ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ; ଘରୋଇ ପ୍ଲେ ସ୍କୁଲକୁ ପଛରେ ପକାଇବ ଆଦର୍ଶ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର
ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରାକ୍ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ସ୍ପେସାଲ ଡ୍ରାଇଭ୍ । ଘରୋଇ ସ୍କୁଲ୍ ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଆଦର୍ଶ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର । ରିପୋର୍ଟ-ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ ରଣା
Published : August 1, 2026 at 7:00 PM IST
ସମ୍ବଲପୁର: ଘରୋଇ ପ୍ଲେ ସ୍କୁଲ୍ ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ସରକାରୀ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର । ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରାକ୍ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ବ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡିକୁ ଉନ୍ନତ ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରୁଛନ୍ତି । ଯାହାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାଙ୍କ ପୋଷଣ ଓ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସକ୍ଷମ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ହେଲେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁଇ ପାଦ ଆଗକୁ ଯାଇ ନିଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଦର୍ଶ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ଏହି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଏଭଳି ଶୈଳୀରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି ଯେ, ଲାଗିବ ଏକ ଘରୋଇ ପ୍ଲେ ସ୍କୁଲ ପରି । କାରଣ ଏହାକୁ Building as Learning Ai (BALA) ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି ।
ଆଦର୍ଶ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର:
ଏପରି ଏକ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ହେଉଛି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ମାନେଶ୍ଵର ବ୍ଲକ କୁଦୋପାଲି ଗାଁରେ ଥିବା ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଆଦର୍ଶ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର । ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ DMF ପାଣ୍ଠିରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁଦୋପାଲି, ମୁରା ଓ ଖିଣ୍ଡା ଗ୍ରାମରେ 3ଟି ଆଦର୍ଶ ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ କରିଥିବା ବେଳେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିଲେ ଘରୋଇ ପ୍ଲେ ସ୍କୁଲ୍ ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି । ଫଳରେ ଅଭିଭାବକମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପିଲାଙ୍କୁ ଏହି ଆଦର୍ଶ ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପଠେଇବାକୁ ବେଶ୍ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ।
ମନୋରଞ୍ଜନ ଏବଂ ଖେଳ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ:
ଏହି କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକରେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଓ ସୁନ୍ଦର ବାତାବରଣରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଳିକି ଭଳି ଶିକ୍ଷଣୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଉପକରଣ ରହିଛି । କେନ୍ଦ୍ର ଚାରିପଟେ ପାଚେରୀରେ ଆବଦ୍ଧ ଅଗଣା ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଏପରି କି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହ ଭିତର ଟିଭି ଲାଗିବା ସହ କାନ୍ଥରେ 1ରୁ 100 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଙ୍କ ଥିବା ବୋର୍ଡ, ଅ ରୁ କ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିବା ବୋର୍ଡ ତଥା 12 ମାସର ନାଁ ଥିବା ବୃକ୍ଷର ରଙ୍ଗୀନ ଚିତ୍ର ଆଦି ରହିଛି । ଯାହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ଓ ଖେଳ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ ।
ପିଲାଙ୍କ ପୋଷଣକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ବ:
ଏଠାରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ହେବା ସହ ତାଙ୍କର ପୋଷଣ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଏ । ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପୋଷଣ ଅଭାବ ଯେମିତି ନହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ସପ୍ତାହରେ 6 ଦିନ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୃଷ୍ଟିକର ଜଳଖିଆ ସହ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଦିଆଯାଉଛି । ଏହିଭଳି ପରିବେଶ ଯୋଗୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଭିଭାବକ ମାନେ ନିଜ ପିଲାଙ୍କୁ କୌଣସି ଘରୋଇ ପ୍ଲେ ସ୍କୁଲକୁ ନ ପଠାଇ, ଏହି ଆଦର୍ଶ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ଆଗଭର ହେଉଛନ୍ତି ।
ଅଭିଭାବକଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା:
ଏନେଇ କୁଦୋପାଲି ଗ୍ରାମର ଜଣେ ମାଆ ନିକିତା ଦେହେରୀ କହିଛନ୍ତି,"ମୋ ଝିଅ ଏଠାରେ ପାଠ ପଢୁଛି, ଆଗରୁ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏମତି ନଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଯାହା କାମ ହୋଇଛି ତାହା ଏକ ଘରୋଇ ସ୍କୁଲ ପରି ଲାଗୁଛି । ଏଠାରେ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଅନୁସଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି । ପୂର୍ବରୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଘରୋଇ ସ୍କୁଲକୁ ପଠା ଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ଏଠାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ।ଏହି ସ୍ଥାନର ପରିବେଶ ବହୁତ ଭଲ ଓ ସଫା ସୁତୁରା । ଅନ୍ୟପଟେ ଏଠାରେ ସକାଳର ଜଳଖିଆ ଓ ମଧ୍ୟାନ ଭୋଜନ ବି ବହୁତ ଭଲ ଦିଆଯାଏ । "
ସେହିପରି ଗାଁର ଆଉ ଜଣେ ମାଆ ସନ୍ଧ୍ୟା ପାଣ୍ଡେ କହିଛନ୍ତି,"ଏହି ଅଙ୍ଗନବାଡିରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ରହିଛି । ଏଠାରେ ପିଲାଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷା ଉପକରଣ ରହିଛି । ଏହାସହ ପିଲାଙ୍କୁ ସୋମବାରରୁ ଶନିବାର 6 ଦିନ ଭିନ୍ନଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଜଳଖିଆ ଦିଆଯାଉଛି । ଏହାସହ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାଏ ।ଏଠାକାର ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ତେଣୁ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଏବେ ଅଧିକ ପିଲା ଆସୁଛନ୍ତି ।"
ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଖୋଲିବ ଆଦର୍ଶ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର :
ଏହି ଆଦର୍ଶ ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅଫିସର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତ୍ରିପାଠୀ କହିଛନ୍ତି," ପ୍ରାକ୍ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ସ୍ପେଶିଆଲ ଡ୍ରାଇଭ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକର ସବୁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଆଦର୍ଶ ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି । ଏହାକୁ DMF ପାଣ୍ଠିରୁ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି । ଆମର ଏହି ଆଦର୍ଶ ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ରରେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପ୍ଲେ ସ୍କୁଲଠାରୁ ଅଧିକ ସୁବିଧା ରହୁଛି । ଆମ ପିଲାମାନେ ଟଙ୍କା ଦେଇ ପ୍ରାଇଭେଟ ପ୍ଲେ ସ୍କୁଲକୁ କାହିଁକି ଯିବେ ? ଏହାକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ ଏଭଳି ଆଦର୍ଶ ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି । ଏଠାରେ ନାଚ, ଗୀତ, ଖେଳକୁଦ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନଗତ ବିକାଶ ପାଇଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ।"
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି," ଏଠାରେ ମାନସିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ବ ଦିଆଯାଉଛି । କେମିତି ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷକୁ ଦେଖି ପିଲାମାନେ ଶିଖିବେ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି । ଗଣିତ ସଂଖ୍ୟା, ଅକ୍ଷର, ଗଣନା ଶିକ୍ଷା ସବୁ ଖେଳ ମଧ୍ୟମରେ ଦିଆଯାଉଛି । ଏହାସହ ଖାଦ୍ୟପେୟ ବି ସବୁ ନୂଆ ମେନ୍ୟୁ ହିସାବରେ ଦିଆଯାଉଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜଳଖିଆ ଦିଆଯାଏ । ସକାଳୁ ସୁଜି ହଲୱା, ଚୁଡା ଉପମା, ଗଜାମୁଗ ସହ ଫଳ ପରି ଜଳଖିଆ ଦିଆଯାଉଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦିଆ ଯାଉଛି । ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍କୁଲକୁ ପିଲା ଯାଉଥିଲେ ଏବେ ଏହି ସେଣ୍ଟରରେ ପିଲାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ।"
BALA concept ରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର:
ଏହି ଆଦର୍ଶ ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନେଇ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସିଦ୍ଧେଶ୍ବର ବଳିରାମ ବୋନ୍ଦର କହିଛନ୍ତି," ଆମ ପାଇଁ ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରାକ୍ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବହୁତ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ । ପିଲାଙ୍କୁ ପୋଷଣ ସହ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ । ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସକ୍ଷମ ଅଙ୍ଗନବାଡି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହାକୁ ଛାଡିକି କେତେକ ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ମୋଡେଲ ବା ଆଦର୍ଶ ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି । ସେଠାରେ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହ ଗୁଡିକ 'Building as Learning Aid' (BALA)ବିଷୟ ବସ୍ତୁରେ ତିଆରି ହୋଇଛି । ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ରର କାନ୍ଥରେ ଏମତି ସବୁ ଚିତ୍ର କରାଯାଇଛି ଯାହାକୁ ଦେଖି ପିଲାମାନେ ଖେଳ କୁଦ ମଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ । ଏହାସହ ଏଠାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପିଇବା ପାଣି, ଶୌଚାଳୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏହିଭଳି 3ଟି ଆଦର୍ଶ ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଗକୁ ପ୍ରତି ବ୍ଲକ ଓ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆଦର୍ଶ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି । ଏହା ଏକ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାକ୍ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସୁଧାର ଆସିବ ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ବିକଶିତ ଓ ସୁପୋଷିତ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନରେ ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀଙ୍କ ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ: ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀଙ୍କଠାରୁ ଅଧ୍ୟାପକ ..ସମସ୍ତଙ୍କୁ 'ଏଆଇ' କୋର୍ସ ତାଲିମ ଦେବ OSOU
ଇଟିଭି ଭାରତ,ସମ୍ବଲପୁର