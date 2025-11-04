ରକ୍ତଦାନ ପାଇଁ ସମର୍ପିତ 'ସମର୍ପଣ': 8 ବର୍ଷରେ 65 ଶିବିର, 4000 ୟୁନିଟ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ
୨୦୧୭ରୁ ୨୦୨୫ ମଧ୍ୟରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ବ୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ୪ ହଜାର ୟୁନିଟ ରକ୍ତ ଯୋଗାଇଛି ଏହି ସ୍ବେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ । ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାର 300 ଥାଲାସେମିଆ ରୋଗୀ ।
ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ: ଶକ୍ତିପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର
Samarpan Blood Donation Campaign ପୁରୀ: କି ଦିନ କି ରାତି ... ୨୪ ଘଣ୍ଟା ସକ୍ରିୟ ଥାଆନ୍ତି । କୌଣସି ରୋଗୀଙ୍କୁ ରକ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହାଜର ହୋଇଯିବା ସହ ସଙ୍କଟ ମୋଚକ ସାଜନ୍ତି । ରୋଗୀଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାରେ ରହିଥାଏ ଏମାନଙ୍କର ବଡ଼ ସହଯୋଗ । ... ରକ୍ତଦାନ ମହାପୂଣ୍ୟ, ଆଉ ଏହି କଥାକୁ ମର୍ମେ ମର୍ମେ ବୁଝିଛନ୍ତି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର 'ସମର୍ପଣ' ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ସଦସ୍ୟମାନେ । ଦୀର୍ଘ ୮ ବର୍ଷ ଧରି ଏମାନେ ରକ୍ତଦାନ କରି, ଅସହାୟଙ୍କ ପାଇଁ ସାହ ଭରସା ପାଲଟିଛନ୍ତି ।
୮ ବର୍ଷ ଧରି ସେବାରେ ସମର୍ପଣ:
୨୦୧୭ ମସିହାରୁ ପୁରୀ 'ସମର୍ପଣ' ଅନୁଷ୍ଠାନ ସଦସ୍ୟମାନେ ନିୟମିତ ଭାବେ ରକ୍ତଦାନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି । ରକ୍ତଦାନ କରି ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ସହ କିଭଳି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଯୁବପିଢ଼ି ରକ୍ତଦାନ କରିବେ ସେନେଇ ଜନ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି । ପ୍ରତି ମାସ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଆୟୋଜନ କରି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟର ରକ୍ତଭଣ୍ଡାରକୁ ରକ୍ତ ଯୋଗାଣରେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି । ଚିକିତ୍ସାଳୟର ରକ୍ତଭଣ୍ଡାରରେ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ରକ୍ତ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବାରେ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି । ଯଦି ମେଡିକାଲରେ ରକ୍ତ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦିଏ କିମ୍ବା ବିରଳ ରକ୍ତ ଗ୍ରୁପ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ, ତେବେ ମେଡିକାଲରୁ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଏ । ମାତ୍ର କିଛି ମିନିଟ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସଦସ୍ୟମାନେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ପହଞ୍ଚି ରକ୍ତଦାନ କରିଥାନ୍ତି । କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଯେତେବେଳେ ବି ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ରକ୍ତର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସଦସ୍ୟମାନେ ରକ୍ତଦାନ ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଯାଆନ୍ତି । ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ୩୦୦ରୁ ଅଧିକ ଥାଲାସେମିଆ ରୋଗୀ ଥିବାବେଳେ ସମର୍ପଣ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସ୍ବେଚ୍ଛାକୃତ ରକ୍ତଦାତା ହିଁ ସେମାନଙ୍କ ରକ୍ତର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିଥାନ୍ତି ।
ପ୍ରତି ମାସରେ ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର:
'ସମର୍ପଣ' ଅନୁଷ୍ଠାନ ସଭାପତି ଡକ୍ଟର ଅଭିମନ୍ୟୁ ଭୂୟାଁ କହିଛନ୍ତି, "ରକ୍ତଦାନ କରୁଥିବା କିଛି ଯୁବକ, ଏକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ । ଆମେ କିଛି ଯୁବକଙ୍କୁ ନେଇ ୨୦୧୭ ଡିସେମ୍ବରରେ ଏହି ସ୍ବେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଠନ କରିଥିଲୁ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିରେ ୧୨୦ ଜଣ ଲାଇଫ ଟାଇମ୍ ମେମ୍ବର ଏବଂ ୩୦୦ରୁ ଅଧିକ ସ୍ବେଚ୍ଛାକୃତ ରକ୍ତଦାତା ଅଛନ୍ତି । ରକ୍ତଦାତାମାନେ ଆମର ଗୋଟିଏ ଫୋନ୍ କଲରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମେଡିକାଲ ଯାଇ ରକ୍ତଦାନ କରିଥାନ୍ତି । ସମାଜକୁ ବିଭିନ୍ନ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ । ପ୍ରତି ମାସରେ ଆମେ ଗୋଟିଏରୁ ଦୁଇଟି ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଆୟୋଜନ କରୁଛୁ ।"
ରକ୍ତଦାନ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହୀ ହେଉଛନ୍ତି ଯୁବପିଢ଼ି:
ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ଉଭୟ ସହରାଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି । ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରକ୍ତଦାନ ନେଇ ସଚେତନତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି । ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଯୁବପିଢ଼ି ରକ୍ତଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି ।' ରକ୍ତଦାନ କଲେ ଶରୀରର କୌଣସି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏନାହିଁ' ବୋଲି ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଛି। ଅନୁଷ୍ଠାନ ସଭାପତି କହିଛନ୍ତି, ' ଜଣେ ସୁସ୍ଥ ପୁରୁଷ ପ୍ରତି ୩ ମାସରେ ଓ ଜଣେ ମହିଳା ପ୍ରତି ୪ ମାସରେ ଥରେ ରକ୍ତ ଦାନ କରିପାରିବେ । ରକ୍ତର କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ । ରକ୍ତ ସଙ୍କଟକୁ ନେଇ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଉଛି । ଆମ ଶରୀରରେ ଭଗବାନ ରକ୍ତ ଦେଇଛନ୍ତି । ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି ରକ୍ତଦାନ କରିବା ଉଚିତ୍ ।'
ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟର ବ୍ଲଡବ୍ୟାଙ୍କରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ନର୍ସିଂ ଅଫିସର ମାନସୀ ରଥ କହିଛନ୍ତି, " ସମର୍ପଣ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପୁରୀର ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ସ୍ବେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ। ୨୦୨୦ରେ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେବା ପରଠାରୁ ଦେଖିଆସୁଛି ଯେ, ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଆୟୋଜନ କରିଆସୁଛି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଲାଇଫ ଟାଇମ୍ ମେମ୍ବର ରହିଛି । ଅନୁଷ୍ଠାନର ସଦସ୍ୟମାନେ ନିଜ ନିଜର ଜନ୍ମଦିନ ଏବଂ ବିବାହ ବାର୍ଷିକୀରେ ରକ୍ତଦାନ କରିଥାନ୍ତି। "
ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ସଚେତେନତା:
ଅନୁଷ୍ଠାନର ଜଣେ ଲାଇଫ ଟାଇମ୍ ମେମ୍ବର ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପାତ୍ର କୁହନ୍ତି ' ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୪୯ ଥର ରକ୍ତଦାନ କରିସାରିଛି । ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ଯିଏ ରକ୍ତ ପାଇଁ ଫୋନ୍ କରନ୍ତି ମୁଁ ସହଯୋଗ କରେ । ଅନୁଷ୍ଠାନ ସଦସ୍ୟମାନେ ନିଜେ ରକ୍ତ ଦେବା ସହ ନିଜ ପରିବାର, ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରକ୍ତଦାନ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥାନ୍ତି । ଆମେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଯାଇ ରକ୍ତଦାନ ନେଇ ସଚେତନ କରାଉଛୁ । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଛୁ । ନେତାଜୀ ଜୟନ୍ତୀରେ ହେବାକୁ ଥିବା ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରରେ ଯେଉଁମାନେ ୫୦ତମ ରକ୍ତ ଦାନ କରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବୁ ଓ ଏହାକୁ ନେଇ ସେଲିବ୍ରେଶନ କରିବୁ । "
ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଉଛନ୍ତି ଅନେକ ସ୍ବେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ:
କେବଳ ରକ୍ତଦାନ ନୁହେଁ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ସହାୟତା, କୋଭିଡ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଖାଦ୍ୟ ବିତରଣ, ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗ କରିବା, ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବୃକ୍ଷ ରୋପଣ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ବେଶ୍ ପ୍ରଶଂସା ପାଇଛି ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ । ଅନୁଷ୍ଠାନଠାରୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ପୁରୀ ସହରରେ ଏବେ ୨୦ରୁ ଅଧିକ ସ୍ବେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ରକ୍ତଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟପାଳ ପ୍ରଫେସର ଗଣେଶୀ ଲାଲ ସମର୍ପଣ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଜାତୀୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯୋଗଦେଇ ରକ୍ତଦାନ ନେଇ ଥିବା ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ବହୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ।
ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ:
୨୦୧୭ରୁ ୨୦୨୫ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ୬୫ଟି ରକ୍ତ ଦାନ ଶିବିର ଆୟୋଜନ କରିଥିବା ବେଳେ, ୪ ହଜାର ୟୁନିଟରୁ ଅଧିକ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ କରି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟର ବ୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯୋଗାଇଛନ୍ତି । ପ୍ରତି ପରିବାରରୁ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ରକ୍ତଦାତା ବାହାର କରିବା ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି । ଯିଏ ଅଧିକ ରକ୍ତଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସରକାର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ ସହ ରକ୍ତଦାତାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଗଲେ, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ରକ୍ତଦାନ ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିବେ । ଫଳରେ ରକ୍ତ ସଙ୍କଟକୁ ନେଇ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ।
ରକ୍ତଦାନ ମହାପୂଣ୍ୟ:
ଅନୁଷ୍ଠାନର ସମ୍ପାଦିକା ଜୟନ୍ତୀ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, " ମୋର ବ୍ଲକ୍ ଗ୍ରୁପ AB (+Ve) । ଏହା ଏକ ରେୟାର ଗ୍ରୁପ ବ୍ଲଡ । ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ସୁଯୋଗ ମିଳେ ମୁଁ ରକ୍ତଦାନ କରିଥାଏ । ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସ୍କୁଲ ଓ କଲେଜ ସ୍ତରରେ ରକ୍ତଦାନ ନେଇ ସଚେତନତା କରାଗଲେ, ରକ୍ତର ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିହେବ ।"
ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରର ବ୍ଲଡବ୍ୟାଙ୍କ ନର୍ସିଂ ଅଫିସର ମାନସୀ ରଥଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, "ଜଣେ ୪୫ କେଜି ଓଜନ ଥିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ପୁରୁଷ ପ୍ରତି ୩ ମାସରେ ଏବଂ ଜଣେ ମହିଳା ପ୍ରତି ୪ ମାସରେ ରକ୍ତଦାନ କରିପାରିବେ ।" ମୋଟ ୪ ପ୍ରକାର ବ୍ଲଡ ଗ୍ରୁପ ରହିଛି । ପ୍ରତି ଗ୍ରୁପର ପଜିଟିଭ ଓ ନେଗେଟିଭ ଗ୍ରୁପ ରହିଛି । A ପଜିଟିଭ ଓ A ନେଗେଟିଭ, B ପଜିଟିଭ ଓ ନେଗେଟିଭ, O ପଜିଟିଭ ଓ ନେଗେଟିଭ, AB ପଜିଟିଭ ଓ ନେଗେଟିଭ ରହିଛି । AB ପଜିଟିଭ ଓ ବ୍ଲଡ ଗ୍ରୁପର ନେଗେଟିଭକୁ ଆମେ ରେୟର ଗ୍ରୁପ କହିଥାଉ । ୨ରୁ ୬ ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ଥିବା ଫ୍ରିଜରରେ ରକ୍ତ ରଖାଯାଏ । ରକ୍ତକୁ ୩୫ ଦିନ ଯାଏଁ ରଖାଯାଇପାରିବ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ରକ୍ତଦାତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ୩୦୦ ଏମଏଲ୍ ରକ୍ତ ଆମେ ସଂଗ୍ରହ କରୁ । ରକ୍ତଦାନ କରିବା ପରେ ଜଣେ ରକ୍ତଦାତା ଅଧ ଘଣ୍ଟା ରେଷ୍ଟ୍ ନେବା ଉଚିତ । ସେହିଦିନ ପ୍ରଚୁର ପାଣି ପିଇବା ଉଚିତ । ଅତ୍ୟଧିକ କଠିନ କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରିବା ଉଚିତ । ଜଣେ ରକ୍ତଦାତା ରକ୍ତ ଦେବାର ୨୪ ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଓ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ନିଶା ସେବନ କରିବେ ନାହିଁ ।"