍ତୁରେ ତିଆରି ହୋଇଛି । ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ରର କାନ୍ଥରେ ଏମତି ସବୁ ଚିତ୍ର କରାଯାଇଛି ଯାହାକୁ ଦେଖି ପିଲାମାନେ ଖେଳ କୁଦ ମଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ । ଏହାସହ ଏଠାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପିଇବା ପାଣି, ଶୌଚାଳୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏହିଭଳି 3ଟି ଆଦର୍ଶ ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଗକୁ ପ୍ରତି ବ୍ଲକ ଓ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆଦର୍ଶ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି । ଏହା ଏକ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାକ୍ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସୁଧାର ଆସିବ ।"

SAMBALPUR ADARSHA ANGANWADI
ଘରୋଇ ପ୍ଲେ ସ୍କୁଲ୍ ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଆଦର୍ଶ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର (ETV Bharat Odisha)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ବିକଶିତ ଓ ସୁପୋଷିତ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନରେ ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀଙ୍କ ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ: ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀଙ୍କଠାରୁ ଅଧ୍ୟାପକ ..ସମସ୍ତଙ୍କୁ 'ଏଆଇ' କୋର୍ସ ତାଲିମ ଦେବ OSOU

ଇଟିଭି ଭାରତ,ସମ୍ବଲପୁର

TAGGED:

SAMBALPUR MODEL ANGANWADI CENTRE
SAMBALPUR KUDOPALI ANGANWADI
BALA CONCEPT ANGANWADI
ସମ୍ବଲପୁର ଆଦର୍ଶ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର
ADARSHA ANGANWADI CENTRE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.