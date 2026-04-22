ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ଚାରିପାଖରେ 20 କୁଣ୍ଡ, ଖରାଦିନେ ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଇବେ ବୁଲା ଗାଇଗୋରୁ
ବୁଲା ଗାଇଗୋରୁଙ୍କ ତୃଷ୍ଣା ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ମନ୍ଦିର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଚତୁଃର୍ପାର୍ଶ୍ଵରେ ପାଣି କୁଣ୍ଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ: ବାଦଶାହା ଜୁସମନ ରାଣା
Published : April 22, 2026 at 11:21 AM IST
ସମ୍ବଲପୁର: ତତଲା ତାୱାରେ ସମ୍ବଲପୁର ସହର । ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ବଲପୁର ସହରରେ ପ୍ରବଳ ଗରମ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି । ତାପମାତ୍ରା 41 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ । ଦିନରେ ଯାହା ଗରମ ହେଉଛି ତାହା ସହ ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ଗରମରୁ ନିସ୍ତାର ନାହିଁ । ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଗରମ ପବନ ବହୁଛି । ଏହା ଦ୍ୱାରା ସାଧାରଣ ଜନଜୀଵନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡିଛି । ଦିନ 10 ଟା ପରେ ଲୋକେ ଘରୁ ବାହାରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁ ନାହାନ୍ତି । ଘରୁ ବାହାରିଲେ ଲୋକେ ଗରମରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଲସି ସରବତ ଦୋକାନ ଗୁଡିକରେ ଭିଡ଼ ଜମାଉଛନ୍ତି ।
ତେବେ ଦିନ 12 ଟାରୁ ଅପରାହ୍ନ 4 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସହରର ସଡ଼କ ଖାଲି ଖାଲି ଲାଗୁଛି । ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସହରର ଟ୍ରାଫିକ ପ୍ରାୟ 90% କମି ଯାଉଛି । ଯେଉଁ କିଛି ଲୋକ ଗାଁରୁ ସହରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଗଛ ତଳେ କିମ୍ବା କୌଣସି ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ବାରଣ୍ଡାରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଉଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ।
ବୁଲା ଗାଇଗୋରୁଙ୍କ ପାଇଁ ପିଇବା ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା
ଏ ତ ଥିଲା ମଣିଷଙ୍କ କଥା, ତେବେ ଏହି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୌଦ୍ର ତାପରେ ବୁଲା ଗାଇ ଗୋରୁ ଓ ପଶୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କ କଥା ପଚାରେ କିଏ ? ଏବେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗରମରେ ବୁଲା ଗାଇ ଗୋରୁ ଓ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ପିଇବା ପାଣି ଟିକେ ମିଳିବା ଭାରି କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ । ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏବେ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସାଧୁ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ସମଲେଇ ଯୋଜନାର ପରିସରରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଲା ଗାଇଗୋରୁ ଓ ପଶୁପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ । ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ବୁଲା ଗାଇ ଗୋରୁ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଣି କୁଣ୍ଡ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ସମ୍ବଲପୁରରେ ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଲାଗି ରହିଥିବାରୁ ଏହି ପାଣି କୁଣ୍ଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ।
ସମଲେଶ୍ବରୀ ମନ୍ଦିର ଚାରିପାଖେ 20 କୁଣ୍ଡ
ଯାହାଫଳରେ ବୁଲା ଗାଇ ଗୋରୁ ପ୍ରବଳ ଖରା ସମୟରେ ପାଣି ପିଇ ନିଜ ଶୋଷ ମେଣ୍ଟେଇ ପାରିବେ । ମନ୍ଦିର ପରିସରର ଚତୁଃର୍ପାର୍ଶ୍ଵରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 20ଟି ପାଣି କୁଣ୍ଡ ରଖାଯାଇଛି । ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ କୁଣ୍ଡ ମାନଙ୍କରେ ଦୈନିକ 3 ଥର ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି । ଯେକୌଣସି କୁଣ୍ଡରେ ପାଣି ସରିବା ମାତ୍ରେ ସେଠାରେ ଥିବା ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ମାନେ ସେଥିରେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କରିବାକୁ ନିର୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ ସଭାପତି ସଞ୍ଜୟ ବାବୁ କହିଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟପଟେ ଏହିଭଳି ପଦକ୍ଷେପକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ।
ସମ୍ବଲପୁରର ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରର ପୂଜକ ତଥା ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ସଗନ ରାୟ ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ‘‘ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ବଲପୁରରେ ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଜାରି ରହିଛି । ଖରା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ତାପମାତ୍ରା 41 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି । ଆମେ ମଣିଷ ମାନେ ତ ଖରାରେ ଘରେ ରହି ଯାଉଛୁ, ତେବେ ବାହାରେ ବୁଲୁଥିବା ପଶୁପକ୍ଷୀ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି । ପିଇବା ପାଇଁ ପାଣି ଟିକେ ପାଉ ନାହାନ୍ତି । ତେଣୁ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ପାଣି କୁଣ୍ଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ । ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତଥା ଏଠାକୁ ଆସୁଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାନଙ୍କୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରେରଣା ମଧ୍ୟ ଦେଉଛି ’’।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର